Paris, le 26 octobre 2023, 7h30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Chiffre d’affaires ajusté de 980 M€ au 3ème trimestre 2023, supporté par la croissance des opérations minières

Chiffre d’affaires ajusté 1 de 980 M€ au T3 2023, en recul de 26 % par rapport au T3 2022, intégrant la forte baisse des prix de vente (- 27 % par rapport au T3 2022), en partie compensée par la croissance des volumes des opérations minières (+ 7 %)

Performance intrinsèque positive sur le trimestre : Poursuite de la croissance exceptionnelle de la mine de Weda Bay en Indonésie, avec 8,3 Mth de volumes de minerai de nickel vendus (+ 184 %) Niveau record de production au Gabon à 2,1 Mt (+ 4 %) et volumes transportés stables (à 2,0 Mt) Réduction des coûts fixes

sur le trimestre :

Recul toujours marqué des prix de vente, en particulier dans le manganèse

Baisse des prix des réducteurs et inflexion des prix du fret

et Cession de la filiale norvégienne Eramet Titanium and Iron (« ETI ») à fin septembre avec un impact positif d’environ 200 M€ sur la trésorerie du Groupe

EBITDA ajusté 2023 revu à environ 800 M€, reflétant : une baisse du prix moyen du minerai de manganèse estimé à environ 4,7 $/dmtu sur l'année un objectif de volumes de minerai de nickel à Weda Bay révisé à 30 Mth (- 5 Mth) en l'absence d'autorisation reçue à date et ce malgré une solide performance intrinsèque attendue au T4, conjuguée à une meilleure teneur et un premium sur le prix du minerai à Weda Bay, ainsi qu'à une baisse du coûts des intrants (notamment des réducteurs)

revu , reflétant :

Christel BORIES, Présidente-Directrice Générale du Groupe :

"Au 3ème trimestre, dans un environnement macro-économique difficile, avec des prix de vente nettement inférieurs à ceux de l’an dernier, nous avons réalisé une très bonne performance opérationnelle, grâce à la hausse de nos volumes produits et à une discipline financière stricte. Nous avons ainsi réussi à rattraper les retards de production générés au premier semestre par des incidents exceptionnels.

Nous restons concentrés sur la performance de nos opérations, l’adaptation de la production aux conditions de marché et le strict contrôle de nos coûts. Dorénavant plus robuste, Eramet, malgré la conjoncture, continue d’avancer dans ses projets de développement. Nous sommes en ordre de marche pour démarrer notre production de carbonate de lithium en Argentine au second trimestre 2024 et nous sommes proches de prendre la décision d’étendre le projet pour doubler notre production à horizon 2027.

Nous inaugurerons bientôt notre usine pilote de recyclage des batteries lithium-ion dans le cadre de notre partenariat avec Suez.

Avec ces projets, Eramet confirme son leadership technologique dans la chaine de valeur des métaux nécessaires à la transition énergétique."

Engagements RSE

En matière de sécurité, le TF22 s’établit à 1,1 sur le nouveau périmètre d’Eramet à fin septembre 2023 (stable par rapport à fin 2022), bien meilleur que l’objectif de la feuille de route RSE pour 2023 (TF2 < 4). Néanmoins, deux accidents graves sont à déplorer sur le T3 2023. Pour chacun des accidents, un plan d’action et des mesures préventives ont déjà été mis en place.

En septembre, Eramet a mis en ligne son nouveau site internet incluant un nouvel outil d’« opendata » permettant un accès interactif au reporting du Groupe sur la majorité des indicateurs ESG sur les cinq dernières années. Cette initiative a pour objectif d’accroître la transparence d’Eramet et d’encourager le dialogue avec ses parties prenantes.

Au Sénégal, le Groupe a lancé EraTrace, une plateforme de traçabilité des produits en ligne, améliorant la transparence vis-à-vis des clients. Grâce à cette initiative, Eramet devance les futures obligations en matière de traçabilité des métaux en fournissant à ses clients des informations fiables sur l’origine et la performance RSE des produits achetés (empreinte carbone, consommation d’eau, etc.) via un « passeport produit » mis à leur disposition.

Eramet a également poursuivi le déploiement du programme « Femmes d’avenir », en partenariat avec Women in Africa, visant à accompagner des femmes entrepreneures sur une période de 3 ans. A la suite de la cérémonie de clôture de la première promotion de Femmes d’Avenir au Gabon, le Groupe a annoncé son extension au Sénégal où la première promotion a été accueillie en octobre. Au total, 745 femmes seront accompagnées au Gabon et au Sénégal sur la période 2023-2026.

Capital Markets Day

Eramet organise son premier Capital Markets Day le 13 novembre prochain.

A cette occasion, le comité exécutif présentera plus en détail sa vision pour Eramet et la stratégie de croissance du Groupe, acteur de la valorisation responsable des métaux, disposant d’un portefeuille d’actifs diversifiés et de gisements miniers de classe mondiale.

Il dévoilera également les objectifs de sa nouvelle feuille de route RSE 2024-2026.

