El Estudio De Fase 3 MARIPOSA-2 Demuestra Que La Combinación De RYBREVANT®▼(Amivantamab) Y Quimioterapia Administrada Con O Sin Lazertinib Redujo El Riesgo De Progresión De La Enfermedad O Muerte En Un 56 Y 52 Por Ciento Respectivamente En Pacientes Con Cáncer De Pulmón No Microcítico Con Mutación Del EGFR Que Progresaron Con Osimertinib O Después De Este

Estos regímenes con amivantamab son los primeros en demostrar una mejora de la supervivencia libre de progresión en comparación con la quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutación del EGFR tras un tratamiento previo con osimertinib1



Los últimos resultados del estudio MARIPOSA-2 se han presentado en un simposio presidencial en el Congreso ESMO 2023 y se han publicado simultáneamente en la revista Annals of Oncology1,2

BEERSE, BÉLGICA, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha anunciado hoy los resultados del estudio de Fase 3 MARIPOSA-2 que muestran que la administración de RYBREVANT®▼(amivantamab) con o sin lazertinib y en combinación con quimioterapia redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 56 y un 52 por ciento respectivamente (ratio de riesgo [HR]=0,44; intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 0,35–0,56; P<0,001 y HR=0,48; IC del 95 por ciento, 0,36–0,64; P<0,001) en comparación con la quimioterapia sola en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o metastásico con deleciones en el exón 19 (ex19del) o mutaciones de sustitución L858R en el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), tras la progresión de la enfermedad durante o después del tratamiento con osimertinib.1 Los resultados también mostraron que los dos regímenes con amivantamab mejoraron significativamente la tasa de respuesta objetiva (TRO), la supervivencia libre de progresión (SLP) intracraneal y la duración de la respuesta (DR) en comparación con quimioterapia sola en estos pacientes.1 Estos datos se presentaron en un simposio presidencial en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 2023, celebrado del 20 al 24 de octubre de 2023 en Madrid (España) (resumen n.º LBA15) y posteriormente se publicaron en la revista Annals of Oncology .1,2

«Los resultados del estudio MARIPOSA-2 muestran que al combinar amivantamab con quimioterapia, con y sin lazertinib, los pacientes alcanzaron una mayor supervivencia libre de progresión en comparación con quimioterapia sola», señala el Dr. Antonio Passaro*, M.D,. Ph.D., oncólogo médico de la división de Oncología Torácica del Instituto Europeo de Oncología de Milán (Italia) y autor encargado de realizar la presentación. «La eficacia observada con los dos regímenes con amivantamab sugiere que este tratamiento combinado puede abordar la diversa y con frecuencia variada resistencia que puede darse tras el tratamiento con osimertinib».

La combinación de amivantamab y quimioterapia redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 52 por ciento en comparación con quimioterapia sola, con una mediana de SLP de 6,3 frente a 4,2 meses (HR=0,48; IC del 95 por ciento, 0,36–0,64; P<0,001).1 La combinación de amivantamab y quimioterapia con lazertinib redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 56 por ciento en comparación con quimioterapia sola, con una mediana de SLP de 8,3 frente a 4,2 meses (HR=0,44; IC del 95 por ciento 0,35–0,56; P<0,001).1 La mejora en la SLP fue similar en todos los subgrupos preespecificados de pacientes, según su edad, sexo, origen étnico, antecedentes de metástasis cerebrales, hábito tabáquico y líneas de tratamiento anterior con osimertinib.1 Además, la combinación de amivantamab y quimioterapia mostró una TRO del 64 por ciento y la de amivantamab más quimioterapia con lazertinib demostró una TRO del 63 por ciento en comparación con una tasa de respuesta del 36 por ciento con quimioterapia sola.1

