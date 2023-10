2023. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

Suvekuudele on harjumuspärane vähene aktiivsus kinnisvaraturul, kuid sel aastal ei saa seda öelda Arco Vara kohta, vaadates tagasi kolmandale kvartalile. Kuigi jätkub kõrge baasintresside tsükkel, on Arco Vara kollektiiv olnud edukas eelmüükide lainel, sealjuures on päringute arv meie kodude vastu läinud kogu aasta vältel kasvutrendis. Kuidas suurem hulk päringuid müükideks vormistada on tänasel turul aga miljoni dollari küsimus.

Kodulahe Kvartalis õnnestus jätkata ehituse ja müügitegevust vastavalt planeeritule, mis võimaldab juba aruande ilmumise hetkeks alustada kodude üleandmisega meie Kodulahe Rannakalda arenduses. Sellega seoses oleme korrigeerinud vastavalt üleandmise graafikule oodatavat müügitulu ja kasumit 2023. aastaks, kui kõigi eelduste kohaselt saab uue kodu 65 klienti. 48 ühiku lõppmüügid on planeeritud 2024. aastasse.

Arendustegevus Kodulahe Kvartali alal saab jätku Soodi 6 aadressil, mille arendamise raames toimus arhitektuurikonkurss loomaks kvartalile uusi väärtusi välialade ja välisilme näol. Konkursi võitis arhitektuuribüroo APEX, kelle välialade lahendus ühendab läbi Kodulahe Kvartali Stroomi rannaala Paldiski maantee kergliikluse alaga, pidades silmas liiklejate turvalisust ja käiguteede kompaktsust.

Lisaks jätkub ehitustegevus Botanica Lozenis, mille 16-st eramust on õnneliku ostja leidnud 3 maja. Ehituse planeeritud ajakava järgselt ootame hoonete üleandmist 2024. aasta II pooles, mil on planeeritud ka uue etapi 24 hoone ehitustegevuse algus.

Kuldlehe butiikhoone ehitus jätkub vastavalt planeeritule, kuid hoone ootab veel ostjaid. Sealsed unikaalsed kodud, mis asuvad vaikses tupiktänavas, valmivad 2024. aasta esimeses pooles.

Pärast suvekuude möödumist saab väita, et harjumine muutunud majanduskeskkonnaga jätkub ka kinnisvaraturul, mida näitab jätkuvalt keskmisest madalam tehingute aktiivsus. Arco Vara bilansi ja omakapitali suhe on väga tervislikus seisundis ning intressimäärade tõus ei ole märgatavalt mõjutanud ettevõtte rahavoogu. Sellele tuginedes jätkame kodude müügi ja turundusega vastavalt planeeritule, mille toel jõuame ligi 3 miljoni euro suuruse kasumini juba sel aastal.

PÕHILISED NÄITAJAD

2023. aastal ei ole kortermajasid veel müügijärku jõudnud, mistõttu arendustöö sisu vaadates ei ole kvartal eelmise aasta sama perioodiga võrreldav. Grupi 2023. aasta III kvartali müügitulu oli 145 tuhat eurot, mis on kordi vähem kui 2022. aasta III kvartali müügitulu 5 232 tuhat eurot. Grupi 2023. aasta 9 kuu müügitulu 652 tuhat eurot on oluliselt väiksem kui 2022. aasta 9 kuu müügitulu 13 167 tuhat eurot.

2023. aasta III kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 221 tuhat eurot ja puhaskahjumiks 290 tuhat eurot (9 kuud 2023: ärikahjum 654 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 928 tuhat eurot). 2022. aasta III kvartalis sai grupp ärikasumit 659 tuhat eurot ja puhaskasumit 556 tuhat eurot (9 kuud 2022: ärikasum 1 785 tuhat eurot ja puhaskasum oli 1 506 tuhat eurot).