Chiffre d’affaires ajusté du groupe Eramet par activité (IFRS5)

Millions d’euros1 T3

2023 T3

20222 Var.3

(%) 9m

2023 9m

20222 Var.3

(%) Manganèse 528 873 - 40 % 1 474 2 520 - 42 % Activité Minerai de Manganèse4,5 330 465 - 29 % 801 1 212 - 34 % Activité Alliages de Manganèse4 198 407 - 51 % 673 1 308 - 49 % Nickel ajusté7 396 357 + 11 % 1 211 1 299 - 7 % Quote-part de Weda Bay (38,7 % hors contrat d’off-take) 135 57 + 137 % 432 237 + 82 % Weda Bay (activité de négoce,

contrat d’off-take) 37 65 - 43 % 139 224 - 38 % SLN 224 235 - 5 % 640 838 - 24 % Sables Minéralisés 55 99 - 44 % 191 323 - 41 % GCO 48 76 - 37 % 166 238 - 30 % Elimination intra-groupe6 - 11 - 23 - 52 % - 40 - 72 - 44 % ETI 18 46 - 61 % 65 157 - 59 % Lithium 0 0 n.a. 0 0 n.a. Holding et éliminations 0 0 n.a. 5 2 n.a. GROUPE ERAMET ajusté7 980 1 328 - 26 % 2 881 4 144 - 30 %

1 Données arrondies au million le plus proche

2 Hors activités en cours de cession sur 2022 en application de la norme IFRS 5 – "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées"

3 Données arrondies au % supérieur ou inférieur

4 Cf. définition en Annexe 4

5 Chiffre d’affaires lié aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 15 M€ au T3 2023 liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (8 M€ au T3 2022).

6 Chiffre d’affaires correspondant aux ventes d’ilménite produit par GCO à ETI.

7 Le chiffre d’affaires ajusté est défini dans le glossaire financier en Annexe 4.

Nota 1 : l’ensemble des chiffres du T3 2023 et du T3 2022 commentés correspondent aux chiffres en application de la norme IFRS 5 tels que présentés dans les états financiers consolidés du Groupe, sauf mention contraire.

Nota 2 : l’ensemble des variations commentées du T3 2023 ou du 9m 2023 sont calculées respectivement par rapport au T3 2022 ou au 9m 2022, sauf indication contraire.

Nota 3 : les mentions T1, T2, T3 et T4 font référence aux quatre trimestres de l’année ; les mentions S1 et S2 aux deux semestres.

Le chiffre d’affaires ajusté1 du Groupe, intégrant la contribution proportionnelle de Weda Bay, s’élève à 980 M€ au T3 2023, en baisse de 26 % (dont - 22 % à périmètre et change constants3, et - 4 % d’effet change). Cela reflète principalement un effet prix négatif (- 27 %) comparé aux niveaux de prix élevés du T3 2022, notamment pour le minerai et les alliages de manganèse. L’effet volume/ mix est positif (+ 5 %, dont + 7 % pour les opérations minières), reflétant notamment la forte croissance des volumes vendus à Weda Bay.

Les coûts des intrants sont en baisse sur le trimestre par rapport au T3 2022. C’est notamment le cas pour les prix du coke métallurgique et de l’Ultra Low Phos Coke (en provenance de Colombie) consommés, en baisse de 30 % au T3 2023, reflétant la baisse des coûts d’achat avec un décalage de 3 à 6 mois. Les coûts de l’énergie sont également en forte baisse sur le trimestre, de même que les prix du fret maritime.

Le Groupe a par ailleurs poursuivi ses mesures de contrôle des coûts, renforcées par des actions de productivité.

Manganèse

Au T3 2023, au Gabon, les volumes de minerai sont de retour à des niveaux record, avec 2,1 Mt de minerai produits (+ 4 % vs. T3 2022) et 2,0 Mt de minerai transporté (stable). Ces volumes sont en augmentation d’environ 40 % par rapport à un T2 2023 impacté par des incidents logistiques non récurrents.

Le chiffre d’affaires des activités Manganèse est en baisse à 528 M€ sur le trimestre.

Les ventes de l’activité minerai reculent de 29 % à 330 M€, reflétant principalement la baisse des prix de vente.

Les ventes de l’activité alliages sont en baisse de 51 % à 198 M€ en raison d’un fort recul des prix par rapport à un T3 2022 très élevé et de volumes vendus en retrait, avec un mix toutefois favorable.

Tendances de marché4 & prix5

La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, a atteint 468 Mt au

T3 2023, en hausse de 2 %. Sur les 9 premiers mois de l’année, la production est stable à 1 425 Mt.

La production en Chine, qui représente plus de 50 % de la production mondiale, est en hausse de 4 % par rapport à un faible niveau au T3 2022. La production en Europe recule de 12 % sur la période avec un secteur immobilier fortement impacté par la conjoncture et les taux d’intérêt élevés. La production en Inde a progressé de 17 %, les volumes ayant désormais dépassé ceux de l’Europe.

La consommation de minerai de manganèse affiche une légère hausse de 2 % à 5 Mt. L’offre mondiale de minerai est en hausse de 5 % à 5,4 Mt, reflétant la croissance de la production sud-africaine (+ 5 %) qui a notamment bénéficié d’un taux de change favorable, et celle de la production brésilienne (+ 58 %). A noter que la production gabonaise est de retour à la normale sur le trimestre.

Dans ce contexte, le bilan offre/demande reste en léger excédent au T3 2023 et les stocks de minerai aux ports chinois restent élevés, à 6,2 Mt à fin septembre, représentant près de 11 semaines de consommation.

Le prix du minerai de manganèse CIF Chine 44 % a atteint 4,5 $/dmtu en moyenne au T3 2023, en baisse de 23 % par rapport au T3 2022, en ligne avec les fondamentaux du marché.

L’indice de prix des alliages affinés en Europe (MC Ferromanganèse) s’établit à 1 427 €/t sur le trimestre (- 40 % vs. T3 2022) et celui des alliages standards (silico-manganèse) à 907 €/t (- 27 %) reflétant la conjoncture très déprimée sur ces marchés.

