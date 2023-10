Mise à jour d’Osisko sur le forage réalisé à Windfall en 2023 reprise de l’exploration régionale

TORONTO, 26 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK:TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier une mise à jour à propos du programme de forage en cours sur le projet aurifère Windfall, détenu à 50 % par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton d’Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.



La campagne de forage de 2023 ciblait principalement les secteurs intercalaires. Depuis le début de l’année, plus de 95 000 mètres ont été forés à l’aide de 8 foreuses souterraines, surtout dans la partie Lynx du gisement

Les faits saillants du programme de forage 2023 sont présentés ci-dessous et comprennent 320 intervalles dans 248 sondages et 1 déviation. Ces faits saillants sont des intersections de forage dont le facteur métal (grammes * mètres) est supérieur à 20. Les intersections sont toutes situées à l’intérieur des blocs définis dans le cadre de l’estimation de ressources minérales (« ERM ») décrite dans l’étude de faisabilité d’Osisko pour Windfall (voir le rapport technique de l’EF (tel que défini dans les présentes), dont une copie est disponible sur SEDAR+ sous le profil d’émetteur d’Osisko), et visaient à convertir les ressources minérales présumées en ressources minérales mesurées ou indiquées, ou à convertir les ressources minérales indiquées en ressources minérales mesurées, selon le cas.

Le chef de la direction d’Osisko, John Burzynski, a déclaré : « Le forage intercalaire au gisement Windfall progresse bien et confirme nos modèles. De hautes teneurs en or continuent d’être recoupées en forage dans les secteurs Lynx, y compris Triple Lynx, mettant en lumière encore une fois le calibre mondial du gisement. Il est à noter que nous avons plus d’une dizaine d’intervalles dans ce lot de résultats qui ont livré des valeurs de plus d’un kilogramme par tonne d’or. Le forage intercalaire se poursuivra jusqu’à l’année prochaine. Nous et notre partenaire en coentreprise avons vraiment très hâte de recommencer à explorer notre position de terrain de plus de 2 300 kilomètres carrés autour de Windfall au cours des prochains mois. »

L’exploration régionale dans le secteur d’Urban Barry recommencera sur des cibles à proximité du gisement ainsi que sur des cibles régionales dans des secteurs peu connus. Les travaux d’exploration comprendront des levés géophysiques au sol et du forage au diamant sur différentes cibles.

Des cartes montrant l’emplacement des sondages à Windfall sont disponibles à l’adresse : www.miniereosisko.com . Cartes : Meilleures_inetersections_2023, PR_Longsections_ 20231026_FR.

Résultats de forage 2023

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Au (g/t)

non coupé Au (g/t)

coupé à

100 g/t Zone OSK-W-23-2671 112,8 115,0 2,2 210 33 LXM

incluant 113,2 113,9 0,7 658 100 WST-22-1082 425,3 427,6 2,3 57,9 56,1 LX4

incluant 425,7 426,0 0,3 104 100 incluant 426,0 426,6 0,6 105 100 WST-22-1154 113,5 115,8 2,3 35,2 31,3 TLX WST-22-1171 76,0 78,0 2,0 35,0 30,1 LXM

81,4 84,0 2,6 39,3 21,4 incluant 81,4 81,7 0,3 255 100 128,0 130,0 2,0 15,4 WST-22-1182A 526,8 528,8 2,0 99,3 54,9 TLX

incluant 527,6 528,4 0,8 211 100 553,0 556,0 3,0 15,4 WST-22-1182A-W1 553,8 562,2 8,4 29,6 29,2 TLX

incluant 557,4 558,1 0,7 105 100 et 558,6 559,3 0,7 92,5 WST-22-1218 101,0 104,4 3,4 74,0 48 TLX

incluant 102,0 102,5 0,5 274 100 235,3 238,0 2,7 223 15 incluant 235,8 236,1 0,3 1970 100 WST-22-1219 230,0 233,0 3,0 15,9 TLX WST-22-1237 119,5 121,7 2,2 376 41,4 LXM



incluant 119,5 120,4 0,9 919 100 WST-22-1240 144,5 146,6 2,1 24,1 LXM WST-22-1241 139,5 141,5 2,0 27,9 TLX WST-22-1246 154,0 156,4 2,4 12,5 LXM WST-22-1249A 296,1 298,1 2,0 204 22,3 TLX

incluant 296,6 297,0 0,4 1010 100 WST-22-1250 91,0 93,1 2,1 11,3 TLX WST-22-1252 95,8 99,3 3,5 192 75 TLX



incluant 95,8 96,4 0,6 525 100 WST-22-1253 96,0 99,0 3,0 90,8 50,8 TLX

incluant 96,7 97,1 0,4 216 100 et 97,6 98,4 0,8 192 100 216,5 218,5 2,0 12,0 WST-22-1254 95,3 98,3 3,0 154 50,5 TLX incluant 97,0 98,0 1,0 410 100 216,1 218,3 2,2 20,6 TLX WST-22-1255 98,0 100,4 2,4 9,49 TLX WST-22-1256 479,5 483,4 3,9 24,0 16,5 TLX

incluant 482,4 482,7 0,3 197 100 WST-22-1261 112,4 114,6 2,2 39,8 14,2 LXM

178,9 181,0 2,1 19,6 WST-22-1262 138,9 141,1 2,2 22,7 TLX WST-22-1264 126,1 128,5 2,4 23,8 TLX WST-22-1265 135,5 137,9 2,4 13,2 TLX WST-22-1266 133,3 136,5 3,2 135 57,2 TLX

incluant 133,3 134,5 1,2 308 100 WST-22-1270A 305,8 308,0 2,2 12,3 TLX WST-22-1273 356,9 358,9 2,0 21,7 TLX

487,8 490,2 2,4 16,0 511,0 513,4 2,4 16,5 WST-22-1275 168,6 174,6 6,0 9,38 LXM WST-22-1276 117,4 119,4 2,0 12,6 LXM WST-22-1279 80,0 82,0 2,0 57,8 25,3 LXM

incluant 80,5 81,0 0,5 230 100 125,9 128,7 2,8 9,82 WST-22-1280 84,2 86,5 2,3 14,5 LXM WST-22-1285 116,1 120,0 3,9 25,0 TLX WST-22-1286 101,7 105,5 3,8 101 37,9 TLX

incluant 102,5 103,0 0,5 577 100 163,5 166,9 3,4 34,8 incluant 165,6 166,0 0,4 75,5 WST-22-1287 132,0 134,0 2,0 171 56,2 LXM

incluant 132,6 133,2 0,6 483 100 WST-22-1288 214,0 216,0 2,0 77,8 41,3 TLX

incluant 214,9 215,4 0,5 241 100 215,7 216,0 0,3 108 WST-22-1290 103,0 105,1 2,1 10,7 LXM WST-22-1292 199,1 201,3 2,2 18,2 TLX WST-22-1293 100,3 102,3 2,0 127 35,9 TLX incluant 101,0 101,6 0,6 405 100 TLX WST-22-1294 59,0 61,1 2,1 20,5 LXM WST-22-1296 65,0 71,6 6,6 12,4 LXM WST-22-1297 84,0 86,4 2,4 112 51,3 LXM

incluant 84,0 84,4 0,4 462 100 WST-22-1298A 75,0 78,3 3,3 304 41,6 LXM incluant 75,6 76,3 0,7 1335 100 WST-23-1304 46,5 49,4 2,9 10,9 LXM

