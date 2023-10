Elis : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 en croissance de +9,0%

Croissance organique de +9,5%,

en ligne avec notre objectif de croissance annuelle

Confirmation de tous nos objectifs 2023

La croissance organique du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 reste très solide à +9,5%

Poursuite de la bonne dynamique de prix grâce aux ajustements mis en place tout au long de l’année 2022 et depuis le 1 er janvier 2023, pour compenser l’inflation de nos coûts

janvier 2023, pour compenser l’inflation de nos coûts Effet calendaire défavorable : impact d’environ -0,5% sur la croissance organique du trimestre

La dynamique commerciale reste bien orientée, avec de nombreuses signatures de nouveaux contrats au 3 ème trimestre, notamment en Vêtement professionnel

trimestre, notamment en Vêtement professionnel La grande discipline tarifaire occasionne une hausse modérée du taux de perte

Activité contrastée en Hôtellerie-Restauration en juillet/août, légère amélioration en septembre





Le Groupe poursuit activement son désendettement : levier d’endettement de 2,2x au 30 septembre 2023, contre 2,6x au 30 septembre 2022

Le 5 octobre 2023, Moody's a relevé sa perspective pour la note d’Elis de "stable" à "positive", reflétant l’amélioration continue de la rentabilité du Groupe et sa solide génération de free cash-flow

Levier d’endettement attendu à environ 2,1x au 31 décembre 2023 et inférieur à 2,0x en 2024

La trajectoire de désendettement que nous anticipons est en ligne avec les niveaux requis pour l’obtention d’une notation Investment grade ; une fois obtenue, l’objectif de la politique financière du Groupe sera de conserver cette notation





Confirmation des objectifs financiers 2023

Croissance organique du chiffre d’affaires annuel 2023 attendue à environ +12%

Marge d’EBITDA ajusté 2023 attendue en amélioration d’environ +70pb par rapport à 2022

EBIT ajusté 2023 attendu au-dessus de 660m€

Résultat net courant 2023 attendu au-dessus de 410m€

Résultat net courant par action 2023 attendu au-dessus de 1,65€ sur une base diluée (en augmentation d’au moins +13% par rapport à 2022)

Free cash-flow 2023 (après paiement des loyers) attendu au-dessus de 260m€ (en augmentation d’au moins +16% par rapport à 2022)

Nous anticipons une nouvelle amélioration de nos principaux indicateurs financiers en 2024 (notamment marge d’EBITDA, free cash-flow et levier d’endettement)





Publication de la feuille de route climat d’Elis et de ses objectifs à horizon 2030 approuvés par la Science Based Targets initiative

Objectif de réduire de 47,5% en valeur absolue les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 du Groupe d'ici 2030, par rapport à 2019

Objectif de réduire de 28% en valeur absolue les émissions de gaz à effet de serre du scope 3 du Groupe (également par rapport à 2019)

Saint-Cloud, le 26 octobre 2023 – Elis, leader mondial des services circulaires, publie ce jour son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023. Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse n’ont pas été audités.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Au 3ème trimestre 2023, Elis enregistre une croissance organique de son chiffre d’affaires de +9,5% qui reflète notre capacité à ajuster les prix à la hausse pour compenser l’inflation de nos coûts.

La dynamique commerciale reste soutenue dans toutes nos géographies. Nos offres, qui répondent aux besoins accrus de nos clients en matière d’hygiène, de traçabilité et de sécurité d’approvisionnement, ont continué de remporter un franc succès et nous avons poursuivi les signatures de nouveaux contrats en Vêtement professionnel sur le trimestre.

En Hôtellerie-Restauration, la base comparable était élevée et l’activité, comme nous l’attendions, a été contrastée en juillet et août ; septembre a montré une légère amélioration.

La discipline tarifaire du Groupe a parfois entraîné le non-renouvellement d’un contrat existant, ou un manque à gagner sur une opportunité de nouveau contrat. Toutefois, cette politique tarifaire, couplée à la poursuite de l’optimisation des process logistiques et industriels dans toutes les géographies, contribuera à l’amélioration de la marge d’EBITDA en 2023 et permettra de l’améliorer à nouveau en 2024.

La performance opérationnelle au 3ème trimestre nous permet de confirmer l’intégralité de nos objectifs 2023. Le désendettement du Groupe se poursuit, et nous attendons un levier d’endettement financier à environ 2,1x au 31 décembre 2023, ce qui devrait rapidement rendre le Groupe compatible avec un profil Investment grade. Dans ce contexte, je me félicite du relèvement de la perspective pour la note d’Elis de "stable" à "positive" par Moody’s au début du mois d’octobre.

