EfTEN Real Estate Fund AS 2023. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Intressimäärade tõus, mis on viimase aasta jooksul olnud kinnisvarasektori peamiseks mõjutajaks, näitas 2023.a III kvartalis esimesi peatumise märke. Kolme kuuga tõusis Euroalal ja Balti riikides laenuintresside baasmäärana kasutatav EURIBOR sõltuvalt tähtajast 0,2-0,4 protsendipunkti võrra. See on aeglaseim tõus alates 2022.a I kvartalist. Finantsturgudel hinnatakse, et Euroalal hakkavad baasintressid langema juba järgmise aasta esimesel poolel. Kuigi selline ootus võib osutuda liiga ennatlikuks, viitab globaalne inflatsioonisurvete (sh energiahindade) taandumine ning Euroala majandusaktiivsuse pidurdumine sellele, et intressimäärad on oma tipu saavutanud.



Madala finantsvõimenduse taseme toel on kinnisvarasektor pidanud Balti riikides intressikulude tõusule siiani oluliselt paremini vastu kui paljudes teistes Euroopa riikides, sh meie peamiste kaubanduspartnerite juures Skandinaavias. Euroala nõrga majandusaktiivsuse püsimisel pole lähivkartalites tõenäoliselt oodata Balti riikide majanduskasvu taastumist. Sellises olukorras muutub ärikinnisvara sektoris järjest olulisemaks objektide täituvus ja üüritulu hoidmine. Uute rentnike leidmine ja olemasolevate säilitamine on üha aeganõudvam ja kulukam (nõudes sageli objektide ümberehitusi jms). Suurima surve all on erinevad büroopinnad, kus süvenev n.ö kodust töötamine hoiab nõudlust viimaste aastate madalaimana. EfTEN Real Estate Fund AS kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell on jaotatud suhteliselt ühtlaselt ärikinnisvara kolme peamise segmendi (kaubandus, logistika, bürood) vahel ning selle vakantsus on jätkuvalt väga madal (2%).

Kolmandas kvartalis avaldasid Enlight Research ning LHV Pank analüüsi EfTEN Real Estate Fund AS (EFT1T) aktsia kohta. Mõlemad analüüsid toovad fondi juures välja järgmised tugevused: (i) mõõdukas võlakoormus, mis aitab ilma raskusteta toime tulla ka tõusvate intressimäärade keskkonnas; (ii) üüripindade väga madal vakantsus; (iii) konservatiivselt hinnastatud portfell.

Finantsülevaade

EfTEN Real Estate Fund AS teenis 2023. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu kokku 7,965 miljonit eurot (2022 III kvartal: 3,612 miljonit eurot), jäädes II kvartaliga samale tasemele. Fondi 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 23,714 miljonit eurot (2022: 10,600 miljonit eurot), sisaldades EfTEN Kinnisvarafond AS-ga ühinemisest lisandunud kinnisvarainvesteeringute müügitulu summas 12,644 miljonit eurot. Like-for-like põhimõttel arvestatud müügitulu on 9 kuuga kasvanud aastatagusega võrreldes 4,4%.

Fondi konsolideeritud 2023. aasta 9 kuu neto üüritulu (NOI) on kokku 22,201 miljonit eurot (2022 9 kuud: 10,135 miljonit eurot). Selle aasta neto üüritulu sisaldab EfTEN Kinnisvarafond AS-ga ühinemisest lisandunud kinnisvarainvesteeringute neto üüritulu kogusummas 11,616 miljonit eurot. Like-for-like põhimõttel arvestatud NOI on kasvanud aastatagusega võrreldes samuti 4,4%. Konsolideeritud neto üüritulu marginaal oli sellel aastal 94% (2022: 96%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) ning turustuskulud 6% (2022: 4%) müügitulust.

Kontserni varade maht 30.09.2023 seisuga oli 385,183 miljonit eurot (31.12.2022: 181,956 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 94% (31.12.2022: 93%).

2023. aasta septembri lõpu seisuga on kontsernil 35 (31.12.2022: 18) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 363,289 miljonit eurot (31.12.2022: 168,875 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 350,004 miljonit eurot (31.12.2022: 151,426 miljonit eurot). Lisaks kuulub kontserni ühisettevõttele hotell Palace Tallinnas, mille õiglane väärtus 30.09.2023 seisuga oli 9,8 miljonit eurot.