Activités

Le programme d’expansion de de la mine de Moanda au Gabon, déjà la plus grande mine de manganèse au monde, se poursuit, accompagné de progrès opérationnels. Après un premier semestre 2023 perturbé par des incidents logistiques désormais résolus (glissement de terrain fin 2022, rupture d’un ouvrage d’art début avril), la production et le transport de minerai de manganèse sont de retour à la normale.

Au T3 2023, la production de minerai a atteint un niveau record à 2,1 Mt, en hausse de 4 %. Les volumes de minerai transportés et vendus à l’externe sont également de retour aux niveaux record atteints au T3 2022, à respectivement 2,0 Mt et 1,8 Mt.

La suspension des activités le jour du putsch militaire n’aura au total duré que moins de 24 heures et n’a donc pas eu d’incidence sur la performance du trimestre.

Le cash cost FOB6 de l’activité minerai de manganèse s’établit à 2,1 $/dmtu, en hausse de 4 % par rapport au T3 2022. La mise en service des laveries modulaires et du convoyeur électrique sur le plateau d’Okouma ont permis des gains de productivité sur le trimestre. Ceux-ci, conjugués à un meilleur contrôle des frais fixes, n’ont cependant pas encore permis de compenser l’inflation des coûts et un effet change négatif. Le cash cost affiche toutefois une baisse de 22 % au T3 2023 par rapport au S1 2023 (à 2,7 $/dmtu).

Les coûts de transport maritime à la tonne s’élèvent à 1,1 $/dmtu au T3 2023.

La production d’alliages de manganèse a atteint 171 kt au T3 2023 en hausse de 4 %, compte tenu d’une baisse des coûts de l’énergie et de la reprise de production d’un four après réfection courant du S1. Les ventes s’élèvent à 154 kt (- 19 %, compte tenu de volumes élevés d’alliages standards vendus au T3 2022) avec un mix beaucoup plus favorable sur la période.

La marge des alliages, très élevée en 2022, continue de se contracter au T3 sous l’effet du recul continu des prix de vente, malgré la baisse du coût de l’énergie et du coût des réducteurs consommés.

Perspectives

Au T4 2023, la production d’acier devrait continuer à s’infléchir compte tenu de la saisonnalité défavorable, tandis que la hausse des taux d’intérêt continue de pénaliser le secteur de la construction au niveau mondial. Le niveau de production devrait rester stable par rapport au S2 2022, tiré notamment par l’Inde, malgré le net recul de l’Europe.

La demande pour les alliages devrait continuer à s’inscrire en baisse, particulièrement en Europe, les stocks étant encore élevés pour la plupart des produits, en particulier pour les alliages standards. L’offre devrait également reculer en conséquence. Le marché américain montre une certaine résilience mais la grève récente du syndicat automobile UAW aux Etats-Unis pourrait peser sur la demande d'aciers et d’alliages de manganèse sur le T4.

Le marché du minerai connaissant un excédent actuellement, les prix devraient poursuivre leur recul au T4 et se stabiliser en fin d’année. L’indice de prix moyen du minerai de manganèse CIF Chine 44 % est aujourd’hui proche de 4,3 $/dmtu.

Sur S2 2023, les prix de ventes facturés des alliages pourraient se stabiliser en moyenne au niveau de mi-2023 et rester ainsi fortement en dessous de la moyenne des prix de 2022.

Au Gabon, les objectifs de volumes de minerai transporté sont maintenus à environ 7,0 Mt. La production sera ajustée selon le niveau de volume transporté. Le cash cost est attendu en baisse au T4, compte tenu de la saisonnalité structurellement plus favorable sur la seconde partie de l’année et des gains de productivité liées à la montée en puissance des nouveaux équipements.

Le programme pluriannuel de réfection de fours des usines d’alliages va se poursuivre en fin d’année avec un second arrêt, après celui du S1.

Nickel

Au T3 2023, en Indonésie, la mine de Weda Bay, a poursuivi sa montée en puissance avec la commercialisation de 8,8 Mth de minerai, conduisant à un quasi doublement des volumes vendus sur 9 mois.

Le chiffre d’affaires ajusté1 des activités Nickel s’élève à 396 M€ en intégrant la contribution proportionnelle de PT Weda Bay.

La quote-part de chiffre d’affaires de Weda Bay (hors contrat d’off-take) contribue à hauteur de 135 M€ (+ 137 %) tirée par la croissance des volumes de minerai, qui compense très largement le recul des prix de vente.

L’activité de négoce du ferroalliage de nickel de Weda Bay (contrat d’off-take sur la production de l’usine) contribue à hauteur de 37 M€ (- 43 %) du fait d’une baisse des volumes et des prix.

Les ventes de la SLN7 sont en recul de 5 % à 224 M€, reflétant un effet prix fortement défavorable, partiellement compensé par la forte croissance des volumes vendus de minerai et de ferronickel, par rapport à un niveau bas au T3 2022.

Tendances de marché8 & prix

La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du nickel, est en hausse de 16 % à 14,8 Mt au T3 2023 (en hausse de 3 % sur 9 mois). La Chine, représentant plus de 60 % de la production mondiale, a connu une croissance de 29 % sur le trimestre, tirée par une résilience du secteur des infrastructures et par la finalisation de programmes immobiliers. La production a reculé de 2 % dans le reste du monde, avec une baisse notable en Indonésie (- 7 %) du fait de l’arrêt temporaire de certains producteurs locaux.

La demande mondiale de nickel primaire affiche une hausse de 12 % sur le trimestre, bénéficiant d’une reprise de la demande dans l’acier inoxydable (+ 13 %) et d’une demande toujours soutenue dans le secteur des batteries (+ 19 %).

