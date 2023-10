Novotech 蝉联 Frost & Sullivan 年度 CRO 公司奖

波士顿, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具有全球执行能力的亚太地区领先生物技术 CRO 公司 Novotech 被增长咨询和机会分析公司 Frost & Sullivan 评选为 2023 年度最佳 CRO 公司。自 2006 年以来,Novotech 一直是 Frost & Sullivan 最佳实践奖的获奖者。

Novotech 临床服务副总裁 Dr. Yooni Kim 将于 2023 年 11 月 8 日在马来西亚吉隆坡举行的颁奖典礼上代表 Novotech 领奖。

Frost & Sullivan 主席 David Frigstad 表示,Novotech 站在了“创新和发展的前沿,并通过创新和创造新的解决方案和服务来满足不断变化的客户需求,从而巩固了其领导地位”。

Novotech 首席执行官 Dr. John Moller 对此表示感谢,并将公司的成功归功于其兢兢业业的全球临床试验专家团队。Dr. Moller 说:“我们在 CRO 领域的卓越表现一直受到行业领先分析机构 Frost & Sullivan 的认可,这进一步证明了我们是生物制药领域值得信赖的合作伙伴。”

Dr. Moller 还表示:“Frost & Sullivan 的研究强调了 Novotech 的客户参与战略所发挥的关键作用,即发现独特的挑战并提供创新的解决方案,从而推动药物开发项目向前发展。”

Frost & Sullivan 最佳实践研究分析师 Azza Fazar 赞扬了 Novotech 高瞻远瞩的发展战略,并指出 Novotech 善于应对新出现的挑战和机遇。她强调,Novotech 以价值链为中心的全面临床开发支持方法,涵盖了试验的所有阶段,并在不同的治疗领域提供定制服务,赢得了全球众多生物技术客户的信任。

她说:“在此背景下,Frost & Sullivan 将 Novotech 评选为 2023 年度 CRO 公司。”

Fazar 补充说:“公司简化了流程和程序,消除了不必要的官僚作风,标准操作程序减少了 40%。在最近的调查中,客户对 Novotech 的平均参与度评分高达 4.7 分(满分 5 分),这充分体现了 Novotech 在与客户互动过程中对客户满意度的追求。”

她说:“该公司采用 360 度全方位临床开发支持方法,涵盖试验的所有阶段,并提供跨治疗领域的定制服务,赢得了全球数百家生物技术客户的信任。”

Novotech 在全球 25 个地区拥有 3,000 多名员工,设有 34 个办公地点,包括大中华区、韩国、澳大利亚、新西兰、美国和欧洲。

该 CRO 在美国和欧洲为生物技术公司提供一套独特且无与伦比的早期到后期服务,以亚太地区为基础,公司在这里因提供高质量的快速临床试验而享有盛誉。

Novotech 因其在行业内的领先贡献而备受赞誉,曾荣获多项殊荣,其中包括 2023 年 CRO 领导奖 (CRO Leadership Award 2023) 及 2022 和 2023 年最佳细胞与基因治疗 CRO (Best Cell & Gene Therapy CRO 2022 and 2023) 奖。此外,该公司还荣获 Frost & Sullivan 2022 和 2023 年亚太地区年度合同研究组织公司奖 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。在过去的三年里,Novotech 签署了 50 份牵头单位合作伙伴协议,充分体现了其致力于开展合作。

媒体联系人

David James

communications@novotech-cro.com

AU(澳大利亚):+61 2 8218 2144

USA(美国):+1 415 951 3228

Asia(亚洲):+65 3159 3427

关于 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立于 1997 年,是国际公认的以亚太地区为中心、具有全球执行力的领先合同研究组织 (CRO)。该公司已成为一家拥有实验室、I 期试验设施、药物开发咨询服务和监管专业知识的临床 CRO。该公司拥有 5,000 多个临床项目的经验,包括从 I 期到 IV 期的临床试验和生物等效性研究。Novotech 在全球拥有 3,000 多名员工,分布在 34 个办公地点。Novotech 的定位是成为寻求在亚太地区、美国和欧洲开展临床试验的中小型生物技术、生物制药和医药申办者的合作伙伴和盟友。