Los datos de MARIPOSA-2 son también los primeros que muestran que la combinación de amivantamab puede proporcionar actividad intracraneal, que es esencial en una enfermedad en la que casi el 30 por ciento de los pacientes desarrolla metástasis cerebrales.1,3 Concretamente, la combinación de amivantamab más quimioterapia redujo el riesgo de progresión intracraneal o muerte en un 45 por ciento, en comparación con quimioterapia sola, con una mediana de SLP intracraneal de 12,5 frente a 8,3 meses (HR=0,55; IC del 95 por ciento, 0,38–0,79; P=0,001).1 La combinación de amivantamab más quimioterapia y lazertinib también redujo el riesgo de progresión intracraneal o muerte en un 42 por ciento, en comparación con quimioterapia sola, con una mediana de SLP intracraneal de 12,8 frente a 8,3 meses (HR=0,58; IC del 95 por ciento, 0,44–0,78; P<0,001).1

«Las mutaciones ex19del o L858R del EGFR son las más frecuentes en este receptor en el CPNM, y los pacientes que las presentan se enfrentan a una tasa de supervivencia global a los cinco años de solo el 19 por ciento», señala Martin Vogel, director del área terapéutica de Oncología para Europa, Oriente Medio y África de Janssen-Cilag GmbH. «Estos regímenes basados en amivantamab son los primeros en mostrar una mejor supervivencia libre de progresión en esta población de pacientes que habían presentado un avance de la enfermedad pese al tratamiento con osimertinib y ofrecen nuevas esperanzas para pacientes a los que les quedan pocas opciones».

Los datos preliminares de supervivencia global (SG) mostraron una tendencia favorable a amivantamab más quimioterapia en comparación con quimioterapia sola (HR=0,77; IC del 95 por ciento, 0,49–1,21). No se observaron diferencias en la SG en el análisis intermedio para amivantamab más quimioterapia y lazertinib en comparación con quimioterapia sola (HR=0,96; IC del 95 por ciento, 0,67–1,35).1

El perfil de seguridad de amivantamab fue coherente con el observado anteriormente. Los acontecimientos adversos (AA) más frecuentes en los grupos tratados con amivantamab fueron de carácter hematológico y relacionados con el EGFR y la transición mesénquima-epitelio (MET).1 La combinación de amivantamab y quimioterapia dio lugar a tasas más bajas de AA hematológicos que el tratamiento con amivantamab más quimioterapia con lazertinib.1 La incidencia general de AA de especial interés para los brazos de combinaciones con amivantamab, como las reacciones relacionadas con la perfusión, la erupción cutánea y la neumonitis, fue comparable a la observada en el tratamiento con amivantamab en monoterapia.1 Se dieron AAAA graves en el 52 por ciento de los pacientes que recibieron amivantamab más quimioterapia con lazertinib y en el 32 por ciento de los pacientes tratados con amivantamab más quimioterapia, en comparación con el 20 por ciento de los pacientes que recibieron quimioterapia sola.1 La incidencia de AA relacionados con el tratamiento que llevaron a la muerte fue baja y comparable entre todos los grupos de tratamiento.1 Las tasas de tromboembolismo venoso (TEV) fueron mayores en las combinaciones con amivantamab, mayoritariamente de grado 1 o 2, sin ningún acontecimiento de grado 5 y las tasas de suspensiones debidas a TEV fueron inferiores o iguales al uno por ciento. La incidencia de enfermedad pulmonar intersticial (incluida la neumonitis) fue del tres por ciento o inferior en todas las combinaciones de amivantamab.1

«La combinación de amivantamab y quimioterapia, administrada con o sin lazertinib, mostró un control similar de la enfermedad en todos los subgrupos preespecificados de pacientes del estudio MARIPOSA-2», señala el Dr. Craig Tendler, M.D., vicepresidente de Desarrollo Avanzado y Asuntos Médicos a nivel global de Janssen Research & Development, LLC. «Estos esperanzadores resultados refuerzan el perfil distintivo de los regímenes basados en amivantamab como posibles opciones de tratamiento revolucionarias y marcan otro importante hito en nuestro empeño por transformar el tratamiento del CPNM con mutación del EGFR».

