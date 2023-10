Verkkokauppa.com Oyj Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023: Keskityimme kustannustehokkuuteen laskevassa markkinassa

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2023

Keskityimme kustannustehokkuuteen laskevassa markkinassa

Verkkokauppa.com Oyj OSAVUOSIKATSAUS 26.10.2023 klo 8.00

Verkkokauppa.com järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden klo 10.00 ja toisen englanninkielisen tilaisuuden analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 11. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista ja ohjeet kuinka osallistua, löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Tämä tiedote on tiivistelmä Verkkokauppa.comin vuoden 2023 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä–syyskuu 2023 lyhyesti

Liikevaihto oli 117,4 miljoonaa euroa (137,8)

Myyntikate oli 18,7 miljoonaa euroa (20,1) eli 15,9 % (14,6 %) liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) oli 2,1 miljoonaa euroa (1,7) eli 1,8 % (1,3 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (2,1) eli 1,9 % (1,5 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoisuuteen vaikutti 0,1 miljoonan euron (0,4) kulun liittyen e-ville.com yrityskauppaan

Kauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa (0,7)

Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,01)

Investoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (1,0)

Liiketoiminnan rahavirta oli 3,0 miljoonaa euroa (2,6)





Tammi–syyskuu 2023 lyhyesti

Liikevaihto oli 352,2 miljoonaa euroa (388,2)

Myyntikate oli 57,8 miljoonaa euroa (58,7) eli 16,4 % (15,1 %) liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) oli 2,9 miljoonaa euroa (1,5) eli 0,8 % (0,4 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa (2,8) eli 1,3 % (0,7 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat 1,6 miljoonan euron kustannukset liittyen muutosneuvotteluihin ja e-ville.com yrityskaupan lisäkauppahintaan (1,3) miljoonaa euroa liittyen e-ville.com yrityskauppaan)

Kauden tulos oli 0,9 miljoonaa euroa (-0,2)

Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,00)

Investoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (6,7)

Liiketoiminnan rahavirta oli 2,5 miljoonaa euroa (-14,0)





KESKEISET TUNNUSLUVUT 7-9/2023 7-9/2022 Muutos 1-9/2023 1-9/2022 Muutos 1-12/2022 Milj. euroa Liikevaihto 117,4 137,8 -14,7 % 352,2 388,2 -9,3 % 543,1 Myyntikate 18,7 20,1 -1,4 meur 57,8 58,7 -0,9 meur 80,6 Myyntikate, % 15,9 % 14,6 % 1,3 %-yks. 16,4 % 15,1 % 1,3 %-yks. 14,8 % Käyttökate 3,7 3,2 0,5 meur 7,6 5,6 2,0 meur 7,8 Käyttökate, % 3,1 % 2,3 % 0,8 %-yks. 2,2 % 1,4 % 0,7 %-yks. 1,4 % Liikevoitto 2,1 1,7 0,4 meur 2,9 1,5 1,5 meur 2,3 Liikevoitto, % 1,8 % 1,3 % 0,5 %-yks. 0,8 % 0,4 % 0,5 %-yks. 0,4 % Vertailukelpoinen liikevoitto 2,2 2,1 0,1 meur 4,6 2,8 1,8 meur 3,5 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 1,9 % 1,5 % 0,4 %-yks. 1,3 % 0,7 % 0,6 %-yks. 0,6 % Kauden tulos 1,1 0,7 0,5 meur 0,9 -0,2 1,1 meur 0,3 Investoinnit 0,4 1,0 -0,5 meur 1,8 6,7 -4,9 meur 9,3 Liiketoiminnan rahavirta 3,0 2,6 0,4 meur 2,5 -14,0 16,5 meur 1,5

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2023 liikevaihdon laskevan (2022: 543,1 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton (vertailukelpoinen EBIT) kasvavan (2022: 3,5 miljoonaa euroa) vuodesta 2022.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Markkinaolosuhteet pysyivät haastavina vuoden kolmannella neljänneksellä eikä kuluttajamarkkinassa nähty piristymistä kesän jälkeen. Talouden vaimeus vaikutti myös yritysasiakkaiden kysyntään. Kesän jälkeinen kaupallinen sesonki käynnistyi markkinoilla vahvasti hintavetoisena kampanjointina.