115,0 117,3 2,3 19,0 WST-22-1305 103,0 105,4 2,4 17,8 TLX WST-22-1306 114,9 123,0 8,1 24,8 TLX

incluant 115,3 116,0 0,7 76,1 et 120,9 121,5 0,6 69,4 WST-22-1307 119,0 121,0 2,0 30,7 TLX 114,0 116,4 2,4 12,2 LXM

WST-22-1308 57,0 59,0 2,0 13,6 WST-23-1309 60,9 63,0 2,1 18,1 LXM

143,0 145,0 2,0 16,0 WST-23-1310 65,7 69,0 3,3 78,2 60,9 LXM

incluant 68,0 69,0 1,0 157 100 WST-23-1316 114,7 117,0 2,3 18,6 LXM WST-23-1317 70,6 72,6 2,0 305 40,7 LXM

incluant 71,0 71,5 0,5 1135 100 72,6 74,7 2,1 16,9 WST-23-1319 72,2 74,8 2,6 16,1 LXM WST-23-1320 75,2 78,5 3,3 11,1 LXM WST-23-1322 71,4 74,3 2,9 138 43,9 TLX

incluant 72,0 73,0 1,0 372 100 127,8 131,0 3,2 49,6 27,4 incluant 128,9 129,5 0,6 218 100 126,5 133,0 6,5 25,7 14,8 incluant 128,9 129,5 0,6 218 100 156,6 158,9 2,3 13,7 WST-23-1323 113,4 116,0 2,6 56,9 40,8 TLX

incluant 114,2 114,7 0,5 153 100 et 115,2 115,5 0,3 152 100 WST-23-1326 63,7 66,0 2,3 89,4 31,6 LXM

incluant 64,7 65,4 0,7 290 100 WST-23-1329 113,0 117,5 4,5 25,6 TLX

incluant 114,0 114,3 0,3 53,0 et 116,6 117,2 0,6 53,8 120,9 125,0 4,1 17,8 145,6 146,0 2,1 10,8 WST-23-1332 99,0 102,6 3,6 39,1 36,8 LXM incluant 101,0 101,4 0,4 121 100 WST-23-1343 127,1 129,5 2,4 129 29,6 LXM incluant 127,1 127,8 0,7 442 100 62,0 64,0 2,0 20,0 LXM WST-23-1345 56,1 59,0 2,9 16,7 LXM WST-23-1347 119,5 121,8 2,3 25,8 LXM WST-23-1348 65,0 67,3 2,3 11,4 LXM

102,3 104,9 2,6 9,66 WST-23-1350 114,0 116,0 2,0 23,0 LXM WST-23-1353 91,6 93,9 2,3 37,1 32,3 LXM WST-23-1354 93,3 95,8 2,5 11,1 LXM WST-23-1357 89,6 91,6 2,0 14,3 TLX WST-23-1358 92,6 94,8 2,2 12,8 TLX WST-23-1360 46,1 50,3 4,2 18,0 LXM WST-23-1364 46,9 49,0 2,1 12,0 LXM WST-23-1365 56,0 60,6 4,6 4,61 LXM WST-23-1366 57,6 61,7 4,1 7,90 LXM WST-23-1371 87,6 89,7 2,1 9,58 TLX WST-23-1373 184,5 186,6 2,1 69,7 47,2 TLX

incluant 185,4 186,2 0,8 159 100 161,5 163,5 2,0 28,0 TLX WST-23-1374 77,2 80,0 2,8 19,9 LXM 81,5 83,6 2,1 43,7 14,5 LXM WST-23-1375 102,0 104,0 2,0 10,4 LXM WST-23-1381 86,0 88,0 2,0 12,8 LXM WST-23-1384 54,5 56,7 2,2 228 31,8 LXM

incluant 56,0 56,7 0,7 717 100 WST-23-1387 59,0 61,0 2,0 34,7 LXM WST-23-1388 84,5 86,6 2,1 29,4 LXM WST-23-1389 84,5 87,0 2,5 10,2 TLX WST-23-1390 84,7 87,0 2,3 13,6 TLX WST-23-1391A 89,0 91,0 2,0 23,5 22,1 TLX WST-23-1395 125,2 127,5 2,3 177 71,6 TLX

incluant 126,2 126,8 0,6 460 100 134,8 137,0 2,2 54,9 23,5 incluant 135,3 135,7 0,4 273 100 146,0 150,9 4,9 4,91 WST-23-1396 182,8 184,9 2,1 20,3 TLX WST-23-1398 95,3 98,7 3,4 35,1 28,9 LXM incluant 95,3 96,2 0,9 124 100 WST-23-1406 73,5 75,6 2,1 27,0 LXM WST-23-1410 95,0 97,2 2,2 10,9 TLX WST-23-1414 121,0 123,0 2,0 17,4 LXM WST-23-1416 83,0 85,2 2,2 9,88 LXM WST-23-1419 89,9 92,0 2,1 110 39,8 LXM

incluant 90,3 90,6 0,3 499 100 WST-23-1422 137,3 141,3 4,0 68,0 49,1 TLX

incluant 138,8 139,6 0,8 195 100 WST-23-1424 135,5 137,7 2,2 29,3 TLX

130,0 132,7 2,7 14,5 WST-23-1425 132,2 135,2 3,0 283 61,3 TLX

incluant 134,6 135,2 0,6 1165 100 107,0 109,8 2,8 10,0 WST-23-1426 121,0 123,6 2,6 24,3 TLX