En parallèle, la production mondiale de nickel primaire affiche une légère hausse de 2 % sur la période. La croissance de l’offre de NPI a été compensée notamment par une baisse de la production traditionnelle.

Le bilan offre/demande du nickel (classe I et II9) est à l’équilibre sur le trimestre mais reste excédentaire sur les 9 premiers mois de l’année 2023. Les stocks de nickel au LME et SHFE10 (cathodes et briquettes de nickel pur) restent bas (47 kt à fin septembre), et sont toujours peu représentatifs du marché mondial actuel.

La moyenne des cours au LME (cotation du nickel de classe I), s’établit à 20 342 $/t au T3 2023, en recul de 8 % (- 16 % par rapport au S1 2023).

De même, la moyenne de l’indice pour le prix du NPI11 (nickel de classe II) tel que vendu à Weda Bay s’est établie à 13 860 $/t sur le trimestre, en baisse de 17 % (- 10 % par rapport au S1 2023). Le prix a cependant connu un léger rebond au mois de septembre en lien avec la demande du secteur de l’acier inoxydable en Chine, mais également du fait d’un fort ralentissement de l’offre de minerai en Indonésie, suite à une réorganisation des institutions délivrant les permis miniers.

Le prix spot du ferronickel tel que produit par la SLN (nickel de classe II également) s’est situé, comme attendu, à un niveau proche du prix du NPI, affichant une baisse d’environ 12 % sur le trimestre.

Le prix du minerai de nickel (1,8 % CIF Chine), tel qu’exporté par la SLN, s’établit en moyenne à 87 $/th12, en baisse de 20 % sur le trimestre (- 6 % par rapport au S1 2023). Néanmoins, le prix a connu une hausse progressive sur le trimestre, passant de 80 $/th à environ 95 $/th début octobre, en raison de tensions sur l’offre de minerai indonésienne.

En Indonésie, l’indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel haute teneur

(« HPM Nickel ») s’établit à environ 47 $/th13 sur le trimestre, en baisse de 13 % par rapport au T3 2022 et de 19 % par rapport au S1 2023. L’indice de prix a suivi la tendance du prix du nickel au LME, la formule de prix étant liée à l’indice londonien avec un décalage d’un mois.

Activités

En Indonésie, Weda Bay, la plus grande mine de nickel au monde, poursuit sa montée en puissance exceptionnelle avec la commercialisation de 8,8 Mth (à 100 %) sur le trimestre, soit quasiment le triple des volumes vendus au T3 2022.

Les ventes externes de minerai (aux usines présentes sur le site industriel autres que celle de la JV) ont atteint 8,3 Mth, dont 4,3 Mth de minerai haute teneur et 4,0 Mth de minerai basse teneur ; la consommation interne pour la production de NPI s’est élevée à 0,5 Mth sur le trimestre.

La production de l’usine a atteint 9,0 kt-Ni de NPI sur le T3 2023 (base 100 %), stable par rapport au T3 2022. Les volumes vendus par Eramet dans le cadre du contrat d’off-take, soit 3,5 Kt-Ni, sont en recul de 15 %, compte tenu d’un décalage des expéditions.

En Nouvelle-Calédonie, la production minière a atteint 1,5 Mth, stable par rapport au

T3 2022. Toutefois, des problèmes sociétaux ainsi que des difficultés d’obtention des autorisations d’exploiter persistent, notamment à Poum (activité suspendue depuis août) et à Népoui.

Les exports de minerai de nickel à faible teneur affichent une progression à 0,7 Mth (+ 17 %), compte tenu d’une offre de minerai indonésien limitée. La production et les ventes de ferronickel sont également en hausse, respectivement à 12,8 kt-Ni (+ 35 %), et à 13,2 kt-Ni (+ 25 %) du fait d’un meilleur fonctionnement de l’usine maintenant correctement alimentée en électricité suite à la mise en place de la CAT (« Centrale Accostée Temporaire »14).

Grâce à la mise en œuvre du plan de réduction des coûts, le cash cost15 de la production de ferronickel est en baisse à 8,2 $/lb en moyenne sur le trimestre. Cette évolution reflète notamment la baisse des coûts fixes ainsi qu’un effet volume positif. Ces effets ont été partiellement compensés par un effet prix négatif sur le minerai de nickel et un impact change défavorable.

La filiale calédonienne du Groupe continue cependant de faire face à d’importantes difficultés, tant en termes d’autorisations d’exploitation que d’accès à une énergie compétitive, dans un contexte d’environnement de prix dégradé pesant sur ses résultats. La poursuite du plan de réduction des coûts et de préservation de la trésorerie reste aujourd’hui la priorité.

Perspectives

Au Q4 2023, la demande de nickel primaire devrait continuer à croître grâce à une reprise plus prononcée du secteur des batteries en Chine, en dépit d’un marché européen de l’inox toujours atone.

La production de nickel primaire devrait également être en hausse sur la période avec une contribution de nouveau plus marquée des nouveaux projets indonésiens (matte et HPAL16) en raison de l’embellie du marché des batteries. La situation excédentaire du marché devrait ainsi se maintenir pour l’année 2023.

Les prix du NPI et du minerai de nickel (tel qu’exporté par la SLN) pourraient se stabiliser compte tenu de l’incertitude liée au processus administratif de délivrance des permis miniers en Indonésie qui pèse sur l’offre de minerai local.

