Ipsen enregistre une solide croissance de ses ventes au cours des neuf premiers mois de 2023 et confirme ses objectifs pour l’exercice en cours

Paris (France), le 26 octobre 2023

Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’exercice et pour le troisième trimestre 2023.







9 mois

2023 9 mois

2022 % variation T3 2023 T3 2022 % variation m€ m€ Réalisé TCC1 m€ m€ Réalisé TCC1 Oncologie 1 744,1 1 767,2 -1,3% 0,8% 574,5 603,1 -4,7% 0,8% Neurosciences 489,0 407,7 19,9% 24,5% 164,8 160,7 2,5% 13,7% Maladies Rares 76,0 33,6 n/a n/a 33,2 11,0 n/a n/a Chiffre d’affaires Groupe 2 309,1 2 208,5 4,6% 7,1% 772,4 774,8 -0,3% 6,5%

Faits marquants

Croissance du chiffre d'affaires Groupe au cours des neuf premiers mois de 7,1% à taux de change constants1, ou de 4,6% en données publié, tirée par la performance des plateformes de croissance2, en hausse de 16,1%1, avec Dysport® (toxine botulique de type A) en hausse de 24,7%1 et Cabometyx® (cabozantinib) en hausse de 24,4%1. Cette performance inclut les contributions des nouveaux médicaments Bylvay® (odevixibat), Tazverik® (tazemetostat) et Sohonos® (palovarotène).



De nouveaux progrès ont été réalisés dans le portefeuille de produits R&D, notamment l'approbation réglementaire et le lancement aux États-Unis de Sohonos dans l'aire thérapeutique des maladies rares ainsi que les premiers résultats de l'essai de phase III CONTACT-02 portant sur Cabometyx associé à l'atézolizumab en Oncologie.





David Loew, Directeur général d’Ipsen, a déclaré :

« Le succès de la stratégie d'Ipsen se reflète une nouvelle fois dans la progression de nos ventes et du portefeuille de produits R&D depuis le début de l'année. Notre portefeuille a réalisé de bonnes performances dans les trois aires thérapeutiques, grâce à une exécution commerciale solide et aux résultats de notre stratégie d'innovation externe. Sur la base de cette dynamique commerciale soutenue, nous confirmons aujourd'hui nos prévisions pour l'ensemble de l'année.

Les développements positifs de notre portefeuille de produits R&D, comme l'autorisation de mise sur le marché de Sohonos aux États-Unis, continuent d'offrir des options supplémentaires aux patients dont les besoins médicaux ne sont pas encore satisfaits. Nous attendons au cours du dernier trimestre de l'année les prochaines étapes réglementaires pour elafibranor dans le cadre du traitement de la cholangite biliaire primitive et nous partagerons également des informations détaillées sur les opportunités de croissance de nos principaux médicaments et de notre portefeuille de produits R&D lors de notre prochaine journée investisseurs (« Capital Markets Day »).

Objectifs financiers pour l’année 2023

Ipsen confirme ses objectifs financiers pour l’exercice 2023 :

Croissance des ventes totales du Groupe supérieure à 6,0%, à taux de change constant. Sur la base des taux de change moyen en septembre 2023, Ipsen anticipe un impact additionnel défavorable des devises de l’ordre 3,5% sur les ventes totales du Groupe.





Marge opérationnelle des activités supérieure à 30% des ventes totales du Groupe.





Recherche et Développement

En août 2023, Ipsen a annoncé que les autorités de santé américaines (FDA) ont approuvé Sohonos, le premier et unique traitement pour les personnes atteintes de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).

Il a également été annoncé que l’essai pivot de phase III CONTACT-02 avait atteint l’un des deux critères d’évaluation principaux, démontrant une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression (SSP) lors de l’analyse préliminaire.

En octobre 2023, le Comité des médicaments orphelins (Committee for Orphan Medicinal Products ou COMP) de l’Agence européenne des médicaments (AEM) a confirmé son avis négatif, recommandant de ne pas maintenir la désignation orpheline de Bylvay dans le syndrome d’Alagille (SAG), malgré un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) reçu en juillet 2023. Afin de maintenir la désignation orpheline de Bylvay dans le traitement approuvé de la cholestase hépatique intrafamiliale progressive (PFIC), Ipsen prévoit de resoumettre auprès de l’AEM une demande d’Autorisation de Mise sur le Marché sous un nouveau nom de marque pour le traitement du SAG d’ici la fin de l’année 2023.

Partenariat avec Galderma

En septembre 2023, la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) a rendu une décision finale à la suite d’une divergence d’opinion sur la stratégie de soumission réglementaire de la toxine botulique liquide de type A (QM1114). En octobre 2023, Ipsen a annoncé que son partenaire Galderma avait reçu de la FDA une lettre de réponse complète (CRL, Complete Response Letter) au sujet de sa demande d’autorisation de mise sur le marché (BLA, Biologics License Application) relative à la toxine botulique liquide type A (QM-1114).

Une seconde procédure d’arbitrage en cours et liée au différend sur le périmètre territorial du partenariat Dysport/Azzalure en esthétique devrait se conclure au cours de l’année prochaine.

Conférence téléphonique lors du congrès médical AASLD

Pour compléter la présentation des résultats de l’étude de phase III ELATIVE au congrès mondial annuel 2023 de l’American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), Ipsen prévoit d’organiser une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs le 14 novembre 2023, à 16h30, heure de Paris. Les participants peuvent accéder à la conférence téléphonique et à ses détails en s’inscrivant ici ; les détails de la webdiffusion sont disponibles ici. Un enregistrement sera disponible sur ipsen.com.