Tulosparannusohjelma etenee suunnitellusti vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Valikoiman tehostaminen, kampanja- ja hintaoptimointi sekä tehostunut varastonhallinta näkyivät kannattavuuden parantumisena. Omien, laadukkaiden tuotemerkkien myynti kasvoi 21 prosenttia kolmannella neljänneksellä, mikä osaltaan vaikutti positiivisesti katekertymään. Kustannustehokkuutemme on parantunut ja kohonneesta inflaatiosta huolimatta henkilöstö- ja liiketoiminnan muut kulut olivat 12 prosenttia vertailukautta matalammat. Kysyntä laski kaikissa asiakassegmenteissä ja liikevaihto laski 14,7 prosenttia ja oli 117,4 miljoonaa euroa heinä-syyskuussa. Laskeneista volyymeistä huolimatta vertailukelpoinen liikevoitto parani ja oli 2,2 miljoonaa euroa.

Verkkokauppa.comin kiertotalouden palvelu ”Vaihtokauppa” oli yksi palkituista ulkoisessa vastuullinen digiteko -kilpailussa. Tämä on hieno tunnustus edelläkävijyydestä kaupan alalla. Vaihtokauppa on ensimmäinen täysin digitaalinen käytettyjen elektroniikkatuotteiden trade-in-palvelu, joka madaltaa kynnystä kierrättää käytetyt puhelimet ja tietokoneet ja samalla laitteiden käyttökelpoinen elinkaari pitenee. Lokakuussa lanseerasimme markkinoiden ensimmäisenä kokeilun tunnin toimituksista isoille kodinkoneille ja muille isoille tuotteille, kuten grillit tai televisiot, jopa tunnissa kotiovelle pääkaupunkiseudulla. Pikatoimitukset kattavat näin jopa 99 prosenttia Jätkäsaaren myymälän valikoimasta.

Aikaisemmin tiedotetun mukaisesti strategiatyö etenee ja nykyisen strategian päivitystyö vastaamaan paremmin voimakkaasti muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin on jatkunut. Tulemme julkistamaan päivityksen strategiaan sekä taloudellisiin tavoitteisiin vielä loppuvuoden aikana.

TALOUDELLINEN KEHITYS

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Milj. euroa 7-9/2023 7-9/2022 Muutos 1-9/2023 1-9/2022 Muutos 1-12/2022 Liikevaihto 117,4 137,8 -14,7 % 352,2 388,2 -9,3 % 543,1 Liikevoitto 2,1 1,7 0,4 meur 2,9 1,5 1,5 meur 2,3 Liikevoitto, % 1,8 % 1,3 % 0,5 %-yks. 0,8 % 0,4 % 0,5 %-yks. 0,4 % - Vertailukelpoisuuteen liittyvät erät 0,1 0,4 -0,2 meur 1,6 1,3 0,3 meur 1,2 Vertailukelpoinen liikevoitto 2,2 2,1 0,1 meur 4,6 2,8 1,8 meur 3,5 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 1,9 % 1,5 % 0,4 %-yks. 1,3 % 0,7 % 0,6 %-yks. 0,6 %

Myynnin jakauma, osuus myynnistä, %

7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022 Asiakassegmentit Kuluttajat 72 % 70 % 69 % 69 % 69 % Yritysasiakkaat 21 % 21 % 24 % 24 % 24 % Vienti 7 % 9 % 7 % 7 % 7 % Myyntikanavat Verkkokauppa 60 % 58 % 61 % 61 % 61 % Kivijalkakauppa 34 % 33 % 32 % 32 % 32 % Tuotekategoriat Ydinkategoriat (CE) 88 % 86 % 85 % 85 % 84 % Kehittyvät kategoriat 12 % 14 % 14 % 15 % 16 % Vierailut verkkosivuilla, milj. 16,7 19,3 49,8 58,0 82,4

Myynti on toimitetuista ja matkalla olevista tuotteista. Verkko- ja kivijalkakaupan myynti ei sisällä vientiä.

