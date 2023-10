Fnac Darty : Chiffre d'affaires T3 2023

Ivry sur Seine, le 26 octobre 2023, 17h45 CET

Poursuite de l’exécution du plan stratégique Everyday

Bonne tenue du chiffre d’affaires au T3 2023 dans un environnement dégradé

Résultat opérationnel courant 2023 attendu autour de 180 M€1

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2023 stable à 1 840 M€ , -0,5% en données publiées et -0,1% en données comparables² par rapport à 2022

, -0,5% en données publiées et -0,1% en données comparables² par rapport à 2022 Ventes sur les neuf premiers mois de l’année à 5 184 M€, -1,8% en données publiées et -1,5% en données comparables 2 par rapport à 2022, impactées par la contre-performance du deuxième trimestre

-1,8% en données publiées et -1,5% en données comparables par rapport à 2022, impactées par la contre-performance du deuxième trimestre Taux de marge brute de 30,4%, en hausse de 40 pdb sur les neuf premiers mois de l’année, hors impact technique dilutif de la franchise

sur les neuf premiers mois de l’année, hors impact technique dilutif de la franchise Accord en vue de la création d’une entreprise commune dédiée à la logistique e-commerce et au SaaS Marketplace avec CEVA Logistics

Finalisation de l’acquisition de MediaMarkt au Portugal, qui est consolidée depuis le 1 er octobre 2023

Décision favorable de la cour d’appel de Londres dans le cadre de la cession de Comet

Lancement d’un programme de rachat d’actions de 20 millions d’euros





Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré :

« Le Groupe Fnac Darty enregistre des ventes stables sur le 3ème trimestre, affichant des performances au-dessus de ses marchés respectifs dans un contexte qui demeure sous pression inflationniste et marqué par un niveau de confiance des ménages dégradé. Nous poursuivons avec succès l’exécution de notre plan stratégique Everyday : nous avons dépassé le cap du million d’abonnés à Darty Max, notre service emblématique de réparation illimitée et avons signé un accord ambitieux avec Ceva Logistics, filiale de CMA-CGM, en vue de créer une société commune dédiée à la logistique e-commerce.

Ces réussites témoignent de la forte agilité du groupe à mener à bien ses grands chantiers structurants en matière de services et logistique, tout en préparant les grands rendez-vous commerciaux décisifs de cette fin d’année.

Nous abordons le dernier trimestre avec confiance mais nous sommes plus prudents sur le rebond de la consommation initialement anticipé. Nous maintenons nos efforts pour délivrer un résultat opérationnel courant au second semestre 2023 en ligne avec celui du second semestre 2022. »



CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2023 ET CUMULÉ SUR 9 MOIS 2023

T3 2023 Variations vs T3 2022 9M 2023 Variations vs 9M 2022



en M€







Réelles



Données comparables1



en M€







Réelles



Données comparables1 France et Suisse 1 526 -0,1% +0,4% 4 292 -1,8% -1,5% Péninsule Ibérique 160 -5,2% -5,7% 453 -4,6% -4,8% Belgique et Luxembourg 154 +0,7% +1,4% 439 +1,7% +1,6% Groupe 1 840 -0,5% -0,1% 5 184 -1,8% -1,5%

Analyse des ventes

Après un premier semestre en baisse de -2,3%1, les ventes du 3ème trimestre s’élèvent à 1 840 millions d’euros, stables à -0,5% en données publiées et -0,1% en données comparables1 dans un environnement de marché toujours impacté par les pressions inflationnistes.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 5 184 millions d’euros, soit -1,8% en données publiées et -1,5% en données comparables3.

La bonne performance des ventes en magasin au cours de la période a, en partie, compensé la baisse de l’activité digitale qui représente 21% du total des ventes du Groupe. Le niveau des ventes en ligne reste cependant supérieur de +3 points par rapport au niveau de 2019. L’omnicanalité représente 50% du total des ventes en ligne des neufs premiers mois de l’année.

Evolution par catégorie de produits

Au cours de ce trimestre, les produits éditoriaux continuent de bénéficier de la bonne dynamique du gaming et du livre, stimulés par un line-up attractif et par le « Pass culture » en France. Les services poursuivent leur progression, bénéficiant d’une croissance régulière du parc d’abonnés Darty Max/Vanden Borre Life. Cette offre a franchi le cap du million d’abonnés en septembre, en ligne avec l’ambition du plan stratégique Everyday d’atteindre les 2 millions d’abonnés à horizon 2025.

