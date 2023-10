L’expert en technologie Stephan Heberer nommé PDG d’Ampacimon

GRÂCE-HOLLOGNE, Belgique et ATLANTA, 26 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ampacimon , le leader mondial de la surveillance des réseaux électriques et de la conception d'outils d’analyse dédiés à l’exploitation optimale des principales infrastructures énergétiques du monde, annonce aujourd'hui la nomination de M. Stephan Heberer au poste de Président-directeur général. M. Heberer succède ainsi à M. Frédéric Vassort, qui rejoint le Conseil d’administration pour diriger le programme d’expansion de la Société en Asie.



« À l’échelle mondiale, l'infrastructure d’acheminement et de distribution électrique est exploitée au maximum, à l’heure où la population appelle davantage de capacité et se tourne vers les énergies renouvelables » a déclaré M. Heberer, avant d’ajouter : « La technologie développée par Ampacimon est numéro un en matière d’optimisation T&D. Une considérable opportunité de développement se dessine parallèlement à la vague mondiale de modernisation des infrastructures électriques visant tant l’amélioration du cycle de vie de la ressource électrique que sa capacité. Alors que toutes les nations du monde s’efforcent de réduire leur empreinte carbone en adoptant des énergies renouvelables, c’est même capital, d’autant que les consommateurs se mettent aux véhicules électriques et au stockage électrique ».

M. Heberer a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des infrastructures énergétiques. Il a notamment contribué activement au suivi de la surveillance de l'état des équipements, en portant une attention particulière à la gestion du matériel. Il a par ailleurs participé à plusieurs initiatives stratégiques de surveillance et d’audit à travers le monde, en se concentrant sur l’optimisation de l’infrastructure T&D pour la production d’énergie, les réseaux de transport, la distribution, les parcs à éoliennes et l'industrie pétrolière et gazière. Il a occupé divers postes de direction à Zurich, Glasgow, Manchester, mais aussi à Bologne auprès d’entreprises telles que Qualitrol, HVPD, Techimp, ou Doble.

Frédéric Vassort, membre du Conseil d’administration d’Ampacimon et PDG sortant a annoncé : « Nous sommes ravis d’accueillir Stephan et sa maîtrise de l’industrie énergétique. C’est une véritable aubaine pour Ampacimon, à l’heure d’embrasser sa nouvelle phase de croissance. Sa profonde connaissance technologique et son aptitude à accompagner les démarches d’optimisation des équipements de nos clients contribuera à l’orientation à la hausse de notre portefeuille en plein essor. La notion est de taille car nos solutions permettent aux fournisseurs d'énergie de s’adapter à une demande en capacité énergétique sans précédent contigüe à leurs pistes de décarbonation ».

M. Heberer est diplômé de l'Institut technologique de Nuremberg, l’une des plus grandes universités des sciences appliquées d’Allemagne. M. Heberer est un leader accompli et un technologue expert de l'industrie électrique. Incubateur de la conduite du changement, il a démontré sa capacité à accompagner la croissance des entreprises au cours de sa carrière et a largement fait ses preuves en matière d’efficacité opérationnelle. Il se pose également en ardent défenseur des intérêts de ses clients.

« Ampacimon fournit des solutions clés en réponse aux enjeux internationaux de l’énergie propre et permet d’optimiser la capacité, la fiabilité et la sécurité des infrastructures existantes. Dans l’exaltante phase de croissance que traverse Ampacimon et au regard de l'évolution de l'industrie, nos clients feront atout de l’expertise et du leadership de Stephan » ajoute M. Vassort en guise de conclusion.

À propos d’Ampacimon

Ampacimon est une société technologique cofondée en Belgique et en Espagne en 2010, spécialisée dans le développement de solutions dédiées au fonctionnement des réseaux électriques, et dans les réseaux de transport et de distribution de l’énergie. Grâce à ses capteurs logiciels et à ses techniques analytiques, Ampacimon permet aux exploitants de réseaux d’optimiser leurs équipements et leurs démarches de maintenance, tout en priorisant leurs investissements. Ses solutions orientées données permettent aux opérateurs l’intégration des énergies renouvelables et une accélération de leur transition énergétique. Implantée en Belgique, en Espagne et aux États-Unis, Ampacimon est présente sur la scène mondiale et ses technologies sont compatibles avec les principaux opérateurs du monde. Pour en savoir plus sur Ampacimon, veuillez consulter le site : www.ampacimon.com

Contact :

media@ktcmarketingandpr.com