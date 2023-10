Nanterre, le 26 octobre 2023

INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 2023

Chiffre d'affaires à fin septembre de 50,6 milliards d'euros, en hausse de 12 % par rapport à 2022 (international +18 %, France +5 %)

Activité dynamique au 3 e trimestre (+9 %) - Solides performances opérationnelles d’ensemble

trimestre (+9 %) - Solides performances opérationnelles d’ensemble Prises de commandes en progression - Niveau record du carnet de commandes

Liquidité très importante - Endettement financier en nette baisse sur un an

Perspectives 2023 confortées et relevées pour le cash-flow libre – Prévisions de trafic des concessions précisées

CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES INDICATEURS CLÉS

9 premiers mois Variation

2023/2022 En millions d’euros 2023 2022 Réelle Comparable1 Concessions 8 295 6 995 +19 % +12 % VINCI Autoroutes 4 855 4 604 +5,4 % +5,4 %2 VINCI Airports 3 024 2 028 +49 % +27 %2 VINCI Highways 261 240 +8,7 % +7,2 % Autres concessions3 154 123 +26 % +26 % VINCI Energies 13 887 11 914 +17 % +12 % Cobra IS 4 688 4 108 +14 % +14 % VINCI Construction 23 354 21 491 +8,7 % +9,9 % VINCI Immobilier 836 1 103 -24 % -24 % Eliminations et retraitements (422) (391) Total Groupe* 50 637 45 220 +12 % +10 % dont : France 21 958 20 866 +5,2 % +5,1 % International 28 679 24 354 +18 % +15 % Europe hors France 17 348 14 559 +19 % +16 % International hors Europe 11 331 9 795 +16 % +13 % Trafic de VINCI Autoroutes +1,3 % vs 9M 2022 Trafic passagers de VINCI Airports +30 % vs 9M 2022, -6,8 % vs 9M 2019 Prises de commandes (en Mds€) 47,8 41,1 +16 % Carnet de commandes** (en Mds€) 63,3 57,4 +10 % Endettement financier net** (en Mds€) (18,6) (20,1) +1,5

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** En fin de période.

I. Chiffres clés consolidés





Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2023 s’est élevé à 18,3 milliards d’euros, en hausse de 9 % à structure réelle (+8 % à structure comparable) par rapport au 3e trimestre 2022. Cette tendance confirme le dynamisme des activités de VINCI, tant en France qu’à l’international.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé atteint ainsi 50,6 milliards d’euros, soit +12 % par rapport à 2022 (croissance organique : +10,4 % ; impacts des changements de périmètre : +2,5 % ; variations de change : -0,9 %).

En France (43 % du total), le chiffre d’affaires atteint 22,0 milliards d’euros, en hausse de 5 % à structure réelle et comparable.

À l’international, le chiffre d’affaires - dont le poids n’a jamais été aussi important (57 % du total Groupe) - s’établit à 28,7 milliards d’euros, en croissance de 18 % à structure réelle et de 15 % à structure comparable. Les variations de périmètre concernent essentiellement l’intégration d’OMA4 – société concessionnaire exploitant 13 aéroports au Mexique, dans laquelle VINCI Airports a acquis une participation de 29,99 % en décembre 2022 – ainsi que les acquisitions récentes de VINCI Energies, dont l’essentiel des activités des services IT de Kontron AG (fin 2022) et Otera AS en Norvège (début 2023). Les variations de change ont un impact légèrement négatif sur le chiffre d’affaires en raison de l’appréciation de l’euro par rapport à plusieurs devises, dont la livre sterling et les dollars américain, canadien, australien et néo-zélandais.

Les prises de commandes des branches énergie et construction s’élèvent à 47,8 milliards d’euros à fin septembre. Elles progressent de 16 % sur un an, dont +13 % au 3e trimestre 2023 par rapport au 3e trimestre 2022, grâce à la bonne tenue des activités de fonds de commerce ainsi qu’à plusieurs grands contrats récemment rentrés en carnet.

