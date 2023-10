Bufab Group: Delårsrapport januari - september 2023

Starkt kassaflöde och stabilt underliggande resultat





Tredje kvartalet 2023

Nettoomsättningen minskade med -2 procent till 2 071 (2 122) MSEK. Den organiska tillväxten var -7 procent och orderingången var något lägre än nettoomsättningen

Justerat rörelseresultat (EBITA) uppgick till 260 (274) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,6 (12,9) procent

Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 220 (272) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 10,6 (12,8) procent

Resultatet per aktie minskade med 46 procent till 2,56 (4,71) SEK

Det operativa kassaflödet uppgick till 417 (-5) MSEK, vilket motsvarar en kassakonvertering om 178 (-2) procent

Nyckeltalet nettolåneskuld/EBITDA, justerat, förbättrades och uppgick till 2,7 (3,4)





Januari - september 2023

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 6 737 (6 358) MSEK. Den organiska tillväxten var -5 procent och orderingången var något lägre än nettoomsättningen

Justerat rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 892 (845) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13,2 (13,3) procent

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 15 procent till 862 (748) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 12,8 (11,8) procent.

Resultatet per aktie ökade med 5 procent till 13,30 (12,64) SEK

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 242 (-38) MSEK, vilket motsvarar en kassakonvertering om 137 (-5) procent





Kv3 ∆ Jan-sep ∆ R12 Helår MSEK 2023 2022 % 2023 2022 % 22/23 2022 Orderingång 1 983 2 071 -4 6 566 6 361 3 8 768 8 453 Nettoomsättning 2 071 2 122 -2 6 737 6 358 6 8 811 8 431 Bruttoresultat 601 601 -0 1 925 1 807 7 2 507 2 389 Bruttomarginal (%) 29,0 28,3 28,6 28,4 28,5 28,3 Rörelsekostnader -381 -329 16 -1 063 -1 059 0 -1 404 -1 399 Andel av omsättning (%) -18,4 -15,5 -15,8 -16,6 -15,9 -16,6 Rörelseresultat (EBITA) 220 272 -19 862 748 15 1 104 990 Rörelsemarginal (EBITA) (%) 10,6 12,8 12,8 11,8 12,5 11,7 Rörelseresultat (EBITA), justerad 260 274 -5 892 845 6 1 131 1 084 Rörelsemarginal (EBITA), justerad (%) 12,6 12,9 13,2 13,3 12,8 12,9 Rörelseresultat 202 250 -19 809 705 15 1 034 930 Rörelsemarginal (%) 9,8 11,8 12,0 11,1 11,7 11,0 Resultat efter skatt 98 177 -45 503 474 6 638 609 Resultat per aktie, SEK 2,56 4,71 -46 13,30 12,64 5 16,89 16,23





VD-kommentar

Bufab hade en fortsatt god utveckling under det tredje kvartalet och rapporterade ett starkt kassaflöde och stabilt underliggande resultat.

Omsättningstillväxten uppgick till -2 procent. Den organiska tillväxten uppgick till -7 procent och påverkades negativt av starka jämförelsesiffror och av en lägre efterfråga i vissa industrisegment. Det är framför allt Segment East och UK/North America som noterat en nedgång och i synnerhet branscher som gynnades under pandemin såsom möbel, kök, uteliv och hälsa. Branscher som gått starkt under kvartalet är energi, fordon och försvar. Segment West uppvisade en god utveckling i kvartalet drivet av hög efterfrågan och ökade marknadsandelar. Orderingången för koncernen var något lägre än nettoomsättningen.



Bruttomarginalen ökade, framför allt beroende på en bättre kund- och affärsmix i både UK och North America.

Andelen rörelsekostnader ökade relativt jämförelsekvartalet. Ökningen beror i allt väsentligt på omvärdering av tilläggsköpeskillingar som för perioden var -40 MSEK jämfört med jämförelseperiodens -2 MSEK.

Justerat för de ovannämnda jämförelsestörande poster så uppgick rörelsemarginalen till 12,6 (12,9) procent.

Segment West och North påverkade resultatet positivt i kvartalet, medan Segment East bidrog negativt.

Vårt fokuserade arbete med att stärka kassaflödet fortsätter att ge resultat. Det operativa kassaflödet förbättrades betydligt jämfört med föregående år tack vare en kraftig förbättring av rörelsekapitalet. Vi förväntar oss att ha fortsatt starkt kassaflöde under året. Vår målsättning är att successivt minska nyckeltalet, Net debt/EBITDA, som i kvartalet förbättrades och uppgick till 2,7 (3,4).

Vi ser goda resultat från integrationen av de senaste förvärven och arbetar samtidigt vidare med flera potentiella förvärvskandidater.

Vi fortsätter även med att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet, ett allt viktigare område för oss och våra kunder. Under 2023 har vi förberett oss för att följa EUs nya legala krav angående Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och vi har ett starkt kunderbjudande när det gäller hållbarhet som täcker både legala och frivilliga krav, väl anpassat för såväl den mindre som den större kundens behov.

Under den senaste tiden har marknadsutsikterna blivit mer osäkra, vilket återspeglas i Bufabs organiska tillväxt i kvartalet. Vi har emellertid en stor och väldiversifierad kundbas och artikelportfölj med fin riskspridning inom olika branscher och marknader. Våra kortsiktiga prioriteringar som vi satte i fjol kvarstår; att ta marknadsandelar, upprätthålla en god marginal och förbättra kassaflödet.

Jag ser fram emot att välkomna investerar, analytiker och media till vår kapitalmarknadsdag den 6 december i Stockholm, där vi kommer att presentera Bufabs uppdaterade strategi, tillväxtmöjligheter och execution framöver.

Jag vill slutligen tacka alla våra kunder runt om i världen för det förtroende ni visar oss samt rikta ett stort tack till våra 1 800 ”solutionists” världen över.

Erik Lundén

VD och Koncernchef









Om Bufab

Bufab AB (publ), är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts. Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 800 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 8,8 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 12,5 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information se www.bufabgroup.com