175,0 177,0 2,0 12,2 WST-23-1427 61,0 63,0 2,0 25,4 LXM WST-23-1429 63,3 65,5 2,2 24,2 LXM

47,0 49,0 2,0 10,7 WST-23-1430 69,0 71,5 2,5 13,6 LXM WST-23-1432 88,0 90,5 2,5 9,85 TLX WST-23-1441 203,3 205,8 2,5 22,5 TLX WST-23-1442 338,5 340,6 2,1 17,4 TLX WST-23-1443 166,0 168,3 2,3 71,9 25,4 LHW

incluant 166,0 166,5 0,5 314 100 60,0 62,0 2,0 25,2 LXM

68,0 70,0 2,0 13,9 WST-23-1444 61,2 63,3 2,1 57,3 40,7 LXM

incluant 61,7 62,3 0,6 158 100 WST-23-1445 61,9 64,0 2,1 44,7 28,9 LXM

64,0 66,4 2,4 26,8 WST-23-1448 100,0 102,2 2,2 18,3 TLX WST-23-1450 93,0 95,0 2,0 38,4 25,2 TLX WST-23-1451 92,7 94,7 2,0 46,1 26,5 TLX WST-23-1453 68,5 73,1 4,6 48,4 28,7 LXM

incluant 72,4 73,1 0,7 229 100 75,2 85,0 9,8 18,7 17,8 LXM

incluant 76,6 77,1 0,5 119 100 et 81,4 82,8 1,4 47,2 WST-23-1455 92,3 94,9 2,6 46,2 40,8 LXM

incluant 92,3 93,3 1,0 114 100 WST-23-1456 39,5 41,5 2,0 59,5 30,0 LXM incluant 40,0 40,6 0,6 198 100 64,5 68,9 4,4 18,2 LXM WST-23-1457 39,0 41,2 2,2 27,2 LXM WST-23-1458 39,6 41,6 2,0 52,6 30,4 LXM incluant 39,6 40,2 0,6 174 100 WST-23-1465 121,0 123,0 2,0 10,3 TLX WST-23-1466 103,8 106,0 2,2 15,4 TLX

92,5 95,4 2,9 16,7 WST-23-1467 91,7 94,0 2,3 24,3 TLX WST-23-1468 91,5 93,7 2,2 9,59 TLX WST-23-1470 85,4 87,5 2,1 17,5 LXM WST-23-1471 67,0 69,0 2,0 11,9 LXM WST-23-1472 71,9 74,1 2,2 9,51 LXM WST-23-1473 72,5 74,6 2,1 26,9 LXM WST-23-1474 74,4 77,0 2,6 109 37,5 LXM

incluant 74,4 75,2 0,8 332 100 WST-23-1475 175,4 180,0 4,6 45,6 25,8 LXM

incluant 176,0 176,7 0,7 230 100 WST-23-1476 177,2 180,0 2,8 18,2 LXM WST-23-1478 102,0 104,1 2,1 30,7 29,8 TLX WST-23-1480 100,0 102,0 2,0 20,5 TLX WST-23-1482 171,0 173,0 2,0 51,4 40,8 LXM

incluant 172,2 173,0 0,8 127 100 WST-23-1484 89,6 92,0 2,4 15,3 TLX WST-23-1485 89,9 92,0 2,1 31,0 TLX

110,0 112,2 2,2 12,8 WST-23-1486 88,8 91,0 2,2 38,1 TLX 156,0 158,0 2,0 24,5 TLX WST-23-1487 152,9 155,0 2,1 118 58,2 LXM incluant 152,9 153,3 0,4 354 100 WST-23-1490 150,0 152,0 2,0 10,2 LXM WST-23-1491 59,3 61,5 2,2 80,4 23,2 LXM

incluant 59,3 59,6 0,3 520 100 WST-23-1492 56,3 59,7 3,4 35,2 32,3 LXM

incluant 56,3 56,9 0,6 117 100 WST-23-1494 46,0 48,1 2,1 22,8 LXM WST-23-1495 131,8 134,1 2,3 14,1 13,1 LXM WST-23-1496 134,2 137,1 2,9 66,1 17,5 LXM

incluant 134,6 135,1 0,5 382 100 49,4 51,7 2,3 17,3 WST-23-1497 47,7 50,6 2,9 39,8 39,3 LXM

incluant 48,1 48,5 0,4 104 100 WST-23-1500 115,2 117,4 2,2 14,1 LXM WST-23-1501 107,5 109,6 2,1 12,9 LXM WST-23-1503 140,0 142,0 2,0 14,2 TLX WST-23-1514 59,9 62,0 2,1 44,4 19,2 LXM WST-23-1515 64,0 66,1 2,1 17,4 LXM WST-23-1516 65,5 68,6 3,1 110 56,0 LXM

incluant 67,9 68,6 0,7 229 100 133,0 135,0 2,0 14,8 WST-23-1519 135,0 137,0 2,0 24,4 TLX WST-23-1520 121,0 123,8 2,8 85,2 75,3 TLX WST-23-1522 122,0 124,0 2,0 10,2 TLX WST-23-1523 120,5 124,0 3,5 444 59,0 TLX

incluant 121,4 121,7 0,3 3910 100 WST-23-1524 119,1 121,6 2,5 121 50,4 TLX

incluant 120,7 121,6 0,9 296 100 WST-23-1525 148,3 150,4 2,1 19,6 TLX

123,0 125,1 2,1 17,7 159,0 161,2 2,2 9,22 127,0 129,0 2,0 16,0 WST-23-1530 89,0 91,1 2,1 15,1 LXM

75,2 77,4 2,2 11,5 WST-23-1532 77,0 79,5 2,5 22,7 LXM

85,4 88,5 3,1 67,9 38,5 incluant 86,5 86,8 0,3 404 100 91,0 93,1 2,1 66,0 49,3 incluant 91,3 92,2 0,9 139 100 WST-23-1533 72,0 74,3 2,3 15,7 LXM WST-23-1534 40,0 42,0 2,0 19,9 LXM WST-23-1535 64,8 68,0 3,2 23,9 LXM WST-23-1538 124,6 126,5 1,9 32,2 30,9 LXM WST-23-1541 104,0 106,0 2,0 23,5 20,3 LXM WST-23-1542 55,5 57,5 2,0 43,7 30,5 LXM WST-23-1543 59,5 64,8 5,3 27,8 25,9 LXM

incluant 59,5 60,4 0,9 89,3 78,4 et 63,4 63,9 0,5 80,3 WST-23-1549 135,0 137,6 2,6 31,8 LXM WST-23-1550 132,0 134,5 2,5 18,4 LXM WST-23-1555 111,2 113,3 2,1 35,0 34,9 TLX WST-23-1557 83,8 86,1 2,3 78,0 24,5 LXM

incluant 84,1 84,6 0,5 346 100 WST-23-1560 94,0 96,0 2,0 11,5 LXM WST-23-1575 44,1 46,5 2,4 8,38 LXM WST-23-1577 63,3 66,3 3,0 64,9 36,9 LXM

incluant 64,0 64,6 0,6 240 100 WST-23-1578 41,8 44,2 2,4 18,1 LXM WST-23-1579 47,3 50,8 3,5 26,9 26,2 LXM WST-23-1580 48,2 52,2 4,0 36,1 LXM incluant 51,6 52,2 0,6 97,3 WST-23-1581 50,5 52,7 2,2 224 58,5 LXM incluant 51,7 52,1 0,4 501 100 136,4 139,6 3,2 24,7 LXM WST-23-1583 41,9 44,0 2,1 16,6 LXM WST-23-1585 102,9 105,4 2,5 39,4 LXM WST-23-1591 60,0 62,0 2,0 19,4 LXM WST-23-1592 59,6 62,0 2,4 31,4 29,4 LXM WST-23-1593 42,0 44,0 2,0 10,9 LXM WST-23-1596 58,0 60,0 2,0 117 25,1 LXM

