Ubisoft annonce ses résultats pour le premier semestre 2023-24

UBISOFT ANNONCE SES RESULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2023-24

Niveau record de net bookings au S1

Un T2 bien au-delà des attentes grâce au back-catalogue et aux nouveaux lancements



Lancements réussis d'Assassin's Creed Mirage et de The Crew Motorfest

Croissance remarquable de Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Ubisoft, un partenaire de confiance dans l'industrie

Confirmation des objectifs 2023-24

PREMIER SEMESTRE 2023-24 : NET BOOKINGS NETTEMENT SUPÉRIEUR AUX OBJECTIFS

En M€



Variation publiée vs.

S1 2022-23



En % du net bookings total S1 2023-24 S1 2022-23 Chiffre d’affaires IFRS15 836,0 +14,3% NA NA Net bookings 822,4 +17,6% NA NA Net bookings digital 716,7 +11,7% 87,1% 91,7% Net bookings PRI 514,3 +21,8% 62,5% 60,4% Net bookings back-catalogue 694,6 +37,4% 84,5% 72,3% Résultat opérationnel IFRS 16,1 NA NA NA Résultat opérationnel non-IFRS 43,5 NA 5,3% -19,9%

Second trimestre : Net bookings de 554,8 M€, en hausse de +36,6%, bien au-delà de l'objectif d'environ €350,0 M€, notamment grâce à des revenus beaucoup plus importants que prévu provenant de notre back-catalogue, venant de sa surperformance sous-jacente et de sa monétisation par le biais de partenariats. Ce résultat reflète également le lancement record de The Crew® Motorfest et des pré-livraisons plus élevées pour Assassin’s Creed® Mirage.

Des lancements réussis :

Assassin’s Creed Mirage : Un lancement solide avec un nombre de joueurs en semaine 1 comparable avec ceux d’Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey.

Un lancement solide avec un nombre de joueurs en semaine 1 comparable avec ceux d’Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey. The Crew Motorfest : Accueil très favorable par les joueurs et un record pour la franchise en termes de sell-through, de dépenses des consommateurs et d’adoption du season pass pour une semaine de lancement.

Surperformance du back-catalogue au T2 :

Rainbow Six ® Siege : Une performance remarquable avec une forte croissance à deux chiffres du Net Bookings, une forte activité soutenue par la sortie de la saison 3 de l’année 8 et de bons niveaux d’acquisition qui ont conduit à une croissance d’environ 50 % du Net Bookings au cours du premier semestre.

Une performance remarquable avec une forte croissance à deux chiffres du Net Bookings, une forte activité soutenue par la sortie de la saison 3 de l’année 8 et de bons niveaux d’acquisition qui ont conduit à une croissance d’environ 50 % du Net Bookings au cours du premier semestre. Assassin’s Creed : Performance soutenue du back-catalogue d’Assassin’s Creed sous l’impulsion du lancement d’Assassin's Creed Mirage.

: Performance soutenue du back-catalogue d’Assassin’s Creed sous l’impulsion du lancement d’Assassin's Creed Mirage. The Crew® 2 : Un engagement exceptionnel avec un mois record en termes de MAUs contribuant à un trimestre record pour la franchise en termes d’activité.





Finalisation de la transaction avec Activision Blizzard concernant les droits de cloud streaming

Objectifs 2023-24 confirmés : Forte croissance du Net Bookings et résultat opérationnel d’environ €400 millions – plan de réduction des coûts en bonne voie

Paris, le 26 octobre 2023 – Ubisoft publie ses résultats pour le premier semestre 2023-24.

Yves Guillemot, co-fondateur et Directeur général, déclare : « Ubisoft a réalisé un excellent deuxième trimestre, bien au-delà de nos attentes. L’activité a été portée principalement par la performance de notre back-catalogue, notamment grâce à la croissance remarquable de Rainbow Six Siege malgré un environnement concurrentiel pour les jeux de tir à la première personne. Je voudrais rendre hommage à l’engagement exceptionnel de nos équipes, qui ont accompli un travail exceptionnel sur ce jeu afin de proposer un contenu de grande qualité sur l’ensemble des plateformes. La conclusion de nouveaux partenariats a également contribué à la performance trimestrielle, confirmant une fois de plus qu’Ubisoft est l’un des partenaires les plus recherchés de l’industrie et que ses marques et ses actifs sont hautement reconnus.