Journée Investisseurs

Ipsen prévoit d’organiser une journée Investisseurs, à partir de 12h30 GMT le 7 décembre 2023 à Londres. L’événement sera retransmis en direct sur le web et les détails seront disponibles sur ipsen.com en temps utile. Toute participation physique se fera uniquement sur invitation.

Calendrier

Ipsen prévoit de publier ses résultats annuels le 8 février 2024.

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique et un webcast destinés aux investisseurs et analystes se tiendront aujourd’hui à 14h00, heure de Paris. Les participants peuvent accéder à la conférence et aux informations correspondantes via ce lien . Pour en savoir plus sur le webcast, toutes les informations nécessaires sont disponibles ici . Un enregistrement sera disponible sur le site Internet ipsen.com.

Notes

Tous les chiffres financiers sont exprimés en millions d’euros. Sauf indication contraire, les performances publiées dans le présent communiqué couvrent la période de neuf mois courant jusqu’au 30 septembre 2023 (depuis le début de l’exercice, les neuf premiers mois de 2023) et la période de trois mois jusqu’au 30 septembre 2023 (le troisième trimestre ou T3 2023), comparativement à la période de neuf mois jusqu’au 30 septembre 2022 (les neuf premiers mois de 2022) et la période de trois mois jusqu’au 30 septembre 2022 (T3 2022) respectivement. Sauf indication contraire, les commentaires sont basés sur les performances réalisées depuis le début de l’exercice, soit les neuf premiers mois de 2023.

Ipsen

Ipsen est un groupe biopharmaceutique de taille moyenne leader au niveau mondial, focalisé sur la mise au point de médicaments innovants en Oncologie, Maladies Rares et Neurosciences. Avec un chiffre d’affaires de 3,0 milliards d’euros en Médecine de Spécialité au cours de l’exercice 2022, Ipsen vend des médicaments dans plus de 100 pays. Parallèlement à sa stratégie d’innovation externe, la R&D d’Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie : Paris-Saclay, Royaume-Uni ; Oxford, Royaume-Uni ; Cambridge, États-Unis ; Shanghai, Chine. Ipsen emploie environ 5 300 collaborateurs dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Le site Internet d’Ipsen est ipsen.com.

Contacts :





Investisseurs Craig Marks

Vice-président, Relations investisseurs

+44 (0)7584 349 193





Nicolas Bogler

Responsable senior, Relations investisseurs

+33 6 52 19 98 92 Médias Amy Wolf

Vice-Président, stratégie de la marque Corporate

et de la communication

+41 79 576 07 23





Ioana Piscociu

Responsable senior, Relations Global Media

+33 6 69 09 12 96

Avertissement Ipsen

Les énoncés prospectifs et objectifs contenus dans cette présentation sont basés sur la stratégie de gestion, les opinions et les hypothèses actuelles d’Ipsen. Ces projections et objectifs peuvent être affectés par des risques connus ou non et des imprévus susceptibles d’entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. De tels risques et imprévus pourraient affecter la capacité d’Ipsen à atteindre ses objectifs financiers, lesquels reposent sur des hypothèses raisonnables quant aux conditions macroéconomiques à venir formulées d’après les informations disponibles à ce jour. L'utilisation des termes « croit », « envisage » et « prévoit » ou d'expressions similaires a pour bu t d'identifier des énoncés prospectifs, notamment les attentes d’Ipsen quant à des événements futurs tels que les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les objectifs mentionnés dans ce document sont établis sans tenir compte d’éventuelles opéra tions futures de croissance externe qui pourraient venir modifier tous ces paramètres. Ces objectifs sont notamment fondés sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par Ipsen. Ils prennent en compte des circonstances ou de faits suscepti bles de se produire à l’avenir, et non pas exclusivement des données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, notamment le fait qu’un nouveau produit qui semblait prometteur au cours d’une phase préparatoire de développement ou à la suite d’essais cliniques puisse ne jamais être commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, entre autres pour des raisons réglementair es ou concurrentielles. Ipsen doit ou peut avoir à faire face à la concurrence de produits génériques, qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et de développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important qu’Ipsen ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et en soit conduit à abandonner ses efforts sur un produit dans lequel il a investi des sommes considérables. Aussi, Ipsen ne peut être certain que des résultats fav orables obtenus lors des essais précliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats de ceux ci seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du produit concerné. Il ne saurait être garanti qu'un médic ament recevra les homologations nécessaires ou qu'il rencontre un succès commercial. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les énoncés prospectifs si les hypothèses sous jacentes s'avèrent inexactes ou si certain s risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'incidence de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de santé ; les tendances mondiales vers une plus grande maîtrise des coûts de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux médicaments et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux médicaments, notamment l'obtention d'une homologation ; la capacité d’Ipsen à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou dél ais de production ; l'instabilité financière de l'économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d’Ipsen et d’autres protections concernant les médicaments novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets ou des recours réglementaires. Ipsen dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses médicaments, ce qui peut donner lieu à des redevances substantielles ; en outre ces partenaires pourraient agir de manière à nuire aux activités d’Ipsen ainsi qu’à ses résultats financiers. Ipsen ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. Ipsen pourrait ne pas être en mesure de tirer avantage des accords conclus. Une défai llance d’un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus pour Ipsen. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité d’Ipsen, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, Ipsen ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter des changements qui viendraient affecter les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés se fondent. L'activité d’Ipsen est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d'information enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les s euls auxquels Ipsen peut être confronté et le lecteur est invité à prendre connaissance du Document d’enregistrement universel 2022 du Groupe disponible sur son site web www.ipsen.com

1 Variation à taux de change constant, hors effets de change, établi en recalculant les performances de la période considérée sur la base des taux de change utilisés pour la période précédente.

2 Dysport, Decapeptyl (triptoréline), Cabometyx et Onivyde (irinotécan)