Amivantamab es un anticuerpo monoclonal biespecífico dirigido a EGFR y MET con actividad direccionadora de las células inmunitarias, y en el estudio MARIPOSA-2, se combinó con quimioterapia (carboplatino y pemetrexed) y se administró con o sin lazertinib, un inhibidor de la tirosina quinasa (TKI) del EGFR de tercera generación en pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico con mutación del EGFR después de progresión de la enfermedad durante o después del tratamiento con osimertinib.1,4,5,6,7,8 En el estudio, 657 pacientes fueron distribuidos aleatoriamente para recibir tratamiento con amivantamab y quimioterapia, con o sin lazertinib, o quimioterapia sola.1 Se utilizaron criterios de valoración principales duales para comparar la SLP, evaluada mediante una revisión central independiente enmascarada (BICR, por sus siglas en inglés), de cada grupo experimental con el de quimioterapia sola. Los criterios de valoración secundarios fueron la SG, la TRO, la DR y la SLP intracraneal.1

Los resultados de MARIPOSA-2 respaldarán las futuras solicitudes previstas ante las autoridades sanitarias.

#FIN#

Acerca del estudio

MARIPOSA-2 ( NCT04988295 ), en el que se inscribieron 657 pacientes, es un estudio de Fase 3 aleatorizado y abierto que evalúa la eficacia y la seguridad de dos regímenes combinados de amivantamab (con y sin lazertinib) y quimioterapia.1,9 Los pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico con EGFR ex19del o sustitución L858R que presentaron progresión de la enfermedad en o después del tratamiento con osimertinib fueron aleatorizados a tratamiento con amivantamab más quimioterapia, amivantamab más quimioterapia con lazertinib, o quimioterapia sola.9 El criterio de valoración primario dual se utilizó para comparar la SLP (utilizando las directrices RECIST v1.1†) evaluada mediante BICR para cada brazo experimental con la quimioterapia sola. Los criterios de valoración secundarios incluyeron la respuesta objetiva evaluada mediante BICR, la SG, la DR, el tiempo hasta la terapia posterior, la SLP2 y la SLP intracraneal.9

Todos los participantes en el estudio se sometieron a imágenes cerebrales seriadas para permitir una evaluación sólida de los criterios de valoración intracraneales y evaluar la actividad en el SNC del amivantamab con y sin lazertinib.1 Dado que las metástasis cerebrales pueden suponer una carga significativa y malos resultados para los pacientes, este aspecto del diseño del estudio proporciona información crítica en un área de gran necesidad insatisfecha.3

Acerca de amivantamab

Amivantamab es un anticuerpo biespecífico EGFR-factor de transición mesénquimal-epitelial (MET) totalmente humano con actividad redireccionadora de las células inmunitarias, que actúa sobre los tumores con mutaciones activadoras y de resistencia en el EGFR y mutaciones y amplificaciones en MET.4,5,6,7,8 La Comisión Europea concedió la autorización condicional de comercialización a amivantamab en diciembre de 2021 para el tratamiento de pacientes adultos con CPNM avanzado con mutaciones activadoras de inserción en el exón 20 del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), tras el fracaso de la terapia basada en platino.4 Amivantamab es el primer tratamiento aprobado en la Unión Europea dirigido específicamente contra las mutaciones de inserción del exón 20 del EGFR en el CPNM.4 En octubre de 2023, se presentó una solicitud de autorización de comercialización a la Agencia Europea del Medicamento para obtener la aprobación de la combinación de amivantamab con quimioterapia (carboplatino-pemetrexed) para el tratamiento de primera línea de pacientes con CPNM con mutaciones de inserción del exón 20 del EGFR.10

Además de en el estudio de Fase 3 MARIPOSA-2, amivantamab se está estudiando en diversos ensayos clínicos en el CPNM, que incluyen:

El estudio de Fase 3 MARIPOSA ( NCT04487080 ) que evalúa amivantamab en combinación con lazertinib frente a osimertinib y frente a solo lazertinib como tratamiento de primera línea de pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico con mutaciones de sustitución EGFR ex19del o L858R. Los datos iniciales de este estudio aleatorizado de Fase 3 demostraron una mejora estadística y clínicamente significativa de la SSP en los pacientes que recibieron amivantamab más lazertinib frente a osimertinib. 11,12