Nous sommes également satisfaits de la dynamique de vente enregistrée ce trimestre par nos deux nouveaux jeux, qui marquent le retour réussi des franchises d’Ubisoft parmi les principaux lancements du secteur. En effet, les équipes d’Assassin’s Creed Mirage et de The Crew Motorfest, respectivement sous la houlette d’Ubisoft Bordeaux et d’Ivory Tower, ont accompli un travail formidable pour préparer le lancement de ces nouveaux opus et la réception de la communauté et des fans a été spectaculaire.

Le mois d’octobre a été marqué par la finalisation d’un accord majeur avec Activision Blizzard, qui donne à Ubisoft les droits de streaming perpétuels de Call of Duty et de tous les autres titres actuels ou à venir au cours des 15 prochaines années d’Activision Blizzard sur PC et consoles. Le marché du cloud gaming a un énorme potentiel et Ubisoft peut jouer un rôle de premier plan dans sa réalisation. Cet accord nous permettra d’offrir encore plus d’expériences à un plus grand nombre de joueurs à travers le monde, ce qui constitue l’un des piliers de notre stratégie.

Si l’on se projette dans l’avenir, la dynamique favorable actuelle renforce la confiance pour le reste de l’exercice ainsi que pour l’exercice prochain. Nous sommes impatients d’apporter notre lineup à venir aux joueurs, et ainsi continuer à élargir notre audience et développer une activité de plus en plus récurrente grâce à nos grandes marques et à nos services Live, en ligne avec nos axes stratégiques. »

Activité du T2

Nouveaux lancements

Assassin’s Creed Mirage a pris un départ solide grâce à un accueil favorable de la communauté alors que le jeu célèbre les 15 ans de la franchise et s’appuie sur cet héritage pour procéder à un retour aux sources. Au cours de la première semaine suivant son lancement, le nombre de joueurs a été comparable à celui de précédents lancements réussis tels que Assassin’s Creed® Origins et Assassin’s Creed® Odyssey. Les joueurs ont salué le retour de l’infiltration et du parkour dans le gameplay, ainsi que la magnifique restitution d’un Bagdad du IXème siècle. A noter que le jeu est sorti le 5 octobre et a, par conséquent, généré des pré-livraisons qui ont été enregistrées au T2.

The Crew Motorfest est sorti le 14 septembre. Il est devenu le titre le mieux noté de la série et a établi un record pour la franchise en termes de sell-through, de dépenses totales des consommateurs et d’adoption du Season Pass pour une semaine de lancement. Depuis son lancement, le jeu a dépassé The Crew 2 sur une base comparable en termes d'acquisition, d'activité et de monétisation.

Back-catalogue

Dans un contexte marqué par des tendances divergentes sur le marché très concurrentiel des jeux de tir à la première personne, Rainbow Six Siege affiche une remarquable performance trimestrielle. Alors que l’équipe poursuit sa feuille de route, le net bookings enregistre au cours du trimestre une forte hausse à deux chiffres, et le nombre de jours de sessions de jeu, porté par une hausse de l’intensité, est en forte augmentation par rapport à l’année dernière grâce au lancement réussi de la Saison 3 de l’Année 8. Le net bookings du 1er semestre de Rainbow Six Siege est en hausse de près de 50% par rapport à l’année dernière.

Ce trimestre, le back-catalogue de la franchise Assassin’s Creed a également surperformé sous l’impulsion du lancement d’Assassin’s Creed Mirage.

The Crew 2 a poursuivi sa forte dynamique au cours du trimestre en battant en juillet son record absolu d’activité mensuelle après l’introduction de l’outil Race Creator. Globalement, la franchise affiche une activité record au T2.