En Indonésie, la mine de Weda Bay devrait poursuivre sa montée en puissance exceptionnelle au T4 2023, avec un objectif de commercialisation (base 100 %) cependant revu à la baisse à environ 30 Mth sur l’année, dont la moitié de minerai basse teneur, compte tenu du contexte local de ralentissement du processus administratif de délivrance des permis miniers (révision à la baisse de 5 Mth, toutefois partiellement compensée par une meilleure teneur et un premium sur le prix de référence « HPM Nickel » pour les minerais à haute teneur, du fait des tensions sur l’offre).

En Nouvelle Calédonie, comme annoncé, la SLN a procédé au tirage en août de la dernière tranche de 20 M€ du prêt accordé par l’Etat en début d’année (pour un montant total de 60 M€).

Suite au rapport de l’IGF17, depuis début septembre, la SLN participe activement au Groupe de Travail Nickel qui réunit l’ensemble des parties prenantes du secteur du nickel en Nouvelle-Calédonie, pour rendre la production de nickel viable sur le territoire. Dans ce contexte, Eramet contribue à la recherche de solutions, tout en gardant le cap de sa stratégie globale. Le Groupe confirme ainsi sa décision de ne plus octroyer de nouveaux financements à sa filiale calédonienne.

Sous réserve d’un fonctionnement normal des opérations, la production de ferronickel de l’usine est confirmée à plus de 45 kt-Ni en 2023. Du fait des difficultés d’accès aux gisements, l’objectif d’exportation de minerai est revu à la baisse à près de 3,0 Mth.

Projets stratégiques de croissance

Au cours du trimestre, Eramet et BASF ont poursuivi les études relatives au projet Sonic Bay, projet hydro métallurgique (HPAL) visant à produire du nickel-cobalt de qualité batterie sous forme de produit intermédiaire, à partir de minerais latéritiques extraits de la mine de Weda Bay. Compte tenu de l’avancée des réflexions sur les modalités d’exécution du projet et sur son mode de financement, la décision d'investissement est désormais attendue courant du 1er semestre 2024.

Sables Minéralisés

Les activités Sables minéralisés affichent un chiffre d’affaires en recul de 44 % à 55 M€ au T3 2023, reflétant une baisse des volumes et des prix.

Tendances de marché & prix18

Dans un contexte macroéconomique défavorable au secteur de la céramique, la demande mondiale de zircon est de nouveau en légère baisse sur le trimestre. L’offre de zircon affiche une hausse sur le trimestre en raison de la montée en puissance de nouvelles capacités et le marché se trouve en situation d’excédent.

Le prix de marché du zircon s’est ainsi établi à 2 050 $/t FOB en moyenne sur le trimestre, en recul de 7 % (- 2 % par rapport au S1 2023).

La demande mondiale de pigments TiO 2 19, principal débouché de produits titanifères20, est restée stable sur le trimestre, à un niveau bas. L’offre de produits titanifères reste en croissance, portée par l’ajout de capacités en Chine et le marché se trouve également en situation de surplus.

Ainsi, le prix de marché de l’ilménite telle que produite par GCO s’établit à 315 $/t FOB en moyenne sur le trimestre, en baisse de 9 % (- 3 % par rapport au S1 2023).

Activités

À GCO, au Sénégal, la production de sables minéralisés est en baisse de 5 % à 161 kt sur le trimestre, en raison principalement, comme anticipé, d’une teneur moyenne plus faible et de conditions minières défavorables dans la zone exploitée actuellement.

Les volumes produits d’ilménite, principalement vendus à ETI, s’établissent à 102 kt, en baisse de 16% également, en ligne avec l’évolution de la production de sables minéralisés. Les ventes externes (hors ETI) ont doublé sur le trimestre à 58 kt, par rapport à un faible niveau au T3 2022.

Les volumes produits et vendus de zircon ont diminué de respectivement 7 % à 13 kt et 43 % à 8 kt sur le trimestre, reflétant le recul de la production minière et la congestion au port de Dakar.

Concernant ETI, en Norvège, Eramet a annoncé la cession de sa filiale pour une valeur d’entreprise de 245 M$ (environ 225 M€) à INEOS Enterprises fin septembre, avec effet immédiat. Pour rappel, ETI est une usine de transformation d’ilménite en laitier de dioxyde de titane à destination de l'industrie des pigments, avec un chiffre d’affaires et un EBITDA de respectivement 222 M€ et 18 M€ en 2022. L’accord entre Eramet et INEOS Enterprises inclut un contrat d’approvisionnement long terme en ilménite produit par GCO.

Perspectives

La demande de zircon devrait continuer à reculer au T4, compte tenu de difficultés macroéconomiques (inflation, marché de la construction en berne, notamment en Chine), menant à une baisse globale sur l’année. Le marché devrait rester en surplus, ce qui conduirait à une baisse des prix sur la fin de 2023, après une année 2022 record.

La demande de produits titanifères devrait également être en baisse au T4, impactée par la faible demande de pigments liée au marché de la construction, mettant le prix sur une tendance baissière. La demande sur l’année devrait être en baisse, conduisant à un surplus.

La production de sables minéralisés de GCO en 2023 devrait s’établir autour de 700 kt HMC, en retrait par rapport à 2022. La mise en service de l’unité d’exploitation à sec a permis de limiter l’impact de la teneur faible et des conditions minières défavorables. L’exploitation va désormais se poursuivre dans une zone où la teneur sera plus forte.