) que evalúa amivantamab en combinación con lazertinib frente a osimertinib y frente a solo lazertinib como tratamiento de primera línea de pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico con mutaciones de sustitución EGFR ex19del o L858R. Los datos iniciales de este estudio aleatorizado de Fase 3 una mejora estadística y clínicamente significativa de la SSP en los pacientes que recibieron amivantamab más lazertinib frente a osimertinib. El estudio de Fase 3 PAPILLON ( NCT04538664 ) que evalúa amivantamab en combinación con carboplatino-pemetrexed frente a carboplatino-pemetrexed en el tratamiento de primera línea de pacientes con CPNM avanzado o metastásico con mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR. Los datos iniciales de este estudio aleatorizado de Fase 3 demostraron demostraron una mejora estadística y clínicamente significativa de la SSP y otros criterios de valoración fundamentales del estudio en pacientes que recibieron amivantamab más quimioterapia frente a quimioterapia sola. 13,14

) que evalúa amivantamab en combinación con carboplatino-pemetrexed frente a carboplatino-pemetrexed en el tratamiento de primera línea de pacientes con CPNM avanzado o metastásico con mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR. Los datos iniciales de este estudio aleatorizado de Fase 3 demostraron una mejora estadística y clínicamente significativa de la SSP y otros criterios de valoración fundamentales del estudio en pacientes que recibieron amivantamab más quimioterapia frente a quimioterapia sola. El estudio de Fase 1 CHRYSALIS ( NCT02609776 ) que evalúa el amivantamab en participantes con CPNM avanzado. 15

) que evalúa el amivantamab en participantes con CPNM avanzado. El estudio de Fase 1/1b CHRYSALIS-2 ( NCT04077463 ) que evalúa amivantamab en combinación con lazertinib y lazertinib como monoterapia en pacientes con CPNM avanzado con mutaciones del EGFR. 16

) que evalúa amivantamab en combinación con lazertinib y lazertinib como monoterapia en pacientes con CPNM avanzado con mutaciones del EGFR. El estudio de Fase 1 PALOMA ( NCT04606381 ) que evalúa la viabilidad de la administración subcutánea (SC) de amivantamab basándose en la seguridad y la farmacocinética y para determinar una dosis, un régimen de dosis y una formulación para la administración SC de amivantamab. 17

) que evalúa la viabilidad de la administración subcutánea (SC) de amivantamab basándose en la seguridad y la farmacocinética y para determinar una dosis, un régimen de dosis y una formulación para la administración SC de amivantamab. El estudio de Fase 2 PALOMA-2 ( NCT05498428 ) que evalúa la administración de amivantamab por vía subcutánea en participantes con tumores sólidos avanzados o metastásicos, incluido el CPNM con mutación del EGFR. 18

) que evalúa la administración de amivantamab por vía subcutánea en participantes con tumores sólidos avanzados o metastásicos, incluido el CPNM con mutación del EGFR. El estudio de Fase 3 PALOMA-3 ( NCT05388669 ) que evalúa lazertinib con amivantamab SC en comparación con amivantamab intravenoso en participantes con CPNM avanzado o metastásico con mutación del EGFR. 19

) que evalúa lazertinib con amivantamab SC en comparación con amivantamab intravenoso en participantes con CPNM avanzado o metastásico con mutación del EGFR. El estudio de Fase 1/2 METalmark ( NCT05488314 ) que evalúa la terapia combinada de amivantamab y capmatinib en el CPNM localmente avanzado o metastásico. 20

) que evalúa la terapia combinada de amivantamab y capmatinib en el CPNM localmente avanzado o metastásico. El estudio de Fase 2 SKIPPirr ( NCT05663866 ) que explora cómo disminuir la incidencia y/o gravedad de las reacciones relacionadas con la infusión de primera dosis con amivantamab en combinación con lazertinib en CPNM avanzado o metastásico con mutación del EGFR en recaída o refractario.21





Para conocer el listado completo de acontecimientos adversos, la información posológica y de administración, las contraindicaciones y otras precauciones en el uso de amivantamab, consulte la ficha técnica .4

▼En consonancia con la normativa de la EMA para nuevos medicamentos y para aquellos a los que se les concede la aprobación condicional, amivantamab está sujeto a un seguimiento adicional.