L’activité mobile casual affiche également d’excellents résultats trimestriels, notamment avec la remarquable performance d’Idle Bank Tycoon®, qui illustre la capacité de Kolibri à renouveler le succès qu’elle a connu précédemment avec Idle Miner Tycoon®. Tout au long du trimestre, l’engagement global du portefeuille de jeux de Kolibri a augmenté de manière significative par rapport à l’année dernière, atteignant un niveau proche de son record.

Conformément aux tendances observées au cours des dernières années, le contenu de grande qualité d’Ubisoft et sa communauté active constituent des atouts précieux et attractifs pour une grande variété de plateformes dans l’industrie. Cette capacité à monétiser son back-catalogue afin d’élargir son audience et d’accroître sa pénétration du marché se reflète également dans la surperformance du trimestre.

Un plan de réduction des coûts en bonne voie

Ce trimestre, Ubisoft a proposé de consolider la franchise Hungry Shark® au sein du studio mobile d'Ubisoft Barcelone et a engagé des consultations concernant le projet de fermeture du studio mobile d'Ubisoft Londres. Grâce à la poursuite du contrôle strict des recrutements et à des restructurations ciblées, le nombre total d'employés dans le monde s'élève à 19 410 à fin septembre 2023, contre 20 729 à fin septembre 2022. Au cours de la même période, la rétention des employés s'est améliorée.

Le plan de réduction des coûts est en bonne voie avec une base de coûts fixes1 pour le premier semestre de l'exercice 2023-24 d’environ 0,8 Md€, en baisse de 7 % par rapport à l'année précédente, représentant une diminution d’environ 65 millions d'euros.

Ubisoft, un partenaire de confiance dans l’industrie

Finalisation de l’acquisition des droits de cloud streaming d’Activision Blizzard

Ubisoft a annoncé récemment la finalisation de la transaction avec Activision Blizzard donnant à Ubisoft les droits perpétuels de cloud streaming de Call of Duty et de tous les autres titres actuels ou à venir au cours des 15 prochaines années d’Activision Blizzard sur PC et consoles. Ces droits permettront à Ubisoft de renforcer l’offre de contenu du service d’abonnement Ubisoft+ ainsi que d’accorder des licences d’accès au streaming à des tiers.

Ubisoft présent à la Keynote d’Apple pour annoncer le lancement d’Assassin’s Creed Mirage sur mobile

À l’occasion de la dernière Keynote d’Apple, Ubisoft a annoncé le lancement d’Assassin’s Creed Mirage sur iPhone 15 Pro. Cette annonce témoigne de la relation fructueuse qu’entretient Ubisoft avec Apple, de la valeur des marques d’Ubisoft et de la qualité de ses technologies. Les équipes travaillant sur Anvil, le moteur propriétaire d’Ubisoft, travaillent en étroite collaboration avec les experts d’Apple pour faire briller le jeu sur cette plateforme mobile.

Approbation de toutes les résolutions lors de l’Assemblée Générale d’Ubisoft

Toutes les résolutions ont été approuvées, reflétant le large soutien des actionnaires et leur confiance dans la stratégie d'Ubisoft. Les actionnaires ont notamment voté la nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes, Katherine Hays et Olfa Zorgati. Ces nominations, ainsi que le renouvellement de certains administrateurs au cours des dernières années, permettent à Ubisoft de continuer à renforcer son Conseil d'administration et bénéficier de profils de haut niveau qui apportent un large éventail de compétences et d'expertises, en particulier dans les jeux vidéo, la finance, les ressources humaines et la gestion d’organisations d’envergure. Le Conseil d’Administration compte désormais 55 % de membres indépendants et 55% de femmes. Claude France, qui a rejoint le conseil d'administration en juillet 2022 pour y apporter son expertise numérique et technologique ainsi que son expérience en matière de gestion de grandes entreprises, a été nommée administratrice référente et Présidente du Comité d'audit et des risques.

Note

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d’Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.

