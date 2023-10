Groupe Casino : Troisième trimestre 2023 – France

Troisième trimestre 2023 – France

Chiffre d’affaires :

En France Retail, variation de -5,6% en données comparables , reflétant : l’effet des mesures de réajustement tarifaire en Supermarchés / Hypermarchés prises sur T1. Le retournement commercial des supermarchés historiques se confirme avec un trafic clients et des volumes désormais positifs 1 à respectivement +8% et +3% en 4S, tandis que les hypermarchés enregistrent une amélioration progressive de leur trafic clients une croissance de +0,4% des enseignes parisiennes et de proximité, pénalisée par la météo défavorable ayant impacté les ventes non alimentaires. Les ventes alimentaires sont à +1,3%

Chez Cdiscount, la réduction assumée des ventes en propres non rentables se poursuit, tandis que la GMV marketplace est repartie en croissance à +1% et les revenus de services sont en augmentation de 7%. L'ensemble se traduit par un recul total des ventes de -25%

Au total, le chiffre d'affaires France est en variation de -8,3% en données publiées et de -8,2% en données comparables





Indicateurs financiers :

EBITDA France à 136 M€ (-12 M€ après loyers) impacté par les mesures de baisse de prix. La baisse enregistrée sur un an est moindre qu’au T2, sous l’effet de l’amélioration séquentielle des supermarchés et hypermarchés

Dette financière nette France à 5,6 Mds€ au 30 septembre 2023 soit une hausse de +0,2 Md€ par rapport au 30 juin 2023

La liquidité au 30 septembre 2023 s'élève à 1,3 Md€ dont 945 M€ de cash disponible (incluant le produit de la cession ITM)





Cessions d’actifs :

Cession de 61 magasins à ITM pour au moins 160 M€ nets et encaissement d’un acompte de 140 M€ supplémentaires pour une cession d’environ 70 magasins à réaliser d’ici 3 ans

Signature d'un accord préalable avec Grupo Calleja pour la vente de la participation directe de Casino dans Grupo Éxito pour 400 M$, avec une réalisation prévue autour de la fin de l'année

Accord sur le plan de restructuration

Accord de lock-up conclu le 5 octobre et ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée le 25 octobre 2023





Actualisation des perspectives 2023

Compte tenu des investissements prix nécessaires pour poursuivre le redressement du trafic et des volumes en HM et SM dans un contexte concurrentiel accru, le Groupe estime désormais que l’EBITDA annuel 2023 après loyers, prévu à 214 M€ en juillet dernier2, sera inférieur au niveau atteint fin septembre 2023 sur 12 mois glissants, soit 100 M€





France Retail

Évolution des ventes comparables3

T3 2022 T2 2023 T3 2023 Franprix +8,4% +4,3% +2,2% Monoprix +4,1% +2,2% 0,0% Monoprix City +4,5% +2,5% -0,2% Monop’ +12,4% +5,3% +1,6% Proximité +6,3% +2,7% +0,4% Enseignes parisiennes et de proximité +5,2% +2,6% +0,4% Supermarchés +1,6% -13,9% -11,5% dont SM historiques4 +2,1% -12,5% -10,0% Hypermarchés +2,2% -17,1% -18,6% Supermarchés / Hypermarchés +1,9% -15,3% -14,4% FRANCE RETAIL +3,9% -4,2% -5,6%

Sur le segment France Retail, les ventes du trimestre s’établissent à 3 396 M€, en variation comparable de -5,6% reflétant une légère croissance des enseignes parisiennes et de proximité (+0,4%), pénalisées par la météo sur les ventes non alimentaires, et un trimestre négatif dans les Supermarchés / Hypermarchés (-14,4%) du fait de la mise en œuvre des mesures de réajustement tarifaire, montrant néanmoins une amélioration séquentielle notamment sur les supermarchés historiques, dont le trafic client et les volumes sont désormais positifs

La stratégie d’expansion s’est poursuivie sur le trimestre, avec l’ouverture de 91 magasins sur les formats de proximité (Franprix, Spar, Vival…), principalement en franchise.