incluant 58,0 58,5 0,5 466 100 WST-23-1602 129,0 131,1 2,1 71,5 52,0 TLX

incluant 129,8 130,5 0,7 159 100 WST-23-1603 123,3 126,1 2,8 322 59,1 TLX

incluant 123,9 124,8 0,9 918 100 WST-23-1604 122,2 125,0 2,8 21,3 15,4 TLX WST-23-1605 123,0 125,7 2,7 692 57,8 TLX

incluant 124,2 125,0 0,8 2240 100 WST-23-1606 121,7 124,6 2,9 183 42,6 TLX

incluant 122,0 122,5 0,5 916 100 WST-23-1607 119,3 122,4 3,1 171 34,1 TLX

incluant 121,6 122,1 0,5 947 100 157,0 159,0 2,0 11,9 TLX WST-23-1608 104,9 107,5 2,6 43,0 12,0 LXM

incluant 106,2 106,5 0,3 369 100 WST-23-1614 98,0 100,2 2,2 20,0 TLX WST-23-1615 84,0 87,2 3,2 33,9 32,7 TLX

incluant 85,2 85,6 0,4 68,0 et 85,9 86,2 0,3 113 100 et 86,6 86,9 0,3 83,0 WST-23-1616 83,0 85,3 2,3 85,3 50,9 TLX

incluant 84,4 85,0 0,6 232 100 WST-23-1618 72,0 74,0 2,0 16,7 LXM WST-23-1619 89,4 92,0 2,6 28,4 TLX WST-23-1620 89,5 91,6 2,1 23,4 TLX WST-23-1631 86,6 88,6 2,0 21,5 TLX WST-23-1640 95,0 97,1 2,1 18,0 LXM

123,0 125,0 2,0 68,5 25,0 incluant 123,8 124,3 0,5 274 100 WST-23-1642 100,5 102,8 2,3 71,3 45,7 LXM

incluant 100,9 101,9 1,0 159 100 WST-23-1650 54,8 57,4 2,6 63,3 LXM WST-23-1652 27,0 29,1 2,1 41,6 LXM 68,4 75,4 7,0 124 37,1 LXM

incluant 74,0 75,0 1,0 711 100 WST-23-1661 129,1 132,0 2,9 9,21 LXM WST-23-1662 115,3 117,6 2,3 18,4 LXM WST-23-1664 118,8 121,0 2,2 30,6 18,3 LXM WST-23-1665 124,3 126,3 2,0 16,1 LXM

143,2 145,2 2,0 12,2 WST-23-1673 56,0 58,8 2,8 77,1 18,0 LXM

incluant 58,4 58,8 0,4 514 100 WST-23-1674 60,0 62,0 2,0 108 37,4 LXM

incluant 60,5 61,2 0,7 302 100 WST-23-1675 60,8 63,0 2,2 91,0 39,4 LXM



incluant 61,3 62,1 0,8 242 100 WST-23-1676 62,6 64,6 2,0 48,5 30,3 LXM WST-23-1677 45,3 48,0 2,7 62,3 57,4 LXM

incluant 47,5 48,0 0,5 127 100 64,0 66,0 2,0 12,8 WST-23-1678 120,6 123,0 2,4 270 79,0 TLX

incluant 121,0 121,3 0,3 1435 100 WST-23-1679 122,8 124,9 2,1 97,7 53,5 TLX

incluant 123,2 124,0 0,8 216 100 WST-23-1680 127,6 129,6 2,0 32,5 TLX WST-23-1681 133,0 135,0 2,0 50,9 16,4 TLX

incluant 134,2 134,5 0,3 330 100 258,7 261,1 2,4 13,3 TLX WST-23-1683 129,2 137,0 7,8 13,0 LXM incluant 129,2 129,6 0,4 62,0 et 136,0 137,0 1,0 52,2 WST-23-1687 107,9 110,3 2,4 10,4 TLX WST-23-1688 113,2 115,3 2,1 20,2 TLX WST-23-1690 124,0 126,0 2,0 10,4 TLX WST-23-1692 373,5 375,5 2,0 10,0 LX4 WST-23-1693 374,2 376,5 2,3 23,7 TLX WST-23-1695 115,0 117,0 2,0 41,7 35,0 LXM WST-23-1700 109,3 111,4 2,1 31,9 LXM WST-23-1701 141,7 143,9 2,2 18,4 LHW WST-23-1704 77,9 79,9 2,0 21,5 LXM

44,1 46,1 2,0 13,7 WST-23-1705 82,7 91,2 8,5 55,3 13,4 LXM

incluant 82,7 83,3 0,6 694 100 96,7 98,7 2,0 33,0 20,1 WST-23-1706 74,6 77,0 2,4 498 84,6 LXM

incluant 74,6 75,4 0,8 1045 100 WST-23-1707* 83,0 91,0 8,0 413 LXM

incluant 84,4 85,4 1,0 1580 100 et 87,6 88,0 0,4 962 100 WST-23-1714 105,1 109,6 4,5 65,0 58,7 TLX

incluant 105,5 106,4 0,9 132 100 WST-23-1715 93,4 95,4 2,0 171 81,9 TLX

incluant 95,0 95,4 0,4 543 100 WST-23-1719 121,5 123,5 2,0 77,3 42,3 TLX

incluant 121,8 122,6 0,8 188 100 97,0 99,0 2,0 11,0 TLX WST-23-1720 78,6 80,7 2,1 44,9 33,6 TLX

124,3 126,3 2,0 232 45,3 incluant 124,6 125,3 0,7 632 100 WST-23-1721 132,1 135,0 2,9 54,0 40,8 TLX

incluant 133,3 134,2 0,9 143 100 WST-23-1723A 104,0 106,1 2,1 17,3 LXM 118,0 120,2 2,2 11,6 LXM WST-23-1736 100,3 103,0 2,7 16,5 TLX 320,4 322,5 2,1 39,4 LX4 WST-23-1737 143,5 145,7 2,2 13,8 TLX WST-23-1741 65,0 67,0 2,0 12,7 LXM WST-23-1742 62,0 64,2 2,2 37,3 LXM WST-23-1743 59,8 62,0 2,2 160 72,9 LXM

incluant 59,8 60,4 0,6 420 100 134,5 139,0 4,5 12,4 LXM

51,7 54,4 2,7 12,5 129,0 131,0 2,0 14,7 WST-23-1745 57,0 59,4 2,4 50,7 WST-23-1746 185,9 188,0 2,1 22,0 TLX 363,8 366,0 2,2 25,8 19,1 TLX