Compte de résultat et principaux éléments financiers

En millions d’Euros S1

2023-24 % S1

2022-23 % Chiffre d’affaires IFRS15 836,0 731,2 Revenus différés liés à la norme IFRS15 -13,6 -31,7 Net bookings 822,4 699,4 Marge brute basée sur le net bookings 734,1 89,3% 618,1 88,4% Frais de Recherche et Développement non-IFRS -400,7 -48,7% -452,2 -64,7% Frais Commerciaux non-IFRS -160,6 -19,5% -154,9 -22,2% Frais Généraux et Administratifs non-IFRS -129,3 -15,7% -149,9 -21,4% Total Frais Commerciaux et Frais Généraux non-IFRS -289,9 -35,2% -304,8 -43,6% Résultat opérationnel courant non-IFRS 43,5 5,3% -139,0 -19,9% Résultat opérationnel IFRS 16,1 -215,3 BPA dilué non-IFRS (en €) 0,01 -0,93 BPA dilué IFRS (en €) -0,28 -1,58 Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS (*) -261,3 -68,3 Dépenses liées aux investissements en R&D 626,9 672,5 Situation financière nette non-IFRS -880,8 -331,3

(*) Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu).

Chiffre d’affaires et net bookings

Le chiffre d’affaires IFRS15 du deuxième trimestre 2023-24 s'élève à 547,1 M€, en hausse de 32,5% (35,9% à taux de change constants2), par rapport aux 413,0 M€ réalisés au deuxième trimestre 2022-23. Le chiffre d’affaires IFRS15 au premier semestre 2023-24 s'élève à 836,0 M€, en hausse de 14,3% (16,7% à taux de change constants2) par rapport aux 731,2 M€ réalisés au premier semestre 2022-23.

Le net bookings du deuxième trimestre 2023-24 s'élève à 554,8 M€, en hausse de 36,6% (40,1% à taux de change constants2) par rapport aux 406,1 M€ réalisés au deuxième trimestre 2022-23. Le net bookings au premier semestre 2023-24 s'élève à 822,4 M€, en hausse de 17,6% (20,1% à taux de change constants2) par rapport aux 699,4 M€ réalisés au premier semestre 2022-23.

Principaux éléments du compte de résultat3

Le résultat opérationnel non-IFRS s’élève à 43,5 M€ versus les -139,0 M€ réalisés au premier semestre 2022-23.

Le résultat net non-IFRS part du Groupe s’élève à 1,7 M€, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de 0,01€. Ils étaient respectivement de -111,0 M€ et -0,93€ sur le premier semestre 2022-23.

Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à -34,3 M€, soit un résultat par action (dilué) IFRS de -0,28€. Ils étaient respectivement de -190,1 M€ et -1,58€ sur le premier semestre 2022-23.

Principaux éléments de flux de trésorerie4

La consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s’élève à 261,3 M€ au premier semestre 2023-24 (contre une consommation de 68,3 M€ au premier semestre 2022-23). Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à -188,7 M€ (contre -292,5 M€ au premier semestre 2022-23) et une hausse du BFR non-IFRS de 72,6 M€ (contre une baisse de 224,1 M€ au premier semestre 2022-23) notamment en raison de l'impact de nos nouvelles sorties sur les créances clients à la fin du semestre.

Principaux éléments de bilan et de liquidités

Au 30 septembre 2023, les fonds propres s'élèvent à 1 579 M€ et l’endettement net non-IFRS s'établit à 881 M€ par rapport à un endettement net de 331 M€ au 30 septembre 2022 (l’endettement net IFRS s’élève à 1 183 M€, dont 302 M€ liés au retraitement comptable IFRS16). Au 30 septembre 2023, la trésorerie et équivalents de trésorerie s’établit à 1 305 M€, en baisse sur un an.

Perspectives

Troisième trimestre 2023-24

Le net bookings pour le troisième trimestre 2023-24 est attendu à environ 610 M€.

Exercice 2023-24

La surperformance enregistrée au deuxième trimestre et la bonne dynamique actuelle des marques d'Ubisoft renforcent la confiance pour le reste de l'année. La Société est donc en mesure de confirmer ses prévisions de forte croissance du net bookings et de résultat d'exploitation non-IFRS d'environ 400 millions d'euros, et ce, sans sortir l'autre grand jeu qu'elle avait initialement prévu de lancer au cours du quatrième trimestre de l'exercice en cours.

La société a décidé de lancer cet autre grand jeu au cours de l'exercice 2024-25, afin de maximiser sa création de valeur.