L’évolution des ventes d’électroménager décroît après un niveau particulièrement élevé au cours des années précédentes. La baisse des volumes porte principalement sur les segments d’entrée de gamme pour le gros électroménager. Cependant, cette catégorie demeure en légère croissance par rapport à 2019.

Les produits techniques enregistrent des évolutions contrastées selon les catégories de produits. Les activités son (casques principalement) et télévision ont été dynamiques au troisième trimestre. L’informatique et la téléphonie sont en recul dans un contexte de bases de comparaison élevées. Enfin, les catégories de diversification sont portées par les segments du jeux-jouet et de la papeterie tandis que la mobilité urbaine est toujours en retrait.

Evolution par région

Les ventes de la zone France et Suisse s’élèvent à 1 526 millions d’euros au 3ème trimestre, en progression de +0,4% en données comparables1 par rapport au 3ème trimestre 2022 et à 4 292 millions d’euros à fin septembre, en recul de -1,5% en données comparables1. La performance au 3ème trimestre est notamment portée par une semaine supplémentaire de soldes en juillet, ainsi que par l’impact positif du Pass Culture en France et la poursuite du développement des services, notamment de Darty Max.

Le chiffre d’affaires de la Péninsule Ibérique s’établit à 160 millions d’euros au cours du 3ème trimestre, en baisse de -5,7% en données comparables1 par rapport au 3ème trimestre 2022 et à 453 millions d’euros à fin septembre, en recul de -4,8% en données comparables1, dans un contexte de très forte inflation et de tension concurrentielle, notamment en Espagne.

Le chiffre d’affaires de la zone Belgique et Luxembourg s’établit à 154 millions d’euros au 3ème trimestre, en croissance de +1,4% en données comparables1 par rapport au 3ème trimestre 2022 et à 439 millions d’euros à fin septembre, en hausse de +1,6% en données comparables4. Le ralentissement de l’activité reflète principalement un accroissement de la pression concurrentielle.

Taux de marge brute

Porté principalement par l’impact positif croissant des services en lien avec Darty Max et un mix produits plus favorable, le taux de marge brute du Groupe est en progression de +70 points de base au 3ème trimestre et de +40 points de base sur les neufs premiers mois de l’année, hors impact dilutif de la franchise.

POURSUITE DE L’EXÉCUTION DU PLAN STRATÉGIQUE EVERYDAY

Renforcement de sa position de leader européen de la distribution omnicanale

Au travers de partenariats innovants avec des entreprises de premier plan, le Groupe conforte son positionnement d’acteur majeur de la distribution omnicanale.

Une collaboration avec Rakuten France, signée en septembre dernier, permet à Darty d’amplifier sa présence sur le web et ainsi toucher près de 15 millions de nouveaux utilisateurs chaque mois.

Fnac Darty a annoncé, le 4 octobre, la signature d’un accord avec CEVA Logistics en vue de la création d’une entreprise commune dédiée à la logistique e-commerce et au SaaS Marketplace. Cette offre inédite sur le marché répondra à l’ensemble des besoins des acteurs du e-commerce, tels que la gestion complète des marketplaces, les ventes directes aux consommateurs, ou la livraison omnicanale. Ce projet de partenariat démontre la volonté des deux groupes de se renforcer sur un marché européen adressable évalué à environ 80 milliards d’euros2 et dont la croissance est estimée à plus de 10% par an. À horizon 5 ans, le chiffre d’affaires de l’entreprise commune pourrait s’élever à plus de 200 millions d’euros et afficher une marge opérationnelle à deux chiffres. La coopération envisagée prendrait la forme d'une entreprise commune détenue à 50-50 entre Fnac Darty et CEVA Logistics, opérationnelle dès 2024, sous réserve d'approbation par les autorités compétentes.

Leader des services d’assistance du foyer en faveur d’une consommation plus durable et responsable

L’offre de réparation Darty Max, gage de cash-flow récurrents, a récemment franchi le cap du million d’abonnés sur son objectif de deux millions à horizon 2025. Pour atteindre cette ambition, le Groupe continue de développer des canaux d’acquisition et des partenariats externes, tout en se reposant sur l’expertise des 2 500 techniciens spécialisés.