Enfin, au début du mois de septembre, Elis a dévoilé sa feuille de route climat et ses objectifs à horizon 2030, approuvés par la Science Based Targets initiative. Ils témoignent notamment de l’engagement du Groupe à accompagner ses clients dans la réduction de leurs émissions de CO2 et sont un facteur d’attractivité et de fierté pour l’ensemble de nos salariés, engagés au quotidien.

La grande résilience dont Elis a fait preuve à travers les différentes crises récentes, son savoir-faire opérationnel, son profil de croissance organique renforcé et son modèle fondé sur les principes de l’économie circulaire sont des atouts majeurs qui permettront au Groupe de continuer à affirmer son leadership dans tous les pays où il est présent. »

I. Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023





Chiffre d’affaires publié

En millions d’euros



S1 2023

T3



9M



S1 2022

T3



9M



S1 Var.



T3



9M France 640,3 347,2 987,5 564,0 319,1 883,1 +13,5% +8,8% +11,8% Europe centrale 497,3 257,3 754,6 410,7 227,9 638,6 +21,1% +12,9% +18,2% Scandin. & Eur. de l’Est 300,1 143,8 444,0 280,2 147,1 427,4 +7,1% -2,2% +3,9% Royaume-Uni & Irlande 257,3 143,4 400,7 224,2 129,0 353,2 +14,8% +11,1% +13,4% Amérique latine 213,7 117,0 330,7 141,0 102,7 243,6 +51,6% +14,0% +35,7% Europe du Sud 179,9 108,1 288,0 150,3 96,8 247,1 +19,8% +11,7% +16,6% Autres 12,6 6,6 19,1 13,5 8,2 21,7 -6,9% -20,4% -12,0% Total 2 101,3 1 123,3 3 224,7 1 783,8 1 031,0 2 814,8 +17,8% +9,0% +14,6%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Décomposition de la croissance du chiffre d’affaires publié 3ème trimestre 2022

En millions d’euros T3 2023 T3 2022 Croissance organique Croissance externe Effet change Croissance publiée France 347,2 319,1 +8,8% - - +8,8% Europe centrale 257,3 227,9 +12,3% - +0,6% +12,9% Scandin. & Eur. de l’Est 143,8 147,1 +5,0% - -7,3% -2,2% Royaume-Uni & Irlande 143,4 129,0 +11,6% - -0,5% +11,1% Amérique latine 117,0 102,7 +10,9% - +3,1% +14,0% Europe du Sud 108,1 96,8 +10,3% +1,4% - +11,7% Autres 6,6 8,2 -20,3% - -0,1% -20,4% Total 1 123,3 1 031,0 +9,5% +0,1% -0,7% +9,0%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Croissance organique du chiffre d’affaires des 9 premiers mois de 2023



T1 2023

T2 2023



T3 2023

9 mois 2023 France +15,8% +11,6% +8,8% +11,8% Europe centrale +21,4% +16,7% +12,3% +16,6% Scandinavie & Eur. de l’Est +15,8% +7,4% +5,0% +9,2% Royaume-Uni & Irlande +23,9% +13,9% +11,6% +16,0% Amérique latine +12,6% +9,5% +10,9% +10,9% Europe du Sud +24,7% +15,4% +10,3% +15,8% Autres -15,4% +6,6% -20,3% -10,4% Total +18,3% +12,5% +9,5% +13,1%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

France

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre est en croissance de +8,8% (intégralement organique). La dynamique de prix est bonne, tirée par les ajustements mis en place depuis 2022 pour compenser l’inflation de nos coûts, et nous continuons d’enregistrer de nombreux gains de contrats en Vêtement professionnel et en Pest control. Cependant, nous enregistrons une légère baisse de l’activité avec nos petits clients, notamment pour des services non essentiels. En Hôtellerie-Restauration, la base comparable était élevée et l’activité estivale fut légèrement inférieure à celle de 2022 ; en revanche, septembre a affiché une légère croissance et nos clients restent optimistes pour le futur.

Europe centrale

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +12,9% au 3ème trimestre (+12,3% en organique). La dynamique commerciale est toujours satisfaisante, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas où le développement de l’externalisation permet la signature de nouveaux contrats en Vêtement professionnel. En Allemagne, la majorité des ajustements de prix négociés en 2022 pour compenser la forte inflation (en particulier salariale) a été mise en place au début de l’année 2023, notamment pour nos clients du secteur de la Santé, et la croissance organique du pays est de +15% au 3ème trimestre. Cependant, la discipline tarifaire du Groupe entraîne quelques pertes de contrats dans plusieurs pays, principalement en Allemagne (Santé).