Le line-up pour le reste de l'année fiscale comprend, du côté premium, Assassin’s Creed Mirage, Assassin’s Creed® Nexus VR, Avatar: Frontiers of Pandora™, Just Dance® 2024 edition, Prince of Persia The Lost Crown et Skull and Bones™, dont la sortie est prévue au T4 2023-24. Du côté des jeux free-to-play, Rainbow Six® Mobile, The Division® Resurgence et XDefiant sortiront également avant la fin de l’exercice en cours.

Conférence téléphonique

Le Groupe tiendra ce jour, jeudi 26 octobre 2023, une conférence téléphonique en anglais à 18h15 heure de Paris / 12h15 heure de New York.

Celle-ci sera accessible en direct et en différé au lien suivant :

https://edge.media-server.com/mmc/p/9u3z9ojn/

Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été approuvées par le Conseil d’Administration et n’ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le Document d’Enregistrement Universel d’Ubisoft, déposé le 20 juillet 2023 auprès de l’Autorité des marchés financiers).

À propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s’engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu’Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins CrétinsTM, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy’s The Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l’exercice 2022-23, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 1,74 milliardsmilliard d’euros. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

ANNEXES

Définition des indicateurs financiers à caractère non strictement comptable

Les indicateurs de performance alternatifs suivants ne sont pas présentés dans les états financiers :

Le net bookings correspond au chiffre d’affaires retraité de la composante services et intégrant les montants inconditionnels liés aux contrats de licence ou de distribution reconnus indépendamment de la réalisation des obligations de performance.

PRI : Player Recurring Investment/investissement récurrent des joueurs (ventes d’items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités).

Le résultat opérationnel non-IFRS, calculé sur la base du net bookings, correspond au résultat opérationnel sous déduction des éléments suivants :

rémunérations payées en actions dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuite, plans d’épargne groupe et options de souscription et/ou d’achat d’actions ;

dépréciation des actifs incorporels acquis à durée de vie indéfinie ;

résultat non opérationnel lié à une restructuration dans l’organisation du groupe.





La marge opérationnelle non-IFRS correspond au rapport entre le résultat opérationnel non-IFRS et le net bookings. Ce ratio traduit la performance économique.

Le résultat net non-IFRS correspond au résultat net après déduction :

des retraitements inclus dans le résultat opérationnel non-IFRS ci-dessus ;

des produits et charges liés à la réévaluation postérieurement à la période d’évaluation des éventuelles contreparties variables consenties dans le cadre de regroupements d’entreprises ;

des intérêts selon IFRS 9 sur l’emprunt obligataire OCEANE ;

des effets d’impôts sur ces ajustements.

Le résultat net non-IFRS – part du groupe correspond au résultat net non-IFRS attribuable aux propriétaires de la société mère.

Le BPA dilué non-IFRS correspond au résultat net – part du groupe non-IFRS rapporté au nombre moyen pondéré d’actions après exercice des droits des instruments dilutifs.

Le tableau de financement retraité intègre :

La capacité d’autofinancement non-IFRS qui inclut : les frais de logiciels internes et développements extérieurs présentés en IFRS dans la trésorerie provenant des activités d’investissement, ces coûts faisant partie intégrante de l’activité du groupe ; le retraitement net d’impôt des impacts liés à l’application de la norme IFRS 15 ; le retraitement des engagements liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS 16 ; les impôts exigibles et différés ;

qui inclut : La variation du besoin en fonds de roulement non-IFRS qui inclut les mouvements d’impôts différés et retraite les impacts nets d’impôt liés à l’application de la norme IFRS 15, annulant ainsi le produit ou charge d’impôt différé présenté dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ;

qui inclut les mouvements d’impôts différés et retraite les impacts nets d’impôt liés à l’application de la norme IFRS 15, annulant ainsi le produit ou charge d’impôt différé présenté dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ; La trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS qui inclut : les frais de logiciels internes et de développements extérieurs présentés en IFRS dans la trésorerie provenant des activités d’investissement ; le retraitement des engagements liés aux contrats de location relatifs à l’application de la norme IFRS 16 présenté en IFRS dans la trésorerie provenant des activités de financement ;

qui inclut : La trésorerie provenant des activités d’investissement non-IFRS qui exclut les frais de logiciels internes et de développements extérieurs présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS ;

Le free cash-flow correspond à la trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles et engagements liés aux contrats de location relatifs à l’application de la norme IFRS 16 ;

Le free cash-flow avant BFR correspond à la capacité d’autofinancement après décaissements et encaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles et engagements liés aux contrats de location liés à l’application de la norme IFRS 16.

