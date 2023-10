ORION OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2023

26.10.2023 klo 12:00

Orion-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2023

Liikevaihto oli 868,5 miljoonaa euroa (1 046,1 miljoonaa euroa 1-9/2022)

Liikevoitto oli 182,0 (398,9) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,01 (2,26) euroa

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,50 (3,05) euroa

Nubeqan myyntiin liittyvä 30 miljoonan euron etappimaksu kirjattu kolmannelle vuosineljännekselle



Näkymäarvio vuodelle 2023 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 228 miljoonan euron vaikutusta (liikevaihto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta oli 1 113 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta sekä ilman mahdollista Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtämistä (liikevoitto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun nettovaikutusta oli 232 miljoonaa euroa).





Avainluvut

7-9/23 7-9/22 Muutos % 1-9/23 1-9/22 Muutos % 1-12/22 Liikevaihto, milj. EUR 301,1 491,8 -38,8 % 868,5 1 046,1 -17,0 % 1 340,6 Käyttökate (EBITDA), milj. EUR 93,5 257,4 -63,7 % 220,4 433,9 -49,2 % 487,1 % liikevaihdosta 31,1% 52,3 % 25,4% 41,5 % 36,3 % Liikevoitto, milj. EUR 80,0 245,4 -67,4 % 182,0 398,9 -54,4 % 439,6 % liikevaihdosta 26,6% 49,9 % 21,0% 38,1 % 32,8 % Voitto ennen veroja, milj. EUR 78,5 244,6 -67,9 % 179,5 399,8 -55,1 % 440,3 % liikevaihdosta 26,1% 49,7 % 20,7 % 38,2 % 32,8 % Tilikauden voitto, milj. EUR 61,4 194,5 -68,4 % 141,6 317,9 -55,5 % 349,5 % liikevaihdosta 20,4% 39,5 % 16,3 % 30,4 % 26,1 % Tutkimus- ja kehityskulut, milj. EUR 27,2 35,7 -23,6 % 90,3 95,2 -5,2 % 133,2 % liikevaihdosta 9,1% 7,3 % 10,4 % 9,1 % 9,9 % Investoinnit ilman yrityshankintaa, milj. EUR 31,0 18,8 +64,9 % 66,7 49,3 +35,3 % 109,6 % liikevaihdosta 10,3% 3,8 % 7,7 % 4,7 % 8,2 % Yrityshankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla, milj. EUR 1,3 0,1 82,4 -99,8 % 82,0 Korolliset nettovelat, milj. EUR 122,5 -152,2 > 100 % -118,7 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,44 1,38 -68,4 % 1,01 2,26 -55,4 % 2,49 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, EUR 0,23 2,46 -90,5 % 0,50 3,05 -83,6 % 3,09 Omavaraisuusaste, % 61,8 % 62,5 % 60,9 % Nettovelkaantumisaste (gearing), % 14,6 % -15,7 % -13,1 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,9 % 52,7 % 45,1 % Oman pääoman tuotto verojen jälkeen, % 21,6 % 49,3 % 42,2 % Henkilömäärä kaudella keskimäärin 3 587 3 451 +3,9 % 3 472

Toimitusjohtaja Liisa Hurme:

Nubeqa® ja Easyhaler® jatkavat vahvaa kasvuaan - Q3 oli odotetun vahva

"Tammi-syyskuussa 2023, liikevaihtomme oli 868,5 (1 046,1) miljoonaa euroa ja liikevoittomme 182,0 (398,9) miljoonaa euroa. Raportoidun liikevaihdon ja liikevoiton lasku selittyy vertailukaudella kirjatulla merkittävällä 228 miljoonan euron ennakkomaksulla. Ilman tätä ennakkomaksua ja sen 208 miljoonan euron nettovaikutusta tulokseen liikevaihtomme kasvoi hieman tammi–syyskuussa 2023 ja liikevoitto jäi hieman viime vuodesta, mutta on paranemassa odotusten mukaisesti. Tämän positiivisen kehityksen tärkeimmät ajurit olivat Nubeqa®-rojaltien ja Easyhaler®-tuoteportfolion myynnin kasvu sekä Nubeqan myyntiin liittyvä 30 miljoonan euron etappimaksu, jonka kirjasimme kolmannelle vuosineljännekselle.

Tiettyjen vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon luvuissa nähtyjen tekijöiden, kuten Venäjään liittyvien erien, kustannusinflaation ja Nubeqan muuttuneen toimitushinnan, negatiivinen vaikutus alkoi odotetusti lieventyä vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Kaiken kaikkiaan vuosi 2023 on edennyt ennakoidusti lukuun ottamatta entakaponituotteiden sekä joidenkin eläinlääkkeiden odotettua pienempiä toimituksia kumppaneillemme.

Generics and Consumer Health -tulosyksikön liikevaihdon lasku selittyy Simdax®-tuotteen ja ihmisille tarkoitettujen deksmedetomidiinivalmisteiden myynnin laskulla sekä liiketoiminnan lopettamisella Venäjällä. Kokonaisuutena muu tuotteisto menestyi hyvin haastavilla markkinoilla.

Branded Products -tulosyksikön kehitys oli kaksijakoinen. Kuivajauheinhalaattoreiden lisääntynyt kysyntä on tärkein syy Easyhaler®-tuoteportfolion myynnin kasvuun ja vahvaan suoriutumiseen. Entakaponituotteiden liikevaihto laski, mikä johtui pienemmistä toimituksista yhteistyökumppaneillemme, kiristyneestä kilpailusta sekä hintojen laskusta joillakin markkinoilla. Lisäksi Divina®-sarjan myynti laski, koska Orion on lopettanut liiketoiminnan Venäjällä. Näin ollen liiketoimintayksikön kokonaismyynti tammi-syyskuussa laski vertailukaudesta.

Animal Health -tulosyksikön raportoitu liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa, koska vertailukauden liikevaihtoon sisältyy kesäkuussa 2022 hankitun eläinlääkeyhtiö Inovetin liikevaihto vain heinä-syyskuulta. Kolmannella vuosineljänneksellä liiketoiminta-alueen liikevaihto kuitenkin laski vertailukaudesta johtuen markkinoiden jatkuvasta heikkoudesta ja pienemmistä toimituksista yhteistyökumppaneillemme.

Kliinisessä kehitysputkessamme on tapahtunut yksi päivitys, kun olemme aloittaneet kliinisen vaiheen I tutkimuksen ODM-212:lla, joka on TEAD-estäjä ja tarkoitettu sellaisten kiinteiden kasvainten hoitoon, joissa YAP/TEAD on aktivoitunut. Muut kliinisessä vaiheessa olevat hankkeemme etenevät suunnitellusti. Jatkamme innolla kaikkia T&K-hankkeitamme uusien hoitomuotojen kehittämiseksi niitä tarvitsevien potilaiden parhaaksi.”

Näkymäarvio vuodelle 2023 (täsmennetty 17.7.2023)

Orion arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 228 miljoonan euron vaikutusta (liikevaihto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun vaikutusta oli 1 113 miljoonaa euroa).

Liikevoiton arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta sekä ilman mahdollista Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtämistä (liikevoitto vuonna 2022 ilman ODM-208-ennakkomaksun nettovaikutusta oli 232 miljoonaa euroa).

Espoossa 26.10.2023

Orion Oyj:n hallitus

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

