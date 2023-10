Ampacimon ernennt Branchenexperten Stephan Heberer zum CEO

GRÂCE-HOLLOGNE, Belgien und ATLANTA, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ampacimon , der führende Anbieter von Netzüberwachungs- und Analyselösungen für den optimalen Betrieb der weltweiten kritischen Energieinfrastruktur, gibt heute die Ernennung von Herrn Stephan Heberer zum Chief Executive Officer bekannt. Herr Heberer tritt die Nachfolge von Frederic Vassort an, der in den Verwaltungsrat des Unternehmens eintritt und dessen Expansion in Asien leiten wird.



„Die Stromübertragungs- und -verteilungsinfrastruktur wird weltweit bis an ihre Grenzen belastet, da die Bevölkerung mehr Strom benötigt und auf saubere Energie umsteigt“, so Heberer. „Die Ampacimon-Technologie ist branchenweit führend in der T&D-Optimierung. Das Unternehmen hat die einmalige Chance zu wachsen, da Versorgungsunternehmen überall ihre Infrastruktur modernisieren und sich bemühen, die Lebensdauer und Kapazität ihrer Anlagen zu verbessern. Dies ist besonders wichtig, da die Länder daran arbeiten, ihre CO2-Bilanz durch den Einsatz erneuerbarer Energien zu verbessern, und Kunden neue Technologien für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher nutzen.“

Herr Heberer verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Energieinfrastruktur. Er hat aktiv auf dem Gebiet der Zustandsüberwachung mit Schwerpunkt auf dem Anlagenmanagement gearbeitet. Darüber hinaus war er an verschiedenen strategischen Überwachungs- und Analyseprojekten auf der ganzen Welt beteiligt und konzentrierte sich dabei auf die Optimierung der T&D-Infrastruktur für Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung, Offshore-Windparks sowie die Öl- und Gasindustrie. Er war in leitenden Positionen in Zürich, Glasgow, Manchester und zuletzt in Bologna für Unternehmen wie Qualitrol, HVPD, Techimp und Doble tätig.

Frederic Vassort, Verwaltungsratsmitglied von Ampacimon und ehemaliger CEO, erklärt: „Wir freuen uns sehr, Herrn Heberer bei Ampacimon begrüßen zu dürfen, und sind glücklich, dass er dem Unternehmen auf dem Weg in die nächste Wachstumsphase seine umfassende Erfahrung in der Energiebranche zur Verfügung stellt. Sein ausgeprägter technologischer Scharfsinn und seine Fähigkeit, Kunden bei der Optimierung der Anlagennutzung zu unterstützen, werden unserem schnell wachsenden Kundenstamm zugutekommen. Dies ist besonders wichtig, da unsere Lösungen den Energieversorgern helfen, sich weiterzuentwickeln, um der heutigen beispiellosen Nachfrage nach Energie gerecht zu werden und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.“

Herr Heberer ist Absolvent der Technischen Hochschule Nürnberg, einer der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Als erfahrene Führungskraft ist Herr Heberer ein Experte für Technologien in der Elektroindustrie und ein Vertreter des Wandels mit einer großartigen Erfolgsbilanz in Bezug auf Umsatzwachstum, betriebliche Effizienz und unermüdlichen Einsatz für die Kunden.

„Ampacimon ist der Anbieter wichtiger Lösungen, die der Welt helfen können, wichtige Ziele im Bereich der sauberen Energie zu erreichen und gleichzeitig die Kapazität, Zuverlässigkeit und Sicherheit der bestehenden Infrastruktur zu erhöhen. Die umfassende Branchenerfahrung von Herrn Heberer und seine Führungsqualitäten werden den Kunden von Ampacimon in dieser aufregenden Phase des Unternehmenswachstums und der Weiterentwicklung der Branche von großem Nutzen sein“, schließt Herr Vassort.

Über Ampacimon

Ampacimon ist ein 2010 in Belgien und Spanien gegründetes Technologieunternehmen, das netzverbessernde Technologien (Grid-Enhancing Technologies, GETs) für Übertragungs- und Verteilungsunternehmen anbietet. Durch seine proprietären Messsysteme und fortschrittlichen Analysen ermöglicht Ampacimon Netzbetreibern, die Nutzung ihrer Anlagen zu maximieren, ihre Wartung zu optimieren und Investitionen zu priorisieren. Es bietet datengestützte Lösungen, die es Netzbetreibern ermöglichen, die Integration erneuerbarer Energien und die Energiewende zu beschleunigen. Mit Niederlassungen in Belgien, Spanien und den USA ist Ampacimon weltweit präsent und betreibt Systeme bei allen großen Netzbetreibern der Welt. Weitere Informationen über Ampacimon finden Sie unter: www.ampacimon.com

Kontakt:

media@ktcmarketingandpr.com