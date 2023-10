SeedBlink introduceert nieuwe tools om aandelenbeheer voor Nederlandse bedrijven en investeerders te verbeteren

Na de recente lancering van haar nieuwe type ronde voor startups in een vroeg stadium, "Community Stars", kondigt SeedBlink meer nieuwe productverbeteringen aan voor ondernemers en investeerders.



SeedBlink heeft succesvol geïnvesteerd in meer dan 100 tech startups uit meer dan 15 landen, waaronder Nederlandse bedrijven als Authic en Productpine.

ROTTERDAM, Nederland, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink, Europa's platform voor technologie durfkapitaalinvesteringen en aandelenbeheer, kondigt met trots een reeks innovatieve productverbeteringen aan als onderdeel van de SeedBlink Fall Release. Deze updates zijn ontworpen om het inzicht in en de toegang tot aandelen te vereenvoudigen en te verbeteren voor Benelux en Europese bedrijven en hun stakeholders.

"SeedBlink is vastbesloten om Europa's manier van aandelenbezit te transformeren, door de kloof tussen financieel en intelligent kapitaal te overbruggen. In tegenstelling tot de bloeiende aandelencultuur in de Verenigde Staten, staat Europa voor unieke uitdagingen. Onze voortdurende innovaties zijn gericht op het verbeteren van de toegang tot, het beheer van en de handel in aandelen", aldus Andrei Dudoiu, medeoprichter en Managing Partner van SeedBlink.

NimityLink , SeedBlink's ambassadeursprogramma, vernieuwt traditionele cap tables door naadloos talrijke Benelux en Europese stakeholders te integreren in één verenigde gemeenschap. Dit ambassadeursprogramma is gepositioneerd als een pilot voor het opbouwen van een uniform Europa.

Als ambassadeur van NimityLink ontvangen de deelnemers in dit programma SeedBlink-aandelen, dragen ze actief bij aan de ontwikkeling van het product als een team, krijgen ze toegang tot de Tech Investors Academy en een exclusieve uitnodiging voor een community van vooraanstaande experts. Ondernemers, investeerders en experts die Europese bedrijven kunnen helpen, kunnen tot november deelnemen aan het programma..

Empowerment van oprichters

Simulations - is de nieuwe tool van Nimity die is ontworpen om ondernemers een eenvoudige manier te bieden om de financiële en vermogensrechtelijke ffecten van toekomstige financieringsrondes te bekijken, van verwatering tot de impact van uitstaande aandelen opties. Simulaties vertalen complexe financiële dynamieken in begrijpelijke, dynamische visuals, waardoor de transparantie in de verdeling van aandelen en eigendomsstructuren wordt verbeterd.

Community Stars - gelanceerd in september, dient als mogelijkheid voor startups in een vroeg stadium van bijvoorbeeld technologie- en business accelerators. Het initiatief is erop gericht om innovatieve oprichters te verbinden met hun community en zo ondersteuning te bieden tijdensde vroege groeifasen.

"Wij begrijpen de uitdagingen waar Nederlandse bedrijven voor staan op het gebied van aandelenbezit. Onze innovaties zijn gericht op het vereenvoudigen van de toegang tot aandelen, het begrijpelijker maken van ingewikkelde financiële dynamieken en het verenigen van een netwerk van experts in heel Europa.", zegt Robbin Hoogstraten, Regional Manager Benelux bij SeedBlink.

Verbeteringen voor investeerders

SeedBlink blijft de toegang tot en het verhandelen van private equity voor particulieren moderniseren en heeft het betalingsproces verfijnd, wat zorgt voor een intuïtieve en veilige ervaring. Bovendien kunnen SeedBlink-investeerders nu hun volledige portefeuille volgen op Nimity, zelfs met extern gehouden aandelen of startup-effecten.

Over SeedBlink

De missie van SeedBlink is om aandelenbezit in Europa te vereenvoudigen en te laten groeien. Door middel van een scala aan producten, financiële diensten en een uitgebreid netwerk, biedt het een equity management en technologie-georiënteerd venture investment platform dat Europese startups en hun stakeholders in staat stelt om toegang te krijgen tot equity, deze te beheren en te verhandelen.

SeedBlink SA is geregistreerd in het register van de Roemeense financiële toezichthoudende autoriteit (ASF), onder nummer PJR28FSFPR/400001 per 3 november 2022, met een EU-paspoort volgens het register van crowdfundingdienstverleners van de European Securities and Market Authority (ESMA). Neem contact met ons op via e-mail: hello@seedblink.com.

Een foto bij dit persbericht is beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/291cf0a4-f959-4051-ab40-596ce10b8031