Le magazine Assistant(e) Plus crée AP Connect et lance son premier Guide Pratique Séminaires

Logé au sein de la régie Blitzzz Media Connect du Groupe Blitzzz Media, AP Connect met en relation par tous les moyens print, digitaux et IA les acteurs des marchés du magazine Assistant(e) Plus avec les décideurs, acheteurs, dirigeants, prescripteurs en entreprise. Premier produit AP Connect : le Guide Séminaires Assistante Plus est en ligne avant de sortir en print.

« Outre cette stratégie de régie « Connect » et le lancement de guides pratiques séminaires, mais aussi fooding, équipement de bureau, numérique, Blitzzz Media est entrée en négociation exclusive pour la reprise d’un média de Cybersécurité et prépare le lancement d’un groupe média pratique de proximité (bons plans, destinations…) en régions, avec un premier site sur la région Aquitaine » précise Michel FANTIN, CEO de Blitzzz Media.

Le média leader des métiers d’assistanat et d’office management met en ligne le Guide 2024 Assistant(e) Plus des lieux de réunions et séminaires, à sortir en version magazine papier pour les abonné(e)s. Deux supports complémentaires : en ligne un outil de recherche et de commande, et en print un outil d’information et de conseil.

Un guide précieux : il aide les assistant(e)s et office managers à dénicher l’endroit le plus à même de recevoir les équipes pour des évènements formels, des séances de team building ou de renforcement de l’esprit d’entreprise.

Une expertise globale : des conseils pratiques expertisés sur les nouvelles tendances pour une organisation optimale, une liste de lieux méticuleusement sélectionnés et une partie dédiée aux prestataires et destinée à les informer sur les nouveaux besoins des dirigeants en matière d’événementiel.

Une liste variée et qualifiée : salles de réunions, salles de spectacles, péniches spécialement transformées en espaces de réception, parc à thèmes ou hôtels de différentes catégories ou offices de tourisme à travers toute la France sont proposés. En intégrant progressivement les 11 000 salles de France.

Une prise en charge de la logistique : enfin, quatre spécialistes de l’événementiel et partenaires d’Assistant(e) Plus, basés en province et en région parisienne, se chargeront de toute la logistique, histoire de soulager et d’organiser l’évènement en toute sérénité !

En cours de développement, avec son Labo Tech Média le groupe déploie de façon novatrice dans la presse et les médias des techniques IA pour reconstruire l’offre éditoriale et les actions sur l’audience, et prévoit d’ajouter dans ce guide des modules IA pour l’aide au choix.

Assistant(e) Plus est l’écosystème informationnel de référence dédié aux fonctions d’assistanat dans l’entreprise, intègre un magazine papier trimestriel sur abonnement, un site web, une panoplie de newsletters thématiques, des bases de données et de l’événementiel.

Assistant(e) Plus — Média leader sur les fonctions d’assistanat comprend un écosystème informationnel complet : magazine trimestriel (papier, 5000 abonnés), site web, newsletters thématiques, média social et events. Accompagne assistant(e)s de direction, métiers et fonctionnel (le) s, office managers, etc. (plus de 3 millions de professionnels décisionnaires ou prescripteurs en France et dans la francophonie) dans l’évolution de leurs métiers en offrant un contenu éditorial riche composé de dossiers, conseils, fiches pratiques, et une sélection de prestataires pour une gestion optimisée de leur métier.

Blitzzz Media - Lancé en 2021 par Michel Fantin, Blitzzz Media a pour stratégie de créer ou d’agréger des actifs dans les médias et les services de contenus, mais aussi des actifs physiques premiums connectés pour de l’évènementiel post-covid, « un lieu étant à considérer comme un média ». Le tout permet de disposer d’une offre intégrée de solutions pour propulser son business : des médias ciblés novateurs et transactionnels, des services de contenus à forte valeur ajoutée, des lieux physiques connectés pour partager et développer des expériences business.