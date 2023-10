Ipsos : Accélération de la croissance

Accélération de la croissance

Chiffre d'affaires du troisième trimestre : 588 millions d’euros



Croissance organique : 4,3 %

Paris, 26 octobre 2023 – Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, confirme l’accélération de son activité au troisième trimestre et affiche une croissance organique de 4,3 % (après -2,8 % au premier trimestre et 0,5 % au deuxième trimestre). Cela illustre la bonne dynamique globale de l’activité du Groupe, pourtant pénalisée par les difficultés rencontrées sur les grands clients de la Tech et la faible reprise économique en Chine.

Le chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année s’établit

à 1 675,1 millions d’euros, avec une croissance organique de 0,8 %. La croissance totale s’établit à -2,8 % du fait d’effets de changes nettement défavorables

(-3,5 %) et d’effets de périmètre faibles.

PERFORMANCE PAR TRIMESTRE

2023 vs. 2022 En millions d'euros Chiffre d’affaires

2023 Croissance

totale Croissance

organique 1er trimestre 532,0 -2,9 % -2,8 % 2ème trimestre 555,1 -3,3 % 0,5 % 3ème trimestre 588,0 -2,3 % 4,3 % Chiffre d'affaires 1 675,1 -2,8 % 0,8 %

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

En millions d'euros Chiffre d'affaires

9 mois 2023 Contribution Croissance organique du trimestre Croissance

organique

9 mois EMEA 722,5 43 % 6,8 % 1,4 % Amériques 659,6 39 % 2,3 % -0,9 % Asie-Pacifique 292,9 17 % 3,1 % 2,8 % Chiffre d'affaires 1 675,1 100 % 4,3 % 0,8 %

Toutes les régions affichent une croissance organique au troisième trimestre.

L’activité dans la région EMEA s’inscrit dans une bonne dynamique avec une croissance organique de près de 7 % sur le dernier trimestre et de 1,4 % depuis le début de l’année, portée essentiellement par l’Europe continentale. A partir de ce trimestre, il n’y a plus d’effets de base défavorables liés à la fin des grands contrats Covid.

L’activité dans les Amériques est en croissance organique de plus de 2 % au troisième trimestre, reflétant une réalité contrastée entre une Amérique Latine en croissance organique de 8 % et une Amérique du Nord en faible croissance, légèrement inférieure à 2 %. Aux Etats-Unis, la baisse de la demande chez les grands clients de la Tech a continué à peser sur notre activité pendant l’été. Cela étant, les discussions en cours avec ces grands clients, tant sur les activités d’études de marché traditionnelles que sur les nouvelles opportunités liées à l’intelligence artificielle générative, sont encourageantes.

Enfin, la région Asie-Pacifique affiche une croissance organique d’environ 3 % sur le trimestre. En Chine, la faiblesse du rebond économique pèse sur notre activité mais l’Inde et l’Asie du Sud-Est poursuivent toujours leur élan avec des croissances à deux chiffres.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros Chiffre d’affaires

9 mois 2023 Contribution Croissance organique

du trimestre Croissance organique

9 mois Consommateurs1 786,7 47 % 8,3 % 4,8 % Clients et salariés2 372,1 22 % -3,3 % -0,9 % Citoyens3 253,6 15 % 2,8 % -7,5 % Médecins et patients4 262,6 16 % 5,7 % 0 % Chiffre d’affaires 1 675,1 100 % 4,3 % 0,8 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Social Intelligence Analytic, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (Mystery Shopping and Shopper), Media development, ERM, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Nos Lignes de Services destinées à la compréhension des consommateurs et associées principalement au secteur de la grande consommation affichent une croissance organique de 8,3 % au troisième trimestre. Nos activités spécialisées dans la mesure et l’analyse de la perception des marques, dans l’optimisation des dépenses de marketing et de positionnement de marché, d’innovation ainsi que les études qualitatives délivrent toutes une croissance soutenue.

L’audience clients et salariés est en retrait de 3,3 % au troisième trimestre, pénalisée par les grands clients de la Tech.

L’audience citoyens est en croissance de 2,8 % au troisième trimestre et n'est désormais plus impactée par la fin des grands contrats Covid.

Enfin, notre activité auprès des médecins et des patients s’améliore de trimestre en trimestre et est en croissance organique de près de 6 % ce trimestre. Cela reflète la fin des restructurations post-covid dans le secteur et une normalisation des délais d’approbation des nouveaux médicaments.

PERSPECTIVES

La nette accélération de l’activité du troisième trimestre va se poursuivre et s’accentuer sur le reste de l’année. Cette dynamique sera facilitée au quatrième trimestre par des effets de base plus favorables.

Nous confirmons notre objectif de croissance organique compris entre 3 et 4 % ainsi qu’une marge opérationnelle autour de 13 %, montrant ainsi la résilience de notre modèle, notre capacité à maîtriser les coûts ainsi qu’à améliorer notre marge brute.