2023. aasta 9 kuuga teenis kontsern kokku 23,714 miljonit eurot üüritulu. Võrreldavatel alustel arvestatud üüritulu oli 2023. aasta 9 kuul kokku 10,343 miljonit eurot, mis on 4% rohkem kui 2022. aastal samal ajal.

2023. aasta 9 kuu jooksul pikendasid fondi tütarettevõtted kokku kuus laenulepingut. Pikendamisel langes nelja laenu intressi marginaal 0,05-0,5 protsendipunkti ning ühe laenulepingu intressi marginaal tõusis 0,14 protsendipunkti. Pikendamisel lühendatakse võimaluse korral kõikide laenulepingute EURIBORI perioodi. Laenulepingud pikendati kolmeks kuni viieks aastaks.

Järgmise 12 kuu jooksul lõppevad kontserni nelja tütarettevõtte laenulepingud, mille jääk 30.09.2023 seisuga on 14 734 tuhat eurot. Lõppevate laenulepingute LTV on 35%-51% ning kinnisvarainvesteeringud omavad stabiilselt tugevat üürirahavoogu, mistõttu kontserni juhtkonna hinnangul ei teki laenulepingute pikendamisel takistusi.

Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär tõusis EURIBOR´i muutuse mõjul septembri lõpuks 5,8%-ni (31.12.2022: 3,7%) ning LTV (Loan to Value) oli 41% (31.12.2022: 40%). Kõik fondi tütarettevõtete laenulepingud on seotud ujuva intressimääraga. Kõiki fondi laenulepinguid teenindatakse tavapäraselt ning kõikide laenu tagatiseks seatud kinnisvarainvesteeringute äritegevuse rahavoog ületab laenude põhiosa- ja intressimakseid.

EfTEN Real Estate Fund AS aktsia EPRA puhasväärtus (EPRA NRV) oli seisuga 30.09.2023 20,76 eurot (30.09.2022: 20,32 eurot). EfTEN Real Estate Fund AS´i aktsia EPRA puhasväärtus kasvas 2023. aasta 9 kuuga 2,0% (2022 9 kuud: kasvas 6,3%).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE





III kvartal 9 kuud € tuhandetes 2023 2022 2023 2022 Müügitulu 7 965 3 612 23 714 10 600 Müüdud teenuste kulu -363 -80 -1 120 -211 Brutokasum 7 602 3 532 22 594 10 389 Turustuskulud -105 -63 -393 -254 Üldhalduskulud -841 -488 -2 568 -1 391 Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest 0 -1 -6 182 3 701 Muud äritulud ja -kulud 10 5 23 48 Ärikasum 6 666 2 985 13 474 12 493 Kasum / kahjum ühisettevõtetest 84 0 -25 0 Intressitulud 77 0 97 0 Muud finantstulud ja -kulud -2 156 -376 -5 693 -1 098 Kasum enne tulumaksu 4 671 2 609 7 853 11 395 Tulumaksukulu -236 -282 -973 -1 186 Aruandeperioodi koondkasum kokku 4 435 2 327 6 880 10 209 Kasum aktsia kohta - tava 0,41 0,46 0,64 2,01 - lahustatud 0,41 0,46 0,64 2,01



KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE





30.09.2023 31.12.2022 € tuhandetes VARAD Raha ja raha ekvivalendid 14 167 11 331 Lühiajalised hoiused 2 880 0 Nõuded ja viitlaekumised 1 805 1 522 Ettemakstud kulud 138 49 Varud 1 0 Käibevara kokku 18 991 12 902 Pikaajalised nõuded 175 61 Ühisettevõtete osad 2 552 0 Kinnisvarainvesteeringud 363 289 168 875 Materiaalne põhivara 175 116 Immateriaalne põhivara 1 2 Põhivara kokku 366 192 169 054 VARAD KOKKU 385 183 181 956 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Laenukohustused 20 589 22 058 Võlad ja ettemaksed 2 419 1 461 Lühiajalised kohustused kokku 23 008 23 519 Laenukohustused 128 221 45 917 Muud pikaajalised võlad 1 901 1 008 Edasilükkunud tulumaksukohustus 7 474 7 248 Pikaajalised kohustused kokku 137 596 54 173 Kohustused kokku 160 604 77 692 Aktsiakapital 108 198 50 725 Ülekurss 84 721 16 288 Kohustuslik reservkapital 2 749 2 149 Jaotamata kasum 28 911 35 102 Omakapital kokku 224 579 104 264 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 385 183 181 956