Ydinkategoriat pitää sisällään IT:n (jonka tuoteryhmiä on mm. tietokoneet ja oheislaitteet sekä komponentit), Viihde (TV ja video, audio ja hifi, pelaaminen ja musiikki-instrumentit), mobiililaitteet (puhelimet, kamerat ja kellot), sekä pienet ja suuret kodinkoneet. Kehittyvät kategoriat ovat kasvavia tuotekategorioita valikoimassamme, ja pitää sisällään tuoteryhmät kuten urheilu, koti ja valaistus, ruoka ja juoma, lelut, lastentarvikkeet, grillaus ja keittiö, lemmikkitarvikkeet sekä laukut ja matkailu.

Heinä-syyskuu 2023

Verkkokauppa.comin liikevaihto laski heinä-syyskuussa 14,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 117,4 miljoonaa euroa (137,8). Myynti laski johtuen vertailukautta matalammasta kysynnästä kaikissa asiakassegmenteissä. Kuluttajamyynti laski 11,1 prosenttia ja myynti yritysasiakkaille laski 14,5 prosenttia vertailukaudesta. Vientiliiketoiminta laski 37,4 prosenttia poikkeuksellisen vahvasta vertailukauden myynnistä. Kuluttajakaupan osuus myynnistä oli 72 prosenttia (70 %), ja yritysmyynnin osuus 21 prosenttia (21 %).

Ydinkategorioiden myynti laski 10,8 prosenttia ja niiden osuus myynnistä oli 88 prosenttia (86 %). Erityisesti mobiililaitteiden ja viihde-elektroniikan kysyntä laski kuluneella neljänneksellä. Kehittyvien kategorioiden myynti laski 26,2 prosenttia. Tähän vaikutti osaltaan valikoiman optimointitoimenpiteet. Kehittyvien tuotekategorioiden osuus kokonaismyynnistä oli 12 prosenttia (14 %). Vertailukautta heikommasta kysynnästä huolimatta kaikkien päätuotekategorioiden myyntikate parani. Omien tuotekategorioiden myynti oli vahvaa, ja kasvoi 20,8 prosenttia.

Verkkokauppa.comin online-myynti laski 11,8 prosenttia. Myynnistä 60 prosenttia (58 %) tehtiin verkkokaupassa. Kivijalkakauppojen myynti laski 11,9 prosenttia ja oli 34 prosenttia (33 %) yhtiön myynnistä. Vientiliiketoiminnan osuus yhtiön myynnistä oli 7 prosenttia (9 %).

Verkkokauppa.comin omarahoitteisten asiakasrahoituspalveluiden tuotot jatkoivat kasvuaan, ja olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,1) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot.

Henkilöstökulut laskivat heinä–syyskuussa 17,6 prosenttia vertailukaudesta, ja olivat 7,5 miljoonaa euroa (9,1). Henkilöstökulujen laskuun vaikuttivat keväällä toteutetut muutosneuvottelut sekä myymälöiden ja logistiikan henkilöstöresurssien sopeuttaminen laskeneeseen kysyntätilanteeseen. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut laskivat 5,9 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 7,6 miljoonaa euroa (8,0). Liiketoiminnan muita kuluja laskivat tulosparannusohjelman tehostamistoimet, jotka näkyvät mm. laskeneina ulkoisen varastoinnin kustannuksina.

Yhtiön liikevoitto (EBIT) heinä–syyskuussa kasvoi 0,4 miljoonaa euroa ja oli 2,1 miljoonaa euroa (1,7). Liikevoitto oli 1,8 prosenttia (1,3 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 0,1 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 2,2 miljoonaa euroa (2,1). Vertailukelpoisuuteen vaikutti 0,1 miljoonaa euroa (0,4) liittyen e-ville.com yrityskauppaan. Kauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa (0,7).

Osakekohtainen tulos heinä–syyskuussa oli 0,03 euroa (0,01).

Tammi-syyskuu 2023

Verkkokauppa.comin liikevaihto laski tammi–syyskuussa 9,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 352,2 miljoonaa euroa (388,2).

Verkkokauppa.comin omarahoitteisten asiakasrahoituspalveluiden tuotot olivat 4,9 miljoonaa euroa (3,5) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot.

