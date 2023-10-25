Novotech 臨床服務副總裁 Dr. Yooni Kim 在 Veeva 韓國峰會上發表主旨演講

韓國，首爾, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具有全球執行能力、以亞太地區為中心的領先生物科技 CRO Novotech 今天宣布，Novotech 臨床服務副總裁 Dr. Yooni Kim 本周在韓國首爾舉行的 Veeva 韓國峰會上擔任主旨發言人。



Novotech 十多年來一直在使用 Veeva 的技術，並且是這些尖端解決方案的早期採用者，旨在增強其生物科技客戶的藥物開發計劃。

Dr. Kim 表示：「訂制的 Novotech Veeva Suite 生態系統為我們的生物科技客戶提供了最先進的簡化程序和增強的資料可見性，以及先進的試驗計劃和預測功能。」

Dr. Kim 在主旨演講中強調了 Novotech Veeva 平台（包括 Vault Suite）為客戶提供的幾個關鍵優勢。這些優勢包括：

跨系統共享的主試驗、研究中心和研究者資料

共享工作流程和報告 - 多個平台工作流程、任務分配、PD 上報、文檔審查/創作

一個應用程式意味着一次登錄即可訪問 TMF、啟動、CTMS、可行性報告

自動將研究啟動文檔和監測內容歸檔到 TMF 中，在平台上進行 TMF 審查和文檔 QC

跨國家/地區、試驗重複使用文檔

平台上的監管和 IRB/IEC 提交里程碑跟蹤/包審查

研究中心許可

自動訪視追蹤

付款追蹤



Dr. Kim 進一步闡釋，指出 Vault Clinical Suite 有助於更快地執行試驗並提供最新的見解。

她補充說：「該平台透過促進共享資料和內容來提高效率並確保高質量，從而提高試驗計劃和報告的準確性。」她指出的其他優勢包括：

可擴展性，支持整個 Novotech 協調一致的臨床試驗交付。

為我們的客戶改進項目交付，包括加快啟動時間表。

報告 - 提供實時、最終用戶驅動的平台報告功能，為 Novotech 和我們的客戶提供可靠的資料，從而實現對我們試驗的主動管理並保持有效的試驗和產品組合監督。

單一來源管理可行性資訊和流程，包括平台調查創建和動態報告功能。

簡化、經濟高效的未來一體化。

在一個平台下啟用臨床系統支持服務，提供快速研究設定以及一組帳戶和聯絡人。

Novotech 擁有 3,000 多名員工，在 25 個地區設有 34 處辦公地點，遍布美國、大中華、韓國、澳洲、新西蘭和歐洲。

該全球 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務，業務覆蓋美國和歐洲，聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，例如 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023) 及 2022 和 2023 年最佳細胞與基因治療 CRO (Best Cell & Gene Therapy CRO 2022 and 2023) 獎。此外，該公司還榮獲 2022 和 2023 年亞太區受託研究機構公司年度大獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。過去三年，Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議，充分體現其致力於開展合作。

關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是國際公認的以亞太地區為中心、具有全球執行能力的業界領先 CRO。Novotech 已成為一間擁有實驗室、一期設施、藥物開發諮詢服務和監管專門處理業務的臨床 CRO。Novotech 擁有逾 5,000 個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球擁有 3,000 多名員工，設有 34 處辦公地點。Novotech 自身定位為與在亞太地區、美國和歐洲尋求進行臨床試驗的中小型生物科技、生物製藥和醫藥行業申辦者成為合作夥伴和盟友。

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