Par ailleurs, au Cameroun, les résultats de l’étude de faisabilité technique et environnementale complémentaire réalisée courant 2023 n’ont pas permis de confirmer la rentabilité économique du projet Akonolinga (exploitation d’un bloc rutilifère dans la région Centre du pays), tout en garantissant le niveau des standards RSE. En conséquence, le Groupe a décidé de ne pas poursuivre le projet et de procéder à une démobilisation responsable et respectueuse des lois locales, intégrant notamment la réhabilitation des sites d’exploration aux normes internationales, la restitution à l’Etat camerounais des permis de sables minéralisés, ainsi que la transmission des études réalisées sur le gisement. Conformément à ses engagements pour une mine responsable et à impact positif, Eramet a prévu de financer le développement d’un projet sociétal valorisant les cultures locales dans la région d’Akonolinga. Un partenariat avec des acteurs locaux est en cours de finalisation afin de lancer ce programme dans les prochains mois.

Lithium

Au T3 2023, le prix du carbonate de lithium a poursuivi sa baisse amorcée au S1 2023 liée à une situation de déstockage chez les producteurs de matériaux actifs pour cathode (CAM21) et à une demande atone sur le marché au comptant, les volumes consommés étant couverts via des accords contractuels de long-terme. Ainsi, le prix du carbonate de lithium s’est établi à environ 33 000 $/t LCE22,23 en moyenne au T3 2023, en recul de 55 % par rapport au niveau historiquement haut du T3 2022. Il se situe début octobre autour des 25 000 $/t LCE, avec un prix long terme qui reste compris entre 15 000 et 20 000 $/t LCE.

En Argentine, la construction de l’usine de lithium de Centenario (phase I), lancée en 2022, se poursuit avec un taux de réalisation de plus de 70% à fin septembre 2023. Sur cette base, le démarrage de la production reste programmé au T2 2024 et l’atteinte du full ramp-up, à hauteur de 24 kt LCE de qualité batteries (à 100%), est attendu d’ici mi-2025.

Au cours du trimestre, en collaboration avec Tsingshan, son partenaire sur la phase I, Eramet a poursuivi l’étude de faisabilité pour une phase II d’expansion du projet (permettant d’atteindre une capacité de production annuelle totale, en cumul pour les deux phases, de plus de 75 kt-LCE par an). La décision d’investissement pour une première tranche de 30 kt-LCE supplémentaires devrait intervenir très prochainement.

Recyclage de batteries en France

En France, Eramet et Suez ont récemment annoncé le choix de Dunkerque pour installer leur projet commun ReLieVe. Le projet comporte une usine amont de démantèlement et une usine aval d’extraction de métaux, qui devrait permettre de traiter jusqu'à 50 kt de modules de batteries par an. La décision finale d’investissement du projet devrait intervenir d’ici la fin 2023 pour l'usine amont, pour un démarrage du site en 2025, et d’ici fin 2024 pour l'usine aval, pour un démarrage en 2027.

Une usine pilote destinée à tester et valider le procédé de raffinage à l’échelle préindustrielle et en continu est déjà sur le point de démarrer à Trappes, sur le site du centre de recherche d’Eramet.

Ce projet renforcerait la position d’Eramet sur la chaine de valeur des batteries électriques, avec une présence en amont et en aval, depuis la collecte et le démantèlement des batteries en fin de vie jusqu’à leur valorisation sous forme de sels métalliques recyclés de qualité batterie.

Perspectives 2023

Le climat d’incertitudes géopolitiques et macro-économiques ainsi que le contexte inflationniste continuent de peser sur l’ensemble des marchés du Groupe.

Le rebond de l’économie chinoise ne s’est toujours pas pleinement matérialisé tandis que les taux directeurs élevés maintiennent la pression sur les autres marchés, en Europe comme en Amérique du Nord. La demande de l’ensemble des marchés sous-jacents des produits du Groupe reste atone, se traduisant au deuxième semestre par une poursuite de la tendance baissière sur les prix constatée tout au long du premier semestre.

En parallèle, les taux de fret, qui ont fortement diminué sur neuf mois, devraient se stabiliser au T4. Les prix des réducteurs devraient poursuivre leur baisse au T4 alors que le coût de l’énergie est attendu stable par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2023. Ceci devrait avoir un impact favorable sur la performance financière des activités métallurgiques.





Le fort recul des prix de ventes constaté sur les neuf premiers mois de l’année devrait se poursuivre au T4, en particulier :

L’indice de prix du minerai de manganèse, proche de 4,3 $/dmtu depuis début octobre, poursuit sa baisse, aboutissant à un prix moyen estimé à environ 4,7 $/dmtu sur l’année,

Les prix domestiques du minerai de nickel vendu en Indonésie, indexés sur le LME24, continuent d’évoluer en fonction de celui-ci, dont le consensus a été revu à la baisse à 21 800 $/t pour 2023 (soit en moyenne 19 300 $/t au S2). Le minerai à haute teneur vendu par Weda Bay devrait toutefois bénéficier d’un premium sur le prix de référence, du fait des tensions sur l’offre.

Les objectifs de volumes du Groupe sur l’année s’élèvent désormais à :

Environ 30 Mth de minerai de nickel commercialisé à Weda Bay, dont environ la moitié de

minerai de basse teneur,

de minerai de nickel commercialisé à Weda Bay, dont environ la moitié de minerai de basse teneur, Environ 7,0 Mt de minerai de manganèse transporté au Gabon, compte tenu des incidents logistiques non récurrents du S1.

Le taux de change €/$ est attendu à 1,0825 sur 2023.

Sur la base des prévisions de prix et des objectifs de volumes mentionnés ci-dessus, l’objectif d’EBITDA ajusté1 du Groupe est revu à environ 800 M€ en 2023 (contre 900 M€ précédemment), y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay.





Les dépenses de capex sont confirmées à environ 550 M€ d’investissements en 2023 (hors activités cédées au S1 et déduction faite de la part financée par Tsingshan du projet Lithium). Elles comprennent 250 M€ d’investissements courants et 300 M€ d’investissements de croissance.

