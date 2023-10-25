Novotech 宣布重要领导任命：北美总经理 Rick Farris 和生物识别技术与数据全球副总裁 Dr. David Ng

波士顿, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具有全球执行力、以亚太地区为中心的领先生物技术 CRO 公司 Novotech 宣布聘用重要高级管理人员，以进一步扩大 Novotech 为全球生物技术客户提供的服务。



Rick Farris 是临床研究和生命科学行业经验丰富的专业人士，担任北美地区的总经理一职，包括旧金山、波士顿、博尔德和查尔斯顿，目前团队正在进一步扩展。

生物统计学和生物识别技术专家 Dr. David Ng 担任生物识别技术与数据管理全球副总裁一职。

Novotech 首席执行官 Dr. John Moller 热情地表示：“我很高兴能够热烈欢迎 Rick Farris 和 Dr. David Ng 加入 Novotech 大家庭。他们在临床研究和生命科学领域拥有丰富的经验、成熟的专业知识以及对卓越的不懈追求，是我们团队的宝贵助力。我们相信，他们的领导力和贡献将推动 Novotech 继续发展并取得成功。”

Dr. Moller 说：“Rick 在生物技术临床研究和药物开发领域拥有 22 年的丰富经验，并在生命科学领域工作了 30 多年，绝对可以胜任我们在北美业务中的这一重要领导职务。”

Dr. Moller 强调了 Rick 丰富的管理经验，其中包括在 IQVIA 等全球 CRO 公司的工作经历。“Rick 曾领导运营团队，并在建立全球项目管理能力方面发挥了关键作用。他的 CRO 背景丰富，包括业务开发、客户关系管理、流程再造和咨询，尤其侧重于支持生物技术公司将创新药物推向市场。此外，他的专业治疗领域还包括生殖健康、肿瘤学、诊断设备和罕见病。”

“我很高兴能够加入 Novotech，过去我曾与这家 CRO 公司在大型全球项目中成功合作过。Novotech 的客户合作方式和对生物技术的专注非常吸引我。Rick 评论说：“我的加入正值激动人心的时刻，Novotech 正在进一步扩大北美业务，为创新型生物技术市场提供服务。”

Dr. David Ng 被任命为 Novotech 生物识别技术与数据管理全球副总裁，他在生物统计学、数据管理和战略领导方面拥有三十多年的丰富经验。Dr. Moller 说：“他将领导一个由 350 多名数据管理人员组成的团队，负责帮助申办者进行研究设计和制定统计策略。”

此前，Dr. Ng 担任 WuXi AppTec 子公司 WuXi Clinical 的生物识别技术副总裁。先前，他还曾在 Thermo Fisher Scientific 旗下的 PPD 公司担任高级和行政职务。Dr. Moller 表示：“他的丰富经验将进一步扩展我们的生物统计服务，从首次人体试验到 IV 期试验，涵盖广泛的治疗领域。”

“临床试验设计的情况越来越复杂，促使生物技术公司寻求更多可扩展的解决方案，尤其是在数据质量和生物识别技术领域。正值 Novotech 全球发展计划，我很高兴能在如此激动人心的时刻担任这一重要职务。生物识别技术团队非常出色，我期待扩大我们的业务和能力，进一步支持我们的生物技术客户，”Dr. Ng 说。

Novotech 在全球 25 个地区拥有 3,000 多名员工，设有 34 个办公地点，包括大中华区、韩国、澳大利亚、新西兰、美国和欧洲。

该 CRO 在美国和欧洲为生物技术公司提供一套独特且无与伦比的早期到后期服务，以亚太地区为基础，公司在这里因提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。

Novotech 因其在行业内的领先贡献而备受赞誉，曾荣获多项殊荣，其中包括 2023 年 CRO 领导奖 (CRO Leadership Award 2023) 及 2022 和 2023 年最佳细胞与基因治疗 CRO (Best Cell & Gene Therapy CRO 2022 and 2023) 奖。此外，该公司还荣获 2023 年亚太地区年度合同研究组织公司奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。在过去的三年里，Novotech 签署了 50 份牵头单位合作伙伴协议，充分体现了其致力于开展合作。

关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年，是国际公认的以亚太地区为中心、具有全球执行力的领先合同研究组织 (CRO)。

该公司已成为一家拥有实验室、I 期试验设施、药物开发咨询服务和监管专业知识的临床 CRO。该公司拥有 5,000 多个临床项目的经验，包括从 I 期到 IV 期的临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球拥有 3,000 多名员工，分布在 34 个办公地点。

Novotech 的定位是成为寻求在亚太地区、美国和欧洲开展临床试验的中小型生物技术、生物制药和医药申办者的合作伙伴和盟友。