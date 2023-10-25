Novotech 蟬聯 Frost & Sullivan 年度 CRO 公司獎

波士頓, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 具有全球執行能力的亞太地區領先生物科技 CRO 公司 Novotech 被增長諮詢和機會分析公司 Frost & Sullivan 評選為 2023 年度最佳 CRO 公司。自 2006 年以來，Novotech 一直是 Frost & Sullivan 最佳實踐獎的獲獎者。

Novotech 臨床服務副總裁 Dr. Yooni Kim 將於 2023 年 11 月 8 日在馬來西亞吉隆坡舉行的頒獎典禮上代表 Novotech 領獎。

Frost & Sullivan 主席 David Frigstad 表示，Novotech 站在了「創新和發展的前沿，並透過創新和創造新的解決方案和服務來滿足不斷變化的客戶需求，從而鞏固了其領導地位」。

Novotech 行政總裁 Dr. John Moller 對此表示感謝，並將公司的成功歸功於其兢兢業業的全球臨床試驗專家團隊。Dr. Moller 說：「我們在 CRO 領域的卓越表現一直受到行業領先分析機構 Frost & Sullivan 的認可，這進一步證明了我們是生物製藥領域值得信賴的合作夥伴。」

Dr. Moller 還表示：「Frost & Sullivan 的研究強調了 Novotech 的客戶參與戰略所發揮的關鍵作用，即發現獨特的挑戰並提供創新的解決方案，從而推動藥物開發項目向前發展。」

Frost & Sullivan 最佳實踐研究分析師 Azza Fazar 讚揚了 Novotech 高瞻遠矚的發展戰略，並指出 Novotech 善於應對新出現的挑戰和機遇。她強調，Novotech 以價值鏈為中心的全面臨床開發支援方法，涵蓋了試驗的所有階段，並在不同的治療領域提供定製服務，贏得了全球眾多生物科技客戶的信任。

她說：「在此背景下，Frost & Sullivan 將 Novotech 評選為 2023 年度 CRO 公司。」

Fazar 補充說：「該公司簡化了流程和程序，消除了不必要的官僚作風，標準操作程序減少了 40%。在最近的調查中，客戶對 Novotech 的平均參與度評分高達 4.7 分（滿分 5 分），這充分體現了 Novotech 在與客戶互動過程中對客戶滿意度的追求。」

她說：「該公司採用 360 度全方位臨床開發支援方法，涵蓋試驗的所有階段，並提供跨治療領域的定製服務，贏得了全球數百家生物科技客戶的信任。」

Novotech 擁有 3,000 多名員工，在 25 個地區設有 34 處辦公地點，遍布大中華、韓國、澳洲、新西蘭、美國和歐洲。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務，業務覆蓋美國和歐洲，聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，例如 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023) 及 2022 和 2023 年最佳細胞與基因治療 CRO (Best Cell & Gene Therapy CRO 2022 and 2023) 獎。此外，該公司還榮獲 Frost & Sullivan 2022 和 2023 年亞太區受託研究機構公司年度大獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。過去三年，Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議，充分體現其致力於開展合作。

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關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是國際公認的以亞太地區為中心、具有全球執行能力的業界領先 CRO。Novotech 已成為一間擁有實驗室、一期設施、藥物開發諮詢服務和監管專門處理業務的臨床 CRO。Novotech 擁有逾 5,000 個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨牀試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球擁有 3,000 多名員工，設有 34 處辦公地點。Novotech 自身定位為與在亞太地區、美國和歐洲尋求進行臨床試驗的中小型生物科技、生物製藥和醫藥行業申辦者成為合作夥伴和盟友。