Ontex benoemt Geert Peeters als CFO

Aalst (België), 26 oktober 2023 – Ontex (Euronext: ONTEX), een toonaangevende internationale leverancier van oplossingen in persoonlijke hygiëne, kondigt de benoeming aan van Geert Peeters als Chief Financial Officer, met ingang van 1 december 2023.

Geert Peeters was tot voor kort Group CFO van Greenyard (Euronext: GREENYARD). Hij bouwde ruime ervaring op aan de hand van financiële management rollen bij bedrijven als Metallo Group (nu Aurubis) en financiële adviesbureaus als Deloitte.

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex: "Ik ben verheugd om Geert Peeters te verwelkomen als onze Chief Financial Officer. Hij heeft relevante ervaring op het gebied van bedrijfstransformatie in een retailomgeving en operationele en cashefficiëntie. Ik kijk ernaar uit om met Geert samen te werken als lid van het uitvoerend comité van Ontex, om gezamenlijk onze strategie uit te voeren, met de duidelijke focus op het herstellen van winstgevende groei en het leveren van aandeelhouderswaarde."