Acerca de lazertinib

El lazertinib es un ITC del EGFR oral de tercera generación que penetra en el cerebro, actuando sobre la mutación T790M y las mutaciones activadoras del EGFR, al tiempo que preserva el EGFR natural. Un análisis de la eficacia y seguridad de lazertinib del estudio de Fase 3 LASER301 se publicó en The Journal of Thoracic Oncology in en 2023.22 En 2018, Janssen Biotech, Inc. firmó un acuerdo de licencia y colaboración con Yuhan Corporation para el desarrollo de lazertinib.

Acerca del cáncer de pulmón no microcítico

En Europa, se estima que 477.534 pacientes fueron diagnosticados de cáncer de pulmón en 2020, de los cuales alrededor del 85 por ciento fueron diagnosticados de CPNM.23,24 El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en Europa, con más fallecimientos que el cáncer de mama y el de próstata juntos.24

Los principales subtipos de CPNM son el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células grandes.25 Entre las mutaciones drivers más comunes en el CPNM están las alteraciones en el EGFR, un receptor de la tirosina quinasa que favorece el crecimiento y la división celulares.26 Las mutaciones del EGFR están presentes en el 10-15 por ciento de los pacientes occidentales con adenocarcinoma CPNM y se dan en un 40-50 por ciento de los pacientes asiáticos.27,28,29,30 Las mutaciones del EGFR ex19del o EGFR L858R son las más frecuentes.31 La tasa de supervivencia a cinco años de todas las personas con CPNM avanzado y mutaciones del EGFR tratadas con inhibidores de la tirosina cinasa (ITC) del EGFR es inferior al 20 por ciento.32,33 Los pacientes con mutaciones ex19del o L858R del EGFR tienen una SG a cinco años en el mundo real del 19 por ciento.34

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad sea cosa del pasado. Nosotros, Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson, trabajamos sin descanso para hacer de ese futuro una realidad para pacientes de todo el mundo, luchando contra la enfermedad con la ciencia, mejorando el acceso con ingenio y sanando la desesperanza con corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: oncología, inmunología, neurociencia, cardiovascular, hipertensión pulmonar y retina.

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en www.linkedin.com/janssenEMEA para conocer las últimas novedades. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag GmbH, Janssen Research & Development, LLC y Janssen Biotech, Inc. son empresas de Johnson & Johnson.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de amivantamab y lazertinib. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Dichas proyecciones están basadas en las expectativas actuales de futuros eventos. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Research and Development, LLC, Janssen Biotech, Inc., Jannsen-Cilag GmbH, y/o Johnson & Johnson. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre de éxito clínico y de obtener aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; oposiciones a patentes; cambios en la conducta y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de salud; cambios en las leyes y las normas vigentes, incluidas reformas globales del sistema de salud; y tendencias hacia la reducción de costes de salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 1 de enero de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» y «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ninguna de las Janssen Pharmaceutical Companies ni Johnson & Johnson se compromete a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

# # #

* El Dr. Passaro ha trabajado como consultor para Janssen; no ha recibido ninguna remuneración por sus trabajos en los medios de comunicación.

†RECIST (v1.1) hace referencia a los Criterios de evaluación de la respuesta en tumores sólidos, que es un modo estandarizado de medir el grado en que los tumores sólidos responden al tratamiento y está basado en si los tumores se reducen, se quedan igual o crecen.

References

1 Passaro P, et al. Amivantamab Plus Chemotherapy (With or Without Lazertinib) vs Chemotherapy Alone in EGFR-mutated, Advanced Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) After Progression on Osimertinib: MARIPOSA-2, a Phase 3, Global, Randomized, Controlled Trial. 2023 European Society for Medical Oncology. 23 de octubre de 2023.

2 Passaro P, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFR-mutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: Primary results from the phase 3 MARIPOSA-2 study. Annals of Oncology. Disponible en: https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(23)04281-3/fulltext . Consultado: octubre de 2023.

