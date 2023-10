QIAGEN und Myriad Genetics schließen Partnerschaft und treiben Entwicklung von Begleitdiagnostika für Krebs voran

Partnerschaft umfasst die Entwicklung von im Labor entwickelten (LDT) und vertriebsfähigen diagnostischen Begleittests auf Kit-Basis // Vereinte Stärken in den Bereichen Assay-Entwicklung, klinische Tests und regulatorische Zulassungen bieten Pharmapartnern umfassende globale Lösungen für die Begleitdiagnostik auf Basis von PCR, digitaler PCR (QIAcuity-System) und NGS // Künftige Projekte könnten erweiterte Analyse und Zugänglichkeit von Tests für messbare Resterkrankungen (MRD) und homologe Rekombinationsdefizienz (HRD) umfassen, um Entscheidungsfindung bei Krebsbehandlung zu verbessern



VENLO, Niederlande und SALT LAKE CITY, Utah, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) und Myriad Genetics (NASDAQ: MYGN) haben heute einen Kooperationsvertrag zur Entwicklung diagnostischer Begleittests im Bereich Krebs bekannt gegeben.

Das Ziel der Partnerschaft besteht darin, innovative Dienstleistungen und Produkte für Pharmaunternehmen bereitzustellen, die die Entwicklung und Vermarktung von Krebstests für den klinischen Markt in den USA und von vertriebsfähigen diagnostischen Begleittest-Kits für den globalen Markt ermöglichen.

Die Zusammenarbeit zwischen QIAGEN und Myriad bündelt die jeweiligen Stärken beider Partner. Myriad nutzt seine CLIA-zertifizierte und CAP-akkreditierte Laborplattform, seine Expertise in der Assay-Entwicklung und seine robuste Vertriebsinfrastruktur für klinische Probentests. QIAGEN wird „Sample to Insight-Lösungen“ bereitstellen, einschließlich Probenvorbereitung, Technologien und Instrumenten für PCR, digitale PCR (QIAcuity-System) und Next-Generation-Sequencing (NGS), sowie das QIAGEN Digital Insights-Portfolio für Bioinformatik. Darüber hinaus stellt QIAGEN seine GMP-zertifizierten Produktionskapazitäten und weltweit etablierte Vertriebskanäle zur Verfügung. Die Partnerschaft profitiert zudem von der regulatorischen Expertise beider Unternehmen für die US-Zulassungsbehörde FDA sowie weltweit, die eine nahtlose Konformität und Integration in klinische und begleitende diagnostische Anwendungen ermöglicht.

„Wir freuen uns, mit Myriad zusammenzuarbeiten und seine Expertise in komplexen und proprietären, im Labor entwickelten Tests mit unserer Kompetenz für vertriebsfähige Kit-basierte Lösungen zu kombinieren. Damit bieten wir einen umfassenden, globalen Zugang für die Begleitdiagnostik. Als Partner möchten wir gemeinsam die Entwicklung von Krebsbegleitdiagnostika beschleunigen und sie für Pharmapartner weltweit zugänglich zu machen,“ sagte Jonathan Arnold, Vice President, Head of Translational Science and Precision Diagnostics bei QIAGEN. „Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, die Patientenversorgung zu verbessern und Behandlungsentscheidungen in der Onkologie durch unsere kombinierten Kompetenzen und Fähigkeiten zu unterstützen.“

„Unsere Partnerschaft mit QIAGEN bietet eine umfassende Lösung für die Entwicklung und Vermarktung von Begleitdiagnostika für unsere Pharmapartner, die den Fortschritt in der Krebsbehandlung und personalisierte Behandlungsentscheidungen für Patientinnen und Patienten weltweit unterstützen wird,“ sagte Paul Bartel, Senior Vice President of Companion Diagnostics bei Myriad Genetics. „Wir bauen die globale Präsenz von Myriad in der Begleitdiagnostik aus und freuen wir uns, mit QIAGEN zusammenzuarbeiten, um den Zugang zu diesen Lösungen zu verbessern und mehr Patienten und Anbietern zu helfen, effektive therapeutische Entscheidungen zu treffen.“

Der Projektschwerpunkt der beiden Unternehmen liegt anfangs in der Zusammenarbeit mit Pharmapartnern zur Entwicklung von Assays, die NGS-Workflows oder QIAGENs digitale PCR-Plattform QIAcuity nutzen.

In zukünftigen Projekten sollen die Weiterentwicklung und Bereitstellung von Kits für die nächste Generation von Test zur Erkennung messbarer minimaler Resterkrankungen (MRD) und homologer Rekombinationsdefizienz (HRD) analysiert werden. Bei MRD kommen zirkulierende Tumor-DNA (ctDNA) Tests zum Einsatz, um Krebs zu erkennen, der nach einer Behandlung im Körper der Patientin oder des Patienten verbleiben könnte. HRD ist eine Erkrankung, bei der Zellen DNA-Schäden nicht effektiv reparieren können, was möglicherweise die Überlebensfähigkeit von Krebsarten erhöht, die mit einer Chemotherapie behandelt werden.

MRD ist ein hochkomplexer Workflow und beide Unternehmen wollen gemeinsam zu prüfen, wie digitale PCR in diesen integriert werden kann, um eine standardisierte Kit-Lösung für diagnostische Labore zu entwickeln.

QIAGEN unterhält Rahmenkooperationsverträge mit über 30 Unternehmen weltweit zur Entwicklung und Vermarktung von Begleitdiagnostika – eine breite Palette, die Fortschritte von Präzisionsmedizin in verschiedenen Krankheitsindikationen vorantreiben wird. Die Behandlung wird auf das genetische Profil der Patientinnen und Patienten zugeschnitten, das durch Tests mit Begleitdiagnostika ermittelt wird. Myriad hat Hunderte von klinischen Studien mit Tests unterstützt, hat zehn Zulassungen für Begleitdiagnostika von der FDA und der Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) erhalten und geht davon aus, dass die Partnerschaft mit QIAGEN die Erweiterung des Myriad-Portfolios von Onkologieprodukten vorantreiben wird.

Über Myriad Genetics

Myriad Genetics ist ein führendes Unternehmen für Gentests und Präzisionsmedizin, das sich der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden für alle widmet. Myriad entwickelt und bietet Gentests an, die dabei helfen, das Risiko der Entwicklung oder des Fortschreitens von Krankheiten einzuschätzen und Behandlungsentscheidungen in allen medizinischen Fachbereichen zu treffen, in denen genetische Erkenntnisse die Patientenversorgung erheblich verbessern und die Gesundheitskosten senken können. Weitere Informationen finden Sie unter www.myriad.com.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.100 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und – 3 – ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

Alle "zukunftsgerichteten Aussagen", die sich auf Myriad beziehen, sind die Erwartungen des Managements von Myriad hinsichtlich zukünftiger Ereignisse zum Zeitpunkt dieses Dokuments und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Bedingungen und Ereignisse wesentlich und nachteilig von den erwarteten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören die Risiken, die in den von Myriad bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts von Myriad auf Formular 10-K, der am 1. März 2023 eingereicht wurde, sowie alle Aktualisierungen dieser Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den Quartalsberichten von Myriad auf Formular 10-Q oder den aktuellen Berichten auf Formular 8-K eingereicht werden. Myriad ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Source: QIAGEN N.V.

Category: Corporate