Acteur pionnier de l’économie circulaire et premier réparateur de France, Fnac Darty a publié la 6ème édition de son baromètre du SAV. Un outil de référence et d’aide à la décision, avant l’acte d’achat, qui permet de dresser un panorama unique sur la réparabilité et la fiabilité de plus de 150 marques, grâce à leur score de durabilité associé.

Toujours dans une démarche de durabilité, Fnac Darty renforce ses solutions d’assistance avec le lancement de « Fnac Vie Digitale », un abonnement visant à accompagner les consommateurs dans l’ensemble de leurs besoins et de leurs usages relatifs à la vie numérique (protection de l’appareil, de l’utilisateur et conseils d’usage).

Ces projets témoignent de l’accélération du Groupe en faveur des services à haute valeur ajoutée pour ses clients et de sa transformation autour d’un modèle serviciel.

ACQUISITION DE MEDIAMARKT AU PORTUGAL

Fnac Darty a annoncé le 28 septembre la finalisation de l’acquisition de 100% de MediaMarkt au Portugal. Acteur de référence de la distribution de produits électroniques et électroménagers, MediaMarkt emploie environ 450 personnes et opère sur 10 magasins de grande taille et un site internet dédié. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021-2022 s’est établi à environ 140 millions d’euros. Avec ce projet d’acquisition, le Groupe consolide sa position de numéro 2 au Portugal. Le nouvel ensemble pourra saisir l’opportunité d’accélérer sa croissance sur ses métiers historiques, de diversifier et d’élargir son offre sur le gros et le petit électroménager, de se renforcer dans les services et de gagner en efficacité.

L’activité de MediaMarkt au Portugal sera consolidée à 100% dans les comptes de Fnac Darty à partir du 1er octobre 2023.

DECISION DE LA COUR D’APPEL DE LONDRES EN FAVEUR DE FNAC DARTY DANS LE CADRE DE LA CESSION DE COMET

Début octobre, la Cour d’appel de Londres a rejeté à l’unanimité les arguments invoqués par la partie adverse à l’encontre de Darty Holdings SAS, filiale du groupe Fnac Darty, dans le cadre du contentieux lié à la cession de Comet Group Limited en 2012.

La décision rendue en première instance par la High Court de Londres ayant été infirmée, le Groupe devrait recevoir d’ici la fin de l’année la totalité de la somme initialement versée ainsi que le remboursement des frais de procédure engagés et d’intérêts, soit un impact positif sur sa trésorerie estimé à environ 130 millions d’euros.

LANCEMENT D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS POUR 20 MILLIONS D’EUROS5

Le conseil d’administration du 26 octobre 2023 a décidé de mettre en œuvre le programme de rachat d’actions adopté par l’assemblée générale du 24 mai 2023 aux fins de servir les plans d’attribution d’actions de performance (LTI).

Fnac Darty confiera à un prestataire de services d’investissement (PSI) un ou plusieurs mandat(s) portant sur l’acquisition de titres pour un montant maximum de 20 millions d’euros.

Cette décision reflète la confiance du management dans la performance opérationnelle du Groupe, sa génération de free cash-flow et ses perspectives.

Un descriptif du programme de rachat d’actions figure dans le Document d’enregistrement universel 2022 (Chapitre 7.2.3.2) disponible sur le site internet du Groupe.

ACTIONNARIAT

Le 26 octobre 2023, l’Autorité des Marchés financiers annonce avoir été informée par courrier en date du 25 octobre 2023 du franchissement à la baisse des seuils de 10% et 5% par Indexia déclarant ne plus détenir aucun titre Fnac Darty. Parallèlement, l’Autorité des Marchés financiers annonce avoir été informée par courrier en date du 25 octobre 2023 du franchissement à la hausse des seuils de 5% et 10% par la société GLAS SAS, agissant en qualité d’agent des sûretés, déclarant détenir 3 026 422 titres Fnac Darty soit 10,89% du capital.

PERSPECTIVES

Après une activité stable au troisième trimestre et dans un environnement de consommation dégradé, Fnac Darty est prudent sur le rebond de la consommation initialement anticipé. Néanmoins, le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un bon niveau d’activité au T4 2023 porté par les grands rendez-vous commerciaux de fin d’année Black Friday et Noël.

Grâce à la poursuite de ses plans de performance limitant l’inflation de ses coûts opérationnels, le résultat opérationnel courant du S2 2023 est attendu en ligne avec celui du S2 2022. Sur l’ensemble de l’année 2023, le résultat opérationnel courant devrait en conséquence se situer autour de 180 millions d’euros6.