369,9 372,1 2,2 282 15,1 incluant 370,3 370,6 0,3 2060 100 WST-23-1748 108,8 111,8 3,0 35,3 LXM incluant 110,5 111,0 0,5 72,7 et 111,4 111,8 0,4 92,8 WST-23-1753 127,7 130,1 2,4 12,2 TLX WST-23-1756 126,0 128,0 2,0 17,5 LXM 131,4 133,6 2,2 46,5 27,1 LXM incluant 133,1 133,6 0,5 186 100 WST-23-1760 56,6 58,6 2,0 120 50,1 LXM

incluant 56,6 57,6 1,0 240 100 192,0 194,0 2,0 266 54,8 incluant 192,6 192,9 0,3 1050 100 WST-23-1768 115,9 120,0 4,1 10,2 TLX WST-23-1769 101,8 105,3 3,5 36,7 TLX

incluant 104,5 105,3 0,8 84,9 WST-23-1775 131,0 133,0 2,0 16,9 LXM

137,1 139,5 2,4 100 38,3 incluant 139,2 139,5 0,3 593 100 144,6 147,0 2,4 24,4 WST-23-1781 136,1 138,2 2,1 38,9 24,3 TLX WST-23-1782 129,0 131,2 2,2 48,4 31,9 TLX

incluant 130,0 130,6 0,6 161 100 WST-23-1783 124,0 126,3 2,3 50,3 45,1 TLX

incluant 125,1 125,7 0,6 120 100 WST-23-1786 99,8 103,0 3,2 37,0 33,5 TLX

incluant 101,8 102,6 0,8 107 92,5 WST-23-1788 95,8 100,6 4,8 39,3 30,4 TLX

incluant 95,8 96,7 0,9 148 100 111,4 115,5 4,1 8,68 TLX WST-23-1789 131,7 134,0 2,3 36,1 16,5 LXM WST-23-1793 150,0 152,0 2,0 10,3 LXM WST-23-1794 149,7 151,7 2,0 32,2 LXM WST-23-1796 117,8 120,0 2,2 12,2 TLX WST-23-1810 131,5 133,6 2,1 167 43,2 LXM

incluant 132,3 133,2 0,9 388 100 148,6 150,6 2,0 11,4 WST-23-1812 124,8 126,8 2,0 15,6 LXM WST-23-1829 116,0 118,0 2,0 11,7 LXM

Remarques : L’épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité et protocoles de présentation » ci-dessous. LXM = Lynx Main, LHW = Lynx éponte supérieure, et TLX = Triple Lynx. *Une section de 0,5 mètre de carottes de forage n’a pas été récupérée dans cet intervalle.