La trésorerie provenant des activités de financement non-IFRS qui exclut les engagements liés aux contrats de location relatifs à l’application de la norme IFRS 16 présentés dans la capacité d’autofinancement non-IFRS.

La situation financière nette IFRS correspond aux trésorerie et équivalents de trésorerie et aux actifs financiers de gestion de trésorerie nets des dettes financières hors dérivés.

La situation financière nette non-IFRS correspond à la situation financière nette retraitée des engagements liés aux contrats de location (IFRS 16).

Répartition géographique du net bookings

T2

2023-24



T2

2022-23



6 mois

2023-24



6 mois

2022-23



Europe 39% 31% 37% 30% Amérique du Nord 51% 50% 51% 51% Reste du monde 10% 19% 12% 19% TOTAL 100% 100% 100% 100%

















Répartition du net bookings par plateforme





T2

2023-24



T2

2022-23



6 mois

2023-24



6 mois

2022-23



CONSOLES 72% 38% 65% 41% PC 14% 15% 19% 21% MOBILE 8% 38% 9% 27% Autres *



6% 9% 7% 11% TOTAL 100% 100% 100% 100%

* Produits dérivés…

Calendrier des sorties

3 ème trimestre (Octobre - Decembre 2023)

PACKAGED & DIGITAL



ASSASSIN’S CREED® MIRAGE



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA™



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®5, XBOX SERIES X/S JUST DANCE® 2024 EDITION



NINTENDO SWITCHTM, PLAYSTATION®4,

PLAYSTATION®5, XBOX ONE, XBOX SERIES X/S

DIGITAL UNIQUEMENT





ASSASSIN’S CREED® NEXUS VR







META QUEST 2, META QUEST 3,

META QUEST PRO







FOR HONOR® Year: 7 – Season 4







PC, PLAYSTATION®4, XBOX ONE



THE CREW® 2: Season 9 – Episode 3







PC, PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



THE CREW® MOTORFEST: Season 2



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



TOM CLANCY’S RAINBOW SIX® SIEGE: Year 8 – Season 4



AMAZON LUNA, PC,

PLAYSTATION®4, PLAYSTATION®5,

XBOX ONE, XBOX SERIES X/S



TOM CLANCY’S THE DIVISION® 2: Year 5 – Season 2



AMAZON LUNA,

PC, PLAYSTATION®4, XBOX ONE





Extraits des états financiers consolidés au

30 septembre 2023

Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d’examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d'activité.

Compte de résultat consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes)

(en millions d’euros) 30/09/2023 30/09/2022 Chiffre d’affaires 836,0 731,2 Coût des ventes -88,3 -81,3 Marge brute 747,7 649,8 Frais de recherche et développement -430,5 -486,5 Frais de marketing -163,0 -158,0 Frais administratifs et informatiques -137,0 -158,8 Résultat opérationnel courant 17,2 -153,5 Autres produits et charges opérationnels non courants -1,0 -61,8 Résultat opérationnel 16,1 -215,3 Coût de l’endettement financier net -21,0 -9,7 Résultat de change -1,8 7,1 Autres charges financières -7,6 -4,3 Autres produits financiers 0,5 3,7 Résultat financier -29,9 -3,2 Impôts sur les résultats -20,7 28,3 Résultat net de l’ensemble consolidé -34,4 -190,2 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère -34,3 -190,1 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle -0,1 -0,1 Résultat par action attribuable aux propriétaires de la société Résultat de base par action (en euros) -0,28 -1,58 Résultat dilué par action (en euros) -0,28 -1,58 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 123 180 752 120 001 344 Nombre moyen pondéré d’actions dilué 123 180 752 120 001 344