Le groupe Casino a également renforcé les initiatives destinées à soutenir le pouvoir d’achat, avec notamment :

Monoprix :

Baisse des prix sur plus de 760 produits dans tous les magasins depuis le mois de mai (sur plus de 3 100 produits au total, notamment pour les magasins les plus importants et le e-commerce)

depuis le mois de mai (sur plus de 3 100 produits au total, notamment pour les magasins les plus importants et le e-commerce) Prolongation du blocage des prix sur 200 produits jusqu’à la fin de l’année

sur 200 produits jusqu’à la fin de l’année Offres à prix coûtant sur les produits frais depuis début septembre.





Franprix :

Baisse des prix de 150 produits essentiels depuis fin mai, blocage des prix des produits TLJ dans tous les magasins Franprix depuis le T2

depuis fin mai, des produits TLJ dans tous les magasins Franprix depuis le T2 Développement de l’offre de produits Leader Price (257 références supplémentaires et déploiement de shop-in-shop Leader Price dans 12 magasins au T3)

(257 références supplémentaires et déploiement de shop-in-shop Leader Price dans 12 magasins au T3) Promotions dédiées à chaque fin de mois, avec 50 références en réduction immédiate en plus des réductions classiques.





HM/SM/Proximité :

Poursuite du panier anti inflation avec prix bloqués sur 500 références (étendu à 1 000 produits à moins de 2€ depuis début octobre)

avec prix bloqués sur 500 références (étendu à 1 000 produits à moins de 2€ depuis début octobre) Mise en place du prix coûtant sur le carburant sur les HM et quelques SM les week-ends à partir de fin août et tous les jours depuis le 29 septembre

sur les HM et quelques SM les week-ends à partir de fin août et tous les jours depuis le 29 septembre Marqueurs prix bas avec l’offre Leader Price (quote-part de 7% des volumes)

(quote-part de 7% des volumes) Déploiement de la mécanique remises multiples sur tous les produits à la marque Casino

Par ailleurs, le développement du partenariat avec Prosol se poursuit avec le déploiement des implantations Fresh sur l’hypermarché de Montpellier prévu le 6 décembre 2023 et sur le supermarché de Montpellier le 13 décembre 2023.

Chiffre d’affaires trimestriel consolidé France par enseigne

Variation T2 2023 / T2 2022 Variation T3 2023 / T3 2022 CA HT par enseigne

(en M€) CA T2 2023 Croissance totale Croissance organique5 Croissance comparable1 CA T3 2023 Croissance totale Croissance organique1 Croissance comparable1 Hypermarchés 582 -24,9% -17,5% -17,1% 636 -16,4% -20,0% -18,6% Supermarchés 789 -8,0% -12,2% -13,9% 873 -8,9% -10,7% -11,5% Proximité & Divers6 461 +1,2% -0,8% +2,8% 513 -1,9% -0,8% +0,7% dont Proximité7 380 -1,9% -1,9% +2,7% 437 -1,6% 0,0% +0,4% Monoprix 1 088 -2,1% +2,2% +2,2% 1 012 -2,7% -1,1% 0,0% Franprix 396 +2,9% +3,9% +4,3% 362 +2,9% +2,9% +2,2% FRANCE RETAIL 3 316 -7,5% -4,8% -4,2% 3 396 -6,5% -6,5% -5,6%

