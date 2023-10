Objectif de 150 000$ atteint par la Fondation des YMCA du Québec pour soutenir les personnes vulnérables de Québec

En arrière, de g à dr : Stéphane Breton, Mario Bédard, Laurie Gagnon, Pierre-Olivier Brassard, François Moreau, Myranie Tremblay, Stéphane Vaillancourt. En avant, de g à dr : Daniel Gagné, Daniele MacKinnon, Francis Lessard.

Photo : Josée Dutil

QUÉBEC, 26 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 2e édition du cocktail-bénéfice « Un Univers à Aimer » du 12 octobre dernier a été un grand succès. Cet événement présenté par Québecor, Mallette et la Caisse Desjardins de Québec, a permis de mettre en lumière le travail impressionnant du YMCA auprès des personnes en situation de vulnérabilité du quartier Saint-Roch et d’amasser un montant de 150 000$ qui permettra au YMCA de consolider les initiatives pour la jeunesse. Des programmes en réussite scolaire qui offrent aux jeunes de la communauté de Saint-Roch des opportunités d’épanouissement axées sur le développement de leur autonomie et de leur sentiment d’appartenance.

Photo : Josée Dutil

De g à dr : Mario Bédard-Mallette, Philippe Desroches-Québecor, Stéphane Breton- la Caisse Desjardins de Québec.

D’ailleurs, c’est dans un gymnase transformé de lumières que nous avons pu entendre le témoignage touchant de Gaëlle qui a partagé à quel point le YMCA a eu un impact positif sur sa vie et lui a permis de développer des compétences essentielles pour sa réussite scolaire.

Gaëlle, participante au YMCA Saint-Roch.

Photo : Catherine Tétreault

« Ces expériences m'ont ouvert de nouvelles perspectives et m'ont permis de rencontrer des personnes qui ont été un soutien précieux tout au long de mon parcours scolaire. » - Gaëlle

Monsieur Mario Bédard, le président de la Fondation des YMCA du Québec a livré un discours rassembleur sur l’importance de bâtir une société juste et équitable ainsi que l’impact du YMCA dans la communauté.

« Je m’implique au YMCA, car ils répondent concrètement aux enjeux actuels de notre société. En soutenant nos jeunes, les familles nouvellement arrivées au Québec et les personnes marginalisées et en situation de vulnérabilité, le YMCA contribue directement à bâtir une société plus juste et équitable. C’est pour moi une manière de redonner et de contribuer au développement de la communauté qui m’a vu naitre et grandir. » - Mario Bédard, président du conseil d’administration de Mallette S.E.N.C.R.L., Société de comptables professionnels agréés.

La Fondation tient à remercier profondément les généreux donateurs, partenaires de services et nos bénévoles d’affaires qui ont répondu présents à l’appel. Grâce à votre soutien et votre engagement, le YMCA pourra :

accompagner une cinquantaine de jeunes dans leur persévérance scolaire via notre programme Alternative Suspension

rejoindre plus d’une centaine de jeunes par le biais des activités de notre Zone Jeunesse

faciliter l’intégration d’une vingtaine de jeunes provenant de milieu vulnérable à notre camp de jour

offrir des opportunités de remise en action positive à plus d’une centaine de personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être.

Vue d’ensemble de la salle.

Photo : Catherine Tétreault

Partenaires-présentateurs de la soirée : la Caisse Desjardins de Québec, Mallette et Québecor.

Présentateur de l’encan : Les Constructions Bé-con inc.

Partenaires-cocktail : Agence Théo, Harnois Énergies, Beneva, Crakmedia et GM Développement.

Le forfait corporatif : Sun Life, Novatize, Scotiabank/Roynat, Financière Banque Nationale - Groupe Conseil Khalil, Gestion privée Desjardins , Edgenda, Tectra Tech QI Inc.

Le forfait bronze : Centrale des syndicats du Québec/CSQ, Caisse de dépôt et placement du Québec ( CDPQ), Caron et Guay, Fiera Capital Gestion privée, Manulift, XPN Québec Inc., Structures Fabrec Inc., Construction Génix inc.

À propos des YMCA du Québec et de sa Fondation

Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance unique qui existe depuis plus de 170 ans et qui a pour mission d’inspirer et d’engager chaque personne à se réaliser et à contribuer à sa communauté. Les YMCA du Québec offrent des programmes virtuellement et dans plus d’une trentaine de points de services à l’échelle de la province, en plus d’assurer les activités de l’École internationale de langues YMCA, de la Résidence YMCA et du Camp YMCA Kanawana.

Premiers YMCA en Amérique du Nord, les YMCA du Québec œuvrent à Montréal depuis 1851 et leur impact s’étend à plus de 13 arrondissements sur l’île de Montréal.

Depuis 1984, grâce à la générosité de ses bénévoles, des donateurs et donatrices, la Fondation des YMCA du Québec appuie la mission du YMCA et assure sa pérennité en faisant connaître l’impact de son action communautaire et en recueillant des fonds pour la soutenir.

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/71850d20-4406-461b-b295-692e453de64c/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a21e5be3-a456-4de5-a5d8-ae654c2368d4/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2dbe7bb4-bcf8-42ee-b2df-344ce10b3c7d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e699c023-10e6-478f-8ff1-50787e9e2621/fr