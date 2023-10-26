Metalenz隆重推出Polar ID,为智能手机提供便捷、安全的面部解锁功能

Polar ID是世界上首款用于智能手机的偏振传感器，在一个有限的空间内提供超安全的面部认证功能，降低了方案实施的成本和复杂性。

Polar ID现已在高通最新的骁龙平台上进行演示，有望推动整个安卓生态系统大规模采用安全面部解锁技术。

美国马萨诸塞州，波士顿, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在本周的高通年度骁龙峰会上，元光学行业领导者Metalenz发布了一款革命性的全新面部解锁解决方案-Polar ID。Polar ID作为世界上唯一一款能够感知光的全偏振状态的消费级成像系统，可实现更高水平的生物识别安全。利用元光学技术的突破性进展，Polar ID能够准确地捕捉到人脸独特的“偏振特征”。受益于这一额外的偏振信息，即使是最精致的3D面具和欺骗仪器也会立即被检测为非真实人体。

面部认证为手机解锁和数字支付提供了一种无漏洞的方法。然而，为了使解决方案足够安全，需要昂贵、笨重且经常耗电的光学模块。从手机发展历史上看，这些条件限制了面部解锁的应用，只有少数高端手机正在使用此功能。Polar ID利用元光学技术提取额外的信息，如面部轮廓细节，并从单个图像中检测出人体组织的活性。它比现有的“结构光”人脸认证解决方案更紧凑，成本更低，后者需要昂贵的散斑投射器和多幅图像。

目前在基于全新骁龙®8 Gen 3移动平台的智能手机参考设计上进行演示，Polar ID的效率、所占用的空间和价格都能满足任何安卓智能手机OEM厂商为当下使用指纹传感器的上亿部移动设备带来面部解锁的便利性和安全性。

Metalenz首席执行官兼联合创始人Rob Devlin表示:“尺寸、成本和性能是消费行业的关键指标。Polar ID在这三个方面都有优势。它足够小，可以适应最具挑战性的外形因素，消除了在显示器上设置大凹槽的需要。它足够安全，不会被最精致的3D面具愚弄。它的分辨率比现有的面部认证解决方案高得多，所以即使你戴着太阳镜和外科口罩，这个系统仍然可以工作。因此，Polar ID能够以不到现有解决方案一半的尺寸和成本提供安全的面部识别。”

“随着每一代旗舰骁龙8系列的推出，我们的目标都是为消费者提供下一代最先进的智能手机成像功能。Qualcomm Technologies, Inc.产品管理副总裁Judd Heape表示:“我们先进Qualcomm®Spectra™ISP和Qualcomm®Hexagon™NPU专为复杂的新成像解决方案而设计，我们很高兴与Metalenz合作，首次在我们的骁龙移动平台上支持他们新的Polar ID生物识别成像解决方案。”

Polar ID是一款独特而强大的生物识别成像解决方案，它将我们的偏振图像传感器与后处理算法和复杂的机器学习模型相结合，可以可靠、安全地识别和验证手机的注册用户。Metalenz首席技术官Pawel Latawiec表示:“我们与高通技术公司密切合作，在其搭载骁龙8 Gen 3的参考智能手机上实施我们的解决方案，我们能够利用高通光谱ISP的先进图像信号处理能力，同时在高通Hexagon NPU的安全框架中实施我们算法的关键任务，以确保解决方案不仅防欺骗，而且基本上是不可破解的。”“结果是一个非常快速且计算效率高的面部解锁解决方案，可供原始设备制造商在下一代骁龙8代3旗舰安卓智能手机中使用。”

Polar ID正在与几家顶级智能手机OEMs进行早期评估，更多的评估套件将于2024年初提供。Metalenz将在巴塞罗那MWC上展示其革命性的Polar ID解决方案，目前正在预订会议，向手机厂家展示该技术的现场演示。联系sales@metalenz.com预订您的演示。

关于Metalenz 自2016年以来，Metalenz一直在商业化其超表面技术。该公司的“元光学”允许以前局限于科学或医学实验室的复杂光学传感解决方案缩小到与移动设备兼容的尺寸和价格点。这家科技公司通过将三到四个复杂镜头和组件的功能整合到一个平板设备中来实现这一目标。与传统透镜不同的是，这些光学元件是在现有的半导体代工厂大量生产的——本质上是像计算机芯片一样被打印出来。Metalenz是第一家将超表面技术引入大众市场的公司，该技术已经在大规模生产中，在3D传感的镜头中，可集成到用于面部识别的散斑投射器中。

Qualcomm高通、Snapdragon骁龙、Hexagon海克斯康和Spectra是高通公司在美国或其他国家注册的商标。

Snapdragon 骁龙、Qualcomm 高通 Hexagon海克斯康和Qualcomm Spectra是美国高通公司的产品。