3 Fuchs J, et al. Resection of isolated brain metastases in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients – evaluation of outcome and prognostic factors: A retrospective multicenter study. PLoS ONE 16(6):e0253601. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253601 .

4 European Medicines Agency. Amivantamab Summary of Product Characteristics. Enero de 2023. Disponible en: Rybrevant, INN-amivantamab (europa.eu). Consultado: octubre de 2023.

5 Grugan, et al. Fc-mediated activity of EGFR x c-Met bispecific antibody JNJ-61186372 enhanced killing of lung cancer cells. mAbs. 2017; 9(1): 114-126.

6 Yun, et al. Antitumor Activity of Amivantamab (JNJ-61186372), an EGFR–MET Bispecific Antibody, in Diverse Models of EGFR Exon 20 Insertion–Driven NSCLC. Cancer Discovery. 2020;10(8):1194-1209.

7 Vijayaraghavan et al. Amivantamab (JNJ-61186372), an Fc Enhanced EGFR/cMet Bispecific Antibody, Induces Receptor Downmodulation and Antitumor Activity by Monocyte/Macrophage Trogocytosis. Molecular Cancer Therapeutics.

2020;19(10):2044-2056.

8 Moores, et al. A Novel Bispecific Antibody Targeting EGFR and cMet Is Effective against EGFR Inhibitor-Resistant Lung Tumors. Cancer Research. 2016; 76(13) (supl. 27216193): 3942-3953.

9 ClinicalTrials.gov. A Study of Amivantamab and Lazertinib in Combination With Platinum-Based Chemotherapy Compared With Platinum-Based Chemotherapy in Patients With Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)-Mutated Locally Advanced or Metastatic Non- Small Cell Lung Cancer After Osimertinib Failure (MARIPOSA-2). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04988295 . Consultado en octubre de 2023.

10 Janssen EMA. Comunicado de prensa. Disponible en: https://www.janssen.com/emea/sites/www_janssen_com_emea/files/papillon_ema_filing_release.pdf Consultado: octubre de 2023.

11 ClinicalTrials.gov. A Study of Amivantamab and Lazertinib Combination Therapy Versus Osimertinib in Locally

Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer (MARIPOSA). Disponible en:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04487080 . Consultado en octubre de 2023.

12 Jnj.com. Comunicado de prensa. Disponible en: https://www.jnj.com/landmark-phase-3-mariposa-study-meets-primary-endpoint-resulting-in-statistically-significant-and-clinically-meaningful-improvement-in-progression-free-survival-for-rybrevant-amivantamab-vmjw-plus-lazertinib-versus-osimertinib-in-patients-with-egfr-mutated-non-small-cell-lung-cancer . Consultado: octubre de 2023.

13 ClinicalTrials.gov. A Study of Combination Amivantamab and Carboplatin-Pemetrexed Therapy, Compared With Carboplatin-Pemetrexed, in Participants With Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Characterized by

Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Exon 20 Insertions (PAPILLON). Disponible en:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04538664 . Consultado en octubre de 2023.

14 Jnj.com. Comunicado de prensa. Disponible en: https://www.jnj.com/treatment-with-rybrevant-amivantamab-vmjw-plus-chemotherapy-resulted-in-statistically-significant-and-clinically-meaningful-improvement-in-progression-free-survival-in-patients-with-newly-diagnosed-egfr-exon-20-insertion-mutation-positive-non-small-cell-lung-cancer . Consultado: octubre de 2023.

15 ClinicalTrials.gov. A Study of Amivantamab, a Human Bispecific EGFR and cMet Antibody, in Participants With Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (CHRYSALIS). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02609776 . Consultado en octubre de 2023.

16 ClinicalTrials.gov. A Study of Lazertinib as Monotherapy or in Combination With Amivantamab in Participants With Advanced Non-small Cell Lung Cancer (CHRYSALIS-2). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04077463 . Consultado en octubre de 2023.

17 ClinicalTrials.gov. A Study of Amivantamab Subcutaneous (SC) Administration for the Treatment of Advanced Solid Malignancies (PALOMA). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04606381 . Consultado en octubre de 2023.

