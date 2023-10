Sodexo : Résultats de l'exercice 2023 supérieurs aux objectifs, Spin-off total de Pluxee prévu début 2024

Issy-les-Moulineaux, 26 octobre 2023

Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)

Forte performance du Groupe (1)

Croissance interne du chiffre d'affaires du Groupe (1) de +11,6%,

Marge d'exploitation à 5,6% en hausse de +60 points de base

Croissance interne du chiffre d'affaires de Pluxee de +26,9%,

Marge d'exploitation à 33,1%, en hausse de +450 points de base

Spin-off total et cotation de Pluxee prévus début 2024, sous réserve des étapes usuelles et des conditions de marché

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 25 octobre 2023, présidée par Sophie Bellon, le Conseil a arrêté les comptes consolidés de Sodexo pour l’exercice 2023, clos le 31 août 2023. Dans le contexte du spin-off, l'activité Pluxee a été classée en activité non poursuivie dans les comptes consolidés de l’exercice 2023 de Sodexo.

Chiffres clés et faits marquants pour l’exercice 2023

(en million euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 VARIATION SODEXO

(ACTIVITE POURSUIVIE) PLUXEE

(ACTIVITE

NON POURSUIVIE) ELIMINATION GROUPE (1) GROUPE Chiffre d'affaires 22 637 1 099 (9) 23 727 21 125 +12,3% Croissance interne +11,0% +26,9% +11,6% +16,9% RÉSULTAT D'EXPLOITATION 976 364 (5) 1 335 1 059 +26,1% MARGE D'EXPLOITATION 4,3% 33,1% 5,6% 5,0% +60 bps RÉSULTAT NET

(PART DU GROUPE) 560 234 0 794 695 +14,2% Bénéfice net par action (en euros) 5,44 4,75 +14,5% RÉSULTAT NET AJUSTÉ 908 699 +29,9% Bénéfice net ajusté par action (en euros) 6,21 4,78 +29,9% DIVIDENDE (en euros) 3,10 2,40 +29,2%

La performance de l'exercice 2023 est supérieure aux objectifs, progressivement relevés au cours de l'exercice : Groupe (1) : Croissance interne du chiffre d'affaires de +11,6%, pour un objectif révisé proche de +11% ; Marge d'exploitation à 5,6%, pour un objectif révisé à 5,5%, à taux constants. Pluxee (2) : Croissance interne du chiffre d'affaires de +26,9%, pour un objectif révisé au delà de +20%; Marge d'exploitation à 33,1%, pour un objectif révisé au-delà de 32% à taux constants.

progressivement relevés au cours de l'exercice :

Le résultat net ajusté du Groupe (1) atteint 908 millions d'euros et le bénéfice net ajusté par action s'établit à 6,21 euros. Le dividende proposé est de 3,10 euros, en hausse de +29%.

L'endettement net diminue à 1,1 milliard d'euros grâce aux liquidités générées sur l'exercice.

Le ratio d'endettement net ressort à 0,7x contre 1x sur l'exercice précédent, inférieur à la fourchette cible de 1 à 2x.

______________________

(1) Dans un objectif de clarté, le Groupe inclut Pluxee avant classification en activité non poursuivie.

(2) Avant classification en activité non poursuivie et inclue au sein du groupe Sodexo.





Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

“Au cours de l’exercice 2023, nous avons réalisé des progrès significatifs dans l’exécution de notre stratégie, confirmant la dynamique initiée depuis 2 ans. Nous sommes sur la bonne voie pour retrouver de l'agilité et de la croissance rentable. Jour après jour, le transfert de la responsabilité opérationnelle vers les régions permet des prises de décision plus rapides et davantage de mutualisation.

La reprise en Amérique du Nord se poursuit, avec une croissance solide des volumes, une forte dynamique commerciale et plus d'efficacité dans la mise en œuvre opérationnelle.

La transformation de nos offres de restauration progresse dans l'ensemble des géographies, ainsi que notre approche pour un développement plus sélectif de nos services de Facilities Management, qui est désormais visible dans les signatures de nouveaux contrats.

Notre persévérance en matière de fidélisation client continue à porter ses fruits, avec une nouvelle année record à 95,2%. Je suis convaincue qu'à terme nous atteindrons 96%.

Le spin-off total de Pluxee devrait être réalisé début 2024.



Enfin, nous avons poursuivi la rationalisation de notre portefeuille d'activités avec la cession annoncée récemment des activités d'aide à domicile.

Je tiens à remercier chaleureusement nos équipes pour les résultats solides obtenus cette année. Par leur mobilisation et leur engagement sans précédent, elles nous ont permis de dépasser nos objectifs tout en accélérant la mise en œuvre de notre stratégie. Nous avons tous les atouts en main pour maintenir une croissance solide et rentable et réaliser notre ambition de devenir le leader en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement."





Chiffres clés et faits marquants de Sodexo pour l'exercice 2023

(Pluxee en activité non poursuivie)

(en millions d'euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 retraité VARIATION VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d'affaires 22 637 20 263 +11,7% +10,2% Croissance interne +11,0% +17,0% RÉSULTAT D'EXPLOITATION 976 815 +19,8% +17,2% MARGE D'EXPLOITATION 4,3% 4,0% +30 bps +30 bps Autres charges opérationnelles (129) (3) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 847 812 +4,3% +2,5% RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 560 514 +8,9% +8,7% RÉSULTAT NET PLUXEE 234 181 +29,3% +25,6% RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 794 695 +14,2% +12,9% Bénéfice net par action (en euros) 5,44 4,75 +14,5% RÉSULTAT NET AJUSTÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 659 525 +25,5% +24,1% RÉSULTAT NET AJUSTÉ PLUXEE 249 174 +43,1% +38,9% RÉSULTAT NET AJUSTÉ GROUPE 908 699 +29,9% +27,8% Bénéfice net ajusté par action (en euros) 6,21 4,78 +29,9%

Compte tenu du prochain spin-off de Pluxee et du soutien apporté par Bellon SA à cette opération, Pluxee est considéré comme une activité non poursuivie et est donc consolidé dans le compte de résultat au niveau du résultat net. Par conséquent, les commentaires jusqu'au résultat net concernent uniquement les activités poursuivies de Sodexo.

Pour les activités poursuivies de Sodexo, le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2023 atteint 22,6 milliards d’euros, en hausse de +11,7% par rapport à l’exercice précédent, porté par une croissance interne de +11%, un effet de change positif de +1,5%, et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,8%.

Le premier semestre a bénéficié de la poursuite de la reprise post-Covid et d’une hausse des prix supérieure à 5% visant à répercuter l’inflation. La croissance est restée très solide au second semestre, à +9,9% au troisième trimestre et +8,1% au quatrième trimestre, en raison de la croissance régulière des volumes dans la plupart des segments et zones géographiques, et d’une contribution continue de la hausse des prix dépassant 5%. Hors effet d'un changement comptable dans la reconnaissance du chiffre d'affaires d'un grand contrat, ayant un impact de -2,3% au quatrième trimestre, la croissance interne sous-jacente s’établit à +10,4% pour le quatrième trimestre, un bon indicateur pour le début de l'exercice 2024.



Par zone géographique, pour l'année entière :

En Amérique du Nord, la croissance interne atteint +13,9% grâce à une forte croissance dans tous les segments, en particulier en Entreprises & Administrations en raison de la poursuite du retour des employés au bureau, de l'augmentation du taux de fréquentation et du ticket moyen pour Sodexo Live! En Europe , la croissance interne est de +7,5% , ou +10,6% hors impact de la fin du contrat des centres de dépistage au Royaume-Uni. Tous les segments contribue à la performance, même si l'Éducation a été impactée par des grèves au troisième trimestre et par des décalages dans les hausses de prix, en particulier en France. Dans la zone Reste du Monde , la croissance interne s’établit à +11,5% , ou +14.6% hors retraitement comptable. Services aux Entreprises et Énergie & Ressources enregistrent une croissance très soutenue dans toutes les régions, à l'exception de la Chine où la conjoncture économique post-Covid affecte Entreprises & Administrations. L'Éducation affiche une très forte croissance en Inde et en Chine.



Un solide développement commercial : Le taux de fidélisation client atteint un niveau historique, à 95,2%, soit une hausse de +70 points de base par rapport à l’exercice précédent qui représentait déjà un record. Le développement s'établit à 7%, dans la fourchette de l'objectif de 7 à 8 %.

Les nouveaux contrats, y compris les ventes additionnelles sur sites existants, atteignent 1,7 milliard d’euros, contre 1,5 milliard d’euros pour l’exercice précédent, et affichent une rentabilité accrue. Le développement net de l’exercice est donc positif, à 2,2%, contre 2% pour l’exercice précédent, ce qui contribuera à la croissance de l’exercice 2024.

:

Le Résultat d’exploitation des activités poursuivies de Sodexo s’établit à 976 millions d’euros, en hausse de +19,8%, pour une marge d’exploitation en hausse de +30 points de base, à 4,3%. Cette augmentation significative de la marge s’explique par les améliorations en Amérique du Nord de +30 points de base et dans le Reste du Monde de +40 points de base, qui ont compensé le repli de -20 points de base en Europe. Cette zone est temporairement affectée par des décalages dans la répercussion des hausses de prix dans le secteur public en France, en Italie et en Belgique, ainsi que par la fin du contrat des centres de dépistage, dont la marge était relutive. Par ailleurs, les frais de siège ont fortement diminué.