Henkilöstökulut laskivat tammi–syyskuussa 8,2 prosenttia vertailukaudesta, ja olivat 26,7 miljoonaa euroa (29,0). Henkilöstökulut pitävät sisällään 1.0 miljoonaa euroa muutosneuvotteluihin liittyviä kustannuksia. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut laskivat 3,1 prosenttia ja olivat 23,8 miljoonaa euroa (24,6). Kiinteät kulut kasvoivat inflaation myötä yleisen kulutason noustessa, ja toisaalta tulosparannusohjelman myötä toteutetut toiminnan tehostamistoimenpiteet laskivat kustannuksia. Luottotappiot ja niihin liittyvät varaukset kasvoivat asiakasrahoituspalveluiden suosion myötä. Luottotappioihin liittyvä varaus oli syyskuun lopussa 1,0 miljoonaa euroa (0,6).

Yhtiön liikevoitto (EBIT) tammi-syyskuussa kasvoi 1,5 miljoonaa euroa ja oli 2,9 miljoonaa euroa (1,5). Liikevoitto oli 0,8 prosenttia (0,4 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 1,8 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 4,6 miljoonaa euroa (2,8). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä raportointikaudella oli yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, joista 1,2 miljoonaa euroa liittyi muutosneuvotteluista syntyneisiin kustannuksiin ja loput e-ville.comin mahdolliseen lisäkauppahinnan jaksotettuun kustannukseen. Vuoden 2022 tammi-syyskuussa vertailukelpoisuuteen vaikutti 1,3 miljoonaa euroa e-ville.com -yritysostoon liittyviä kustannuksia. Kauden tulos oli 0,9 miljoonaa euroa (-0,2).

Osakekohtainen tulos tammi-syyskuussa oli 0,02 euroa (0,00).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 2,5 miljoonaa euroa (-14,0). Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 7,9 miljoonaa euroa (6,2). Käyttöpääomaan vaikutti varastojen pienentyminen ja asiakasrahoituksen myyntisaatavien kasvu.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja pienimmät toisen vuosineljänneksen lopussa.

Heinä-syyskuussa investoinnit olivat 0,4 miljoonaa euroa (1,0), ja kohdistuivat pääosin online-uudistukseen ja hinnoittelun optimointityökalun kehittämiseen. Kolmannella neljänneksellä yhtiö aktivoi taseeseen 0,2 miljoonaa euroa (0,2) palkkakustannuksia.

Syyskuun lopussa Verkkokauppa.com konsernilla oli korollista rahalaitoslainaa yhteensä 22,6 miljoonaa euroa (24,5). Yhtiöllä on 25 miljoonaa euroa käyttämättömiä valmiusluottolimiittejä, jotka ovat voimassa vuoteen 2025 asti.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä syyskuun lopussa oli 640 (761). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

YRITYSVASTUU

Verkkokauppa.com panostaa henkilöstön sitoutuneisuuteen ja työntekijäkokemukseen työpaikastaan. Uskomme, että voittava asiakaskokemus syntyy, kun henkilöstö kokee arvostuksen ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Yhtiössä toimii monimuotoisuustyöryhmä, joka on laatinut lyhyen sekä pitkän aikavälin suunnitelman tietoisuuden lisäämiseksi monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa. Laadimme vuosittain työyhteisön kehittämissuunnitelman, jonka avulla edistämme yhdenvertaista kohtelua ja oikeudenmukaisuutta. Ensi vuonna tulemme kehittämään yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja -raportointia. Mittaamme onnistumistamme monimuotoisuustyössä mm. henkilöstökyselyn avulla. Vastuullisuustyössä keskitymme loppuvuonna kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) vaatimusten mukaisen raportoinnin kehittäminen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.3.2023. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2022 sekä hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen. Yhtiökokous muutti Verkkokauppa.comin yhtiöjärjestystä siten, että jatkossa yhtiökokous voidaan pitää niin kutsuttuna etäkokouksena.

Hallituksen kokoonpano 2023

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Johan Ryding, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma (puheenjohtaja). Lisäksi uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Robin Bade, Henrik Pankakoski ja Kati Riikonen.

Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti; tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja) ja Henrik Pankakoski sekä Kati Riikonen. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Arja Talma (puheenjohtaja), Kai Seikku ja Johan Ryding sekä Robin Bade.

Verkkokauppa.com julkisti pörssitiedotteen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä 30.3.2023, pörssitiedote on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.

OSINKO

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 30.3.2023, että yhtiö poikkeaa osingonjakopolitiikastaan ja että tilikauden 2022 voitosta ei jaeta osinkoa.

MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ

15.8.2023 Verkkokauppa.com Oyj kertoi keskittävänsä yhtiön strategisen ja teknologisen kehityksen yhteen funktioon. Yhtiön Chief Technology Officer Jyrki Tulokas vastaa CTO-roolinsa lisäksi yhtiön strategisesta kehityksestä ja toimii Chief Strategy & Technology Officer -roolissa. Verkkokauppa.comin strategia- ja innovaatiojohtaja ja johtoryhmän jäsen Perttu Meldo siirtyi uuden työnantajan palvelukseen ja lopetti Verkkokauppa.comissa 18.8.2023.

7.9.2023 Verkkokauppa.com Oyj tiedotti, että yhtiön henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Saara Tikkanen on päättänyt jättää yhtiön. Tikkanen lopettaa Verkkokauppa.comissa vuoden 2024 alussa siirtyäkseen uuden työnantajan palvelukseen.

Verkkokauppa.com Oyj nimitti 28.9.2023 Tatu Kalevan (KTM) yhtiön kaupalliseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Tatu korvaa tehtävässään Vesa Järveläisen, joka lopettaa yhtiön palveluksessa lokakuussa. Kaleva aloitti uudessa tehtävässään 2.10.2023.

Uusien nimitysten myötä Verkkokauppa.comin johtoryhmä koostuu seuraavista jäsenistä 2.10.2023 alkaen:

Panu Porkka, toimitusjohtaja

Mikko Forsell, talousjohtaja

Nina Anttila, toimitusketjujohtaja

Tatu Kaleva, kaupallinen johtaja

Pekka Litmanen, myyntijohtaja

Saara Tikkanen, henkilöstöjohtaja

Jyrki Tulokas, strategia- ja teknologiajohtaja

Suvituuli Tuukkanen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

TULOSPARANNUSOHJELMA JA MUUTOSNEUVOTTELUT

Verkkokauppa.com kertoi 16.1.2023 käynnistävänsä tulosparannusohjelman kannattavuuden turvaamiseksi, ja siihen

liittyen yhtiö aloitti muutosneuvottelut. Tulosparannusohjelmalla tavoitellaan vuositasolla 10

miljoonan euron tulosparannusta, josta vuoden 2023 aikana odotetaan toteutuvan noin 5-8 miljoonaa euroa.

Verkkokauppa.com Oyj sai muutosneuvottelut päätökseen 9.3.2023. Yhteistoimintalain mukaisten muutosneuvotteluiden tavoitteena oli organisaation rakenteiden uudistaminen ja henkilöstömäärän ja -kustannusten sopeuttaminen vallitsevaan kysyntätilanteeseen. Neuvottelujen piirissä oli koko Verkkokauppa.com Oyj:n henkilöstö. Neuvottelujen lopputuloksena Verkkokauppa.comin henkilöstömäärä väheni 75 työntekijällä. Henkilöstövähennysten lisäksi yhtiö lomauttaa kaikki yhtiön toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt ja johdon 14 päivän määräajaksi. Suunnitelluilla toimenpiteillä tavoitellaan henkilöstökustannuksien osalta 6 miljoonan euron vuotuista säästöä.

