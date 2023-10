DANONE : Renew Danone commence à porter ses fruits Croissance soutenue au troisième trimestre; Révision à la hausse des objectifs 2023

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

Communiqué de presse – Paris, le 26 octobre 2023

Renew Danone commence à porter ses fruits

Croissance soutenue au troisième trimestre

Révision à la hausse des objectifs 2023

Le chiffre d'affaires a atteint 6 906 millions d’euros au T3 2023 ; hausse de +6,2% en données comparables, soutenue par une amélioration séquentielle du volume/mix (-0,3%) portée par EDP

hausse de soutenue par une amélioration séquentielle du volume/mix (-0,3%) portée par EDP Bonne dynamique de l’ensemble du portefeuille, avec de nouveaux progrès de la stratégie Renew Danone : Premiers résultats probants de la transformation d’EDP en Europe, avec une amélioration séquentielle du volume/mix permettant d'envisager avec confiance les prochains trimestres Poursuite de la bonne dynamique en Chine tirée par la Nutrition Médicale et les Laits Infantiles ; forte croissance de Mizone pendant la haute saison, confirmant son redressement Performance résiliente en Amérique du Nord portée par les Crèmes à café et les Yaourts Forte croissance généralisée dans les régions AMEA et Amérique Latine

Objectifs 2023 relevés : croissance du chiffre d'affaires en données comparables désormais attendue entre +6% et +7% (versus +4% et +6% précédemment) ; amélioration modérée de la marge opérationnelle courante confirmée





En million d’euros

Excepté % T3

2022 T3

2023 Variation données publiées Variation données compa-rables Variation volume/mix 9M

2022 9M

2023 Variation données publiées Variation données compa-rables Variation volume/mix



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 2 270 2 392 +5,4% +5,1% -4,1% 6 701 7 069 +5,5% +5,9% -4,4% Amérique du Nord1 1 813 1 747 -3,7% +3,9% -0,2% 4 953 5 164 +4,3% +6,7% -0,7% Chine, Asie du Nord & Océanie2 940 896 -4,6% +8,4% +7,3% 2 611 2 674 +2,4% +11,0% +9,8% Amérique Latine3 757 771 +2,0% +8,2% -1,8% 2 118 2 233 +5,4% +10,4% -1,3% Reste du Monde4 1 555 1 100 -29,3% +9,7% +1,9% 4 317 3 977 -7,9% +8,3% -1,4%



PAR CATÉGORIE EDP 3 862 3 474 -10,1% +6,3% -0,8% 10 946 10 973 +0,2% +7,2% -2,5% Nutrition Spécialisée 2 134 2 070 -3,0% +5,7% +0,3% 6 174 6 369 +3,2% +7,4% +1,2% Eaux 1 338 1 362 +1,8% +7,0% -0,2% 3 580 3 775 +5,5% +9,3% +0,6% TOTAL 7 334 6 906 -5,8% +6,2% -0,3% 20 700 21 118 +2,0% +7,6% -0,8%

Commentaire d’Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général

18 mois après le lancement de Renew Danone, notre stratégie commence à porter ses fruits. Ce trimestre, septième période de performance consécutive, les ventes ont progressé de +6,2% en données comparables, soutenues notamment par l'amélioration séquentielle du volume/mix.

Nous poursuivons nos efforts pour redresser les marques qui ne sont pas encore assez performantes, tout en continuant de soutenir celles qui le sont le plus. En Chine, Mizone affiche désormais plusieurs trimestres consécutifs de croissance forte et compétitive. En Europe, EDP a continué de progresser séquentiellement, attestant des premiers résultats de la profonde transformation initiée au troisième trimestre de l'année dernière. En Nutrition Médicale, nous avons récemment investi pour augmenter les capacités et l’étendue de notre portefeuille.

Nous continuons d'envisager l'avenir avec confiance, malgré un environnement complexe. Nous relevons notre prévision de croissance pour 2023, et anticipons désormais une hausse du chiffre d'affaires comprise entre +6% et +7% en données comparables. Nous continuerons à déployer notre stratégie avec constance, poursuivant nos investissements au service des marques et de l’innovation.

I. CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2023

Au T3 2023, le chiffre d’affaires a atteint 6,9 milliards d’euros, en progression de +6,2% en données comparables, portée par une hausse de +6,6% de l’effet prix, et une amélioration séquentielle de l’effet volume/mix, en baisse de -0,3%. En données publiées, le chiffre d’affaires a diminué de -5,8%, pénalisé en particulier par un impact négatif significatif des taux de change (-7,4%) reflétant la dépréciation de la majorité des monnaies face à l’euro. Le chiffre d’affaires publié a également été pénalisé par un effet périmètre négatif (-6,2%), résultant principalement de la déconsolidation des opérations EDP en Russie en juillet 2023. Enfin, l’hyperinflation a eu une contribution positive de +1,8% au chiffre d’affaires publié.