Les Autres charges opérationnelles (nettes) des activités poursuivies de Sodexo atteignent 129 millions d’euros, contre 3 millions d’euros pour l’exercice 2022. Les coûts engagés pendant l’exercice concernent des coûts de restructuration, dus au changement d’organisation, des coûts liés aux cessions et acquisitions et des coûts ponctuels liés au spin-off de Pluxee.

Le Résultat net des activités poursuivies de Sodexo s’établit à 560 millions d’euros, en hausse de +8,9%, pour un résultat net ajusté de 659 millions d’euros, en hausse de +25,5%.

Pluxee contribue à hauteur de 234 millions d’euros au Résultat net de l’exercice 2023, en hausse de +29,3% par rapport à l’exercice précédent, et à hauteur de 249 millions d’euros au résultat net ajusté, en hausse de +43,1%. Cette progression importante de la contribution de Pluxee résulte d'une part d'une croissance interne du chiffre d’affaires à +26,9%, portée par la hausse des taux d’intérêt, la hausse des valeurs faciales et la solidité des nouvelles signatures dans la plupart des régions et, d'autre part, par les évolutions réglementaires au Brésil.

La progression de la marge d’exploitation est également significative, en hausse de +450 points de base, à 33,1%.

En conséquence, le Résultat net de Sodexo atteint 794 millions d’euros, soit un bénéfice net par action de 5,44 euros pour un Résultat net ajusté de 908 millions d’euros, soit un bénéfice net ajusté par action de 6,21 euros.

Le Conseil d'Administration propose un dividende de 3,10 euros, en hausse de +29%, soit un ratio de distribution de 50% en ligne avec la politique de Sodexo en matière de dividendes. Cette proposition sera soumise à l’Assemblée Générale du 15 décembre 2023.

Les liquidités générées par les opérations s’élèvent, pour les activités poursuivies de Sodexo, à 374 millions d’euros, contre 326 millions d’euros pour l’exercice précédent, et ce malgré une hausse de 33% des investissements opérationnels liée à certains investissements clients particulièrement importants. Les investissements opérationnels bruts s’élèvent à 520 millions d’euros, soit 2,3% du chiffre d’affaires, contre 2% au cours de l’exercice 2022. Pluxee affiche également des liquidités générées par les opérations très élevées, à 438 millions d’euros, contre 305 millions d’euros pour l’exercice 2022. En conséquence, le total des liquidités générées par les opérations du Groupe s’établit à 812 millions d’euros.

L’endettement net pour les activités poursuivies de Sodexo (ajusté pour refléter la situation post spin-off) représente 2,9 milliards d’euros à la fin de l’exercice. Pour les activités poursuivies de Sodexo comme pour le Groupe(1), le ratio d'endettement net sur EBITDA a fortement baissé au cours de l'exercice. Sodexo continue à cibler la fourchette de 1 à 2x à moyen terme.

Activité poursuivie de Sodexo Groupe (1) (en millions d'euros) Exercice 2023 Exercice 2022 (retraité) Exercice 2023 Exercice 2022 Endettement net (ajusté) 2 918 3 508 1 075 1 268 Ratio d’endettement net/EBITDA (ajusté) 2,4x 3,4x 0,7x 1,0x

En prévision du spin-off total de Pluxee, Sodexo a décidé de rembourser, le 10 novembre 2023, la totalité de la souche obligataire de 300 millions d'euros au coupon de 1,125% arrivant à échéance le 22 mai 2025 conformément aux modalités de cet emprunt.

Des résultats RSE reflets des bonnes performances financières

Au cours de l’exercice 2023, la solide performance financière de Sodexo s’accompagne de progrès continus sur ses engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale :

Performance record en matière de sécurité de nos collaborateurs. A la fin de l'exercice 2023, Sodexo atteint un taux d'accidents avec arrêt de travail (LTIR) de 0,55, le taux le plus faible jamais enregistré, en baisse de -15,4% par rapport à l'exercice 2022. La gravité des accidents avec arrêt de travail enregistre un niveau de réduction record, en baisse de -52% par rapport à l’année précédente.

Un engagement des collaborateurs de 82,5%, confirmant une confiance renouvelée dans Sodexo et sa trajectoire. Le taux d'engagement est en hausse de +4,2 points par rapport à 2021, dépassant l'objectif 2025 de 80%. Pour cette 10è enquête d'engagement, Sodexo atteint un taux de participation inédit de 70,3%, en hausse de +10,3 points par rapport à l'enquête 2021, avec 243 000 participants dans l'ensemble du Groupe.

Augmentation de la part d'électricité renouvelable dans nos opérations directes. Des progrès supplémentaires ont été accomplis dans la consommation directe d'électricité renouvelable du Groupe qui s'élève à 55%. Ce résultat largement supérieur à l'objectif de 40% fixé pour l'année est donc de bon augure pour la réalisation de notre objectif de 100% d'ici 2025.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre des périmètres 1, 2 et 3 est de -5,4% par rapport à l'exercice précédent et de -20,7% par rapport à 2017. Les objectifs de réduction des émissions de Sodexo ont été validés par le SBTi en 2019. Précurseur sur le sujet et appliquant les directives du SBTi, Sodexo a rebasé les données d'émissions pour 2017, année de référence, et pour les années suivantes. Ce rebasage implique une réduction significative des émissions de 2017. En conséquence, à la fin de l'exercice 2023, les émissions de GES des périmètres 1 et 2 sont en baisse de -32,9% par rapport à la nouvelle référence de 2017, en bonne voie pour atteindre notre objectif de réduction de -34% en 2025. L’objectif de réduction de -34% sur le périmètre 3 devrait être atteint au cours de l’exercice 2026. La trajectoire de réduction actuelle est alignée sur la trajectoire 1,5° recommandée par le SBTi.

Gouvernance de Sodexo

Lors de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2023, les renouvellements de mandats et nominations suivants seront proposés :

Sophie Bellon, qui, en cas de renouvellement, sera reconduite dans ses fonctions de Présidente et Directrice Générale.

Nathalie Bellon-Szabo, qui sera alors confirmée en tant que membre du Comité des Nominations.

Federico J. González Tejera, qui sera alors confirmé en tant que membre du Comité des Rémunérations.

Le mandat de Françoise Brougher expire à l'issue de l'Assemblée Générale 2023. N'étant plus considérée comme Administratrice indépendante, son mandat ne sera pas renouvelé.

Sophie Bellon et l'ensemble des membres du Conseil d'Administration la remercient pour son soutien et sa contribution à l'entreprise et aux travaux du Conseil au cours des 12 dernières années.

Gilles Pélisson sera proposé comme nouveau membre du Conseil d’Administration de Sodexo lors de l'Assemblée Générale. Depuis 2016 et jusqu’à récemment, Gilles Pélisson était Président-Directeur Général du groupe TF1. Avant de rejoindre TF1, Gilles Pélisson a exercé des fonctions de Président et Directeur Général dans plusieurs entreprises internationales côtées telles que Accor, Euro Disney et Bouygues Telecom. Gilles Pélisson a également été membre du Conseil d'Administration de Bic, du Groupe Lucien Barrière, de NH Hoteles et de Sun Resort International. Il est administrateur référent indépendant d'Accenture PLC (États-Unis) et Président du Conseil d'Administration de l'Institut Lyfe (anciennement Institut Paul Bocuse), école de management spécialisée dans les métiers de l'hospitalité et les arts culinaires. Gilles Pélisson apportera 40 ans d'expérience opérationnelle approfondie dans des environnements internationaux dans le secteur des services, ainsi qu'une compréhension approfondie de la gouvernance d'entreprise. Si sa nomination est approuvée par l'Assemblée Générale, Gilles Pélisson deviendrait Président du Comité des Nominations.

Dans le cadre de la revue de la composition des comités, le Conseil d'Administration a également décidé que François-Xavier Bellon et Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon deviendront membres du Comité des Rémunérations.





Perspectives de Sodexo*

*hors Pluxee

Compte tenu des progrès stratégiques réalisés au cours des exercices 2022 et 2023, Sodexo retrouve progressivement une dynamique positive en Amérique du Nord, améliore son efficacité et retrouve de l'agilité, continue la transformation des offres de restauration et de ses opérations, et se développe de manière sélective en Facilities Management. L’excellence commerciale, les investissements dans la tech et la data, et le développement de la puissance d'achat contribueront à améliorer la dynamique commerciale et les marges.

La croissance interne sous-jacente du chiffre d'affaires au quatrième trimestre de l'exercice 2023 dépasse +10%. Avec la poursuite de la répercussion de l'inflation, l'augmentation des prix devrait s’établir en moyenne à 3-4% pour l’exercice 2024. La contribution des nouvelles signatures (nettes des pertes) à la croissance du chiffre d'affaires devrait être supérieure à 2%, amplifiée par des ventes additionnelles sur sites existants.



En conséquence, Sodexo (hors Pluxee) définit les perspectives suivantes pour les exercices 2024 et 2025 :

La croissance interne du chiffre d’affaires devrait se situer entre +6 et +8% par an ;

La marge d’exploitation devrait poursuivre sa croissance de +30 à +40 points de base par an, à taux constants.





Spin-off total de Pluxee

Le projet de spin-off de Pluxee a progressé de manière significative.