Scandinavie & Europe de l’Est

Le chiffre d’affaires de la région est en baisse de -2,2% au 3ème trimestre, avec un effet change de -7,3% principalement dû à l’évolution de la couronne suédoise et de la couronne norvégienne. La croissance organique du trimestre ressort à +5,0%, grâce aux ajustements de prix et au développement commercial très soutenu en Vêtement professionnel (y compris Ultra propre). De plus, en Hôtellerie-Restauration, l’activité a été bonne pendant l’été. L’activité auprès des petits clients a quant à elle ralenti sur le trimestre, notamment en Suède et au Danemark.

Royaume-Uni & Irlande

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +11,1% au 3ème trimestre (+11,6% en organique). La dynamique de prix reste très bonne dans la zone. En Industrie et Commerce & Services, nous enregistrons la signature de nouveaux contrats grâce à un effort commercial soutenu mais l’activité des clients au Royaume-Uni reste pénalisée par la situation macro-économique atone. Enfin, en Hôtellerie-Restauration, notre discipline tarifaire a entraîné quelques pertes de volumes.

Amérique latine

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +14,0% au 3ème trimestre (+10,9% en organique), avec un effet change de +3,1%. La dynamique d’externalisation se poursuit et nous continuons d’enregistrer des gains de contrats en Santé. De plus, les pertes de contrats restent très limitées malgré un effet prix désormais supérieur à l’inflation. Enfin, notre filiale mexicaine, consolidée depuis le 1er juillet 2022, est en forte croissance et contribue à accélérer la dynamique de la région.

Europe du Sud

Le chiffre d’affaires de la région est en hausse de +11,7% au 3ème trimestre (+10,3% en organique), avec une bonne dynamique de prix. En Vêtement professionnel, le développement de l’externalisation se poursuit et nous enregistrons le gain de nombreux nouveaux contrats sur le trimestre. L’activité en Hôtellerie-Restauration a été satisfaisante sur le trimestre, notamment en septembre. Enfin, l’acquisition de Gruppo Indaco en Italie (société spécialisée dans le Pest Control avec un chiffre d’affaires d’environ 5m€ en base annuelle), consolidée depuis le 1er juin, contribue pour +1,4% à la croissance du trimestre dans la région.

II. Actualité RSE





L’économie circulaire au cœur du modèle économique d’Elis

Elis propose à ses clients des produits qui sont entretenus, réparés, réutilisés et réemployés afin d’optimiser leur utilisation et leur durée de vie. Le Groupe sélectionne ainsi ses produits textiles sur la base de critères de durabilité assurant un grand nombre de cycles de lavage et dispose également d’ateliers de réparation. Elis a la conviction que le modèle d’économie circulaire, visant notamment à réduire les consommations de ressources naturelles en optimisant la durée de vie des produits, est une solution durable pour répondre aux enjeux environnementaux actuels.

Les services proposés par Elis se positionnent notamment comme une alternative durable :

Par rapport à l’achat ou à l’utilisation simple des produits : en les mutualisant entre plusieurs utilisateurs ou clients, et en cherchant en permanence à améliorer les processus industriels liés à leur entretien. A titre d’exemple, l’utilisation de vêtements professionnels entretenus par Elis permet, par rapport à des vêtements entretenus à domicile ou en blanchisserie traditionnelle, de réduire les émissions de CO 2 jusqu’à 37% et la consommation d’eau de 48%. (source : EY)

jusqu’à 37% et la consommation d’eau de 48%. (source : EY) Par rapport à des produits à usage unique, dit jetables : en proposant des solutions réutilisables, le plus souvent entretenues localement, contribuant également à l’emploi et au développement économique des territoires. A titre d’exemple, l’utilisation de tenues de bloc opératoire réutilisables dans les établissements de santé permet une baisse comprise entre 31% et 62% des émissions de CO 2 en comparaison avec des tenues jetables (source : Cleaner Environmental Systems)

De plus, ces alternatives à des approches linéaires de consommation permettent à nos clients d’éviter des émissions de CO 2 et de contribuer à réduire leurs propres émissions.