Par ailleurs, le Groupe rappelle qu’il vise toujours une enveloppe d’investissements opérationnels pour 2023 d’environ 120 millions d’euros.

Enfin, Fnac Darty poursuit l’exécution de son plan stratégique Everyday en vue d’atteindre ses objectifs de cash-flow libre opérationnel2 cumulé d’environ 500 millions d’euros sur la période 2021-2024 et d’au moins 240 millions d’euros en rythme annuel à partir de 2025.

***

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2023

Enrique Martinez, Directeur Général et Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier du Groupe, animeront une conférence téléphonique en français, avec traduction simultanée en anglais, pour les investisseurs et les analystes le jeudi 26 octobre 2023 à 18h30 (heure continentale) ; 5 :30 p.m. (UK) ; 12 :30 p.m. (East Coast USA).

La présentation sera diffusée en direct en cliquant sur le lien suivant : ici

En français

Pour les personnes souhaitant se connecter à la conférence téléphonique en français pour écouter par téléphone et poser des questions à l’oral : France : +33 1 70 91 87 04

En anglais

Pour les personnes souhaitant se connecter à la conférence téléphonique en anglais pour écouter par téléphone et poser des questions à l’oral : UK : +44 1 212 818 004 / USA : +1 718 705 8796

Réécoute

La réécoute, en français ou en anglais, sera ensuite possible depuis le site internet www.fnacdarty.com.

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE

Audrey Bouchard – Directrice des Relations Médias et de la Réputation – audrey.bouchard@fnacdarty.com – +33 (0)6 17 25 03 77

ANNEXE – PARC DE MAGASINS

31-déc.-2022 Ouverture Fermeture 30-sept-2023 France et Suisse * 826 15 7 834 Traditionnel Fnac 96 1 2 95 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 36 2 0 38 Proximité Fnac 79 1 0 80 Connect Fnac 7 0 0 7 Darty 486 11 4 493 Fnac/Darty France 1 0 0 1 Nature et Découvertes** 104 0 1 103 Dont magasins franchisés 414 15 2 427 Péninsule Ibérique 75 4 1 78 Traditionnel Fnac 53 0 0 53 Travel Fnac 2 2 0 4 Proximité Fnac 16 2 0 18 Connect Fnac 4 0 1 3 Dont magasins franchisés 6 0 0 6 Belgique et Luxembourg 86 1 1 86 Traditionnel Fnac *** 13 0 0 13 Proximité Fnac 1 0 0 1 VDB (Darty) 72 1 1 72 Groupe Fnac Darty 987 20 9 998 Traditionnel Fnac 162 1 2 161 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 38 4 0 42 Proximité Fnac 96 3 0 99 Connect Fnac 11 0 1 10 Darty 558 12 5 565 Fnac/Darty 1 0 0 1 Nature & Découvertes 104 0 1 103 Dont magasins franchisés 420 15 2 433

* y compris 12 magasins étrangers Fnac : 1 en Arabie Saoudite, 1 au Cameroun, 1 au Congo, 2 en Côte d'Ivoire, 3 au Qatar, 2 au Sénégal et 2 en Tunisie et 2 magasins étranger Darty en Tunisie ; 18 magasins dans les Outre-mer. Hors shop-in-shops Fnac déployés dans les magasins Manor.

** Nature & Découvertes et ses filiales sont dirigées depuis la France. Y compris 4 magasins en Belgique, 1 au Luxembourg, 7 franchisés en Suisse, 1 franchisé au Portugal ; Y compris 5 magasins franchisés Dom-Tom : 1 en Martinique, 1 à la Réunion, 1 en Guadeloupe, 1 en Nouvelle-Calédonie, 1 en Guyane

*** Dont 1 magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique.

1 Contre une guidance de « autour de 200 millions d’euros » communiquée le 23 février 2023

2 Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins en propre.

3 Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins en propre.

4 Données comparables : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins en propre.

2 Marché logistique e-commerce en Europe selon Global e-commerce Logistics 2023 - Ti Research – Mars 2023

5 La mise en œuvre de ces rachats, leur durée de réalisation ainsi que les montants définitifs rachetés dépendront des conditions de marché. Fnac Darty se réserve la possibilité de faire évoluer en tout ou partie les modalités de ce programme dans les limites décrites.

6 Contre une guidance de « autour de 200 millions d’euros » communiquée le 23 février 2023

2 Hors IFRS16.

Pièce jointe