La cotation devrait intervenir début 2024 sur Euronext Paris, sous réserve de l'approbation du prospectus par l'Autorité des Marchés Financiers néerlandaise (Stichting Autoriteit Financiële Markten) et de son passeport européen auprès de l'Autorité des Marchés financiers française, de la décision d’admission d’Euronext ainsi que des conditions de marché.

Les droits de vote double existants des actionnaires de Sodexo seront maintenus au sein de Pluxee qui sera immatriculé aux Pays-Bas, permettant ainsi à Bellon SA de conserver un rôle d'actionnaire de contrôle à long terme dans Pluxee. La résidence fiscale de Pluxee sera maintenue en France.

Le projet de spin-off total sera soumis au vote des actionnaires lors d'une Assemblée Générale dédiée qui se tiendra début 2024.

Pluxee prévoit d'organiser un Capital Markets Day en amont de l'Assemblée Générale dédiée pour détailler son plan stratégique et les prochaines étapes de son développement. Les objectifs pour l’exercice 2024 et pour le moyen-terme seront dévoilés à cette occasion.

Le spin-off n’aura pas d'incidence fiscale significative pour Sodexo et ses actionnaires, au moins en France et aux États-Unis.

Pluxee se verra allouer une partie de la dette actuelle de Sodexo à hauteur de 0,6 milliard d'euros. et disposera d'une structure de capital correspondant à une notation Investment grade solide.

Le Conseil d'Administration de Pluxee sera composé de :

un Président Exécutif: Didier Michaud-Daniel ;

quatre administrateurs membres de la famille Bellon ;

cinq administrateurs indépendants.

La convention d'Animation entre Bellon SA et Pluxee sera comparable à celle de Sodexo.

BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan et Société Générale agissent en tant que Conseillers Principaux sur les Marchés de Capitaux (Lead Equity Capital Market Advisors) pour Sodexo et Pluxee, et Goldman Sachs et Natixis agissent en tant qu’Autres Conseillers (Other Equity Capital Market Advisors), dans le cadre du projet de cotation de Pluxee.

Le Groupe a signé deux nouvelles facilités de crédit pour Pluxee afin de garantir que Pluxee dispose d'une structure de financement solide et flexible après la cotation. Il s'agit d'une facilité de crédit renouvelable de 650 millions d'euros d'une durée de 5 ans et d'un prêt-relais de 1,5 milliard d'euros d'une durée de 12 mois. La facilité de crédit renouvelable fournira une marge de liquidité à Pluxee. Le prêt-relais sera utilisé pour refinancer la dette intragroupe existante et sera remplacé en temps utile et sous réserve des conditions de marché par une émission sur le marché obligataire. Les banques BNP Paribas et Société Générale ont été mandatées en tant que Coordinateurs, Arrangeurs Mandatés et Teneurs de livres (Coordinators, Mandated Lead Arrangers and Bookrunners), et Banco Santander, S.A., Citibank, N.A., London Branch, J.P. Morgan SE, Crédit Industriel et Commercial et ING Bank N.V., French Branch, sont mandatés en tant qu’Arrangeurs Mandatés (Mandated Lead Arrangers).

******************

Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter les Résultats annuels de l’exercice 2023.

Pour se connecter, composer :

depuis le Royaume-Uni / l'international: +44 (0) 121 281 8004

depuis la France : +33 (0) 1 70 91 87 04

depuis les États-Unis : +1 718 705 8796

Code d'accès: 07 26 13

La présentation sera retransmise en direct sur www.sodexo.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Actualités » et « Investisseurs – Résultats financiers ».

Calendrier financier de l’exercice 2024 pour Sodexo

Assemblée Générale de l’exercice 2023 15 décembre 2023 Chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2024 5 janvier 2024 Résultats du 1er semestre de l’exercice 2024 5 avril 2024 Chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2024 2 juillet 2024 Résultats de l’exercice 2024 24 octobre 2024 Assemblée Générale de l’exercice 2024 17 décembre 2024

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement.Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Son portefeuille d’activités intègre, d’une part, des services Sodexo de Restauration et de Facilities Management et, d’autre part, des solutions Pluxee d’Avantages aux salariés, activité pour laquelle le Groupe a annoncé un projet de spin-off et de cotation début 2024. Cette offre diversifiée répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI

Chiffres clés Sodexo

22,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2023

430,000 employés au 31 août 2023

#1 employeur privé basé en France dans le monde 45 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

14.3 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 25 octobre 2023)









Contacts Sodexo Analystes & Investisseurs Media Virginia Jeanson

+33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com

Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com Contacts Pluxee Analystes & Investisseurs Media Pauline Bireaud

+33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@sodexo.com

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@sodexo.com





Avertissement

Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations prospectives, notamment liées au projet de scission et de cotation des Services Avantages & Récompenses. Les déclarations prospectives expriment les attentes et projections actuelles de Sodexo concernant sa situation financière, ses résultats d’exploitation, ses projets, ses objectifs, ses performances futures et ses activités. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « cibler », « s’attendre », « croire », « planifier », « anticiper », « pourrait », « prévoir », ou « estimer », ainsi que par d’autres termes similaires. Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sodexo, qui pourraient conduire à des résultats, performances ou événements significativement différents de ceux mentionnés implicitement ou explicitement dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent ceux identifiés à la section 6.4.3 du Document d’Enregistrement Universel de Sodexo, déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 novembre 2022 et disponible sur le site Internet de la Société (www.sodexo.com) et sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de Sodexo et l’environnement dans lequel il évoluera à l’avenir.

Les lecteurs de ce communiqué de presse devraient dès lors utiliser ces déclarations avec la plus grande précaution.

Ces déclarations prospectives ne sont données qu’à la date du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Préalablement au spin-off, Pluxee publiera un prospectus d’admission approuvé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financiële Markten) qui aura fait l’objet d’un passeport auprès de l'Autorité française des marchés financiers (AMF). Le prospectus inclura les états financiers combinés de Pluxee pour les exercices 2021, 2022 et 2023 établis selon les normes internationales d'information financière (IFRS) telles qu'adoptées par l'Union européenne. Pluxee n'ayant pas été une entité indépendante au cours de ces périodes, les informations financières historiques incluses dans le prospectus peuvent différer des résultats de Pluxee présentés dans le cadre des résultats du groupe Sodexo.









Rapport d'activité de l'exercice 2023

1 Performance de Sodexo pour l'exercice 2023 (avec Pluxee présenté en activité non poursuivie)





1.1 Compte de résultat

(en millions d'euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 retraité VARIATION VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d'affaires 22 637 20 263 +11,7% +10,2% Croissance interne +11,0% +17,0% RÉSULTAT D'EXPLOITATION 976 815 +19,7% +17,1% MARGE D'EXPLOITATION 4,3% 4,0% +30 bps +30 bps Autres charges opérationnelles (129) (3) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 847 812 +4,3% +2,5% Résultat financier net (101) (87) Résultat avant impôts et hors quote-part des entités mises en équivalence 737 718 Charge d'impôt (181) (206) RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 560 514 +8,9% +8,7% RÉSULTAT NET PLUXEE 234 181 +29,3% +25,6% RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 794 695 +14,2% +12,9% Bénéfice net par action (en euros) 5,44 4,75 RÉSULTAT NET AJUSTÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 659 525 +25,5% +24,1% RÉSULTAT NET AJUSTÉ PLUXEE 249 174 +43,1% +38,9% RÉSULTAT NET AJUSTÉ 908 699 +29,9% +27,8% Bénéfice net ajusté par action (en euros) 6,21 4,78





1.2 Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires des activités poursuivies par zone géographique

CHIFFRES D’AFFAIRES

(en millions d’euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET

DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique du Nord 10 479 8 828 +13,9% +0,6% +4,2% +18,7% Europe 8 071 7 774 +7,5% -2,0% -1,7% +3,8% Reste du Monde 4 087 3 661 +11,5% -1,5% +1,6% +11,7% SODEXO (activités poursuivies) 22 637 20 263 +11,0% -0,8% +1,5% +11,7%

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2023 des activités poursuivies de Sodexo atteint 22,6 milliards d’euros, en hausse de +11,7% par rapport à l’exercice précédent, porté par une croissance interne de +11,0%, un effet de change positif de +1,5%, et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,8%.

La croissance interne du chiffre d’affaires atteint +11,0% sur l’exercice 2023, portée par l'augmentation de la fréquentation et du panier moyen liées à la reprise post-Covid en Services aux Entreprises, Sports & Loisirs et Universités, et par des ajustements de prix supérieurs à 5% au cours de l’exercice. La contribution du développement commercial net au chiffre d'affaires s’est accélérée trimestre après trimestre pour atteindre 2% au second semestre. La fin du contrat des centres de dépistage au Royaume-Uni a eu un impact sur les trois premiers trimestres et a pesé pour -1,2% sur la croissance interne de l'année. Enfin, un changement comptable dans la reconnaissance du chiffre d'affaires d'un grand contrat du segment Énergie & Ressources a affecté la croissance interne à hauteur de -0,5% pour l’exercice, et de -2,3% pour le quatrième trimestre où le changement a été appliqué avec effet rétroactif sur l'année complète.

La croissance interne a été portée par la forte reprise des services de restauration, en hausse de +16%. Les services de Facilities Management augmentent de +3%, ou +6% hors effet de la fin du contrat des centres de dépistage au Royaume-Uni. Les services de restauration représentent 64% du chiffre d’affaires des Services sur Site sur la période, en hausse par rapport aux 60% de l’exercice 2022, retrouvant ainsi presque leur niveau pré-Covid.