La Fondation Ellen MacArthur estime quant à elle que « l’économie circulaire est nécessaire pour atteindre le Zéro Emissions Nettes » et que près de « 10 milliards de tonnes de CO 2 (soit 20% des émissions mondiales) pourraient être réduites grâce à une transition de nos modèles vers l’économie circulaire ». (https://climate.ellenmacarthurfoundation.org)

Notations extra-financières

En 2022, Sustainalytics a amélioré la notation ESG d’Elis de 10 points à 14,8 (« risque faible »). Elis a de plus obtenu la note de « A- » au questionnaire Climat du CDP (Carbon Disclosure Project), une organisation à but non-lucratif qui réalise des évaluations indépendantes sur la base des informations mises à disposition par les entreprises sur leur stratégie, gestion, performance, engagement de leurs parties prenantes sur le climat, etc. Cette évaluation place ainsi le Groupe dans la catégorie « Leadership » et souligne son engagement et son action en matière de changement climatique. De plus, le Groupe a obtenu la note « A » au CDP Supplier Engagement Leaderboard, ce qui place Elis dans le top 8% des entreprises évaluées pour leurs actions mises en place sur la chaîne de valeur en faveur du climat.

Elis a de plus renouvelé son excellente performance au questionnaire EcoVadis, en maintenant son score de 75/100 dans un contexte toujours plus exigeant en matière de RSE. Ce score permet au Groupe de disposer d’une médaille d’or, le positionnant parmi le top 5% des 100 000 entreprises évaluées par EcoVadis.

Enfin, Elis a amélioré son score auprès de l’agence de notation Gaïa, à 75/100 vs 73/100 précédemment, et le Groupe conserve son niveau « Or ».

Notre engagement en faveur du climat : des objectifs ambitieux à horizon 2030

Le 4 septembre dernier, Elis a dévoilé sa feuille de route climat et ses objectifs à horizon 2030, témoignant de son engagement à accompagner la transition de la société vers une économie bas-carbone.

Elis vise ainsi à :

Réduire de 47,5% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 d'ici 2030, par rapport à 2019 1 ;

; Réduire de 28% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre du scope 3 issues de l’achat de biens et services, des carburants et de l’énergie amont, du transport et de la distribution amont, des déplacements domicile-travail ainsi que de la fin de vie des produits vendus (et ce également par rapport à 2019).

Ces objectifs ont été approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi). Cet organisme issu d’un partenariat entre le Pacte Mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI), le Carbon Disclosure Project (CDP) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), est l’acteur de référence internationale sur le sujet. Ces objectifs sont alignés avec les Accords de Paris de 2015, et visent à contribuer à limiter l’augmentation de température à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels pour les scopes 1 et 2, et nettement en dessous (« well below ») de 2°C pour le scope 3.

Ces objectifs climat marquent une nouvelle étape dans la stratégie RSE et climat d'Elis. Le Groupe travaille en effet depuis de nombreuses années à réduire sa consommation d'énergie et ses émissions de CO2eq. En 2022, il a réduit ses consommations d'énergie thermique en intensité de 26% par rapport à 2010 dans ses blanchisseries européennes et a atteint, et même dépassé, son objectif de réduction des émissions de CO2eq (scopes 1 et 2) par kilogramme de linge livré, avec une baisse de 25% depuis 2010. Le Groupe a également réduit ses émissions de CO2eq (Scope 1 & 2) en valeur absolue de 17,5% entre 2019 et 2022.

III. Autres informations





Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA ajusté est défini comme l’EBIT ajusté, avant dotations aux amortissements nets de la quote-part de subvention virée au compte de résultat.

La marge d’EBITDA ajusté est définie comme l’EBITDA ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT ajusté est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des relations clientèle, perte de valeur sur le goodwill, autres produits et charges opérationnels, frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

La marge d’EBIT ajusté est définie comme l’EBIT ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

Le résultat net courant correspond au résultat net en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante du Groupe.

Le free cash-flow est défini comme l’EBITDA ajusté moins ses éléments non-cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.

Le levier d’endettement financier correspond au covenant financier tel que défini dans le contrat de financement bancaire signé en 2021 : leverage ratio = endettement financier net / EBITDA ajusté pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies.

Répartition géographique

France Europe centrale : Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suisse Scandinavie & Europe de l’Est : Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Russie, Suède Royaume-Uni & Irlande Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie, Mexique Europe du Sud : Espagne & Andorre, Italie, Portugal



Présentation du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 d’Elis (en anglais)

Date : 26 octobre 2023 à 18h00, heure de Paris

Intervenants : Xavier Martiré, Président du Directoire et Louis Guyot, Directeur Administratif et Financier

Lien pour le webcast :

https://edge.media-server.com/mmc/p/vb4oquyu

Lien pour la conférence téléphonique et la session de questions/réponses :

https://register.vevent.com/register/BI18fe83fb28464c94857e64d63bdf3f83

Une présentation sera mise en ligne à 17h50, heure de Paris, sur le site corporate d’Elis : https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