Coordonnées des sondages

Sondage Azimut

(°) Pendage

(°) Longueur

(m) UTM E UTM N Élévation Section OSK-W-23-2671 337 -66 126 453338 5435040 398 3525E WST-22-1082 166 -23 516,6 453444 5435276 -99 3725E WST-22-1154 163 2 123,6 453342 5435282 -187 3650E WST-22-1171 139 -13 242,7 453180 5435128 174 3425E WST-22-1182A 112 -76 761,1 453647 5435347 -189 3950E WST-22-1182A-W1 112 -76 810,6 453647 5435347 -189 3950E WST-22-1218 162 -49 279,3 453542 5435311 -173 3825E WST-22-1219 163 -42 243,5 453542 5435311 -173 3825E WST-22-1237 143 -9 183,4 453701 5435376 -197 4000E WST-22-1240 141 9 177,5 453701 5435376 -196 4000E WST-22-1241 152 12 153,5 453343 5435283 -186 3650E WST-22-1246 159 7 183,5 453600 5435324 -179 3900E WST-22-1249A 186 -3 384,6 453442 5435275 -98 3725E WST-22-1250 182 0 381,7 453442 5435275 -98 3725E WST-22-1252 169 -41 252,4 453542 5435311 -173 3825E WST-22-1253 165 -38 252,3 453542 5435311 -172 3825E WST-22-1254 169 -36 252,5 453541 5435311 -172 3825E WST-22-1255 162 -32 240,5 453542 5435311 -172 3825E WST-22-1256 165 -70 585,5 453757 5435406 -208 4075E WST-22-1261 163 2 204,6 453258 5435210 97 3525E WST-22-1262 147 9 165,5 453344 5435283 -186 3650E WST-22-1264 147 1 171,5 453344 5435283 -187 3650E WST-22-1265 143 4 168,5 453344 5435283 -187 3650E WST-22-1266 140 1 168,4 453344 5435283 -187 3650E WST-22-1270A 162 -18 417,5 453278 5435248 -145 3575E WST-22-1273 138 -68 559,1 453758 5435406 -208 4075E WST-22-1275 161 -10 192,3 453258 5435210 97 3525E WST-22-1276 161 -11 192,4 453258 5435210 97 3525E WST-22-1279 141 -9 198,7 453180 5435128 174 3425E WST-22-1280 137 -3 99,5 453180 5435128 174 3425E WST-22-1285 145 -7 195,6 453344 5435283 -187 3650E WST-22-1286 152 -55 183,6 453646 5435347 -188 3950E WST-22-1287 134 -52 253,1 453758 5435406 -207 4075E WST-22-1288 158 -42 255 453543 5435312 -173 3825E WST-22-1290 148 42 264,1 453646 5435347 -184 3950E WST-22-1292 170 2 360,5 453279 5435248 -144 3575E WST-22-1293 172 -47 390,5 453543 5435311 -173 3825E WST-22-1294 173 -22 159,5 453756 5435405 -207 4075E WST-22-1296 136 -18 196 453758 5435406 -207 4075E WST-22-1297 136 -17 150,6 453180 5435128 174 3425E WST-22-1298A 141 -18 156,5 453179 5435127 174 3425E WST-22-1305 151 -8 174,6 453344 5435283 -187 3650E WST-22-1306 149 -4 174,1 453343 5435283 -187 3650E WST-22-1307 152 -1 177,5 453343 5435282 -187 3650E WST-22-1308 151 -2 168,3 453601 5435324 -179 3900E WST-23-1304 149 -19 174,6 453700 5435376 -197 4000E WST-23-1309 157 5 174,6 453600 5435324 -179 3900E WST-23-1310 152 10 177,3 453600 5435324 -179 3900E WST-23-1316 159 -2 204,5 453259 5435210 97 3525E WST-23-1317 152 -18 93,6 453179 5435127 174 3425E WST-23-1319 160 -7 126,5 453179 5435127 174 3425E WST-23-1320 164 0 129,5 453179 5435127 174 3425E WST-23-1322 217 -43 165,5 453540 5435311 -173 3825E WST-23-1323 209 -37 177,5 453541 5435311 -173 3825E WST-23-1326 152 21 219,7 453646 5435347 -186 3950E WST-23-1329 143 -7 180,3 453344 5435283 -187 3650E WST-23-1332 119 -10 120,2 453180 5435128 174 3425E WST-23-1343 156 6 162,5 453646 5435346 -187 3950E WST-23-1345 148 -21 150,5 453646 5435347 -187 3950E WST-23-1347 159 8 144,4 453258 5435210 97 3525E WST-23-1348 156 -30 120,6 453757 5435406 -207 4075E WST-23-1350 173 -6 135,5 453258 5435210 97 3525E WST-23-1353 183 13 111,5 453442 5435275 -98 3725E WST-23-1354 180 19 114,7 453443 5435276 -97 3725E WST-23-1357 150 -20 102,6 453542 5435311 -172 3825E WST-23-1358 145 -24 114,7 453542 5435311 -172 3825E WST-23-1360 154 -17 150,6 453701 5435376 -197 4000E WST-23-1364 156 -2 156,6 453700 5435375 -197 4000E WST-23-1365 153 1 159,6 453700 5435375 -197 4000E WST-23-1366 155 5 165,6 453701 5435376 -196 4000E WST-23-1371 153 -14 114,6 453279 5435248 -145 3575E WST-23-1373 138 -59 249,6 453646 5435347 -188 3950E WST-23-1374 147 -8 141,5 453179 5435127 174 3425E WST-23-1375 172 -2 126,5 453179 5435127 174 3425E WST-23-1381 164 21 102,4 453443 5435276 -97 3725E WST-23-1384 170 -14 84,5 453645 5435346 -187 3950E WST-23-1387 180 -5 81,5 453645 5435346 -187 3950E WST-23-1388 136 -7 96,5 453543 5435311 -172 3825E WST-23-1389 154 -13 201,5 453543 5435311 -172 3825E WST-23-1390 150 -15 201,5 453543 5435311 -172 3825E WST-23-1391A 153 -16 204,4 453542 5435311 -172 3825E WST-23-1395 183 -9 159,5 453442 5435339 -204 3750E WST-23-1396 149 -53 231,6 453757 5435406 -207 4075E WST-23-1398 185 20 123,5 453442 5435275 -97 3725E WST-23-1406 168 -26 102,6 453179 5435127 174 3425E WST-23-1410 143 -10 111,3 453279 5435248 -145 3575E WST-23-1414 161 -18 201,6 453259 5435210 97 3525E WST-23-1416 173 24 117,3 453442 5435276 -97 3725E WST-23-1419 123 4 108,4 453446 5435277 -98 3725E WST-23-1422 179 -8 210,4 453443 5435339 -204 3750E WST-23-1424 176 -7 210,3 453443 5435339 -204 3750E WST-23-1425 172 -3 210,2 453443 5435339 -204 3750E WST-23-1426 168 -12 201,4 453443 5435339 -205 3750E WST-23-1427 164 6 84,6 453645 5435346 -187 3950E WST-23-1429 153 15 126,4 453646 5435346 -186 3950E WST-23-1430 152 29 129,4 453646 5435347 -186 3950E WST-23-1432 165 1 102,5 453278 5435248 -144 3575E WST-23-1441 112 -50 219,9 453759 5435409 -207 4075E WST-23-1442 103 -53 480,3 453759 5435409 -207 4075E WST-23-1443 162 3 186,6 453600 5435324 -179 3900E WST-23-1444 145 5 168,5 453601 5435324 -179 3900E WST-23-1445 129 -3 87,4 453602 5435325 -180 3900E WST-23-1448 175 -17 114,5 453541 5435311 -172 3825E WST-23-1450 181 -20 114,6 453541 5435311 -172 3825E WST-23-1451 183 -29 111,7 453540 5435311 -172 3825E WST-23-1453 140 29 120,4 453646 5435347 -185 3950E WST-23-1455 140 14 105,6 453646 5435347 -186 3950E WST-23-1456 129 12 111,6 453646 5435347 -186 3950E WST-23-1457 129 24 117,6 453646 5435347 -186 3950E WST-23-1458 130 29 123,2 453646 5435347 -185 3950E WST-23-1465 180 26 150,4 453278 5435248 -143 3575E WST-23-1466 183 22 141,4 453278 5435248 -143 3575E WST-23-1467 182 17 144,6 453278 5435248 -144 3575E WST-23-1468 180 12 114,2 453278 5435248 -144 3575E WST-23-1470 172 19 114,5 453443 5435276 -97 3725E WST-23-1471 126 3 174,4 453602 5435325 -179 3900E WST-23-1472 129 11 90,4 453602 5435325 -179 3900E WST-23-1473 130 18 93,4 453601 5435325 -179 3900E WST-23-1474 135 24 90,4 453601 5435324 -178 3900E WST-23-1475 107 -22 232,2 453760 5435409 -207 4075E WST-23-1476 105 -27 232,1 453760 5435409 -207 4075E WST-23-1478 180 -14 117,6 453541 5435311 -172 3825E WST-23-1480 195 -9 120,6 453540 5435311 -172 3825E WST-23-1482 193 -19 