Le carnet de commandes au 30 septembre 2023 atteint ainsi le niveau record de 63,3 milliards d’euros. En augmentation de 10 % sur un an, il représente près de 14 mois d’activité moyenne des branches énergie et construction, conférant au Groupe une bonne visibilité sur son activité prévisionnelle tout en continuant à faire preuve de sélectivité. La part de l’international dans le carnet s’établit à 68 %.

II. Évolution du chiffre d’affaires par pôle de métiers

CONCESSIONS : 8,3 milliards d’euros (+19 % par rapport à 2022)

VINCI Autoroutes : 4,9 milliards d’euros (+5 % par rapport à 2022)

Le trafic tous véhicules confondus a progressé de 2,2 % en septembre 2023 par rapport à septembre 2022 (dont véhicules légers +3,0 %, bénéficiant en fin de mois d’une météo exceptionnelle, quasi-estivale sur l’ensemble du territoire). Il se stabilise ainsi à un haut niveau au cours du 3e trimestre.

Au global, le trafic de VINCI Autoroutes affiche une hausse de 1,3 % sur les neuf premiers mois de l’année par rapport à 2022. Le trafic des véhicules légers croît de 1,7 % en dépit de prix des carburants élevés. Celui des poids lourds affiche un recul limité de 1,3 %, en raison notamment d’effets calendaires négatifs5.

VINCI Airports : 3,0 milliards d’euros (+49 % à structure réelle et +27 % à structure comparable par rapport à 2022, +12 % à périmètre constant par rapport à 2019)

Le trafic passagers des aéroports du réseau a poursuivi sa dynamique au 3e trimestre 2023, soutenue par l’augmentation de l’offre de sièges des compagnies aériennes, l’ouverture de nouvelles routes et une demande robuste. De nombreuses plateformes – au Portugal, en Serbie, au Mexique et en République dominicaine – ont enregistré de nouveaux records historiques de fréquentation. Au Japon, le trafic continue de se redresser nettement, notamment sur les faisceaux internationaux.

Au total, 202 millions de passagers ont été accueillis dans les aéroports de VINCI Airports sur les neuf premiers mois de 20236, soit 30 % de plus qu’en 2022. Ils représentent plus de 93 % du niveau de 2019 (dont 97 % au 3e trimestre et 99 % en septembre).

VINCI Highways : 261 millions d’euros (+9 % à structure réelle et +7 % à structure comparable par rapport à 2022)

Outre Lima Expresa (section centrale du périphérique de Lima au Pérou), Gefyra (pont Rion-Antirion en Grèce), SCDI (société concessionnaire du pont de la Confédération au Canada) et ViaPlus7 (société basée au Texas, spécialisée dans l’exploitation de systèmes de péages électroniques), VINCI Highways intègre depuis le printemps 2023, Via 40 Express (société concessionnaire de l’autoroute Bogotá-Girardot en Colombie, dont plusieurs sections sont en cours d’élargissement).

VINCI Energies : 13,9 milliards d’euros (+17 % à structure réelle et +12 % à structure comparable par rapport à 2022)





Après un 1er semestre tonique, le chiffre d’affaires de VINCI Energies a continué de progresser fortement au 3e trimestre (+15 % par rapport au 3e trimestre 2022). La croissance de l’activité à l’international s’est même accélérée – tant en réel qu’en organique - par rapport au trimestre précédent. Les prises de commandes restent également très bien orientées. Sur 12 mois glissants, elles inscrivent un nouveau record à 20,5 milliards d’euros. Cette remarquable performance d’ensemble traduit le très bon positionnement des entreprises du pôle sur des marchés porteurs - transitions énergétique et digitale - tant en France qu’à l’international, ainsi que la grande variété de leurs expertises et l’efficacité de leur maillage. Les acquisitions récentes8 du pôle ont, en outre, contribué pour environ 600 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois.

En France (43 % du total) , le chiffre d’affaires ressort à 5,9 milliards d'euros, en hausse de 12 % par rapport à 2022 à structure réelle (+11 % à structure comparable). Les quatre secteurs d’activité (industrie, building solutions, infrastructures et ICT9) affichent des performances assez homogènes.

