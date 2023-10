CNH pubblica l’ottava edizione del magazine A Sustainable Year

In questa edizione sono illustrati gli sviluppi continui dell’azienda nel perseguire i target ESG e nel promuovere l’innovazione in agricoltura e nel settore delle costruzioni, il tutto all’insegna della sostenibilità. Il magazine è consultabile online all’indirizzo: bit.ly/CNH_ASY_8.



Basildon, 26 ottobre 2023

CNH dimostra il suo impegno per un futuro sostenibile pubblicando l’ottava edizione del magazine A Sustainable Year. All’interno del magazine, disponibile in formato digitale, sono illustrati gli sviluppi più rappresentativi del percorso di innovazione e sostenibilità che l’azienda ha compiuto rispetto all’anno precedente. Il lettore potrà scoprire come le priorità dell’azienda siano state tradotte in progetti concreti per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

Il magazine A Sustainable Year viene pubblicato in contemporanea al Bilancio di Sostenibilità, dando visibilità alle priorità dell’azienda: nel magazine viene dato ampio spazio alle questioni ritenute prioritarie: impronta carbonica, economia circolare ed ecoefficienza, inclusione, equità e coinvolgimento dei dipendenti.

Esaminando i nostri progressi in queste aree, ne mettiamo in luce l’impatto positivo: dal sostegno alle comunità locali in tutto il mondo, con iniziative a favore dell’istruzione e della formazione per i più giovani, fino alla valorizzazione dei nostri dipendenti. Per quanto riguarda l’ambito Ricerca e Sviluppo, nel magazine vengono presentati il trattore New Holland T7 Methane Power LNG, il primo simulatore dinamico per l’agricoltura e le macchine elettriche per l’agricoltura e le costruzioni. Vengono inoltre illustrati gli investimenti fatti nel campo della tecnologia agronomica, i progressi compiuti nel campo dell’automazione e l’eccellenza raggiunta nei processi di rigenerazione dei materiali.

La nuova edizione del magazine contiene anche interviste ad esperti di settore ed esponenti del mondo accademico, che offrono preziosi punti di vista e approfondimenti sulle migliori prassi all’insegna della sostenibilità.

Tutti i contributi presenti nel magazine A Sustainable Year testimoniano il ruolo svolto da CNH per supportare in modo sostenibile il lavoro nobile degli agricoltori e degli operatori delle costruzioni. L’impegno dell’azienda continua a essere premiato, come dimostrano l’inclusione di CNH nel top 1% S&P Global ESG score 2022 e la costante presenza nella “A” List CDP, che conferma CNH tra le aziende leader nella lotta ai cambiamenti climatici.

L’ultima edizione di A Sustainable Year è scaricabile in versione PDF al seguente link: bit.ly/CNH_ASY_8_PDF

Per consultare la rivista digitale interattiva: bit.ly/CNH_ASY_8