Réconciliation du résultat net IFRS et du résultat net non-IFRS

(en millions d’euros) H1

2023-24 H1

2022-23 à l’exception des données par action IFRS Adjustments Non-IFRS IFRS Adjustments Non-IFRS Chiffre d’affaires IFRS 15 836,0 731,2 Revenus différés liés à la norme IFRS 15 -13,6 -31,7 Net bookings 822,4 699,4 Charges opérationnelles totales -819,9 41,0 -778,9 -946,5 108,1 -838,4 Rémunérations payées en actions -40,0 40,0 0,0 -46,3 46,3 0,0 Charges et produits opérationnels non courants -1,0 1,0 0,0 -61,8 61,8 0,0 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 16,1 27,4 43,5 -215,3 76,4 -139,0 Résultat Financier -29,9 7,3 -22,6 -3,2 2,7 -0,5 Impôts sur les résultats -20,7 1,3 -19,4 28,3 0,0 28,3 Résultat net de l’ensemble consolidé -34,4 36,0 1,6 -190,2 79,1 -111,1 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère -34,3 1,7 -190,1 -111,0 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Nombre moyen pondéré d'actions dilué 123 180 752 20 860 712 144 041 464 120 001 344 120 001 344 Résultat par action dilué attribuable aux propriétaires de la société mère -0,28 0,29 0,01 -1,58 0,66 -0,93

Bilan consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes)

Actif Net Net (en millions d’euros) 30/09/2023 30/09/2022 Goodwill 73,8 97,6 Autres immobilisations incorporelles 2 003,9 2 068,8 Immobilisations corporelles 174,4 206,1 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 264,3 289,4 Actifs financiers non courants 54,9 61,7 Actifs d’impôt différé 238,4 172,4 Actifs non courants 2 809,6 2 896,1 Stocks et en-cours 22,0 43,7 Clients et comptes rattachés 342,2 313,2 Autres créances 185,7 163,8 Actifs financiers courants 0,4 0,7 Actifs d’impôt exigible 87,9 79,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 305,2 1 530,0 Actifs courants 1 943,5 2 131,1 TOTAL ACTIF 4 753,1 5 027,2 Passif Net Net (en millions d’euros) 30/09/2023 30/09/2022 Capital social 9,9 9,7 Primes 675,0 630,2 Réserves consolidées 928,6 1 337,3 Résultat net consolidé -34,3 -190,1 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 1 579,1 1 787,1 Capitaux propres attribuables aux participations

ne donnant pas le contrôle 3,4 1,9 Total capitaux propres 1 582,5 1 789,0 Provisions 21,0 14,0 Engagements envers le personnel 17,0 16,0 Emprunts et autres passifs financiers à long terme 1 822,4 1 464,9 Passifs d’impôt différé 11,6 81,1 Autres passifs non courants 15,3 17,4 Passifs non courants 1 887,3 1 593,3 Emprunts et autres passifs financiers à court terme 666,7 738,6 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 144,3 153,8 Autres dettes 436,8 724,5 Dettes d’impôt exigible 35,6 28,0 Passifs courants 1 283,3 1 644,9 Total passifs 3 170,6 3 238,2 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 4 753,1 5 027,2

Tableau de flux de trésorerie consolidé pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)