À l’international (57 % du total) , le chiffre d’affaires s’établit à 7,9 milliards d’euros, en hausse de 21 % par rapport à 2022 à structure réelle (+13 % à structure comparable), dont +19 % au 3e trimestre. Outre l’impact positif de la croissance externe, l’activité reste dynamique dans la quasi-totalité de la cinquantaine de pays où VINCI Energies est implanté.

Les prises de commandes sont en hausse de 19 % par rapport à fin septembre 2022, dont +17 % au 3e trimestre. Le carnet de commandes au 30 septembre 2023 s’élève à 14,7 milliards d’euros (+16 % sur un an) et représente plus de neuf mois d’activité moyenne du pôle.

Cobra IS : 4,7 milliards d’euros (+14 % à structure réelle et comparable)





Cobra IS affiche un chiffre d’affaires en forte hausse au 3e trimestre (+13 %), avec une accélération par rapport au 2e trimestre (+9 %). Cette dynamique est le reflet de la bonne orientation des différents métiers du pôle dans la plupart de ses implantations géographiques, tant dans les activités de fonds de commerce (flow business) que dans les grands projets EPC (Engineering, Procurement and Construction). Les prises de commandes depuis le début de l’année ont atteint un niveau record, notamment grâce à l’obtention de plusieurs grands contrats liés à la transition énergétique (production, transport et conversion d’électricité).

En Espagne (46 % du total) , le chiffre d’affaires ressort à 2,2 milliards d'euros, en hausse de 16 % par rapport à 2022.

En dehors d’Espagne (54 % du total, dont 32 % en Amérique latine) , le chiffre d’affaires s’établit à 2,5 milliards d’euros, en hausse de 13 % à structure réelle et comparable par rapport à 2022.

Les prises de commandes affichent une croissance de 31 % par rapport à fin septembre 2022. Le carnet de commandes au 30 septembre 2023 s’élève à 14,9 milliards d’euros10 - soit +33 % sur un an - et représente près de 2,5 ans d’activité moyenne du pôle.

Dans le domaine de la production d’électricité renouvelable, la ferme photovoltaïque de Belmonte au Brésil, d’une capacité de 0,6 GW, a démarré la production depuis fin juillet. De plus, de nouveaux projets de centrales photovoltaïques au Brésil et en Espagne, cumulant une capacité de respectivement 0,6 GW et 0,2 GW, sont entrés en phase travaux au cours du 3e trimestre. A fin septembre, la capacité en exploitation ou en construction du portefeuille de Cobra IS s’élève ainsi à 1,4 GW.

VINCI Construction : 23,4 milliards d’euros (+9 % à structure réelle et +10 % à structure comparable par rapport à 2022)





VINCI Construction a réalisé un haut niveau d’activité sur l’ensemble des neuf premiers mois de 2023, tirée par ses activités de génie civil et de travaux publics. La croissance est restée très soutenue au 3e trimestre à l’international (+12 % à structure comparable par rapport au 3e trimestre 2022), tandis que le chiffre d’affaires se stabilise en France à un niveau élevé. Par ailleurs, le pôle enregistre un niveau élevé de prises de commandes grâce à la bonne tenue de ses activités de fonds de commerce dans ses principales places fortes géographiques, ainsi qu’à plusieurs grands contrats remportés récemment11.

En France (44 % du total) , le chiffre d’affaires s’établit à 10,3 milliards d’euros, en progression de 5 %. L’activité est restée soutenue dans les infrastructures. Dans le bâtiment, elle est tirée par les projets de réhabilitation et par la construction de bâtiments publics, notamment dans le secteur hospitalier.

À l’international (56 % du total) , le chiffre d’affaires atteint 13,1 milliards d'euros, en hausse de 12 % à structure réelle et de 14 % à structure comparable. Cette évolution traduit l’avancement des travaux sur plusieurs grands contrats de génie civil en Europe, en Amérique du Nord et en Australie / Nouvelle-Zélande, ainsi que l’activité solide des réseaux de spécialité et des réseaux de proximité.

Les prises de commandes sont en hausse de 10 % par rapport à fin septembre 2022. Le carnet de commandes au 30 septembre 2023 s’élève à 33,6 milliards d’euros. Il est stable sur un an et représente 13 mois d’activité moyenne du pôle.