204,6 453541 5435311 -172 3825E WST-23-1484 176 -7 138,2 453278 5435248 -145 3575E WST-23-1485 173 -20 171,1 453278 5435248 -145 3575E WST-23-1486 176 -14 177,2 453278 5435248 -145 3575E WST-23-1487 115 -9 222,3 453506 5435326 -89 3800E WST-23-1490 123 -3 162,4 453506 5435326 -88 3800E WST-23-1491 160 8 165,6 453701 5435376 -196 4000E WST-23-1492 160 4 159,5 453701 5435376 -196 4000E WST-23-1494 160 -10 159,5 453700 5435375 -197 4000E WST-23-1495 158 -14 160 453700 5435376 -197 4000E WST-23-1496 159 -18 171,5 453700 5435376 -197 4000E WST-23-1497 154 -21 189,6 453700 5435376 -197 4000E WST-23-1500 168 -32 126,5 453259 5435210 96 3525E WST-23-1501 167 -28 123,5 453259 5435210 96 3525E WST-23-1503 183 -14 153,1 453278 5435248 -145 3575E WST-23-1514 135 3 93 453601 5435325 -179 3900E WST-23-1515 137 10 83 453601 5435324 -179 3900E WST-23-1516 146 12 168,3 453601 5435324 -179 3900E WST-23-1519 174 -11 201,2 453443 5435339 -205 3750E WST-23-1520 170 -7 330,4 453443 5435339 -204 3750E WST-23-1522 163 -1 150,4 453443 5435339 -204 3750E WST-23-1523 164 -6 147,4 453443 5435339 -204 3750E WST-23-1524 166 -10 195,4 453443 5435339 -205 3750E WST-23-1525 162 -20 189,4 453443 5435339 -205 3750E WST-23-1530 134 34 117,1 453646 5435346 -185 3950E WST-23-1532 122 25 126,4 453647 5435347 -185 3950E WST-23-1533 121 18 117,4 453647 5435347 -186 3950E WST-23-1534 122 10 117,5 453647 5435347 -186 3950E WST-23-1535 118 -2 83,9 453647 5435347 -187 3950E WST-23-1538 171 -36 141,5 453259 5435210 96 3525E WST-23-1541 177 -20 126,6 453258 5435210 97 3525E WST-23-1542 140 -4 81,3 453601 5435324 -180 3900E WST-23-1543 129 -12 75,4 453602 5435325 -180 3900E WST-23-1549 126 -15 159,5 453506 5435326 -89 3800E WST-23-1550 129 -15 156,5 453505 5435326 -89 3800E WST-23-1555 189 21 144,2 453277 5435248 -143 3575E WST-23-1557 182 12 99,4 453179 5435127 175 3425E WST-23-1560 182 24 114,2 453179 5435127 176 3425E WST-23-1575 132 -3 184,5 453646 5435347 -187 3950E WST-23-1577 129 4 156,3 453647 5435347 -187 3950E WST-23-1578 142 6 153,1 453646 5435347 -187 3950E WST-23-1579 161 0 162 453700 5435375 -197 4000E WST-23-1580 165 -2 177,6 453700 5435375 -197 4000E WST-23-1581 169 -5 177,6 453700 5435375 -197 4000E WST-23-1583 164 -13 150,5 453700 5435375 -197 4000E WST-23-1585 156 -42 120,7 453179 5435127 173 3425E WST-23-1591 143 1 180,5 453646 5435346 -187 3950E WST-23-1592 143 -4 180,5 453646 5435347 -187 3950E WST-23-1593 147 -7 168,5 453646 5435346 -187 3950E WST-23-1596 141 -20 153,5 453646 5435347 -187 3950E WST-23-1602 155 2 147,5 453444 5435339 -204 3750E WST-23-1603 159 -1 147,6 453444 5435339 -204 3750E WST-23-1604 162 -4 312,5 453444 5435339 -204 3750E WST-23-1605 157 -5 144,6 453444 5435339 -204 3750E WST-23-1606 159 -10 231,4 453444 5435339 -205 3750E WST-23-1607 161 -10 288,5 453442 5435339 -205 3750E WST-23-1608 142 -6 168,6 453321 5435227 104 3600E WST-23-1614 170 -35 111,6 453600 5435324 -180 3900E WST-23-1615 158 -39 108,6 453600 5435324 -181 3900E WST-23-1616 148 -40 105,3 453601 5435324 -181 3900E WST-23-1618 133 -32 105,5 453601 5435325 -180 3900E WST-23-1619 133 -39 105,5 453601 5435325 -181 3900E WST-23-1620 134 -44 117,2 453601 5435325 -181 3900E WST-23-1631 165 -11 114,4 453542 5435311 -172 3825E WST-23-1640 160 -23 156,6 453321 5435227 104 3600E WST-23-1642 166 -19 132,6 453320 5435227 104 3600E WST-23-1650 176 -15 75,3 453699 5435375 -197 4000E WST-23-1652 170 -35 78,4 453700 5435375 -198 4000E WST-23-1661 133 0 144,5 453322 5435228 105 3600E WST-23-1662 137 4 165,6 453322 5435228 105 3600E WST-23-1664 138 -4 165,4 453322 5435227 104 3600E WST-23-1665 146 1 171,6 453321 5435227 105 3600E WST-23-1673 151 -7 162,6 453646 5435346 -187 3950E WST-23-1674 148 -2 156,5 453646 5435347 -187 3950E WST-23-1675 149 3 177,4 453646 5435346 -187 3950E WST-23-1676 150 7 159,5 453646 5435346 -186 3950E WST-23-1677 148 11 159,5 453646 5435346 -186 3950E WST-23-1678 155 -13 192,5 453443 5435339 -205 3750E WST-23-1679 150 -13 177,2 453443 5435339 -205 3750E WST-23-1680 150 -2 147,3 453444 5435339 -204 3750E WST-23-1681 149 2 282,3 453444 5435339 -204 3750E WST-23-1683 128 -2 174,5 453322 5435228 105 3600E WST-23-1687 194 11 123,3 453277 5435248 -144 3575E WST-23-1688 199 13 375,3 453277 5435248 -144 3575E WST-23-1690 199 22 141,4 453277 5435248 -143 3575E WST-23-1692 153 -35 422,8 453700 5435375 -198 4000E WST-23-1693 159 -34 393,5 453257 5435209 96 3525E WST-23-1695 144 -17 144,6 453504 5435325 -89 3800E WST-23-1700 148 5 144,6 453504 5435325 -88 3800E WST-23-1701 151 11 153,5 453504 5435325 -88 3800E WST-23-1704 151 35 102,2 453646 5435347 -185 3950E WST-23-1705 159 39 105,1 453645 5435346 -185 3950E WST-23-1706 163 33 96,4 453645 5435346 -185 3950E WST-23-1707 169 38 108,1 453645 5435346 -185 3950E WST-23-1714 130 -53 198,1 453600 5435326 -181 3900E WST-23-1715 132 -49 126,4 453601 5435326 -181 3900E WST-23-1719 156 -18 291,3 453443 5435339 -205 3750E WST-23-1720 153 -8 138,4 453443 5435339 -204 3750E WST-23-1721 156 5 171,3 453443 5435339 -204 3750E WST-23-1723A 139 -3 170,8 453322 5435228 104 3600E WST-23-1736 154 -46 342,3 453543 5435312 -173 3825E WST-23-1737 184 -3 210,5 453442 5435339 -204 3750E WST-23-1741 157 13 165,6 453646 5435346 -186 3950E WST-23-1742 160 9 171,4 453646 5435346 -186 3950E WST-23-1743 159 4 165,4 453645 5435346 -187 3950E WST-23-1745 153 -4 162,6 453646 5435346 -187 3950E WST-23-1746 204 15 387,3 453277 5435248 -143 3575E WST-23-1748 164 7 195,6 453503 5435325 -88 3800E WST-23-1753 201 26 141,4 453277 5435248 -143 3575E WST-23-1756 146 -2 171,5 453322 5435227 104 3600E WST-23-1760 148 -15 348,6 453646 5435346 -187 3950E WST-23-1768 152 -40 198,4 453279 5435248 -145 3575E WST-23-1769 149 -45 351,3 453543 5435312 -173 3825E WST-23-1775 152 1 174,5 453321 5435227 105 3600E WST-23-1781 140 -7 153,3 453444 5435339 -205 3750E WST-23-1782 145 -9 144,5 453444 5435339 -204 3750E WST-23-1783 150 -11 141,2 453444 5435339 -205 3750E WST-23-1786 161 -40 189,4 453279 5435248 -145 3575E WST-23-1788 165 -32 153,7 453278 5435248 -145 3575E WST-23-1789 126 -3 177,1 453323 5435236 55 3600E WST-23-1793 131 -10 165,5 453323 5435236 55 3600E WST-23-1794 127 -13 168,5 453323 5435236 55 3600E WST-23-1796 171 -32 156,6 453278 5435248 -145 3575E WST-23-1810 134 -19 168,5 453323 5435236 55 3600E WST-23-1812 135 -8 165,6 453323 5435236 55 3600E WST-23-1829 140 -23 165,5 453323 5435236 54 3600E