Le chiffre d'affaires de Monoprix est stable en comparable sur le trimestre, reflétant une performance satisfaisante de l'Alimentaire (+1,6%) par rapport au Non-alimentaire (-3,8%), impacté principalement par une météo défavorable qui a pesé sur les ventes du segment textile et sur le trafic clients. Naturalia enregistre un nouveau trimestre de croissance (+1,9%) dans un marché du bio pourtant toujours difficile, confirmant la dynamique positive observée sur les derniers mois. Sur le trimestre, Monoprix a poursuivi l'expansion de son parc de magasins avec notamment 7 ouvertures de magasins à l'international. Par ailleurs, le partenariat Amazon Prime / Monoprix porte ses fruits, permettant de capter et fidéliser de nouveaux clients à l'abonnement Monopflix (hausse de 30% de la base d'abonnés). Les ventes de Franprix s'inscrivent en croissance comparable de +2,2% sur le trimestre, en décélération séquentielle liée à une base de comparaison difficile (très bonne performance en juillet-août 2022) et un été impacté par les émeutes de début juillet et une météo défavorable. Le mois de septembre montre un net redressement de la tendance, avec une croissance comparable de +3,4% et un trafic client en hausse de +4,2% (vs +0,5% sur le trimestre). Sur le trimestre, Franprix enregistre une croissance à deux chiffres du e-commerce et a poursuivi sa stratégie d'expansion avec l'ouverture de 22 magasins sur le trimestre, portant à 98 le nombre d'ouvertures depuis le début de l'année. Le chiffre d'affaires de la Proximité affiche une croissance comparable de +0,4% sur le trimestre. La stratégie d'expansion du parc de magasins et de ralliement se poursuit avec 65 nouvelles ouvertures de magasins de proximité sur le trimestre. Les Supermarchés Casino et Hypermarchés enregistrent à nouveau des ventes en recul (-14,4% en comparable), du fait notamment des baisses de prix significatives (-10% en moyenne). Les tendances continuent de s'améliorer sur le trafic clients et les volumes. Pour les Supermarchés historiques, la trajectoire de redressement s'est confirmée sur le trimestre et les dernières semaines montrent une hausse du trafic clients de l'ordre de +7% et des volumes désormais positifs (+3%), consolidant le retournement commercial des magasins.





, reflétant une (+1,6%) par rapport au Non-alimentaire (-3,8%), impacté principalement par une météo défavorable qui a pesé sur les ventes du segment textile et sur le trafic clients. dans un marché du bio pourtant toujours difficile, confirmant la dynamique positive observée sur les derniers mois. Sur le trimestre, . Par ailleurs, le partenariat Amazon Prime / Monoprix porte ses fruits, permettant de

















Graphique disponible en pdf attaché







































Graphique disponible en pdf attaché





Pour les Hypermarchés, et les ex-hypermarchés exploités sous enseigne Supermarchés, l’inflexion des mesures de réajustement tarifaire reste plus progressive qu’en supermarchés, les hypermarchés nécessitant davantage de temps et d’efforts publicitaires face à la concurrence qui s’est accrue depuis la rentrée. Le trafic client est en amélioration avec un niveau autour de -10% sur le trimestre (~-4% sur les deux dernières semaines). Les volumes restent en-dessous du marché mais l’écart se réduit progressivement.





















Graphique disponible en pdf attaché



















Graphique disponible en pdf attaché













Cdiscount10

Conformément à sa stratégie, Cdiscount a poursuivi ce trimestre la réduction assumée des ventes directes en faveur du développement des services notamment liés à la marketplace, à l’Advertising11, aux services B2C et aux activités B2B.

Amélioration du mix conformément au plan de transformation vers un modèle plus rentable :

Diminution de 35% des ventes en propres

Evolution du mix en faveur de la marketplace : le GMV marketplace enregistre un retour à la croissance ce trimestre (+1% sur un an, +9% par rapport à 2019), avec une quote-part qui a atteint un nouveau niveau record de 63% (+11 pts sur un an, +23 pts par rapport à 2019)

Bonne performance du GMV des Services B2C s'établissant à 38 M€ (+12% sur un an), principalement tiré par les activités Voyages dans un contexte de marché favorable.





Accroissement des services (+7%) ayant permis une amélioration de +7 pts de la marge brute :

Les revenus de la marketplace atteignent 46 M€ (+1% sur un an, +29% par rapport à 2019).