Les indicateurs clés de performance se sont nettement améliorés au cours de l’exercice 2023 :

le taux de fidélisation client atteint un niveau record de 95,2%, soit une hausse de +70 points de base par rapport à l’exercice précédent qui établissait déjà un record. Cette performance est le fruit de l’implication et de la discipline des équipes, ainsi que de l’amélioration des processus déployés ces dernières années.

le développement commercial s’établit à 7,0%, en baisse de -50 points de base en pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice précédent, en hausse en valeur et dans la fourchette cible de 7 à 8%. Le total des nouvelles signatures au cours de l’exercice, y compris les ventes additionnelles sur sites existants, atteint 1,7 milliard d’euros par rapport à 1,5 milliard d'euros l'année précédente.

le développement net signé pendant l'année est donc supérieur à 2% pour la deuxième année consécutive, ce qui démontre la capacité de l’entreprise à générer un développement net régulier à même de porter la croissance future.





Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 3 866 2 983 +23,4% Santé & Seniors 3 440 3 047 +8,8% Éducation 3 173 2 798 +9,1% TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 10 479 8 828 +13,9%

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2023 en Amérique du Nord s’élève à 10,5 milliards d’euros, soit une croissance interne de +13,9%. Cette forte croissance est le fruit de la reprise post-Covid au premier semestre et de la contribution accrue du développement net et des ventes additionnelles sur sites existants au second semestre. La croissance a également été portée par des révisions de prix de 5% sur l’exercice, malgré une légère baisse au quatrième trimestre en raison de l'effet de la baisse de l'inflation sur les contrats "cost plus".

Dans le segment Entreprises & Administrations, la croissance interne s’établit à +23,4%, portée par le retour des employés au bureau et les nouveaux contrats en Services aux Entreprises, l’activité accrue dans les événements sportifs, les centres de congrès et les lounges des compagnies aériennes, assortie d’une augmentation du nombre de passagers et du ticket moyen, et enfin la révision des prix pour répercuter l’inflation. Même si elles représentent des volumes moindres, les offres de distribution intelligente (snacking à emporter et distribution automatique) et Entegra ont également contribué à cette dynamique par leur forte croissance interne.

Dans le segment Santé & Séniors, la croissance interne du chiffre d’affaires ressort à +8,8%, portée par la hausse des prix, les ventes additionnelles sur sites existants et l’amélioration des volumes des ventes retail. La contribution du développement net s’est accélérée tout au long de l’exercice, grâce au plein effet du démarrage du contrat Ardent au second semestre.

Dans le segment Éducation, la croissance interne est de +9,1% par rapport à l’exercice précédent, portée par la croissance en Universités, à +13,4%, qui a bénéficié de niveaux de fréquentation importants, de hausses de prix et d’un niveau plus élevé de souscriptions aux services de restauration, de ventes retail et d’activités événementielles. Dans les Écoles, la croissance est légèrement négative, l’impact des révisions de prix étant compensé par les baisses des volumes de repas liées à la réduction de l’éligibilité des élèves à l’exemption gouvernementale.





Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 5 337 4 898 +12,2% Santé & Seniors 2 026 2 106 -2,4% Éducation 708 769 +4,4% TOTAL EUROPE 8 071 7 774 +7,5%

En Europe, le chiffre d’affaires de l’exercice 2023 s’élève à 8,1 milliards d’euros, en croissance interne de +7,5%, ou +10,6% hors impact de la fin du contrat des centres de dépistage au Royaume-Uni. La croissance a été soutenue par les fortes révisions des prix, la poursuite du retour des employés au bureau et l’activité très soutenue en Sports & Loisirs. Au quatrième trimestre en Europe, la croissance interne atteint +9.0%, s’inscrivant dans une tendance favorable par rapport au troisième trimestre à +6,9% hors impact des centres de dépistage, pénalisé par des grèves et des jours fériés. L'activité est portée par une forte activité de Sports & Loisirs en France, le démarrage de nouveaux contrats dans les Services aux Gouvernements au Royaume-Uni, combiné au maintien d’un rythme soutenu de croissance des Services aux Entreprises dans toute la région.

Dans le segment Entreprises & Administrations, la croissance interne est de +12,2%, grâce à d’importantes révisions de prix, à la poursuite du retour des employés au bureau, à des projets ponctuels significatifs de services intégrés et à la reprise des ventes retail, en particulier en Europe continentale. La croissance de Sports & Loisirs est très forte, portée par des ventes record dans le secteur du tourisme en France, des événements sportifs (Roland-Garros et Tour de France) et une augmentation du nombre et de la taille des événements d’entreprise. Cette dynamique est quelque peu atténuée par des pertes de contrats en Énergie & Ressources en Europe du Nord.

Dans le segment Santé & Séniors, la croissance interne est de -2,4%, impactée par la fermeture des centres de dépistage. Le reste de l’activité est en hausse de +9,1%, favorisé par de nouvelles ouvertures et un taux d’occupation robuste en Seniors, notamment en France.

Dans le segment Éducation, la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à +4,4%, reflétant au premier semestre une reprise des volumes par rapport aux effets résiduels des confinements de l’exercice précédent. Le troisième trimestre a été affecté par des grèves en France et la hausse globale du nombre de jours fériés, compensée au quatrième trimestre par l’impact positif des jours ouvrés. La contribution des hausses de prix est plus faible que dans la plupart des segments, en particulier en France où la répercussion de l’inflation s’est vue entravée par l’utilisation d’indices non appropriés. Le chiffre d’affaires diminue de 61 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent, en raison de la cession de l’activité Crèches au cours de l’exercice 2022.





Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 3 659 3 285 +11,5% Santé & Seniors 337 305 +6,2% Éducation 91 70 +35,1% TOTAL RESTE DU MONDE 4 087 3 661 +11,5%

Le chiffre d’affaires de la zone Reste du Monde s’établit à 4,1 milliards d’euros pour l’exercice 2023. La croissance interne est à +11,5%. Hors effet du changement comptable dans la reconnaissance du chiffre d'affaires de l’un de nos grands contrats en Énergie & Ressources, qui est passé, pour la partie "projets" de cette activité, d’une base brute à une base nette suite à une nouvelle approche de la gestion de ce contrat, la croissance interne s’établirait à +14,6%. Ce changement a été appliqué au quatrième trimestre, avec effet rétroactif sur l'année pleine.

Dans le segment Entreprises & Administrations, la croissance interne est à +11,5%, impactée par le changement comptable, et à +14,9% hors impact comptable. Elle résulte de l’essor des projet ponctuels, de négociations fructueuses concernant l’ajustement des prix en Énergie & Ressources, de l’effet des nouvelles ouvertures de contrats, de la hausse des prix dans les Services aux Entreprises et le secteur minier en Amérique latine et au Brésil, et enfin de solides performances en Inde et en Asie du Sud-est, en particulier dans le secteur de la tech.

Dans le segment Santé & Seniors, la croissance interne s’établit à +6,2%, avec un bon développement en Inde et en Chine, en partie compensé par un recul au Brésil, sous l’effet de la fin de plusieurs contrats à faible rentabilité.

Dans le segment Éducation, la croissance interne est de +35,1%, grâce à la réouverture de toutes les écoles en Chine et la forte croissance des volumes en Inde.





1.3 Résultat d'exploitation

Le résultat d’exploitation des activités poursuivies de Sodexo pour l’exercice 2023 s’élève à 976 millions d’euros, en hausse de +19,7% ou +17,1% hors effet de change. La marge d’exploitation, incluant les frais de siège, atteint 4,3%, en hausse de +30 points de base. L’effet de change est négligeable.

(en millions d’euros) RÉSULTAT D’EXPLOITATION EXERCICE 2023 VARIATION VARIATION

(HORS EFFET

DE CHANGE) MARGE D’EXPLOITATION EXERCICE 2023 VARIATION

DE MARGE VARIATION

DE MARGE

(HORS EFFET

DE CHANGE) Amérique du Nord 582 +23,6% +18,7% 5,6% +30 bps +20 bps Europe 299 -0,5% +2,2% 3,7% -20 bps -20 bps Reste du Monde 192 +23,1% +19,2% 4,7% +40 bps +30 bps RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT FRAIS DE SIÈGE 1 073 +15,8% +13,6% 4,7% +10 bps +10 bps Frais de siège (97) -13,4% -13,4% RÉSULTAT D’EXPLOITATION (activités poursuivies) 976 +19,7% +17,1% 4,3% +30 bps +30 bps

L’amélioration de la rentabilité sur l’exercice 2023 résulte de l'effet de levier opérationnel lié à la hausse du chiffre d’affaires, en particulier en Amérique du Nord, associé à une gestion rigoureuse de l’inflation, comprenant notamment des révisions de prix et des mesures d'atténuation, à l'optimisation de la chaîne d’approvisionnement et à la gestion rigoureuse des frais de siège.

Le résultat d’exploitation en Amérique du Nord est en hausse de +23,6% et la marge d’exploitation progresse de +30 points de base, à 5,6%, malgré de fortes tensions inflationnistes, des coûts de mobilisation en Santé et des investissements supplémentaires visant à soutenir la croissance. L’effet de levier sur la reprise des volumes, associé à l’efficacité opérationnelle, notamment par l’optimisation des chaînes d’approvisionnement, l’amélioration de la fidélisation des collaborateurs et du recrutement, la planification du travail et les prévisions de fréquentation ont contribué à cette hausse de la rentabilité.

