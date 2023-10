La Dre Yooni Kim, vice-présidente des services cliniques chez Novotech, prononce un discours liminaire lors du Veeva Korea Summit

SÉOUL, Corée, 26 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech , la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique dont les capacités d'exécution sont mondiales, a annoncé aujourd'hui que la Dre Yooni Kim, vice-présidente des services cliniques chez Novotech, a prononcé un discours liminaire lors du Veeva Korea Summit cette semaine à Séoul, en Corée.



Novotech utilise la technologie de Veeva depuis plus d'une décennie et a été l'une des premières entreprises à adopter ces solutions de pointe afin d'améliorer les programmes de développement de médicaments pour ses clients en biotechnologie.

Selon la Dre Kim : « Étant personnalisé, le Novotech Veeva Suite Ecosystem offre à nos clients en biotechnologie des procédures rationalisées de pointe ainsi qu'une visibilité améliorée des données, en plus de capacités avancées de prédiction et planification des essais. »

Pendant son discours liminaire, la Dre Kim a souligné plusieurs avantages clés offerts aux clients par la Novotech Veeva Platform, comprenant la Vault Suite. Ces avantages comprennent :

Données principales d'essai, de site et de chercheur partagées entre les systèmes

Reporting et workflows partagés : de multiples workflows sur la plateforme, assignation des tâches, remontée PD, examen/création de documents

Une seule application signifie une seule connexion pour accéder au reporting, comprenant TMF, démarrage, CTMS et faisabilité

Auto-remplissage des documents de démarrage d'étude et suivi du contenu jusqu'au TMF, examen de TMF sur la plateforme et CQ des documents

Réutilisation des documents entre les pays et essais

Examen des packages/suivi des étapes importantes de soumission IRB/IEC sur la plateforme

Approbation de sites

Suivi automatisé des visites

Suivi des paiements



La Dre Kim a également expliqué que la Vault Clinical Suite permet une exécution plus rapide des essais tout en fournissant des insights à la minute près.

« La plateforme améliore l'efficacité et assure une haute qualité en promouvant les données et le contenu partagés, donnant lieu à une précision améliorée dans la planification des essais et le reporting », ajoute-t-elle. Parmi les autres avantages, elle a mentionné :

L'adaptabilité qui permet une administration d'essais cliniques harmonisée à travers Novotech.

L'administration améliorée des projets pour nos clients, comprenant des démarrages accélérés.

Reporting : les capacités de reporting en temps réel et pilotées par les utilisateurs finaux sur la plateforme fournissent des données robustes à la fois à Novotech et à nos clients, afin de permettre une gestion active de nos essais et pour maintenir une surveillance efficace des essais et portefeuilles.

Une source unique pour gérer les processus et informations de faisabilité, comprenant des capacités de reporting dynamique et de création d'études sur la plateforme.

Des intégrations futures rentables et simplifiées.

Des services d'aide aux systèmes cliniques sur une unique plateforme, pour une configuration rapide des études, et un seul ensemble de comptes et contacts.

Novotech compte plus de 3 000 employés repartis dans 25 zones géographiques et 34 bureaux, notamment aux États-Unis, en Grande Chine, en Corée du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe.

Cette CRO mondiale propose aux biotechs une suite unique et inégalée de services de phase précoce à tardive à travers l'Europe et les États-Unis, avec une base en Asie-Pacifique, où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

Reconnue pour ses contributions à la pointe du secteur, Novotech s'est vue décerner de nombreuses récompenses prestigieuses, parmi lesquelles le Prix du leadership d'une CRO 2023 et les prix de Meilleure CRO pour les thérapies cellulaires et géniques 2022 et 2023. De plus, la société a remporté le Prix de la société de recherche contractuelle de l'année en Asie-Pacifique en 2022 et en 2023. Son engagement en matière de collaboration se reflète dans les 50 accords de partenariat d'avant-garde qu'elle a signés au cours des trois dernières années.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Fondée en 1997, Novotech est reconnue au niveau international en tant que principale organisation de recherche contractuelle (CRO) centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. La Société est une CRO clinique dotée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de conseils sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la phase I à la phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde répartis dans 34 bureaux. Novotech est positionnée pour servir de partenaire et d'alliée auprès de sponsors biotechnologiques, biopharmaceutiques et pharmaceutiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe.