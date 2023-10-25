Novotech 宣布重要領導任命：北美常務董事 Rick Farris 和生物辨識技術與資料全球副總裁 Dr. David Ng

波士頓, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具有全球執行能力、以亞太區為中心的領先生物技術 CRO 公司 Novotech 宣布聘用重要高級管理人員，以進一步擴大 Novotech 為全球生物科技客戶提供的服務。



Rick Farris 是臨床研究經驗豐富的專業人士，擔任北美地區的總經理一職，包括三藩市、波士頓、波德和查理斯頓，目前團隊正在進一步擴展。

生物統計學和生物辨識技術專家 Dr. David Ng 擔任生物辨識技術與資料管理全球副總裁一職。

Novotech 行政總裁 Dr. John Moller 熱情地表示：「我很高興能熱烈歡迎 Rick Farris 和 Dr. David Ng 加入 Novotech 大家庭。他們在臨床研究和生命科學領域擁有豐富的經驗、成熟的專業知識以及對卓越的不懈追求，是我們團隊的寶貴助力。我們相信，他們的領導力和貢獻將推動 Novotech 繼續發展並取得成功。」

Dr. Moller 說：「Rick 在生物技術臨床研究和藥物開發領域擁有 22 年的豐富經驗，並在生命科學領域工作了 30 多年，絕對可以勝任我們在北美業務中的這一重要領導職務。」

Dr. Moller 强調了 Rick 豐富的管理經驗，其中包括在 IQVIA 等全球 CRO 公司的工作經歷。「Rick 曾領導運營團隊，並在建立全球項目管理能力方面發揮了關鍵作用。他的 CRO 背景豐富，包括業務開發、客戶關係管理、流程再造和諮詢，尤其側重於支持生物科技公司將創新藥物推向市場。此外，他的專業治療領域還包括生殖健康、腫瘤學、診斷設備和罕見病。」

「我很高興能加入 Novotech，過去我曾與這家 CRO 公司在大型全球項目中成功合作過。Novotech 的客戶合作方式和對生物科技的專注非常吸引我。Rick 評論說：「我的加入正值激動人心的時刻，Novotech 正在進一步擴大北美業務，為創新型生物科技市場提供服務。」

Dr. David Ng 被任命為 Novotech 生物辨識技術與資料管理全球副總裁，他在生物統計學、資料管理和戰略領導方面擁有三十多年的豐富經驗。Dr. Moller 說：「他將領導一個由 350 多名資料管理人員組成的團隊，負責幫助贊助商進行研究設計和制定統計策略。」

此前，Dr. Ng 擔任 WuXi AppTec 子公司 WuXi Clinical 的生物計量副總裁。先前，他還曾在 Thermo Fisher Scientific 旗下的 PPD 公司擔任高級和行政職務。Dr. Moller 表示：「他的豐富經驗將進一步擴展我們的生物統計服務，從首次人體試驗到 IV 期試驗，涵蓋廣泛的治療領域。」

「臨床試驗設計的情況越來越複雜，促使生物科技公司尋求更多可擴展的解決方案，尤其是在資料質量和生物辨識技術領域。正值 Novotech 全球發展計劃，我很高興能在如此激動人心的時刻擔任這一重要職務。生物辨識技術團隊非常出色，我期待擴大我們的業務和能力，進一步支援我們的生物科技客戶，」Dr. Ng 說。

Novotech 擁有 3,000 多名員工，在 25 個地區設有 34 處辦公地點，遍布大中華、韓國、澳洲、新西蘭、美國和歐洲。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務，業務覆蓋美國和歐洲，聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，例如 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023) 及 2022 和 2023 年最佳細胞與基因治療 CRO (Best Cell & Gene Therapy CRO 2022 and 2023) 獎。此外，該公司還榮獲 2023 年亞太區受託研究機構公司年度大獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。過去三年，Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議，充分體現其致力於開展合作。

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是國際公認的以亞太地區為中心、具有全球執行能力的業界領先 CRO。

Novotech 已成為一間擁有實驗室、一期設施、藥物開發諮詢服務和監管專門處理業務的臨床 CRO。Novotech 擁有逾 5,000 個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球擁有 3,000 多名員工，設有 34 處辦公地點。

Novotech 自身定位為與在亞太地區、美國和歐洲尋求進行臨床試驗的中小型生物科技、生物製藥和醫藥行業申辦者成為合作夥伴和盟友。

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