Croissance du chiffre d’affaires par segment opérationnel

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de l’Europe a progressé de +5,1% en données comparables, avec un effet prix de +9,2% et un effet volume/mix de -4,1%. Dans la catégorie EDP, la transformation du portefeuille commence à délivrer des résultats probants, comme le montre notamment la performance solide des marques Actimel, Danone, YoPro et Alpro. La catégorie Nutrition Spécialisée a affiché une performance résiliente, alors que la catégorie Eaux a enregistré de nouveaux gains de parts de marché, dans un contexte de saison estivale pénalisée par des conditions météorologiques défavorables. En Amérique du Nord, le chiffres d’affaires a augmenté de +3,9% en données comparables, porté par un effet prix en hausse de +4,0%, et un volume/mix résilient (-0,2%). La croissance a été portée par les crèmes à café et les yaourts, et par les marques International Delight, Stok et Oikos en particulier. En Chine, Asie du Nord et Océanie, le chiffres d’affaires a progressé de +8,4% en données comparables, grâce à une hausse du volume/mix de +7,3%, et un effet prix de +1,2%. En Chine, Danone a poursuivi ses efforts dans le rééquilibrage des revenus de son portefeuille de Nutrition Spécialisée : en Nutrition Infantile, la marque Aptamil a délivré un nouveau trimestre de croissance solide et de gains de parts de marché, alors que la Nutrition Médicale a continué de se renforcer. Dans la catégorie Eaux, Mizone a enregistré une croissance robuste durant la haute saison, confirmant son redressement. Hors Chine, la catégorie EDP a affiché une croissance proche de 15% au Japon, avec des gains de parts de marché portés par ses marques fonctionnelles. En Amérique Latine, le chiffre d’affaires a augmenté de +8,2% en données comparables, avec un effet prix de +10,0% et un volume/mix -1,8%, grâce à une croissance de toutes les géographies et toutes les catégories. Dans le Reste du Monde, le chiffre d’affaires a progressé de +9,7% en données comparables, avec un effet prix de +7,7% et un volume/mix de +1,9%, notamment porté par la catégorie Nutrition Spécialisée en Asie du Sud Est et en Inde.

Croissance du chiffre d’affaires par géographie et par catégorie

T3 2023



Europe Amérique du Nord Chine/Asie du Nord/Océanie AMEA, CEI & Amérique Latine Total Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) EDP 1 067 +6,6% 1 583 +4,9% 90 +14,6% 733 +8,0% 3 474 +6,3% Nutrition Spécialisée 766 +3,0% 92 -12,5% 573 +6,5% 641 +11,5% 2 070 +5,7% Eaux 560 +5,2% 72 +5,3% 233 +10,9% 498 +7,5% 1 362 +7,0% Total 2 392 +5,1% 1 747 +3,9% 896 +8,4% 1 871 +9,1% 6 906 +6,2%





9M 2023



Europe Amérique du Nord Chine/Asie du Nord/Océanie AMEA, CEI & Amérique Latine Total Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) EDP 3 219 +5,9% 4 690 +7,2% 270 +16,1% 2 794 +8,1% 10 973 +7,2% Nutrition Spécialisée 2 284 +3,0% 264 -5,9% 1 793 +9,4% 2 028 +13,2% 6 369 +7,4% Eaux 1 566 +10,7% 210 +15,1% 611 +13,9% 1 387 +5,1% 3 775 +9,3% Total 7 069 +5,9% 5 164 +6,7% 2 674 +11,0% 6 210 +9,0% 21 118 +7,6%

II. OBJECTIFS 2023

La croissance du chiffre d’affaires est désormais attendue entre +6% et +7% en données comparables, versus +4% et +6% précédemment, avec une amélioration modérée de la marge opérationnelle courante confirmée.

IV. EVENEMENTS IMPORTANTS SUR LA PERIODE

16 juillet 2023 : Danone a pris acte du décret des autorités russes visant à placer Danone Russie (EDP) sous administration externe temporaire par l’Agence fédérale russe Rosimushchestvo. Le 18 juillet 2023, les autorités russes ont indiqué un changement de Conseil d’administration et de Directeur Général de Danone Russie (EDP). Bien que Danone ne détienne plus le contrôle de la gestion de ses opérations en Russie, le groupe reste leur propriétaire légal. Par conséquent, Danone a déconsolidé ses activités EDP en Russie en juillet 2023. La contribution des activités EDP en Russie est donc exclue du périmètre des données publiées et des données comparables de Danone depuis juillet 2023.2





V. NORMES IFRS ET INDICATEURS FINANCIERS NON DEFINIS PAR LES NORMES IFRS

IAS 29 : impact sur les données publiées

Danone applique la norme IAS 29 aux pays en hyperinflation au sens des normes IFRS. La norme IAS 29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs des pays en hyperinflation ainsi que leur compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle, entraînant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistré en résultat net. De plus, les états financiers de ces pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS 29 sur les données publiées