Les revenus des services d’Advertising atteignent 18 M€ sur le trimestre (+8% sur un an, x2 par rapport à 2019) , toujours tirés par le dynamisme du Retail Media (revenus +11% sur un an), avec une amélioration continue du taux de prise du GMV 12 , atteignant 4% (+1 pt sur un an, +2,5pts par rapport à 2019).

Le développement des activités B2B s'est poursuivi, avec une hausse de +54% des revenus B2B d'Octopia et des revenus B2B de C-Logistics multipliés par 4 sur un an. Le dynamisme d'Octopia est tiré, d'une part, par les activités Merchants-as-a-Service et Marketplace-as-a-Service, dont les revenus ont été multipliés par 3 sur un an avec notamment le lancement réussi de 2 marketplaces au troisième trimestre, et, d'autre part, par les activités Fulfilment-as-a-Service, avec un nombre de colis expédiés en croissance de +28% par rapport à l'année dernière ; La croissance du B2B de C-Logistics a bénéficié du nombre croissant de colis expédiés pour des clients externes (x6 sur un an).





s’est poursuivi, avec une et des .

Plan d’économies :

L’exécution du plan d'économies visant à recalibrer la structure des coûts opérationnels et le niveau des investissements à fin 2023 est en avance sur l’objectif de 90 M€ d’économies en année pleine vs 2021 (objectif initial de 75 M€ d’économies annoncé en juillet 2022, révisé à la hausse de 15 M€ d’économies supplémentaires en avril 2023).





Chiffres clés T3 2022 T3 2023 Variation GMV (volume d’affaires) total TTC13 772 668 -13,5% dont ventes en propre 304 198 -35,0% dont marketplace 333 336 +0,7% Quote-part marketplace (%) 52,3% 62,9% +10,6 pts Revenus des services 66,9 71,5 +6,9% Revenus marketplace14 45,4 46,1 +1,4% Revenus services d’Advertising2 16,5 17,7 +7,8% Revenus B2B Octopia2 5,0 7,7 +54,0% Chiffre d’affaires (en M€) 373 281 -24,8%

Cnova a publié son chiffre d’affaires du 3ème trimestre ce matin.

Indicateurs financiers France

EBITDA : l’EBITDA15 du 3ème trimestre est de 136 M€, et de -12 M€ après loyers, marqué principalement par les investissements sur les marges dans les hypermarchés et supermarchés Casino.

Du fait de l’amélioration séquentielle des tendances de volumes de Distribution Casino France, la baisse de l’EBITDA France sur un an s’établit à -196 M€ au T3, moins forte qu’au T2 où elle s’établissait à -311 M€





Sur cette base, l'EBITDA des douze derniers mois avant loyers ressort à 694 M€ et de 100 M€ après loyers.

Dette financière nette (DFN) : au 30 septembre 2023, la DFN16 s'établit à 5,6 Mds€ (en hausse de +0,2 Md€ par rapport au 30 juin 2023).

Liquidité : au 30 septembre 2023, la liquidité du Groupe en France s'élève à 1,3 Md€, dont 945 M€ de cash disponible et 311 M€ de cash non disponible ou en transit.

Au 30 septembre 2023, le Groupe a encaissé le produit de cession des premiers magasins ITM et l’acompte au titre de la cession d’environ 70 magasins supplémentaires à réaliser dans les 3 ans.

Actualisation des Perspectives 2023

Le chiffre d’affaires et l’EBITDA des 9 premiers mois 2023 restent impactés par les mesures de réajustement tarifaire et la reprise plus progressive des Hypermarchés et Supermarchés.

Compte tenu des investissements prix nécessaires pour poursuivre le redressement du trafic et des volumes dans un contexte concurrentiel accru, le Groupe estime désormais que l’EBITDA annuel sera inférieur au niveau atteint fin septembre 2023 sur 12 mois glissants (100 M€ après loyers contre une prévision de 214 M€ en juillet dernier)17.

Cessions d’actifs

France

Fin septembre 2023, le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino ont conclu la cession d’un ensemble de 61 points de vente issus du périmètre Casino France (HM, SM, Franprix, Proximité) réalisant un chiffre d’affaires magasins pour l’année 2022 de 563 M€ HT.