Avertissements

Ce communiqué de presse peut contenir des informations et des déclarations relatives à des événements futurs, des tendances, des attentes, des objectifs, des perspectives et d’autres déclarations prospectives concernant les activités futures du Groupe, sa situation financière, ses résultats d’exploitation, ses performances et sa stratégie, au regard des objectifs liés au climat, des objectifs financiers et à d’autres objectifs inclus dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives ne sont pas des déclarations se rapportant à des faits historiques et peuvent contenir les termes « peut », « sera », « devrait », « continue », « vise », « estime », « projette », « croit », « a l’intention », « s’attend », « planifie », « cherche » ou « anticipe » ou des termes ou expressions dont le sens est similaire. En outre, le terme « ambition » exprime un résultat souhaité par le Groupe, étant précisé que les moyens à mettre en œuvre ne dépendent pas uniquement du Groupe. Ces informations et déclarations prospectives sont fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables à la date du présent communiqué de presse et qui, par nature, comportent des risques et incertitudes connus et inconnus du Groupe. Ces données, hypothèses et estimations sont susceptibles d’évoluer ou d’être ajustées en raison d’incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle du Groupe, liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire ou fiscal ou en raison d’autres facteurs dont le Groupe n’a pas connaissance à la date du présent communiqué de presse. En outre, la matérialisation de certains risques, notamment ceux décrits au chapitre 4 « Gestion des risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022, disponible sur le site internet d’Elis (www.elis.com), pourrait avoir un impact sur l’activité, la situation financière, les résultats, la performance et la stratégie du Groupe, notamment au regard de ces objectifs liés au climat. Par conséquent, la réalisation effective des objectifs liés au climat, des objectifs financiers et des autres objectifs inclus dans le présent communiqué de presse peut s’avérer inexacte à l’avenir, ou peut différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Le Groupe ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces informations et déclarations.

Ce communiqué de presse et les informations qu’il contient ont été préparés sur la base des données mises à la disposition du Groupe à la date de ce communiqué de presse. Sauf indication contraire dans le présent communiqué de presse, le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne sont valables qu’à cette date. Le Groupe n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements ou des circonstances futurs ou autres, excepté dans les cas où les lois et réglementations applicables le requièrent.

Ce communiqué de presse inclut certains indicateurs non financiers, ainsi que d’autres données non financières, qui sont tous sujets à des incertitudes de mesure résultant de limitations inhérentes à la nature et aux méthodes utilisées pour les déterminer. Ces données n’ont généralement pas de signification standardisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d’autres groupes. Le Groupe se réserve le droit de modifier, d’ajuster et/ou de retraiter les données incluses dans le présent communiqué de presse, de temps à autre, sans préavis et sans explication. Les données incluses dans le présent communiqué de presse peuvent être mises à jour, amendées, révisées ou supprimées dans des publications, présentations et/ou communiqués de presse ultérieurs d’Elis, en fonction notamment de la disponibilité, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations, ou de l’évolution des circonstances applicables, y compris de l’évolution des lois et réglementations en vigueur.

Ce communiqué de presse peut inclure ou se référer à des informations obtenues auprès de diverses sources tierces ou établies sur la base de celles-ci. Ces informations peuvent ne pas avoir été examinées et/ou vérifiées de manière indépendante par le Groupe et le Groupe n’approuve pas ou ne cautionne pas ces informations en les incluant ou en y faisant référence. En conséquence, le Groupe ne garantit pas ni l’exactitude, ni le caractère raisonnable, ni l’exhaustivité de ces informations, et aucune déclaration, garantie ou engagement, explicite ou implicite, n’est fait et le Groupe n’accepte aucune responsabilité quant à l’exactitude, le caractère raisonnable ou l’exhaustivité de ces informations, et le Groupe n’est pas tenu de mettre à jour ou de réviser ces informations.

Les données et les objectifs liés au climat inclus dans ce communiqué de presse n’ont pas été audités et n’ont pas fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes du Groupe.

Prochains évènements

Chiffre d’affaires annuel 2023 : 30 janvier 2024 (après bourse)

Résultats annuel 2023 : 7 mars 2024 (avant bourse)

IV. Contact





Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

1 L’objectif comprend les émissions liées à l'utilisation des terres et aux absorptions provenant des matières premières bioénergétiques. Les émissions du Scope 2 sont reportées en market-based.

Scope 1 (émissions directes) principalement associées aux consommations de gaz, carburant… ;

Scope 2 (émissions indirectes) associées aux consommations d’énergie électrique ou de vapeur ;

Scope 3 (autres émissions indirectes) associées aux autres champs d’émissions : achats, transport amont, déplacement des salariés…