(en millions d’€ sauf %) T3 2023 Chiffre d’affaires 17,7 Croissance du chiffre d’affaires (%) 0,26%

Répartition du chiffre d’affaires 9M 2023 par trimestre après application d’IAS 29

Le chiffre d’affaires 9M 2023 est obtenu en additionnant :

le chiffre d’affaires du T3 2023 publié ;

le chiffre d’affaires du T1 et du T2 2023 résultant de l’application d’IAS 29 jusqu’au 30 septembre 2023 au chiffre d’affaires des pays en hyperinflation (application du taux d’inflation des pays en hyperinflation jusqu’au 30 septembre 2023 et conversion en euros au taux de clôture du 30 septembre 2023) présentés dans le tableau ci-dessous pour information (données non auditées).

En millions d’€ T1 20231 T2 20232 T3 2023 9M 2023 Europe 2 248 2 429 2 392 7 069 Amérique du Nord 1 714 1 704 1 747 5 164 Chine, Asie du Nord & Océanie 824 954 896 2 674 Amérique Latine 692 770 771 2 233 Reste du Monde 1 482 1 395 1 100 3 977 Total 6 960 7 251 6 906 21 118

1Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 30 juin 2023 au chiffre d’affaires T1 des entités des pays en hyperinflation

2Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 30 juin 2023 au chiffre d’affaires T2 des entités des pays en hyperinflation

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel courant et de la marge opérationnelle courante reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).





Tous les pays ayant une économie hyperinflationniste sont maintenant inclus dans les variations en données comparables comme suit : la croissance du chiffre d'affaires net dans ces pays en hyperinflation, supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d’inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert en général l’application du retraitement d’hyperinflation au sens des normes IFRS) est désormais exclue du calcul de la croissance du chiffre d'affaires net en données comparables.

Passage des données publiées aux données comparables

(en million d’€ sauf %) T3 2022 Variations en données comparables Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres y compris IAS29 Contribution de l’hyperinflation Variations en données publiées T3 2023 Chiffre d’affaires 7 334 +6,2% -6,2% -7,7% +1,8% -5,8% 6 906

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;

les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 Révisée et IAS 27 Révisée, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

ANNEXE – Ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique et par catégorie (en millions d’euros)

T1 T2 T3 2022 2023 2022 2023 2022 2023



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 2 142 2 248 2 289 2 429 2 270 2 392 Amérique du Nord3 1 477 1 714 1 662 1 704 1 813 1 747 Chine, Asie du Nord & Océanie2 735 824 936 954 940 896 Amérique Latine3 602 689 704 779 757 771 Reste du Monde4 1 280 1 486 1 476 1 369 1 555 1 100



PAR CATÉGORIE EDP 3 365 3 768 3 684 3 731 3 862 3 474 Nutrition Spécialisée 1 919 2 143 2 106 2 142 2 134 2 070 Eaux 951 1 051 1 277 1 362 1 338 1 362 Total 6 236 6 962 7 067 7 235 7 334 6 906





T1 2023 T2 2023 T3 2023 Croissance en données publiées Croissance en données comparables Croissance en données publiées Croissance en données comparables Croissance en données publiées Croissance en données comparables



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe +4,9% +6,2% +6,1% +6,5% +5,4% +5,1% Amérique du Nord4 +16,0% +11,8% +2,5% +5,0% -3,7% +3,9% Chine, Asie du Nord & Océanie2 +12,1% +16,0% +1,9% +9,6% -4,6% +8,4% Amérique Latine3 +14,6% +12,6% +10,7% +10,8% +2,0% +8,2% Reste du Monde4 +16,2% +11,8% -7,2% +3,9% -29,3% +9,7%



PAR CATÉGORIE EDP +12,0% +9,3% +1,3% +6,2% -10,1% +6,3% Nutrition Spécialisée +11,6% +12,0% +1,7% +4,9% -3,0% +5,7% Eaux +10,5% +12,0% +6,6% +9,6% +1,8% +7,0% TOTAL +11,6% +10,5% +2,4% +6,4% -5,8% +6,2%





Toutes les références aux variations en données comparables, résultat et marge opérationnels courants correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers sur l’ensemble des périodes présentées figurent en pages 3 à 5 ci-après.

1Etats-Unis et Canada ; 2Chine, Japon, Australie & Nouvelle-Zélande ; 3Mexique, Brésil, Argentine et Uruguay ; 4Asie, Moyen-Orient incl. Turquie, Afrique et CEI

2Informations complémentaires disponibles dans le communiqué de presse publié le 26 juillet 2023 à l’occasion des résultats semestriels de Danone

3Etats-Unis et Canada ; 2Chine, Japon, Australie & Nouvelle-Zélande ; 3Mexique, Brésil, Argentine et Uruguay ; 4Asie, Moyen-Orient incl. Turquie, Afrique et CEI

