L’indice de santé mentale de TELUS révèle que près d’un tiers des travailleurs veulent des régimes d’avantages sociaux avec une aide à la planification financière

TORONTO, 26 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS Santé a publié un rapport spécial sur le bien-être financier en lien avec l’indice de santé mentale de TELUS. Le rapport révèle qu’au Canada, près d’un tiers (30 pour cent) des travailleurs veulent des régimes d’avantages sociaux avec une aide à la planification financière. On y apprend également que 44 pour cent se disent préoccupés par la possibilité d’acheter ou de louer une maison.



« Vu la conjoncture économique, explique Juggy Sihota, chef du Bureau de la croissance à TELUS Santé, les travailleurs s’inquiètent de leur avenir financier. Ils ont besoin de conseils pour s’orienter. Les employeurs qui sont conscients de l’indéniable lien entre le bien-être psychologique et le bien-être financier ont l’occasion unique d’apporter un soutien concret et englobant. En offrant un accès à des régimes d’avantages sociaux, des ressources et des outils complets, les employeurs peuvent aider leurs employés à bâtir un avenir sous le signe de la sécurité financière, pour eux-mêmes comme pour leurs proches. »

Quelque 70 pour cent des répondants disent n’avoir aucune idée ou n’être pas certains des économies nécessaires pour maintenir le niveau de vie lorsqu’ils arrêtent de travailler.

Les deux scores les plus inquiétants concernant la santé mentale (54,9) et le bien-être financier (50,3) sont ceux des travailleurs qui ignorent de combien d’économies ils auront besoin pour maintenir le niveau de vie souhaité une fois retraités.

Les travailleurs qui savent combien ils doivent économiser en vue de leur retraite ont les meilleures scores de santé mentale et de bien-être financier (72,4 et 74,7, respectivement).

Quelque 74 pour cent des répondants (les trois quarts) jugent important que leur employeur propose une option d’épargne-retraite.

Pour près du cinquième des travailleurs (18 pour cent), l’aspect le plus important d’un régime d’avantages sociaux est une couverture illimitée en santé mentale.

Les travailleurs de moins de 40 ans sont deux fois et demie plus susceptibles que les travailleurs de plus de 50 ans de donner la priorité aux avantages sociaux qui comprennent une couverture parentale.

« Qu’il s’agisse de prendre soin d’un enfant, d’un parent âgé ou d’un proche, de vouloir devenir propriétaire ou de planifier sa retraite, le fait de se préparer à l’avenir peut générer un stress considérable sur les plans psychologique et financier, souligne Paula Allen, chef mondiale, Recherche et connaissance de la clientèle, TELUS Santé. Nous constatons régulièrement une corrélation frappante entre l’absence d’économies d’urgence et la faiblesse des scores en santé mentale, ce qui illustre bien l’importance cruciale de fournir aux gens les ressources nécessaires pour se préparer. »

Pour le deuxième mois consécutif, en septembre 2023, le score de santé mentale des travailleurs au Canada a baissé, passant à 64,4.

L’indice de santé mentale de TELUS pour le mois de septembre révèle aussi d’importantes données sur les dépenses de base, l’épargne et les travailleurs à la demande. Pour consulter le rapport complet relatif à l’indice de santé mentale de TELUS, cliquez ici .

À propos de l’indice de santé mentale de TELUS

L’enquête de TELUS Santé a été menée sous forme de sondage en ligne en anglais et en français, du 4 au 18 août 2023, auprès de 3 000 personnes. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. L’équipe a pondéré les données statistiquement pour s’assurer que la composition régionale et genrée de l’échantillon est représentative de cette population.

L’indice de santé mentale de TELUS est fondé sur un système de notation convertissant les réponses individuelles en valeurs ponctuelles. Les valeurs ponctuelles les plus élevées sont associées à une meilleure santé mentale et à un risque inférieur pour la santé mentale. Les scores entre 0 et 49 correspondent à une santé mentale à risque, les scores entre 50 et 79 correspondent à une santé mentale précaire et les scores entre 80 et 100 correspondent à une santé mentale optimale.