En Europe, la baisse de -0,5% du résultat d’exploitation (en hausse de +2,2% hors effet de change) établit la marge d’exploitation à 3,7%, en repli de -20 points de base. Dans un environnement fortement inflationniste, et malgré d’importantes mesures d’atténuation, les marges de certains contrats publics ont été temporairement affectées en France, en Italie et en Belgique, en raison du décalage entre les ajustements de prix et l’inflation des denrées alimentaires. En outre, le contrat des centres de dépistage, dont la marge était relutive, a pris fin au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Dans le Reste du monde, le résultat d’exploitation augmente de +23,1% et la marge progresse de +40 points de base, à 4,7%, grâce au levier opérationnel dans la plupart des pays et aux négociations de prix fructueuses en Australie.







1.4 Résultat net des activités poursuivies

(en millions d’euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 retraité VARIATION VARIATION A TAUX CONSTANT RÉSULTAT D’EXPLOITATION 976 815 +19,7% +17,1% Impact net des changements de périmètre (7) 52 Coûts de restructuration et de rationalisation de l’organisation (45) (4) Amortissements des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises (36) (36) Coûts d'acquisitions et cessions, Spin-off et Autres (41) (15) TOTAL AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS (129) (3) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 847 812 +4,3% +2,5% Résultat financier net (101) (87) Résultat avant impôts et hors quote-part des entités mises en équivalence 737 718 Charge d'impôt * (181) (206) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 560 514 RÉSULTAT NET AJUSTE 659 525 +25,5% +24,1%

* Le taux effectif d’impôt de l’exercice 2023 est de 24,6%, à comparer au taux effectif d’impôt de 28,8% pour l’exercice 2022.

Les Autres produits et charges opérationnels des activités poursuivies de Sodexo s’élèvent à -129 millions d’euros, contre -3 millions d’euros pour l’exercice précédent. Cette importante augmentation s’explique par des coûts liés aux cessions-acquisitions, les coûts ponctuels du spin-off de Pluxee sur l’exercice (12 millions d’euros), et des coûts de restructuration, principalement liés au passage d’une organisation par segments mondiaux à une organisation par zones géographiques. L’exercice précédent avait également bénéficié de 52 millions d’euros de plus-values nettes liées au programme de cessions (y compris l’activité Crèches).

Le Résultat opérationnel s’établit donc à 847 millions d’euros contre 812 millions d’euros sur l’exercice précédent.

Pour l’exercice 2023, les charges financières nettes augmentent à 101 millions d’euros, contre 87 millions d’euros sur l’exercice précédent. Cette hausse s’explique pour l’essentiel par les coûts de 14 millions d’euros liés au processus de sollicitation de consentement des porteurs d’obligations dans le cadre du projet de spin-off de Pluxee. Le coût pondéré de la dette à la fin de l’exercice 2023 est de 1,7%, soit +10 points de base par rapport à la fin de l’exercice 2022, principalement en raison de l’augmentation des coûts associés aux swaps de taux d’intérêt variables en dollars américains.

La charge d’impôt baisse de manière significative pour atteindre 181 millions d’euros, malgré un résultat avant impôts plus élevé, ce qui conduit à un taux effectif d’impôt de 24,6%, contre 28,8% pour l’exercice précédent. Cette amélioration s’explique par la baisse du taux de la CVAE en France et par les meilleurs résultats avant impôts en France, où les actifs d’impôts différés ne sont pas comptabilisés. En outre, l’amélioration des perspectives financières dans certaines zones géographiques (principalement en Allemagne et aux Pays-Bas) a permis de comptabiliser des actifs d’impôts différés au titre des pertes d’exercices précédents, sans quoi le taux effectif d’impôt aurait été de 25,5%.

La part des résultats des autres entreprises mises en équivalence s’élève à 12 millions d’euros, en légère hausse par rapport à 8 millions d’euros pour l’exercice précédent. Le résultat attribué aux participations ne donnant pas le contrôle s’élève à 8 millions d’euros, contre 6 millions d’euros pour l’exercice précédent.

Par conséquent, le résultat net des activités poursuivies de Sodexo s’élève à 560 millions d’euros, contre 514 millions d’euros pour l’exercice 2022. Le résultat net ajusté des Autres produits et charges opérationnels nets d’impôt atteint 659 millions d’euros, contre 525 millions d’euros pour l’exercice 2022.





1.5 Résultat net des activités non poursuivies (Pluxee)

Le Compte de résultat de Pluxee présenté ci-dessous est construit par différence entre le compte de résultat du Groupe (avant classement de Pluxee en activité non poursuivie) et celui de Sodexo après application d'IFRS 5 . Par conséquent, il ne reflète pas la performance de Pluxee comme une entité autonome. En particulier, il est avant allocation des coûts siège, et le taux effectif d'impôt est sous-estimé.

Compte de résultat consolidé Pluxee (en million euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 retraité VARIATION VARIATION

(HORS EFFET DE CHANGE) Chiffre d'affaires 1 099 865 +27,1% +26,5% Croissance interne +26,9% +14,2% RÉSULTAT D'EXPLOITATION 364 248 +47,0% +47,3% MARGE D'EXPLOITATION 33,1% 28,6% +450 bps +480 bps Autres charges opérationnelles (30) (3) +900,0% +867,3% RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 334 245 +36,6% +37,4% Résultat financier net (18) (3) Résultat avant impôts et hors quote-part des entités mises en équivalence 316 242 Charge d'impôt (80) (58) RÉSULTAT NET PLUXEE (PART DU GROUPE) 234 181 +29,3% +25,6% RÉSULTAT NET AJUSTÉ PLUXEE 249 174 +43,1% +38,9 %

Le chiffre d’affaires de Pluxee pour l’exercice 2023 s’élève à 1 099 millions d’euros, en hausse de +27,1%, soutenu par un effet de change positif de +0,6%. En conséquence, la croissance interne s’établit à +26,9%.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 CROISSANCE INTERNE Avantages aux salariés 916 711 +28,5% Diversification de services * 183 154 +19,8% PLUXEE 1 099 865 +26,9%

* Y compris Incentive & Recognition, Mobilité & Frais professionnels et Aides publiques.

La croissance interne des Avantages aux salariés s’établit à +28,5%, en hausse d’un trimestre à l’autre, jusqu’à atteindre +35,7% au quatrième trimestre. Le volume d’émission représente 16,6 milliards d’euros sur l’année, en croissance interne de +13.8%, soutenu par une croissance à deux chiffres sur l’ensemble de la gamme de produits, liée à la forte croissance du portefeuille et à une trajectoire dynamique en valeurs faciales, en particulier au Brésil.

La Diversification de services affiche une croissance interne de +19,8% sur l’exercice, grâce à la solide performance des aides publiques, stimulée par deux contrats majeurs en Autriche et en Roumanie.





CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 CROISSANCE INTERNE Europe, États-Unis et Asie 669 558 +24,7% Amérique latine 430 307 +31,0% PLUXEE 1 099 865 +26,9%

La croissance interne du chiffre d’affaires est forte sur l’ensemble des géographies, respectivement de +24,7% en Europe, États-Unis et Asie et de +31,0% en Amérique latine. Cette performance s’explique par la forte croissance sur l’ensemble des principaux marchés, soutenue par un solide développement du portefeuille et une augmentation des valeurs faciales. Par ailleurs, l’impact positif des évolutions réglementaires au Brésil et la contribution de la hausse des taux d’intérêt tout au long de l’exercice ont également contribué à la performance.





CHIFFRE D’AFFAIRES PAR NATURE

(en millions d’euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 CROISSANCE INTERNE Chiffre d’affaires opérationnel 953 804 +18,0% Chiffre d’affaires financier 146 61 +145,6% PLUXEE 1 099 865 +26,9%

La croissance interne du chiffre d’affaires opérationnel s’établit à +18,0%, portée par l’augmentation de la valeur faciale et le développement net positif.

La croissance interne du chiffre d’affaires financier atteint +145,6%, sous l’effet des nouvelles hausses des taux d’intérêt dans la zone euro et en Europe centrale.

Le résultat d’exploitation progresse de +47,0%. La marge d’exploitation s'établit à 33,1%, en hausse de +450 points de base ou +480 points de base hors effet de change, en raison du levier opérationnel, étayé par une forte croissance des volumes d’activité dans toutes les régions, malgré des investissements informatiques et digitaux soutenus, et la hausse significative des taux d’intérêt, qui a stimulé le chiffre d’affaires financier et les marges.

Les Autres produits et charges opérationnels de Pluxee comprennent 19 millions d’euros de coûts liés au spin-off.

La hausse des charges financières nettes de Pluxee reflète les coûts de la dette intragroupe.

La charge d’impôt atteint 80 millions d’euros.

Le résultat net de Pluxee (part du groupe) s’élève ainsi à 234 millions d’euros, contre 181 millions d’euros pour l’exercice 2022. Compte tenu du classement de Pluxee en activité non poursuivie, le résultat net est présenté dans le Compte de résultat du Groupe sur une ligne distincte, après le chiffre d’affaires des activités poursuivies.