2023. aasta III kvartalis asjaõiguslepinguid ei sõlmitud (9 kuuga müüdi 1 parkimiskoht). 2022. aasta III kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 31 korterit, 9 kuuga müüdi kokku 72 korterit ja 1 maa Lätis.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2023. aasta 9 kuuga 3,388 tuhande euro võrra, tasemele 21,477 tuhat eurot 30.09.2023 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 30.09.2023 seisuga 6,2%, mis on 0,4% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2022 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE



2023. aasta III kvartalis kortermajad veel asjaõiguslepingutesse ei jõudnud, mistõttu grupi müügitulu oli 145 tuhat eurot (2022. aasta III kvartalis oli müügitulu 5 232 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 6 kuuga oli 371 tuhat eurot (2022. aasta 6 kuuga 406 tuhat eurot). Madridi hoone müügiprotsess jõudis 2023. aasta juulis lõpule. Hoone müügist ei saadud 2023. aastal kasumit ega kahjumit, sest allahindlused kajastati 2022. aastas. Tehing ei kajastu müügitulus, kuna tegemist on kinnisvarainvesteeringu müügiga. Tehingust vabanes 4,1 miljoni euro väärtuses omakapitali.

Rannakalda ehk Kodulahe kõige premium etapi peatöövõtjaks on Arco Vara enda ehitusettevõtte Arco Tarc OÜ. Ehitamises on paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Korterelamud saavad valmis 2023. aasta IV kvartalis. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 53 eelmüüdud ning 8 müüdud.

Osaühing Kolde sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. 2023. aasta II kvartalis tasuti järgmine maaostu ettemaks 1 626 tuhat eurot, 30.09.2023 seisuga on nimetatud maa ettemaks kokku 4 978 tuhat eurot. Esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2024. aastasse.

Kuldlehe projektis käib ehitus. Plaanis on 2023. aastal ehitada 5 koduga avar ja eksklusiivne kobarelamu Piritale. Projekti müük on alanud.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud - esimese etapi eramud valmivad 2024. aasta lõpuks. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 16st majast 3 eelmüüdud.





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 9 kuud 2023 9 kuud 2022 III kv 2023 III kv 2022 Müügitulu enda kinnisvara müügist 14 12 337 7 4 960 Müügitulu teenuste müügist 638 830 138 272 Müügitulu kokku 652 13 167 145 5 232 Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -209 -10 665 -18 -4 282 Brutokasum 443 2 502 127 950 Muud äritulud 106 209 30 7 Turustuskulud -268 -153 -91 -45 Üldhalduskulud -924 -764 -278 -251 Muud ärikulud -11 -9 -9 -2 Ärikasum/-kahjum -654 1 785 -221 659 Finantskulud -274 -279 -69 -103 Kasum/kahjum enne tulumaksu -928 1 506 -290 556 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -928 1 506 -290 556



Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum -928 1 506 -290 556 - tava -0,09 0,14 -0,03 0,05 - lahustatud -0,09 0,14 -0,03 0,05





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE



EUR tuhandetes 30.09.2023 31.12.2022 Raha ja raha ekvivalendid 916 3 427 Nõuded ja ettemaksed 5 972 4 387 Varud 36 600 22 511 Müügiootel kinnisvarainvesteering 0 9 050 Käibevara kokku 43 488 39 375 Nõuded ja ettemaksed 18 18 Kinnisvarainvesteeringud 2 82 Materiaalne põhivara 239 284 Immateriaalne põhivara 28 46 Põhivara kokku 287 430 VARAD KOKKU 43 775 39 805 Laenukohustused 747 5 255 Võlad ja saadud ettemaksed 5 814 3 681 Lühiajalised kohustused kokku 6 561 8 936 Laenukohustused 20 731 12 834 Pikaajalised kohustused kokku 20 731 12 834 KOHUSTUSED KOKKU 27 292 21 770 Aktsiakapital 7 272 7 272 Ülekurss 3 835 3 835 Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011 Jaotamata kasum 3 365 4 917 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 16 483 18 035 OMAKAPITAL KOKKU 16 483 18 035 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 43 775 39 805