Zone Lynx

La minéralisation se présente sous forme de veines de quartz gris à translucide avec carbonates, pyrite et tourmaline, et des zones de remplacement par la pyrite et des stockwerks. La minéralisation filonienne est associée à des halos d’altération pénétrative en séricite-pyrite ± silice et contient des sulfures (principalement de la pyrite avec un peu de chalcopyrite, de sphalérite, de galène, d’arsénopyrite et de pyrrhotite) avec de l’or visible localement. La minéralisation de type remplacement est associée à une forte altération pénétrative en silice-séricite-ankérite ± tourmaline et contient de la pyrite disséminée variant de quantités traces à 80 %, avec de l’or visible localement. Les stockwerks de pyrite peuvent former des enveloppes qui atteignent jusqu’à plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur. L’altération en fuchsite est couramment observée et est spatialement circonscrite à proximité des unités de gabbro. La minéralisation se trouve à proximité ou directement aux contacts géologiques entre des intrusions felsiques à texture porphyrique ou bréchique et des rhyolites ou des gabbros encaissants, et peut aussi se trouver le long de contacts entre gabbros et rhyolites.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été revu, préparé et approuvé par Mme Isabelle Roy, géo. (OGQ no 535), directrice des services techniques pour le projet aurifère Windfall d’Osisko et une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

L’épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage pour la zone. Les résultats d’analyse n’ont pas été coupés, sauf indication contraire. Les intersections se trouvent à l’intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n’ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l’instant. Les intervalles présentés comprennent des teneurs moyennes pondérées d’au moins 3,5 g/t Au diluées sur des longueurs d’au moins 2,0 mètres dans l’axe de forage. Les résultats d’analyse de carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique sur des fractions de 1 kilogramme ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique sur des fractions de 50 grammes soit (i) aux laboratoires d’ALS à Val-d’Or (Québec), à Vancouver (Colombie-Britannique), à Lima (Pérou) ou à Vientiane (Laos), soit (ii) aux laboratoires de Bureau Veritas à Timmins (Ontario). La méthode d’analyse par tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme est privilégiée par le géologue lorsque l’échantillon contient de l’or grossier ou présente un pourcentage plus élevé de pyrite que les sections avoisinantes. Quelques échantillons ont aussi été analysés pour plusieurs éléments incluant l’argent, par la méthode de dissolution à quatre acides et ICP-MS d’ALS Laboratories. La conception du programme de forage, l’assurance de la qualité et contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées qui emploient un programme d’AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques du secteur. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d’AQ/CQ par la Société et par le laboratoire. Environ 5 % des pulpes d’échantillons sont expédiés à d’autres laboratoires pour des analyses de vérification.

À propos du gisement aurifère Windfall

Le gisement aurifère Windfall est situé entre Val-d’Or et Chibougamau, dans la région de l’Abitibi au Québec (Canada). L’estimation des ressources minérales pour Windfall (avec une date d’effet au 7 juin 2022) (l’« estimation des ressources de Windfall ») et l’estimation des réserves minérales pour Windfall (avec une date d’effet au 25 novembre 2022) (l’« estimation des réserves de Windfall ») sont décrites dans le rapport technique intitulé « Feasibility Study for the Windfall Project, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada » (le « rapport technique de l’EF ») et daté du 10 janvier 2023 (avec une date d’effet au 25 novembre 2022). L’estimation des ressources de Windfall, en supposant une teneur de coupure de 3,50 g/t Au, comprend 811 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (297 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales mesurées, 10 250 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (3 754 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 12 287 000 tonnes à une teneur de 8,4 g/t Au (3 337 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. L’estimation des réserves de Windfall, en supposant des teneurs de coupure de 3,5 g/t (exploitation), 2,5 g/t (marginale) et 1,7 g/t (développement), comprend 12 183 000 tonnes à une teneur de 8,06 g/t Au (3 159 000 onces) dans la catégorie des réserves minérales probables. Les principaux paramètres, hypothèses, limites et méthodes employés dans l’étude de faisabilité pour Windfall, incluant l’estimation des ressources de Windfall et l’estimation des réserves de Windfall associées, sont décrits dans le rapport technique de l’EF, lequel a été préparé conformément aux dispositions du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Le rapport technique de l’EF est disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko. Le gisement aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois secteurs principaux : Lynx, Main et Underdog. La minéralisation se compose généralement de lentilles subverticales qui suivent les contacts d’intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Les ressources sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 600 mètres en incluant la zone Triple 8 (TP8). Les réserves sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 100 mètres. Le gisement demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée en surface dans certains secteurs et jusqu’à 2 625 mètres de profondeur dans d’autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d’étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l’axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 50 % dans le gisement aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation de 50 % dans un important groupe de claims dans le secteur environnant d’Urban-Barry et le secteur avoisinant de Quévillon (plus de 2 300 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des évènements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d’identifier des informations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives portant, entre autres choses, sur les éléments suivants : le gisement aurifère Windfall étant l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et étant de calibre mondial; les délais prévus (le cas échéant) pour le raccordement de la ligne électrique; la réalisation de l’attribution prévue d’électricité en vertu de l’entente d’approvisionnement en électricité (le cas échéant); la demande énergétique prévue pour Windfall; les hypothèses, réserves et limitations formulées dans le rapport technique de l’EF, notamment en lien avec l’estimation des ressources de Windfall et l’estimation des réserves de Windfall; le recours à des tierces parties pour des infrastructures, incluant les lignes électriques, en référence à l’entente avec Miyuukaa pour la transmission d’énergie hydroélectrique jusqu’au site Windfall; les résultats du rapport technique de l’EF, incluant la VAN, le TRI, la production, les flux de trésorerie avant impôt, les dépenses en immobilisations, les CMTC, les opérations d’usinage, le taux de récupération moyen, la création d’emplois; le fait que la zone Lynx reste ouverte à l’expansion dans l’axe de plongée. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; le recours à des tierces parties, y compris des entités gouvernementales, dans le cadre des activités minières et notamment pour les infrastructures; les délais et la capacité, le cas échéant, d’obtenir les permis; le recours à des tierces parties pour des infrastructures critiques à la construction et à l’exploitation du projet Windfall, notamment les lignes électriques; notre capacité d’obtenir de l’électricité pour le projet Windfall, d’une quelconque façon ou à des conditions économiques pour la Société; le statut des approbations ou des consentements de tierces parties; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d’Osisko de réaliser d’autres activités d’exploration, incluant du forage (intercalaire); les droits de propriété et de redevances à l’égard du gisement aurifère Windfall; la capacité de la Société d’obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités minières; le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux (incluant l’or); la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Pour de plus amples détails à propos de ces facteurs et d’autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse’ veuillez consulter la rubrique sur les facteurs de risque de la plus récente notice annuelle d’Osisko pour l’exercice terminé le 31 décembre 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse soient basées sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux informations prospectives, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour l’exactitude ou le caractère exhaustif de ces informations prospectives. Osisko n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