2 Situation financière du groupe

(avec Pluxee présenté en activité non poursuivie)





2.1 Flux de trésorerie

(in million euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 retraité Autofinancement 1 130 977 Variation du BFR (222) (193) Paiement de loyers IFRS 16 (186) (196) Investissements opérationnels nets (348) (262) Liquidités générées par les opérations des activités poursuivies (1) 374 326 Investissements financiers nets de cessions (21) (41) Programme de rachat d'actions (57) (13) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (352) (294) Autres variations (dont actifs financiers, acquisitions, change) (2) 646 2 (Augmentation)/réduction de l'endettement net des activités poursuivies 590 (20) Liquidités générées par Pluxee (non poursuivie) 438 305 (Augmentation)/réduction de l'endettement net Pluxee (non poursuivie)(2) (397) 230 Total des liquidités générées par les opérations 812 631 Total (Augmentation)/réduction de l'endettement net 193 210

(1) Le Groupe ne considère pas que le traitement comptable introduit par IFRS16 modifie la nature de ses contrats de location. Par conséquent, pour s’assurer que les mesures de performance du Groupe continuent de refléter au mieux ses performances opérationnelles, le Groupe considère les remboursements de dettes de location comme des éléments opérationnels ayant un impact sur les liquidités générées par les opérations qui intègrent tous les paiements de loyers (fixes ou variables). Dans un souci de cohérence, les dettes locatives ne sont pas incluses dans l’endettement net (mais traitées comme des éléments opérationnels).

(2) dont un transfert de dette de Sodexo vers Pluxee pour 0,6 milliards d'euros.





Les Liquidités générées par les opérations, ajustées pour la norme IFRS 16, s’élèvent à 374 millions d’euros contre 326 millions d’euros pour l’exercice 2022.

L’autofinancement s'améliore et ressort à 1 130 millions d’euros, comparé à 977 millions d'euros l'année précédente, grâce à la hausse du résultat d’exploitation.

La variation du besoin en fonds de roulement est négative pour l'exercice 2023, comme l'an passé, à -222 millions d'euros, encore cette année affecté par le reliquat de décaissement des paiements différés octroyés par les gouvernements en raison de la pandémie en Amérique du Nord et en Europe du Nord. Par ailleurs, le calendrier défavorable cette année concernant le versement des salaires en Amérique du Nord conduit à un décaissement additionnel significatif. Enfin, un changement défavorable de la réglementation en Europe concernant les délais de paiements fournisseurs impacte également l'exercice.

Les investissements opérationnels nets, y compris les investissements clients, augmentent pour atteindre 348 millions d’euros, soit 1,5% du chiffre d’affaires, contre 262 millions d’euros pour l’exercice précédent, soit 1,3% du chiffre d’affaires. Les dépenses d’investissement brutes s’élèvent à 520 millions d’euros, soit 2,3% du chiffre d’affaires, dont plus de 85% sont des investissements sur les sites des clients. La hausse des investissements opérationnels par rapport à l'année précédente provient principalement d'investissements clients plus importants en Amérique du Nord, dans les segments Éducation et Santé, en particulier sur le contrat Ardent, ainsi qu'en Australie dans les mines, et au Royaume-Uni en lien avec des nouveaux développement dans les segments Services aux Gouvernements et Santé & Séniors.

L'activité de fusions et acquisitions a été limitée durant l’exercice 2023 avec des dépenses d’acquisition nettes de cession d’un montant de 21 millions d’euros.

Afin de se projeter sur une position financière post spin-off, dans ce tableau les prêts intragroupe entre Sodexo et Pluxee sont considérés comme soldés au 31 août 2023, quand bien même ils ne le seront que juste avant la date de cotation de Pluxee. Par conséquent, les "Autres variations" incluent pour l'exercice 2023 un transfert de dette de Sodexo à Pluxee pour 0,6 milliard d'euros.

Il en résulte une réduction de l'endettement net des activités poursuivies de 590 millions d'euros, pour atteindre 2 918 millions d'euros au 31 août 2023.

L'augmentation de l'endettement net de Pluxee est de 397 million euros en raison du transfert de dette de Sodexo vers Pluxee pour 610 millions d'euros (considérés comme remboursés au 31 août 2023).

2.2 Bilan ajusté au 31 août 2023

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2023 (1) AU 31 AOÛT 2022 (en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2023 (1) AU 31 AOÛT 2022 Actif non courant 9 406 10 785 Capitaux propres 4 542 4 415 Actif courant hors trésorerie 4 044 5 648 Participation ne donnant pas le contrôle 12 10 Prêts intragroupe avec Pluxee 1 215 — Passif non courant 6 440 7 223 Fonds réservés + Actifs financiers de Pluxee — 1 257 Passif courant 5 481 9 272 Trésorerie 1 455 3 225 Actifs détenus en vue de la vente 5 889 5 Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 5 534 TOTAL ACTIF 22 009 20 920 TOTAL PASSIF 22 009 20 920 Endettement 5 588 5 742 Endettement net (ajusté1) 2 918 1 268 Taux d’endettement net (ajusté1) 64% 29% Ratio d’endettement net/EBITDA (ajusté1) 2,4x 1,0x

(1) Afin de se projeter sur une position financière post spin-off, dans ce tableau les prêts intragroupe entre Sodexo et Pluxee ne sont pas éliminés (d'une part un prêt de 1 215m€, présenté dans ce tableau à l'actif en "prêts intragoupe avec Pluxee" avec contrepartie en passifs liés aux actifs détenus à la vente", et d'autre part des dépôts de Pluxee dans le cash-pooling pour 570m€, présentés dans ce tableau à l'actif en diminution de la trésorerie avec contrepartie en "actifs détenus à la vente"), ce qui explique les écarts avec les état de synthèse en note 4.1.3, dans lesquels les prêts intragroupe sont éliminés. Par ailleurs, ces prêts intragroupe sont considérés comme soldés au 31 août 2023, et donc entrent dans le calcul de l'endettement net, dans la mesure où ils le seront juste avant la date de cotation de Pluxee.

Réconciliation des postes du bilan 31 août 2023 (en millions d'euros) Bilan publié Ajustement Bilan ajusté Prêts intragroupe avec Pluxee — 1 215 1 215 Trésorerie 2 025 (570) 1 455 Actifs détenus en vue de la vente 5 319 570 5 889 Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 4 319 1 215 5 534

Au 31 août 2023, l’endettement net des activité poursuivies (ajusté pour refléter la situation post spin-off) ressort à 2 918 millions d'euros, en hausse significative par rapport à l'année précédente qui était à 1 268 millions d'euros, et qui incluait encore la trésorerie de Pluxee. Par conséquent, le taux d'endettement net des activités poursuivies ressort à 64%, et le ratio d'endettement net sur EBITDA à 2,4x, contre 1,0x l'an passé pour le Groupe incluant Pluxee. A la fin de l'exercice 2022, l'endettement net du Groupe hors Pluxee aurait été de 3 508 millions d'euros et le ratio d'endettement net sur EBITDA de 3,4x.

L'endettement net à fin août 2023 est présenté ajusté post spin-off, incluant une réduction de l'endettement net de Sodexo activités poursuivies de 0,6 milliard d'euros en raison du transfert de dette à Pluxee.

À la fin de l’exercice, la dette brute des activités poursuivies de Sodexo de 5,6 milliards d’euros est libellée en euros à hauteur de 72%, en dollars à hauteur de 21% et en livres sterling à hauteur de 6%, avec une échéance moyenne de 3,8 ans, 95% à taux fixes et 100% sans covenants financiers.

À la fin de l’exercice 2023, la trésorerie opérationnelle de Sodexo activités poursuivies ajustée post spin-off s’élève à 1 455 millions d’euros.

À la fin de l’exercice, le total des lignes de crédit inutilisées de 1,8 milliard d’euros ne faisait objet d’aucun tirage.





2.3 Acquisitions et cessions de la période

Il n'y a pas eu d'acquisition ou de cession d'activités ou de géographies significatives sur l’exercice 2023.





2.4 Bénéfice par action

Le BPA publié s’élève à 5,44 euros contre 4,75 euros pour l’exercice 2022. Le nombre moyen pondéré d’actions pour l’exercice 2023 est demeuré plus ou moins stable à 146 127 620 actions contre 146 295 576 actions pour l’exercice 2022. Le BPA ajusté ressort à 6,21 euros, en hausse de +30% par rapport à l'exercice précédent.





2.5 Dividende proposé

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer un dividende de 3,10 euros, en hausse de +29,2% par rapport à l’exercice 2022, en ligne avec notre politique d’un ratio de distribution de 50% du résultat net ajusté.





2.6 Effet de change

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où le chiffre d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises.

1 € = TAUX MOYEN

2023 TAUX MOYEN

2022 TAUX MOYEN

2023 VS. 2022 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2023 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2022 TAUX DE CLÔTURE

31/08/2023 VS. 31/08/2022 Dollar US 1,059 1,101 +4,0% 1,087 1,000 -8,0% Livre sterling 0,871 0,846 -2,8% 0,857 0,860 +0,4% Real brésilien 5,403 5,772 +6,8% 5,308 5,148 -3,0%

L'effet positif des devises sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 des activités poursuivies, pour +1,5%, est lié à la faiblesse de l'euros par rapport au dollar américain pendant la première partie de l'exercice. Cependant, l'euro est en hausse depuis la fin du premier semestre de l'exercice 2023, conduisant à un effet de change négatif sur le second semestre. Par ailleurs, la Livre sterling était en baisse de -2,8% pendant l'année par rapport à l'euro, expliquant un impact négatif du change en Europe. L’impact du mix monétaire sur la marge d’exploitation a été négligeable. Le résultat net du Groupe a été affecté par un impact négatif du change pour -1,3%, provenant principalement de Pluxee, présenté en activité abandonnée.

