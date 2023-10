Dovre Group Oyj Pörssitiedote 26.10.2023 klo 8.45

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.9.2023

Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.7.–30.9.2023. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Heinä–syyskuu 2023

Liikevaihto 52.8 (59.7) milj. euroa – laskua -11.6%. Projektihenkilöstö: liikevaihto 28.8 (22.5) milj. euroa – kasvua 28.2%. Konsultointi: liikevaihto 3.5 (4.4) milj. euroa – laskua -19.7%. Uusiutuva Energia: liikevaihto 20.5 (32.9) milj. euroa – laskua -37.8%.

Käyttökate (EBITDA) 2.9 (3.2) milj. euroa – laskua -7.2%.

Liikevoitto 2.7 (3.0) milj. euroa – laskua -12.1%.

Voitto ennen veroja 2.1 (2.9) milj. euroa – laskua -26.2%.

Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 1.3 (1.9) milj. euroa – laskua -31.6%.

Osakekohtainen tulos 0.012 (0.018) euroa – laskua -32.6%.

Liiketoiminnan nettokassavirta -3.3 (0.6) milj. euroa.

Tammi–syyskuu 2023

Liikevaihto 145.9 (154.9) milj. euroa – laskua -5.8%. Projektihenkilöstö: liikevaihto 79.5 (67.6) milj. euroa – kasvua 17.6%. Konsultointi: liikevaihto 12.6 (13.3) milj. euroa – laskua -5.5%. Uusiutuva Energia: liikevaihto 53.8 (73.9) milj. euroa – laskua -27.2%.

Käyttökate (EBITDA) 6.6 (7.0) milj. euroa – laskua -4.8%.

Liikevoitto 5.9 (6.3) milj. euroa – laskua -6.7%.

Voitto ennen veroja 4.9 (6.0) milj. euroa – laskua -18.8%.

Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 3.1 (4.1) milj. euroa – laskua -24.0%.

Osakekohtainen tulos 0.029 (0.039) euroa – laskua -25.6%.

Liiketoiminnan nettokassavirta 3.8 (0.0) milj. euroa.

Näkymä vuodelle 2023 ennallaan (annettu 26.6.2023):

Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2023 arvioidaan olevan 185–195 miljoonaa euroa, ja liikevoiton (EBIT) arvioidaan ylittävän 7.0 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Kolmannella vuosineljänneksellä Dovre Group julkisti liikevaihdokseen 52.8 miljoonaa euroa, mikä heijastaa 11.6 prosentin laskua verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon. Vuotuiset vaihtelut ulkomaisten valuuttojen, erityisesti Norjan kruunun, valuuttakursseissa vaikuttivat konsernin nettomyyntiin kolmannella neljänneksellä. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihdon lasku oli 6,4%.

Projektihenkilöstö-segmentti teki erinomaisen suorituksen kolmannen vuosineljänneksen aikana ja raportoi 28.2 prosentin nettomyynnin kasvusta verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon. Sen sijaan puolestaan Konsultointi-segmentti raportoi 19.7 prosentin ja Uusiutuva Energia -segmentti 37.8 prosentin nettomyyntien laskusta kolmannen neljänneksen aikana.

Norjan liiketoimintoihimme kohdistunut kyberhyökkäys syyskuun lopulla vaikutti talousjärjestelmiimme ja hakemistoomme. Olemme kuitenkin toipuneet tästä tapahtumasta ja onnistuneet ylläpitämään palvelumme katkeamattomana siirtymällä käyttämään pilvipohjaisia talousjärjestelmiä. Tämä tulee johtamaan pienempiin kustannuksiin Norjan taloustoiminnoissa, ja vaikuttaa neljännestä vuosineljänneksestä 2023 eteenpäin.

Projektihenkilöstö-segmentti kohtasi haasteita, kuten heikko Norjan valuutta ja uusi lainsäädäntö koskien tilapäistyövoimaa, mutta onnistui silti ylläpitämään vahvaa kasvua. Kanadan toiminnot ovat olleet kiireisiä laajan biodieselin jalostamohankkeen parissa.

Suomessa tuulivoimaloiden rakentamisen markkina on ollut hidas vuonna 2023, mikä on vaikuttanut Suvicin toimintaan koko vuoden ajan. Suvic on jo vuonna 2022 laajentanut toimintaansa kattamaan rakentamista muilla uusiutuvan energian aloilla. Suvic voitti tarjouskilpailun Fortumin Kirkkonummen lämpöpumppuvoimalasta. Lisäksi sillä on sopimus valmistelevista töistä (ns. early works agreement) kahden suuren tuulivoimalapuiston rakentamisesta Ruotsissa kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Kolmen eri segmenttimme vaihteleva suorituskyky on luonnollinen osa liiketoimintaympäristöämme. Näiden vaihteluiden syyt voidaan johtaa markkinasykleihin, projektien aikatauluihin ja muihin liitännäisiin tekijöihin. Nämä kaikki korostavat jatkuvan sopeutumisen, varovaisen riskienhallinnan ja strategisen ennakoinnin tarvetta.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto Q3

Dovre Groupin liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä -11.6 % ja oli 52.8 (59.7) miljoonaa euroa.

Projektihenkilöstön osuus konsernin liikevaihdosta oli 54 (38) prosenttia, Konsultoinnin osuus oli 7 (7) prosenttia ja Uusiutuvan Energian osuus oli 39 (55) prosenttia.

Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 28.2 prosenttia 28.8 (22.5) miljoonaan euroon. Konsultoinnin liikevaihto laski -19.7 prosenttia 3.5 (4.4) miljoonaan euroon. Uusiutuvan Energian liikevaihto laski -37.8 prosenttia 20.5 (32.9) miljoonaan euroon.

Liikevaihto segmenteittäin



7–9



7–9



Muutos



1–9



1–9



Muutos



1–12 Milj. euroa 2023 2022 % 2023 2022 % 2022 Projektihenkilöstö 28.8 22.5 28.2 79.5 67.6 17.6 90.6 Konsultointi 3.5 4.4 -19.7 12.6 13.3 -5.5 18.2 Uusiutuva Energia 20.5 32.9 -37.8 53.8 73.9 -27.2 94.2 Konserni yhteensä 52.8 59.7 -11.6 145.9 154.9 -5.8 203.0

LIIKEVOITTO

Kannattavuus Q3

Heinä–syyskuussa konsernin käyttökate (EBITDA) laski -7.2 prosenttia 2.9 (3.2) miljoonaan euroon. Konsernin liikevoitto laski -12.1 prosenttia 2.7 (3.0) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 1.7 (1.1) miljoonaa euroa, Konsultoinnin 0.4 (0.7) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian 0.9 (1.4) miljoonaa euroa. Uusiutuvan Energian heikentynyt kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä oli seurausta erilaisesta projektiportfoliosta vuoden takaiseen verrattuna. Muiden toimintojen liiketappio oli -0.2 (-0.2) miljoonaa euroa.

Käyttökate (EBITDA)



7–9



7–9



Muutos



1–9



1–9



Muutos

1–12 Milj. euroa 2023 2022 % 2023 2022 % 2022 Projektihenkilöstö 1.8 1.2 59.0 4.2 3.4 21.6 4.7 Konsultointi 0.4 0.7 -42.5 1.3 1.6 -19.5 2.5 Uusiutuva Energia 0.9 1.5 -36.2 1.7 2.4 -27.8 2.9 Muut toiminnot -0.2 -0.1 -39.2 -0.6 -0.4 -33.3 -0.7 Kohdistamattomat * 0.0 0.0 159.3 0.0 -0.1 75.2 0.0 Konserni yhteensä 2.9 3.2 -7.2 6.6 7.0 -4.8 9.5

Liikevoitto



7–9



7–9



Muutos



1–9



1–9



Muutos

1–12 Milj. euroa 2023 2022 % 2023 2022 % 2022 Projektihenkilöstö 1.7 1.1 53.7 3.8 3.2 20.0 4.3 Konsultointi 0.4 0.7 -42.6 1.3 1.6 -19.0 2.5 Uusiutuva Energia 0.9 1.4 -43.9 1.6 2.3 -31.9 2.7 Muut toiminnot -0.2 -0.2 -34.2 -0.6 -0.5 -28.7 -0.7 Kohdistamattomat * -0.1 -0.1 8.4 -0.2 -0.3 39.2 -0.3 Konserni yhteensä 2.7 3.0 -12.1 5.9 6.3 -6.7 8.5

* Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot.

HENKILÖSTÖ

Kolmannella neljänneksellä 2023 keskimääräinen työntekijämäärä kasvoi 14.4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Tammi-syyskuun aikana Dovre Group työllisti keskimäärin 833 ihmistä (789). Keskimääräisen työntekijämäärän kasvu katsauskauden aikana oli seurausta Projektihenkilöstön ja Uusiutuvan Energian liiketoimintojen luonnollisesta kasvusta.

Katsauskauden päättyessä konserni työllisti yhteensä 900 (708) henkilöä, joista 746 (563) työskenteli Projektihenkilöstötoiminnassa, 95 (101) konsultointitoiminnassa, 57 (42) Uusiutuvassa Energiassa ja 2 (2) muissa toiminnoissa.





Henkilöstö keskimäärin



7–9



7–9

Muutos



1–9



1–9



Muutos

1–12 2023 2022 % 2023 2022 % 2022 Projektihenkilöstö 723 619 16.8 682 653 4.4 642 Konsultointi 93 99 -6.4 100 97 2.7 98 Uusiutuva Energia 54 42 28.6 49 36 34.5 38 Muut toiminnot 2 2 0.0 2 2 0.0 1 Konserni yhteensä 872 762 14.4 833 789 5.6 779





Henkilöstö kauden lopussa



30.9.



30.9.



Muutos



31.12. 2023 2022 % 2022 Projektihenkilöstö 746 563 32.6 583 Konsultointi 95 101 -5.9 100 Uusiutuva energia* 57 42 35.7 43 Muut toiminnot 2 2 0.0 2 Konserni yhteensä 900 708 27.2 728

KASSATILANNE

Konsernin nettovelat 31.9.2023 olivat -1.7 (1.3) miljoonaa euroa, ja konsernin likvidien varojen määrä oli 9.2 (7.9) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen vieras pääoma oli 7.5 (9.2) miljoonaa euroa, josta 5.8 (6.2) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 1.7 (3.0) miljoonaa euroa pitkäaikaista.

Tammi-syyskuussa konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 3.8 (0.0) miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy käyttöpääoman muutos 0.7 (-5.6) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman kasvu johtuu suurimmaksi osaksi projektien ennakkomaksujen määrän vähenemisestä käynnissä olevissa projekteissa.