18 ClinicalTrials.gov. A Study of Amivantamab in Participants With Advanced or Metastatic Solid Tumors Including Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)-Mutated Non-Small Cell Lung Cancer (PALOMA-2). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05498428 . Consultado en octubre de 2023.

19 ClinicalTrials.gov. A Study of Lazertinib With Subcutaneous Amivantamab Compared With Intravenous Amivantamab in Participants With Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)-Mutated Advanced or Metastatic Non-small Cell Lung Cancer (PALOMA-3). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05388669 . Consultado en octubre de 2023.

20 ClinicalTrials.gov. A Study of Amivantamab and Capmatinib Combination Therapy in Unresectable Metastatic Non-small Cell Lung Cancer (METalmark). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05488314 . Consultado en octubre de 2023.

21 ClinicalTrials.gov. Premedication to Reduce Amivantamab Associated Infusion Related Reactions (SKIPPirr). Disponible en: https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05663866 . Consultado en octubre de 2023.

22 Cho, BC, et al. (2023). Lazertinib versus gefitinib as first-line treatment in patients with EGFR-mutated advanced non-small-cell lung cancer: Results From LASER301. Journal of Clinical Oncology. JCO2300515. Advance online publication. https://doi.org/10.1200/JCO.23.00515. https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3957815-1&h=1674621843&u=https://doi.org/10.1200/JCO.23.00515&a=https://doi.org/10.1200/JCO.23.00515.

23 Globocan 2020. Estimated number of incident cases deaths in 2020, Europe, both sexes, all ages. Disponible en: www.gco.iarc.fr . Consultado en octubre de 2023.

24 Zappa C et al. Non-small cell lung cancer: current treatment and future advances. Translational Lung Cancer Research 2016; 5(3): 288-300.

25 Oxnard JR, et al. Natural history and molecular characteristics of lung cancers harboring EGFR exon 20 insertions. Journal of Thoracic Oncology. Febrero de 2013;8(2):179-84. doi: 10.1097/JTO.0b013e3182779d18.

26 Bauml JM, et al. Underdiagnosis of EGFR Exon 20 Insertion Mutation Variants: Estimates from NGS-based Real World Datasets. Resumen presentado en: Reunión anual de la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón; 29 de enero de 2021; Singapur.

27 Pennell NA, et al. A phase II trial pf adjuvant erlotinib in patients with resected epidermal growth factor receptor-mutant non-small cell lung cancer. Journal of Clinical Oncology. 37:97-104.

28 Burnett H, et al. Epidemiological and clinical burden of EGFR exon 20 insertion in advanced non-small cell lung cancer: a systematic literature review. Resumen presentado en: Reunión anual de la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón; 29 de enero de 2021; Singapur.

29 Zhang YL, et al. The prevalence of EGFR mutation in patients with non-small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis. Oncotarget. 2016;7(48):78985–78993.

30 Midha A, et al. EGFR mutation incidence in non-small-cell lung cancer of adenocarcinoma histology: a systematic review and global map by ethnicity. American Journal of Cancer Research. 2015;5(9):2892-2911.

31 Asociación Americana del Pulmón. EGFR and Lung Cancer. https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/lung-cancer/symptoms-diagnosis/biomarker-testing/egfr . Consultado en octubre de 2023.

32 Howlader N, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2016, National Cancer Institute. Bethesda, MD, https://seer.cancer.gov/csr/1975_2016/ , basado en la presentación de datos del SEER de noviembre de 2018, publicada en el sitio web del SEER.

33 Lin JJ, et al. Five-Year Survival in EGFR-Mutant Metastatic Lung Adenocarcinoma Treated with EGFR-TKIs. Journal of Thoracic Oncology. 2016 Abr;11(4):556-65.

34 Girard N, et al. Comparative clinical outcomes for patients with NSCLC harboring EGFR exon 20 insertion mutations and common EGFR mutations. Resumen presentado en: Reunión anual de la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón; 29 de enero de 2021; Singapur.

CP-417580

Octubre de 2023