Sodexo (activités poursuivies) exerce ses activités dans 45 pays. Les devises les plus significatives dans le chiffre d’affaires et dans le résultat d’exploitation sont les suivantes :

(EXERCICE 2023) % DU CHIFFRE D’AFFAIRES % DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION Dollar US 44% 63% Euro 23% -4% Livre sterling 8% 11% Real brésilien 4% 8%

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.





2.7 Perspectives

Compte tenu des progrès stratégiques réalisés au cours des exercices 2022 et 2023, Sodexo retrouve progressivement une dynamique positive en Amérique du Nord, améliore son efficacité et retrouve de l'agilité, continue la transformation des offres de restauration et de ses opérations, et se développe de manière sélective en Facilities Management. L’excellence commerciale, les investissements dans la tech et la data, et le développement de la puissance d'achat contribueront à améliorer la dynamique commerciale et les marges.

La croissance interne sous-jacente du chiffre d'affaires au quatrième trimestre de l'exercice 2023 dépasse +10%. Avec la poursuite de la répercussion de l'inflation, l'augmentation des prix devrait s’établir en moyenne à 3-4% pour l’exercice 2024. La contribution des nouvelles signatures (nettes des pertes) à la croissance du chiffre d'affaires devrait être supérieure à 2%, amplifiée par des ventes additionnelles sur sites existants.

En conséquence, Sodexo (hors Pluxee) définit les perspectives suivantes pour les exercices 2024 et 2025 :

La croissance interne du chiffre d’affaires devrait se situer entre +6 et +8% par an ;

La marge d’exploitation devrait poursuivre sa croissance de +30 à +40 points de base par an, à taux constants.





2.8 Événements postérieurs à la clôture

En Juillet 2023, la Société a lancé un processus de sollicitation de consentement concernant ses 4,4 milliards d'euros d'emprunts obligataires en euro et en livre sterling en circulation, afin d'obtenir l'approbation de procéder au spin-off de Pluxee. La proposition a été approuvée pour 7 des 8 souches d'obligations. Il a été mis fin à la sollicitation de consentements relative aux obligations de 300 millions d'euros à 1,125% à échéance le 22 mai 2025 (les « Obligations de mai 2025 ») et, le 25 octobre 2023, le Conseil d'Administration a décidé de rembourser les Obligations de mai 2025 et de publier l’avis de remboursement anticipé le 26 octobre 2023. Sodexo remboursera le montant total en principal des Obligations de mai 2025 en circulation le 10 novembre 2023.

Fin juillet 2023, Sodexo a signé un accord pour l’acquisition d’A.H. Management, distributeur de restauration de proximité indépendant, afin d’accélérer la transformation de son modèle de restauration et son développement en Amérique du Nord. A.H. Management, premier opérateur dans la région de Chicago et le sud-est du Wisconsin, est l'un des plus importants acteurs du Midwest américain. Cette acquisition, finalisée en septembre 2023, enrichira l’offre de restauration InReach du Groupe sur le marché en forte croissance des produits de snacking à emporter et de la distribution automatique.

Fin septembre 2023, le Groupe a signé un accord de cession de sa division Aide à Domicile au niveau mondiale incluant notamment les filiales basées aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves. La transaction est soumise au respect des conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée d’ici la fin de l’année civile en cours.





2.9 Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Coût pondéré de la dette

Le coût pondéré de la dette est calculé en fin de période et correspond à la moyenne pondérée du taux de financement sur la dette financière (incluant les instruments dérivés et les bons de trésorerie) et les soldes de cash-pooling en fin de période.

Ratios financiers

Veuillez vous reporter au point 4.3.1. du chapitre 4.

Liquidités générées par les opérations

Veuillez vous reporter à la section Situation financière du Groupe.

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation où tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Volume d’émission

Le volume d’émission est constitué du montant total des valeurs faciales des chèques, cartes et supports digitaux émis par les Services Avantages & Récompenses du Groupe en faveur des bénéficiaires pour le compte de clients.

Endettement net

L’endettement net correspond aux emprunts du Groupe à la date du bilan diminués de la trésorerie opérationnelle.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au premier anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté présente un résultat net excluant les éléments significatifs inhabituels et/ou peu fréquents de l’exercice. Il correspond par conséquent au résultat net revenant au Groupe, exclusion faite des autres produits et charges opérationnels ainsi que des éléments non récurrents significatifs inclus dans les charges financières nettes et dans l’impôt sur les résultats, le cas échéant.

Résultat net ajusté par action

Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen d’actions.

Marge d’exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d’exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2023 aux taux de l’exercice 2022, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.





Comptes consolidés de l'exercice 2023 clos au 31 août 2023

Les annexes aux comptes consolidés seront disponibles dans le Document d'enregistrement universel qui sera publié le 3 novembre 2023

Les informations comparatives du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie consolidés présentées dans ce document ont été retraitées pour refléter le classement en activités non poursuivies de l'activité Services Avantages & Récompenses (Pluxee) conformément à la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ». Les retraitements des données telles que publiées précédemment sont présentés dans la note 3.2.





1. Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022

retraité IFRS 5 Chiffre d’affaires 22 637 20 263 Coût des ventes (19 917) (17 807) Marge brute 2 720 2 456 Charges administratives et commerciales (1 753) (1 648) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe 9 7 Résultat d’exploitation 976 815 Autres produits opérationnels 4 102 Autres charges opérationnelles (133) (105) Résultat opérationnel 847 812 Produits financiers 90 36 Charges financières (191) (123) Quote-part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence 3 1 Résultat avant impôt 749 726 Impôt sur les résultats (181) (206) Résultat net des activités poursuivies 568 520 Résultat net des activités non poursuivies 236 184 Résultat net 804 704 Dont : Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 10 9 Résultat net des activités poursuivies - Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 8 6 Résultat net des activités non poursuivies - Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 2 3 PART REVENANT AU GROUPE 794 695 Résultat net des activités poursuivies - Part revenant au Groupe 560 514 Résultat net des activités non poursuivies - Part revenant au Groupe 234 181 Résultat net part du Groupe par action (en euros) 5,44 4,75 Résultat net des activités poursuivies part du Groupe par action (en euros) 3,83 3,51 Résultat net des activités non poursuivies part du Groupe par action (en euros) 1,61 1,24 Résultat net part du Groupe dilué par action (en euros) 5,38 4,69 Résultat net des activités poursuivies part du Groupe dilué par action (en euros) 3,80 3,47 Résultat net des activités non poursuivies part du Groupe dilué par action (en euros) 1,58 1,22





2. État du résultat global consolidé

(en millions d’euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022

retraité IFRS 5 RÉSULTAT NET 804 704 Autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat (398) 715 Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture — — Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture transférée en résultat — — Écarts de conversion (398) 686 Écarts de conversion transférés en résultat — 29 Impôts sur les autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat — — Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises mises en équivalence,

nets d’impôts — — Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 125 129 Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies (104) 87 Variation de la juste valeur des actifs financiers réévalués par le biais des autres éléments du résultat global 197 65 Impôts sur les autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 32 (23) TOTAL AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL APRÈS IMPÔTS (273) 844 RÉSULTAT GLOBAL DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 293 1 312 RÉSULTAT GLOBAL DES ACTIVITÉS NON POURSUIVIES 238 236 RÉSULTAT GLOBAL 531 1 548 Dont : Part revenant au Groupe 523 1 534 Résultat global des activités poursuivies - Part revenant au Groupe 285 1 302 Résultat global des activités non poursuivies - Part revenant au Groupe 238 232 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 8 14 Résultat global des activités poursuivies - Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 8 10 Résultat global des activités non poursuivies - Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle — 4





3. État consolidé de la situation financière

Actif

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2023 AU 31 AOÛT 2022 Écarts d’acquisition 5 568 6 611 Autres immobilisations incorporelles 448 678 Immobilisations corporelles 510 510 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 787 895 Investissements clients 687 667 Participations dans les entreprises mises en équivalence 66 73 Actifs financiers non courants 1 071 1 025 Autres actifs non courants 77 172 Impôts différés actifs 192 154 ACTIFS NON COURANTS 9 406 10 785 Actifs financiers courants 74 57 Stocks 324 352 Créances d’impôt sur les résultats 84 171 Clients et autres actifs d'exploitation courants 3 562 5 068 Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses — 1 257 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 025 3 225 Actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution 5 319 5 ACTIFS COURANTS 11 388 10 135 TOTAL DE L’ACTIF 20 794 20 920

Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2023 AU 31 AOÛT 2022 Capital 590 590 Primes d’émission 248 248 Réserves et résultats non distribués 3 704 3 577 CAPITAUX PROPRES – PART DU GROUPE 4 542 4 415 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 12 10 CAPITAUX PROPRES 4 554 4 425 Emprunts et dettes financières non courants 5 056 5 709 Dettes locatives non courantes 683 759 Avantages du personnel 265 282 Autres passifs non courants 174 197 Provisions non courantes 110 115 Impôts différés passifs 152 161 PASSIFS NON COURANTS 6 440 7 223 Découverts bancaires — 8 Emprunts et dettes financières courants 537 35 Dettes locatives courantes 148 184 Dettes d’impôt sur les résultats 177 207 Provisions courantes 79 99 Fournisseurs et autres dettes 4 540 5 230 Chèques et Cartes de Services à rembourser — 3 509 Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution 4 319 — PASSIFS COURANTS 9 800 9 272 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 20 794 20 920





4. Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d’euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022

retraité IFRS 5 Résultat opérationnel 847 812 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles

et des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location * 458 457 Provisions (17) (53) Plus ou moins-values de cessions et de dilutions 11 (51) Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie 31 28 Produits des participations dans les entreprises mises en équivalence 8 6 Intérêts payés nets (66) (55) Intérêts payés relatifs aux dettes locatives (19) (16) Impôts payés (123) (151) Autofinancement 1 130 977 Variation des stocks (11) (72) Variation des clients et autres actifs d'exploitation courants (204) (470) Variation des fournisseurs et autres dettes (7) 349 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (222) (193) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies 908 784 Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles non poursuivies 468 251 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 1 376 1 035 Acquisitions d’immobilisations (338) (266) Cessions d’immobilisations 33 17 Variation des investissements clients (43) (13) Variation des actifs financiers et participations mises en équivalence (36) (61) Regroupements d'entreprises (21) (126) Cessions d'activités — 80 Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement poursuivies (405) (369) Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement non poursuivies (121) (17) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (526) (386) Dividendes versés aux actionnaires de Sodexo S.A. (352) (294) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (6) (3) Achats d’actions propres (57) (13) Cessions d'actions propres 7 6 Variation des participations ne donnant pas le contrôle (12) — Émissions d’emprunts et dettes financières 544 111 Remboursements d’emprunts et dettes financières (550) (699) Remboursements des dettes locatives (186) (196) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement poursuivies (612) (1 088) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement non poursuivies (34) (21) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (646) (1 109) INCIDENCE DES DIFFÉRENCES DE CHANGE ET AUTRES (191) 145 Incidences des différences de changes et autres des activités poursuivies (156) 100 Incidences des différences de changes et autres des activités non poursuivies (35) 45 VARIATION DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 13 (315) TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE 3 217 3 532 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 3 230 3 217 dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice provenant des activités poursuivies 2 025 2 274 dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice provenant des activités non poursuivies 1 205 943

* Dont amortissements des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location de 188 millions d'euros comptabilisés sur l'exercice 2023 en application de la norme IFRS 16 (200 millions d'euros sur l'exercice 2022).





5. Variation des capitaux propres consolidés

(en millions d’euros) NOMBRE D’ACTIONS CAPITAL PRIMES D’ÉMISSION RÉSERVES

ET RÉSULTAT ÉCARTS DE CONVERSION TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Capitaux propres

au 31 août 2022 147 454 887 590 248 3 992 (415) 4 415 10 4 425 Résultat net 794 794 10 804 Autres éléments du résultat global (nets d’impôts) 125 (396) (271) (2) (273) Résultat global 919 (396) 523 8 531 Dividendes versés (352) (352) (7) (359) Actions propres (52) (52) (52) Paiements fondés sur les actions (nets d’impôts) 45 45 45 Variation de pourcentage d’intérêt sans perte ou gain de contrôle (36) (36) 2 (34) Autres variations (1) (1) (1) (2) CAPITAUX PROPRES

AU 31 AOÛT 2023 147 454 887 590 248 4 514 (811) 4 542 12 4 554





(en millions d’euros) NOMBRE D’ACTIONS CAPITAL PRIMES D’ÉMISSION RÉSERVES

ET RÉSULTAT ÉCARTS DE CONVERSION TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Capitaux propres

au 31 août 2021 147 454 887 590 248 3 455 (1 125) 3 168 7 3 175 Impact des changements

de méthodes comptables * (21) (21) (21) Capitaux propres

au 1er septembre 2021 147 454 887 590 248 3 434 (1 125) 3 147 7 3 154 Résultat net 695 695 9 704 Autres éléments du résultat

global nets d'impôts 129 710 839 5 844 Résultat global 824 710 1 534 14 1 548 Dividendes versés (294) (294) (11) (305) Actions propres (9) (9) (9) Paiements fondés sur les actions (nets d'impôts) 38 38 38 Variation de pourcentage d'intérêt sans perte ou gain de contrôle 1 1 (1) — Autres variations (1) (1) 1 — CAPITAUX PROPRES

AU 31 AOÛT 2022 147 454 887 590 248 3 992 (415) 4 415 10 4 425

* Correspond à l'impact de l'application des décisions de Comité d'Interprétation des IFRS de mars 2021, apportant des précisions sur la comptabilisation des coûts de configuration et de customisation de logiciels de type SaaS (Software as a Service), et d'avril 2021, clarifiant les modalités de calcul, en application de la norme IAS 19 « Avantages du personnel », de certains engagements relatifs aux régimes à prestations définies.





6. Ratios financiers

Les indicateurs clés 2022 ci-dessous ont été calculés à partir d'un bilan 2022 ajusté qui inclut les mêmes retraitements que ceux effectués sur le bilan ajusté 2023 (voir Note 3.3.2) : présentation de Pluxee comme actifs et passifs détenus en vue de la vente ou d'une distribution et passifs et non élimination des prêts intragroupes entre Sodexo et Pluxee (prêt de 478 millions d'euros en 2022 et dépôts de Pluxee dans cash-pooling de 564 millions présentés en diminution de la trésorerie).

EXERCICE 2023 EXERCICE 2022

ajusté Taux d’endettement net Dettes financières (1) – Trésorerie opérationnelle (2) 64,1% 79,3% Capitaux propres et intérêts minoritaires Ratio d’endettement net Dettes financières (1) – Trésorerie opérationnelle (2) 2,4 3,4 EBITDA ajusté (résultat d’exploitation avant dépréciations et amortissements) (3) Capacité de remboursement des emprunts Dettes financières 4,9 années 5,8 années Autofinancement Indépendance financière Dettes financières non courantes 111,0% 128,0% Capitaux propres et intérêts minoritaires Rendement des capitaux propres Part du Groupe dans le résultat net 21,2% 18,7% Part du Groupe dans les capitaux propres hors résultat ROCE (rentabilité des capitaux employés) Résultat d’exploitation après impôt (4) 11,3% 9,9% Capitaux employés moyens (5) Couverture des charges d’intérêts Résultat opérationnel 11,5 10,2 Coût de l’endettement net

Les ratios financiers sont calculés à partir des principaux agrégats suivants :

(en millions d’euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022

ajusté (1) Dettes financières (1) Emprunts et dettes financières non courants 5 056 5 665 + Emprunts et dettes financières courants 537 34 - Instruments financiers dérivés à l’actif (5) (3) DETTES FINANCIÈRES 5 588 5 696 (2) Trésorerie opérationnelle Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 025 2 282 Dépôts de Pluxee (570) (564) + Prêts avec Pluxee 1 215 478 - Découverts bancaires — (8) TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE 2 670 2 188 (3) EBITDA ajusté Résultat d’exploitation 976 815 + Dépréciations et amortissements 422 420 - Loyers payés 203 213 EBITDA AJUSTÉ (RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT DÉPRÉCIATIONS ET AMORTISSEMENTS) 1 195 1 022 (4) Résultat d’exploitation après impôt Résultat d’exploitation 976 815 Taux effectif d’impôt ajusté (4) 25,7% 27,5% RÉSULTAT D’EXPLOITATION APRÈS IMPÔT 725 591 (5) Capitaux employés moyens (2) Immobilisations corporelles 504 473 + Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 829 865 + Dettes locatives (873) (905) + Écarts d’acquisition 5 758 5 589 + Autres immobilisations incorporelles 475 494 + Investissements clients 677 614 #VALUE! (1 031) (1 234) + Impact des activités détenues en vue de la vente (3) 72 78 CAPITAUX EMPLOYÉS MOYENS 6 410 5 974

(1) Le Groupe considère que le traitement comptable introduit par IFRS 16 ne modifie pas la nature opérationnelle de ses contrats de location. En conséquence, pour que les indicateurs de performance du Groupe continuent de refléter au mieux sa performance opérationnelle, le Groupe considère les remboursements des dettes locatives comme des éléments opérationnels impactant les liquidités générées par les opérations, qui intègrent ainsi l’ensemble des paiements locatifs indépendamment de leur nature fixe ou variable. Corrélativement, les dettes locatives sont exclues des dettes financières.

(2) Moyenne des capitaux employés du début et de fin de période.

(3) Réintégration des capitaux employés de l'activité services Aide à Domicile reclassés en actifs détenus en vue de la vente et passifs liés au 31 août 2023 ainsi que de l'activité services à la Petite Enfance au 31 août 2022.

(4) Le calcul du taux effectif d’impôt ajusté se présente comme suit :

(en millions d’euros) EXERCICE 2023 EXERCICE 2022 RÉSULTAT AVANT IMPÔT HORS QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE CHARGE D’IMPÔT TAUX RÉSULTAT AVANT IMPÔT HORS QUOTE-PART DANS LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE CHARGE D’IMPÔT TAUX APPARENT 737 (181) 24,6% 718 (206) 28,8% Ajustements : Coûts de restructuration 47 (12) 8 (2) Pertes de valeur et amortissement des immobilisations incorporelles relatives aux relations clientèle et aux marques acquises 36 (9) 36 (9) Non-reconnaissance d’impôts différés non récurrents — (7) — 1 Autres 60 (17) (41) 19 AJUSTÉ 880 (226) 25,7% 722 (198) 27,5%





Pièce jointe