En millions d’euros 30/09/2023 30/09/2022 Flux provenant des activités opérationnelles non-IFRS Résultat net consolidé -34,4 -190,2 +/- Dotations nettes des logiciels de jeux & films 229,5 299,5 +/- Autres dotations nettes sur autres immobilisations 58,7 114,9 +/- Provisions nettes -1,6 4,5 +/- Coût des paiements fondés sur des actions 40,0 46,3 +/- Plus ou moins values de cession 0,3 0,1 +/- Autres produits et charges calculées 9,1 -23,7 +/- Frais de développement interne et de développement de licences -455,7 -496,3 +/- Impact IFRS 15 -10,3 -23,9 +/- Impact IFRS 16 -24,3 -23,8 Capacité d’autofinancement Non-IFRS -188,7 -292,5 Stocks -1,0 -19,2 Clients -71,0 179,3 Autres actifs 32,8 35,2 Fournisseurs 21,7 -2,0 Autres passifs -55,2 30,8 +/- Variation du BFR non-IFRS -72,6 224,1 Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS -261,3 -68,3 Flux des opérations d’investissement - Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles -22,9 -41,7 + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles — — Free Cash-Flow -284,2 -110,0 - Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers -5,3 -43,4 + Remboursement des prêts et autres actifs financiers 0,6 39,6 +/- Variation de périmètre — -30,7 Trésorerie provenant des activités d’investissement non-IFRS -27,5 -76,2 Flux des opérations de financement + Nouveaux emprunts 236,9 180,0 - Remboursement des emprunts -185,8 -79,0 + Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 44,9 — +/- Reventes / achats d’actions propres 12,4 100,4 Trésorerie provenant des activités de financement 108,4 201,4 VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -180,4 56,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 1 464,6 1 391,4 Effet de change 20,0 -1,7 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 1 304,2 1 446,5 (1)Dont trésorerie des sociétés acquises et cédées 0,0 0,0

RECONCILIATION SITUATION FINANCIERE NETTE NON-IFRS

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 1 304,2 1 446,5 Emprunts bancaires et de location -2 399,8 -2 022,8 Billets de trésorerie -87,5 -82,0 IFRS 16 302,3 327,0 SITUATION FINANCIERE NETTE NON-IFRS -880,8 -331,3

Tableau de flux de trésorerie consolidé (IFRS, extrait des comptes ayant fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes)

En millions d’euros 30/09/2023 30/09/2022 Flux provenant des activités opérationnelles Résultat net consolidé -34,4 -190,2 +/- Dotations nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles 288,2 414,4 +/- Provisions nettes -1,6 4,5 +/- Coût des paiements fondés sur des actions 40,0 46,3 +/- Plus ou moins values de cession 0,3 0,1 +/- Autres produits et charges calculées 9,1 -23,7 +/- Charge d’impôt 20,7 -28,3 CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 322,3 223,1 Stocks -1,0 -19,2 Clients -71,0 179,3 Autres actifs 34,4 126,7 Fournisseurs 21,7 -2,0 Autres passifs -3,5 -114,3 Produits et charges constatés d’avance -23,2 119,8 +/- Variation du BFR lié à l’activité -42,5 290,3 +/- Charge d’impôt exigible -61,0 -61,7 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 218,7 451,7 Flux des opérations d’investissement - Décaissements liés aux développements internes & externes -455,7 -496,3 - Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles et corporelles -22,9 -41,7 + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles — — - Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers -5,3 -43,4 + Remboursement des prêts et autres actifs financiers 0,6 39,6 +/- Variation de périmètre — -30,7 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT -483,2 -572,5 Flux des opérations de financement + Nouveaux emprunts 236,9 180,0 - Remboursement des emprunts de location -24,3 -23,8 - Remboursement des emprunts -185,8 -79,0 + Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 44,9 — +/- Reventes / achats d’actions propres 12,4 100,4 TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 84,1 177,6 Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie -180,4 56,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 1 464,6 1 391,4 Effet de change 20,0 -1,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 1 304,2 1 446,5 (1) Dont trésorerie des sociétés acquises et cédées 0,0 0,0

RECONCILIATION SITUATION FINANCIERE NETTE IFRS

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 1 304,2 1 446,5 Emprunts bancaires et de location -2 399,8 -2 022,8 Billets de trésorerie -87,5 -82,0 SITUATION FINANCIERE NETTE IFRS -1 183,1 -658,3





1 Comprend les coûts de structure du P&L + la partie fixe des coûts des ventes (coûts de service client et de logistique) + la R&D cash (royautés indexées sur la performance) à l’exception de tout bonus de rentabilité

2 La méthode utilisée pour le calcul du chiffre d’affaires à taux de change constants est d’appliquer aux données de la période considérée, les taux de change moyens utilisés pour la même période de l’exercice précédent

3 Plus de détails sur les mouvements du compte de résultats et des flux de trésorerie sont à retrouver dans la présentation publiée sur le site internet

4 Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non revu)