Le Groupe reste concentré sur la performance de ses opérations, l’adaptation de la production aux conditions de marché et le strict contrôle des coûts.

Calendrier

13.11.2023 : Premier Capital Markets Day d’Eramet – « A New ERA »

21.02.2024 : Publication des résultats annuels 2023 du Groupe

25.04.2024 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2024

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

Annexe 1 : Chiffre d’affaires trimestriel (IFRS 5)

En millions d’euros1 T3 2023 T2 2023 T1 2023 T4 2022 T3 2022 T2 2022 T1 2022 Manganèse 528 505 440 630 873 926 722 Activité Minerai de Mn2 330 262 209 315 465 439 308 Activité Alliages de Mn2 198 244 231 316 407 487 414 Nickel 261 228 290 331 300 409 352 Nickel ajusté3,4 396 356 459 464 357 514 428 Sables Minéralisés 55 93 44 142 99 134 90 GCO 48 79 40 101 77 95 67 Elimination intra-groupe5 - 11 - 16 - 12 - 24 - 24 - 25 - 24 ETI 18 31 16 65 46 64 47 Lithium 0 0 0 0 0 0 0 Holding, éliminations & autres 0 3 1 4 0 1 1 Groupe Eramet comptes publiés 845 828 775 1 107 1 272 1 470 1 165 Groupe Eramet ajusté3,4 980 956 944 1 241 1 328 1 576 1 240

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition en Glossaire financier en Annexe 4.

3 Le chiffre d’affaires ajusté est défini dans le glossaire financier en Annexe 4.

4 Chiffre d’affaires ajusté retraité sur 2022 et au T1 2023, suite à la mise à jour de la définition de l’indicateur.

5 Chiffre d’affaires correspondant à la vente d’ilménite par GCO à ETI.

Annexe 2 : Productions et ventes

En milliers de tonnes T3

2023 T2 2023 T1 2023 T4 2022 T3 2022 T2 2022 T1 2022 9m 2023 9m 2022 MANGANÈSE Production de minerai et aggloméré de manganèse 2 149 1 543 1 097 1 854 2 061 1 862 1 762 4 789 5 685 Transport de minerai et aggloméré de manganèse 2 038 1 489 1 359 1 734 2 048 1 765 1 620 4 886 5 434 Ventes externes de minerai de manganèse 1 830 1 2451 1 158 1 753 1 840 1 535 1 409 4 233 4 784 Production d’alliages de manganèse 171 160 151 132 164 193 188 482 545 Ventes d’alliages de manganèse 154 170 140 166 190 186 156 464 531 NICKEL Production de minerai de nickel (en milliers de tonnes humides) SLN 1 461 1 405 1 482 1 490 1 460 1 290 1 154 4 348 3 903 Weda Bay Nickel (100 %) – production commercialisable (haute teneur) 4 247 3 802 3 958 3 539 3 485 3 552 4 563 12 007 11 600 Production de ferronickel – SLN 12,8 9,7 10,6 11,0 9,5 10,5 9,9 33,1 30,0



Production de ferroalliages de nickel basse teneur – Weda Bay Nickel (en kt de Ni contenu – 100%) 9,0 7,9 7,8 8,1 8,9 9,6 10,0 24,7 28,6



Ventes de minerai de nickel

(en milliers de tonnes humides) SLN 675 734 657 982 576 830 632 2 066 2 038 Weda Bay Nickel (100%) 8 323 7 753 7 318 7 581 2 931 3 576 3 875 23 394 10 382 Ventes de ferronickel – SLN 13,2 10,1 10,2 10,7 10,6 10,8 9,2 33,5 30,6 Ventes de ferroalliages de nickel basse teneur – Weda Bay Nickel / Off-take Eramet (en kt de Ni contenu) 3,5 3,9 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 10,5 12,6 SABLES MINÉRALISÉS Production de sables minéralisés 161 194 112 186 170 188 198 468 556 Production d’ilménite 102 129 77 124 121 132 121 308 374 Production de zircon 13 15 9 13 14 15 15 37 44 Production de laitier de titane 341 13 19 40 48 48 52 661 148 Ventes d’ilménite 58 88 20 103 29 70 29 166 128 Ventes de zircon 8 14 9 14 14 16 15 31 45 Ventes de laitier de titane 171 26 13 44 39 52 40 561 131

1 Correction d’une différence de 80 kt vs le chiffre reporté dans le tableau d’annexe du Communiqué de Presse sur les Résultats semestriels 2023 du Groupe.

2 Données disponibles jusqu’à fin août 2023, compte tenu de la cession d’ETI à INEOS Enterprises en septembre.

Annexe 3 : Prix et index

T3 2023 H1 2023 T3 2022 H1 2022 Var T3 2023 – T3 20229 Var T3 2023 – H1 20239 MANGANESE Mn CIF China 44% (USD/dmtu)1 4,50 5,22 5,87 6,79 - 23 % - 14 % Ferromanganèse MC - Europe (EUR/t) 1 1 427 1 682 2 366 3 254 - 40 % - 15 % Silico-manganèse - Europe (EUR/t) 1 907 1 100 1 247 1 739 - 27 % - 18 % NICKEL Ni LME (USD/t)2 9,23 10,99 10,00 12,51 - 8 % - 16 % Ni LME (USD/lb)2 20 342 24 236 22 054 27 575 - 8 % - 16 % NPI SMM Index (USD/t)3 13 860 15 368 16 730 20 778 - 17 % - 10 % Ni ore CIF China 1,8% (USD/wmt)4 86,8 92,2 108,9 124,8 - 20 % - 6 % HPM5 Nickel prices 1,8%/35% (USD/wmt) 47 57 53 56 - 13 % - 19 % SABLES MINERALISES Zircon (USD/t) 6 2 050 2 100 2 200 2 035 - 7 % - 2 % Ilménite chlorure (USD/t) 7 315 325 348 281 - 9 % - 3 % CP grade titanium dioxyde (USD/t) 8 900 930 850 850 + 6 % - 3 %

