Novotech 临床服务副总裁 Dr. Yooni Kim 在 Veeva 韩国峰会上发表主旨演讲

韩国,首尔, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具有全球执行能力、以亚太地区为中心的领先生物技术 CRO Novotech 今天宣布,Novotech 临床服务副总裁 Dr. Yooni Kim 本周在韩国首尔举行的 Veeva 韩国峰会上担任主旨发言人。



Novotech 十多年来一直在使用 Veeva 的技术,并且是这些尖端解决方案的早期采用者,旨在增强其生物技术客户的药物开发计划。

Dr. Kim 表示:“定制的 Novotech Veeva Suite 生态系统为我们的生物技术客户提供了最先进的简化程序和增强的数据可见性,以及先进的试验计划和预测功能。”

Dr. Kim 在主旨演讲中强调了 Novotech Veeva 平台(包括 Vault Suite)为客户提供的几个关键优势。这些优势包括:

跨系统共享的主试验、单位和研究者数据

共享工作流程和报告 - 多个平台工作流程、任务分配、PD 上报、文档审查/创作

一个应用程序意味着一次登录即可访问 TMF、启动、CTMS、可行性报告

自动将研究启动文档和监测内容归档到 TMF 中,在平台上进行 TMF 审查和文档 QC

跨国家/地区、试验重复使用文档

平台上的监管和 IRB/IEC 提交里程碑跟踪/包审查

单位许可

自动访视跟踪

付款跟踪



Dr. Kim 进一步阐释,指出 Vault Clinical Suite 有助于更快地执行试验并提供最新的见解。

她补充说:“该平台通过促进共享数据和内容来提高效率并确保高质量,从而提高试验计划和报告的准确性。”她指出的其他优势包括:

可扩展性,支持整个 Novotech 协调一致的临床试验交付。

为我们的客户改进项目交付,包括加快启动时间表。

报告 - 提供实时、最终用户驱动的平台报告功能,为 Novotech 和我们的客户提供可靠的数据,从而实现对我们试验的主动管理并保持有效的试验和产品组合监督。

单一来源管理可行性信息和流程,包括平台调查创建和动态报告功能。

简化、经济高效的未来一体化。

在一个平台下启用临床系统支持服务,提供快速研究设置以及一组帐户和联系人。

Novotech 在全球 25 个地区拥有 3,000 多名员工,设有 34 个办公地点,包括美国、大中华区、韩国、澳大利亚、新西兰和欧洲。

该全球 CRO 在美国和欧洲为生物技术公司提供一套独特且无与伦比的早期到后期服务,以亚太地区为基础,公司在这里因提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。

Novotech 因其在行业内的领先贡献而备受赞誉,曾荣获多项殊荣,其中包括 2023 年 CRO 领导奖 (CRO Leadership Award 2023) 及 2022 和 2023 年最佳细胞与基因治疗 CRO (Best Cell & Gene Therapy CRO 2022 and 2023) 奖。此外,该公司还荣获 2022 和 2023 年亚太地区年度合同研究组织公司奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。在过去的三年里,Novotech 签署了 50 份牵头单位合作伙伴协议,充分体现了其致力于开展合作。

Novotech 成立于 1997 年,是国际公认的以亚太地区为中心、具有全球执行力的领先合同研究组织 (CRO)。该公司已成为一家拥有实验室、I 期试验设施、药物开发咨询服务和监管专业知识的临床 CRO。该公司拥有 5,000 多个临床项目的经验,包括从 I 期到 IV 期的临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球拥有 3,000 多名员工,分布在 34 个办公地点。Novotech 的定位是成为寻求在亚太地区、美国和欧洲开展临床试验的中小型生物技术、生物制药和医药申办者的合作伙伴和盟友。

