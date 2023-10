JCDecaux renouvelle et étend son partenariat avec Lima Airport Partners pour la concession publicitaire du nouveau terminal de l'aéroport international Jorge Chávez de Lima au Pérou, pour 10 ans

Paris, le 26 octobre 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux Pérou a renouvelé et étendu son partenariat avec Lima Airport Partners (LAP) à l'aéroport international Jorge Chávez de Lima.

Ce nouveau contrat de concession publicitaire d’une durée de 10 ans entrera en vigueur à l’ouverture du nouveau terminal, prévue début 2025, et permettra à JCDecaux d’enrichir toujours plus l'expérience des voyageurs avec le déploiement d'une offre média iconique, digitale et contextuelle qui délivrera le bon message au bon public, au bon endroit et au bon moment, avec notamment des écrans digitaux grand format à des emplacements clés et des réseaux pensés pour couvrir l’ensemble du parcours passager. Des solutions innovantes pilotées par la donnée, dans un écosystème numérique intégré et collaboratif, permettront d'optimiser les campagnes, de mesurer les audiences et de promouvoir l'expérience retail en aéroport. Celles-ci apporteront plus de valeur aux marques, par le biais d’expériences mémorables, garantissant la réussite de leurs stratégies de communication. JCDecaux étendra également au nouveau terminal la mesure d’audience AAM (Airport Audience Measurement) récemment lancée au Pérou et développera une offre programmatique à l'aéroport international Jorge Chávez, permettant l'introduction du DOOH (Digital Out-of-Home) dans les stratégies omnicanales des marques et capitalisant ainsi sur le marché publicitaire online mondial.

Partenaire clé de LAP dans le terminal actuel depuis 9 ans, JCDecaux Pérou propose une plateforme de communication innovante aux marques locales et internationales. Le nouveau terminal de l'aéroport international Jorge Chávez a été conçu comme une « ville aéroport », la première du genre en Amérique du Sud, avec deux pistes, des bureaux, des hôtels et une offre commerciale renouvelée. Sa capacité d’accueil permettra de répondre au flux de voyageurs prévu lors de l’ouverture du nouveau terminal et fera de la capitale péruvienne un hub important dans la région. Le nouveau terminal répondra également à de nouveaux critères environnementaux avec une vision RSE ambitieuse autour d’initiatives sociales et environnementales auxquelles JCDecaux, en tant que partenaire majeur de LAP, contribuera grâce notamment à la mise en place de solutions d’économie d’énergie, de calcul de l’empreinte carbone et d’activités de recyclage.

Présent dans 14 grandes villes du pays, JCDecaux Pérou est le partenaire du Métro de Lima, de 19 centres commerciaux (9 à Lima et 10 en province) et de 14 aéroports dont celui de Lima. JCDecaux est le numéro un de la publicité en aéroport au Pérou.

Norbert Onkelbach, Directeur Commercial de Lima Airport Partners, a déclaré : « Nous faisons pleinement confiance à la qualité et à l'expertise de JCDecaux pour développer une plateforme publicitaire innovante et digitalisée au sein du nouveau terminal, permettant ainsi d’offrir à l’ensemble de nos voyageurs et de nos utilisateurs une expérience satisfaisante lors de leur passage par le terminal. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos principaux partenaires pour faire du nouvel aéroport Jorge Chávez l'un des plus modernes de la région. »

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été de nouveau sélectionnés par Lima Airport Partners et de poursuivre ainsi notre partenariat fructueux depuis près de 10 ans. Ce contrat démontre notre capacité à proposer des solutions et des services publicitaires innovants, permettant d'améliorer l'expérience des voyageurs et d'offrir une visibilité optimale aux annonceurs et à leurs marques, dans un hub en pleine croissance qui constituera assurément un nouveau standard en Amérique latine. En tant que numéro un mondial de la publicité en aéroport, JCDecaux capitalisera sur son expertise pour assurer le succès de ce partenariat. »



Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2022 : 3 317 millions d'euros (a) – Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 : 1 585 millions d'euros (a)

– Chiffre d'affaires du premier semestre 2023 : 1 585 millions d'euros N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 040 132 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 573 villes de plus de 10 000 habitants

11 200 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,4/5), CDP (A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (604 536 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 205 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (333 620 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (101 976 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (654 957 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (170 973 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (129 305 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 198 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (19 371 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