La cession a été réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 209 M€ y compris stations-services. Le prix de cession net, après ajustements de BFR et provisions dépendant des comptes finaux des magasins, devrait être d’au moins 160 M€, le Groupe ayant encaissé le montant provisoire de la cession dès fin septembre.

Le Groupement Les Mousquetaires a d’ores et déjà pris possession de 58 des 61 points de vente cédés.

Parallèlement, le Groupe a encaissé 140 M€ d’acomptes sur la seconde vague de cessions de magasins (à réaliser d’ici 3 ans).

Latam

A la suite du spin-off de GPA et Grupo Éxito fin août 2023, le groupe Casino a pris la décision d’entrer dans un processus de cession de Grupo Éxito.

Son Conseil d'administration a approuvé vendredi 13 octobre 2023 la signature d'un accord préalable avec Grupo Calleja, qui détient le premier groupe de distribution alimentaire au Salvador, pour la vente de la totalité de la participation de Casino dans Grupo Éxito, soit 34,05 % du capital social de Grupo Éxito. GPA, qui détient 13,31% des actions de Grupo Éxito, est également partie de l’accord préalable et a accepté de vendre sa participation dans le cadre de l’OPA.

Le prix, qui sera payé en numéraire, représente un total de 400 M$ pour la participation directe du groupe Casino et de 156 M$ pour la participation de GPA. La clôture de l’OPA est prévue autour de la fin de l'année.

(cf. communiqué du 16 octobre 2023)

Engagements RSE

Au troisième trimestre, le groupe Casino a poursuivi ses engagements sociaux, sociétaux et environnementaux à travers plusieurs axes :

La lutte contre le changement climatique

Le Comité Exécutif a réaffirmé son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique en participant à la Fresque du Climat

Plus de 180 collaborateurs ont déjà été sensibilisés à la Fresque

Les actions RSE du groupe Casino ont été reconnues par 2 Prix « LSA La conso s’engage » en septembre pour ses actions en faveur du climat.





Un commerce plus responsable

Les enseignes se sont mobilisées dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire rappelant leurs engagements : Franprix a sauvé 2,4 millions de repas depuis le début de l’année avec 840 tonnes de dons de produits aux associations, 300 000 paniers anti-gaspi vendus sur les plateformes Phenix et Too Good To Go et 47 000 box anti-gaspi fruits et légumes / viennoiseries vendues en magasin Monoprix donne ses invendus à plus de 400 associations venant en aide aux plus démunis grâce à ses partenaires Banques Alimentaires, Croix-Rouge française, Secours populaire français… (18,5 millions de repas ont été distribués en 2022)

Casino propose désormais 80 références à marque propre certifiés Max Havelaar/Fairtrade

Cdiscount soutient les produits responsables qui représentent 18,6% du GMV Produit au troisième trimestre (+5pts vs 2022).





L’égalité professionnelle

Lancement des premières Fresque de l’Equité afin de continuer à sensibiliser les collaborateurs aux enjeux des inégalités entre les femmes et les hommes

L’index Egalité du Groupe est de 94/100 en 2023.

La solidarité

Les enseignes Casino, Franprix, Monoprix et Cdiscount ont collecté 225 000 € dans le cadre de l’opération « Septembre en Or » de Gustave Roussy afin de soutenir la recherche médicale pour guérir le cancer de l’enfant au 21ème siècle.





Procédure de conciliation

Le Président du Tribunal de Commerce de Paris a ouvert le 25 mai 2023 une procédure de conciliation au bénéfice du groupe Casino pour une durée initiale de quatre mois, prorogée d’un mois jusqu’au 25 octobre 2023. Cette procédure a eu pour objectif de permettre au Groupe d’engager des discussions avec ses créanciers financiers dans un cadre juridiquement sécurisé.