VINCI Immobilier : 836 millions d’euros (-24 % par rapport à 2022)





Le net repli du chiffre d’affaires de VINCI Immobilier s’explique – comme déjà mentionné dans les précédentes communications du Groupe – par une conjoncture très difficile du secteur de la promotion immobilière en France, pénalisé notamment par un environnement de taux d’intérêt élevés. Les réservations de logements en France baissent de 46 % sur un an (2 520 lots à fin septembre 2023).

III. Situation financière et liquidité





L’endettement financier net consolidé de VINCI au 30 septembre 2023 s’établit à 18,6 milliards d’euros. Il est quasiment stable par rapport au 31 décembre 2022, malgré l’impact des acquisitions finalisées sur la période et le paiement du solde du dividende au titre de 2022.

VINCI conserve au 30 septembre 2023 une liquidité très importante, disposant :

d’une trésorerie nette gérée de 10,6 milliards d’euros (7,4 milliards d’euros au 30 septembre 2022) ;

d’une ligne de crédit bancaire confirmée et non utilisée de 8,0 milliards d’euros pour VINCI SA, à échéance novembre 2025 pour la quasi-totalité de ce montant.

IV. Perspectives 2023





Fort des solides performances réalisées à fin septembre 2023, le Groupe confirme qu’il envisage pour l’ensemble de l’exercice :

une nouvelle progression de son chiffre d‘affaires et de son résultat opérationnel, d’une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022 ;

un résultat net légèrement supérieur à son niveau de 2022, malgré la hausse sensible des frais financiers.

Le cash-flow libre du Groupe - prenant notamment en compte la hausse des investissements dans l’aéroportuaire et dans les énergies renouvelables – devrait être d’au moins 4,5 milliards d’euros12 en 2023.

Les tendances 2023 par pôle, rappelées ci-dessous, sont précisées pour la branche concessions :

VINCI Autoroutes prévoit désormais, sur l’ensemble de l’année 2023, un niveau de trafic légèrement supérieur à celui de 2022 13 ;

; VINCI Airports anticipe une poursuite du redressement de son trafic passagers 14 , qui devrait être proche au 4 e trimestre 2023 de son niveau du 4 e trimestre 2019. Ce redressement du trafic s’accompagnera d’une nouvelle amélioration des résultats opérationnels du pôle en 2023 15 ;

, qui devrait être proche au 4 trimestre 2023 de son niveau du 4 trimestre 2019. Ce redressement du trafic s’accompagnera d’une nouvelle amélioration des résultats opérationnels du pôle en 2023 ; VINCI Energies bénéficiera d’une nouvelle croissance d’activité, toujours tirée par la bonne orientation de ses marchés et l’intégration des dernières acquisitions, et entend conforter l’excellent niveau de sa marge opérationnelle 16 ;

; Cobra IS, fort d’un carnet de commandes d’un niveau très élevé, table sur un chiffre d’affaires en hausse d’au moins 10 % grâce à la montée en régime des grands projets EPC remportés dernièrement et à la bonne tenue de ses activités de fonds de commerce ;

Le portefeuille d’actifs de production d’énergie renouvelable s’enrichira de nouveaux projets et la capacité totale, en construction ou en exploitation, sera d’au moins 2 GW d’ici la fin de l’exercice ;

VINCI Construction enregistrera une nouvelle progression de son activité, tout en restant sélectif dans sa prise d’affaires, continuant ainsi d’améliorer sa marge opérationnelle16.