Säästöistä 3-4 miljoonaa euroa odotetaan toteutuvan vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla ja täysimääräisenä vuonna

2024. Suunnitelluista uudelleenjärjestelyistä arvioidaan syntyvän noin 1,2 miljoonan euron kustannukset.

STRATEGIA

Verkkokauppa.com on kuluvana vuonna arvioinut nykyistä strategiaa voimakkaasti muuttuneessa toimintaympäristössä ja on tunnistanut päivitystarpeita. Yhtiön johto jatkaa strategian työstämistä ja tulee julkistamaan loppuvuoden aikana strategiapäivityksen ja taloudelliset tavoitteet.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Liputusilmoitukset

Verkkokauppa.com Oyj vastaanotti 1.10.2023 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisesti kaksi liputusilmoitusta. Liputusvelvollisuuden alaisten osakkeiden ylintä määräysvaltaa käyttävä oikeushenkilö on vaihtunut Sampo Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä Sampo Oyj:stä Mandatum Oyj:hin 1.10.2023. Osittaisjakautumisen johdosta Mandatum Oyj:n omistus Verkkokauppa.com Oyj:ssä ylitti 5 %:n ja Sampo Oyj:n omistus alitti 5 %:n.

Tulevat taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2024

Verkkokauppa.com julkaisi 5.10.2023 päivämäärät tuleville taloudellisille tiedotteille ja tilinpäätökselle: tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 julkaistaan torstaina 8.2.2024, vuoden 2023 tilinpäätös viikolla 9, 2024; osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2024 torstaina 25.4.2024, puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2024 torstaina 18.7.2024 ja osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2024 julkistetaan torstaina 24.10.2024 sekä tilinpäätöstiedote vuodelta 2024 torstaina 6.2.2025. Verkkokauppa.comin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi etäkokouksena torstaina 4.4.2024.

LÄHIAJAN RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan, yritystransaktioiden ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin, lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamiseen sekä muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Verkkokauppa.comin oman rahoituspalvelun houkutellessa yhä uusia asiakkaita yhtiön luottotappioriskin ennakoidaan kasvavan. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen ja ne saattavat vaatia yhtiötä muuttamaan liiketoimintamallia.

Kodinelektroniikan kysyntä, tuotteiden saatavuus ja kilpailuympäristö vaikuttavat Verkkokauppa.comin liiketoimintaan. Yhtiö kohtaa riskejä kuluttaja- ja yritysasiakaskysyntään, -käyttäytymiseen ja mieltymyksiin, toimitusketjun häiriöihin ja kiihtyneen kilpailutilanteeseen liittyen.

Verkkokauppa.com on altistunut maailman geopoliittisten tilanteiden ja makrotalouden muutoksille, joilla voi olla vaikutus yhtiön operatiiviseen tai taloudelliseen suoriutumiseen. Mm. yrityksiä kohtaan tehtyjen palvelunestohyökkäysten määrän on nähty kasvaneen. Epävarmuudet liittyen voimistuneisiin geopoliittisiin selkkauksiin, Ukrainan kriisiin sekä makrotalouteen, kuten inflaatio sekä rahoitusmarkkinoiden käyttäytyminen ja muutokset työllisyystilanteessa saattavat heikentää kuluttajien ja yritysten ostovoimaa ja investointikykyä loppuvuonna ja edelleen tulevan vuoden aikana. Hidastunut talouskasvu Suomessa voi myös vaikuttaa yhtiön operatiiviseen tai taloudelliseen suoriutumiseen. Tällä hetkellä näkyvyys talouden kehityskäänteeseen on rajoittunut.

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2023 liikevaihdon laskevan (2022: 543.1 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton (vertailukelpoinen EBIT) kasvavan (2022: 3.5 miljoonaa euroa) vuodesta 2022.

Helsingissä 26. lokakuuta 2023

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi torstaina 26.10.2023 klo 10.00 LiveStream-lähetyksenä, jossa Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä samana päivänä klo 11.00.

Kysymyksiä tiedotustilaisuuksiin voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä https://livestream.com/verkkokauppacom/events/10750606.





TULEVAT TALOUDELLISET TIEDOTTEET, TILINPÄÄTÖS JA YHTIÖKOKOUS

Verkkokauppa.com Oyj:n tapahtumat ja taloudellisten katsausten julkistus:

- Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 julkaistaan torstaina 8.2.2024

- Vuoden 2023 tilinpäätös viikolla 9, 2024

- Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 4.4.2024 klo 14 etäkokouksena

- Vuoden 2024 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus torstaina 25.4.2024

- Vuoden 2024 puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta torstaina 18.7.2024

- Vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsaus torstaina 24.10.2024

- Tilinpäätöstiedote vuodelta 2024 torstaina 6.2.2025.