En vue du renforcement des fonds propres du Groupe et de la restructuration de son endettement financier, le Groupe a conclu un accord de principe le 27 juillet 2023 avec EP Global Commerce a.s., Fimalac et Attestor (« le Consortium ») et certains créanciers titulaires de sûretés, puis le 18 septembre 2023 avec un groupe ad hoc des porteurs des obligations émises par Quatrim représentant une majorité de porteurs de ces obligations.

Le 5 octobre 2023, un accord de lock-up a été conclu avec le Consortium et des créanciers. Au 17 octobre 2023, les créanciers suivants ont adhéré à l’accord :

des créanciers détenant économiquement 98,6% du Term Loan B ;

des principaux groupes bancaires commerciaux et certains des créanciers susvisés détenant économiquement 90,0% du RCF ;

des porteurs des obligations émises par Quatrim représentant 78,0% de ces obligations ;

51,0% des créanciers financiers non sécurisés (obligations high yield, obligations EMTN, et NEU CP) ; et

44,3% des porteurs de TSSDI.





Le 25 octobre 2023, le groupe Casino annonce l’ouverture de procédures de sauvegarde accélérée au bénéfice de Casino, Guichard-Perrachon et de certaines de ses filiales18 afin de mettre en œuvre le plan de restructuration du Groupe conformément aux termes de l’accord de lock-up conclu le 5 octobre 2023 dans le cadre des procédures de conciliation.

Toutes les informations relatives à la procédure de conciliation et à la procédure de sauvegarde accélérée sont disponibles sur le site de la société : Lien



Le Groupe publiera son chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre le 31 octobre 2023 avant Bourse.



ANNEXES – AUTRES INFORMATIONS

Principales variations de périmètre en France

Cession de Sarenza au 1 er octobre 2022 (Monoprix)

octobre 2022 (Monoprix) Cession de CChezVous au 31 décembre 2022 (Cdiscount)

Cession des magasins à ITM le 30 septembre 2023

Cession de Sudeco le 31 mars 2023

Volume d’affaires France par enseigne

VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT

PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, y compris essence) T3 2023



Variation

(y compris calendaire) Monoprix 1 076 -1,8% Franprix 438 +4,6% Supermarchés 905 -9,9% Hypermarchés 713 -14,1% Proximité & Divers 804 +2,5% Dont Proximité 727 +3,2% TOTAL FRANCE RETAIL 3 935 -4,8% Cdiscount 553 -14,5% TOTAL FRANCE RETAIL ET CDISCOUNT 4 488 -6,1%

Parc de magasins

France 30 sept. 2022 31 déc. 2022 31 mars 2023 30 juin 2023 30 sept. 2023 HM Géant Casino / Hyper frais 77 77 78 78 67 dont Franchisés France 3 3 3 3 3 Affiliés International 9 9 10 10 9 SM Casino 461 474 476 478 441 dont Franchisés / LG France 63 63 62 60 60 Affiliés International 23 24 26 29 33 Monoprix (Monop’, Naturalia…) 849 858 852 855 862 dont Affiliés / LG France hors Naturalia 235 255 265 271 285 Naturalia Intégrés France 183 181 177 175 170 Naturalia Franchisés / LG France 63 65 66 63 65 Franprix 1 069 1 098 1 123 1 155 1 159 dont Franchisés / LG France 747 775 795 831 840 Enseigne Franprix 836 864 876 888 881 Enseigne autres (Marché d’à côté…) 233 234 247 267 278 Proximité

dont Vival

dont Spar

dont Petit Casino et assimilés

dont pétroliers

dont affiliés

dont autres points de vente de proximité19 6 060

1 786

913

1 043

1 414

94

810 6 313

1 978

951

1 048

1 422

100

814 6 434

2 002

951

1 047

1 478

100

856 6 448

2 007

951

1 048

1 464

102

876 6 392

1 983

947

1 030

1 485

103

844 Leader Price20 63 66 66 63 40 Autres activités21 218 221 202 200 179 Total France 8 797 9 107 9 231 9 277 9 14022