1 Moyenne trimestrielle des prix de marché, calcul et analyse Eramet

2 Prix LME (London Metal Exchange)

3 NPI SMM 8-12%

4 CNFEOL (China FerroAlloy Online), “Autres pays miniers”

5 Indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel en Indonésie

6 Analyse marché et Eramet (zircon premium)

7 Analyse marché et Eramet

8 Analyse marché et Eramet

9 Calcul Eramet arrondi à la décimale la plus proche

Annexe 4 : Glossaire financier

Indicateurs de performance consolidés

Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex.

Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants

Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires ajusté

Le chiffre d’affaires ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du groupe. Le chiffre d’affaires ajusté correspond au chiffre d’affaires incluant la quote-part d'Eramet dans le chiffre d’affaires des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe, retraité de l’off-take de toute ou partie de l’activité.

Au 30 juin 2023, le chiffre d’affaires est ajusté pour inclure la contribution de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7%. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90% de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence. Un accord d’off-take de la production de ferroalliage de nickel (NPI) est en place avec Tsingshan à hauteur de 43% pour Eramet et 57% pour Tsingshan.

Une réconciliation avec le CA du groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation »)

Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les résultats, provision pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du groupe. L'EBITDA ajusté correspond à l'EBITDA incluant la quote-part d'Eramet dans l'EBITDA des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe.

Au 30 juin 2023, l'EBITDA est ajusté pour inclure l'EBITDA proportionnel de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7%. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90% de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

Une réconciliation avec l'EBITDA du groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

Levier ajusté

Le levier ajusté est défini comme la dette nette (sur une base consolidée) rapportée à l'EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessus), étant donné que PT Weda Bay ne portait aucune dette externe lors de l’exercice 2022 et 2023.

Néanmoins, à l'avenir, dans le cas où d'autres joint-ventures significatives retraitées dans l'EBITDA ajusté supporteraient une dette externe, la dette nette serait ajustée pour inclure la part d'Eramet dans la dette

externe des joint-ventures (« Dette nette ajustée »). Le levier ajusté serait alors défini comme la dette nette ajustée sur l'EBITDA ajusté, conformément à une approche juste et économique de l'endettement d'Eramet.

Activité minerai de manganèse

L’activité minerai de manganèse correspond aux activités minières de Comilog (hors activité du Complexe Métallurgique de Moanda, « CMM », produisant des alliages de manganèse) et aux activités de transport de Setrag.

Activité alliages de manganèse

L’activité alliages de manganèse correspond aux usines de transformation du minerai de manganèse en alliages de manganèse, et inclut les 3 usines norvégiennes constituant Eramet Norway (« ENO », soit Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal), Eramet Marietta (« EMI ») aux Etats-Unis, Comilog Dunkerque (« CDK ») en France et le Complexe Métallurgique de Moanda (« CMM ») au Gabon.

Cash-cost FOB du minerai de manganèse

Le cash-cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport maritime, ni les coûts de marketing. Il intègre en revanche les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais.

Cash-cost de la SLN

Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu.



Annexe 5 : Notes de bas de page

1 Définitions du chiffre d’affaires ajusté et de l’EBITDA ajusté, nouveaux Indicateurs Alternatifs de Performance du Groupe, présentées dans le glossaire financier en Annexe 4

2 TF2 = nombre d’accidents avec et sans arrêt pour 1 million d’heures travaillées (employés et sous-traitants)

3 Cf. Glossaire financier en Annexe 4

4 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet sur la base des données de production World Steel Association

5 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix minerai de manganèse : CRU CIF Chine 44% spot price ; indices de prix des alliages de manganèse : CRU Western Europe spot price

6 Cf. Glossaire financier en Annexe 4

7 Sociétés SLN, ENI et autres

8 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet

9 Classe I : produit avec un contenu nickel supérieur ou égal à 99 % ; classe II : produit avec un contenu nickel inférieur à 99 %

10 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange

11 Indice SMM NPI 8-12 %

12 Source : CNFEOL (China FerroAlloy Online)

13 Pour un minerai à 1,8 % de contenu nickel et 35 % de taux d’humidité. Les prix indonésiens sont définis en fonction des conditions du marché domestique, mais avec un prix plancher mensuel basé sur le LME, conformément à une réglementation gouvernementale publiée en avril 2020.

14 Mise en service à pleine capacité début janvier 2023, en remplacement de l’ancienne centrale, dont l’arrêt a été effectif au T1 2023

15 Cf. Glossaire financier en Annexe 4

16 High Pressure Acid Leach : lixiviation par acide à haute pression

17 Inspection Générale des Finances

18 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; Source

Zircon premium (prix FOB) : analyse marché et Eramet ; Source CP Slag (prix FOB) : analyse marché et Eramet

19 Environ 90 % des débouchés des produits titanifères

20 Laitier de titane, ilménite, leucoxène et rutile

21 CAM : Cathode Active Material

22 LCE : Lithium Carbonate Equivalent, qualité batterie

23 Source : Fastmarkets – Prix Carbonate de Lithium Qualité Batterie CIF Asie

24 Consensus des principaux analystes du marché

25 Consensus des prévisions Bloomberg pour l’année 2023

Pièce jointe