ANNEXES

ANNEXE A : DÉTAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

Chiffre d'affaires consolidé* au 30 septembre – Répartition France/International par pôle

Variation

2023/ 2022 En millions d’euros Au 30 septembre 2023 (9 mois) Au 30 septembre 2022 (9 mois) Réelle Comparable FRANCE Concessions 5 291 4 976 +6,3 % +6,3 % VINCI Autoroutes 4 855 4 604 +5,4 % +5,4 % VINCI Airports 284 250 +13 % +13 % Autres concessions** 152 121 +26 % +26 % VINCI Energies 5 948 5 334 +12 % +11 % Cobra IS 36 27 +31 % +31 % VINCI Construction 10 256 9 811 +4,5 % +4,5 % VINCI Immobilier 828 1 094 -24 % -24 % Éliminations et retraitements (402) (376) Total France 21 958 20 866 +5,2 % +5,1 % INTERNATIONAL Concessions 3 004 2 019 +49 % +26 % VINCI Airports 2 741 1 777 +54 % +29 % VINCI Highways 261 240 +8,7 % +7,2 % Autres concessions** 2 2 +14 % +16 % VINCI Energies 7 939 6 581 +21 % +13 % Cobra IS 4 652 4 080 +14 % +14 % VINCI Construction 13 097 11 679 +12 % +14 % VINCI Immobilier 8 9 -8,9 % -31 % Éliminations et retraitements (20) (15) Total International 28 679 24 354 +18 % +15 %

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

** VINCI Railways, VINCI Stadium.

Chiffre d'affaires consolidé* du 3e trimestre

3e trimestre 3e trimestre Variation

2023/2022 En millions d’euros 2023 2022 Réelle Comparable Concessions 3 297 2 834 +16 % +11 % VINCI Autoroutes 1 884 1 789 +5,3 % +5,3 % VINCI Airports 1 243 901 +38 % +20 % VINCI Highways 100 94 +6,3 % +12 % Autres concessions** 69 50 +39 % +39 % VINCI Energies 4 765 4 159 +15 % +11 % Cobra IS 1 627 1 440 +13 % +14 % VINCI Construction 8 439 8 036 +5,0 % +6,7 % VINCI Immobilier 277 377 -27 % -27 % Éliminations et retraitements (133) (144) Chiffre d’affaires* total 18 272 16 703 +9,4 % +8,3 % dont : France 7 579 7 400 +2,4 % +2,2 % International 10 692 9 303 +15 % +13 %

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

** VINCI Railways, VINCI Stadium.

ANNEXE B : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AIRPORTS

Trafic des concessions autoroutières



3e trimestre Cumul au 30 septembre

(9 mois) En millions de km parcourus



2023 Variation 2023 / 2022 2023 Variation 2023 / 2022 VINCI Autoroutes 16 974 +0,0 % 41 873 +1,3 % Véhicules légers 15 182 +0,2 % 36 216 +1,7 % Poids lourds 1 792 -1,4 % 5 658 -1,3 % dont : ASF 10 798 +0,0 % 26 344 +1,3 % Véhicules légers 9 616 +0,2 % 22 590 +1,7 % Poids lourds 1 181 -1,3 % 3 755 -1,3 % Escota 2 256 +1,2 % 5 873 +1,5 % Véhicules légers 2 080 +1,2 % 5 333 +1,8 % Poids lourds 176 +1,1 % 540 -0,6 % Cofiroute* 3 765 -0,7 % 9 281 +1,2 % Véhicules légers 3 354 -0,4 % 7 988 +1,7 % Poids lourds 411 -2,7 % 1 293 -1,7 % Arcour 113 -3,5 % 271 -1,5 % Véhicules légers 100 -3,2 % 232 -1,5 % Poids lourds 13 -5,9 % 40 -1,5 %

* Hors Duplex A86.

Évolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes

Au 30 septembre 2023 VINCI Autoroutes



Dont : ASF Escota Cofiroute Arcour Recettes de péage (en m€) 4 753 2 776 675 1 213 63 Variation 2023/22 +5,3 % +5,2 % +5,6 % +5,1 % +4,4 % Chiffre d’affaires (en m€) 4 855 2 837 685 1 229 63 Variation 2023/22 +5,4 % +5,3 % +5,5 % +5,1 % +4,5 %

Trafic passagers de VINCI Airports1

3e trimestre Cumul au 30 septembre (9 mois) En milliers de passagers 2023 Variation 2023/2022 Variation 2023/2019 2023 Variation 2023/2022 Variation 2023/2019 Portugal (ANA) 20 458 +13 % +11 % 51 216 +22 % +12 % dont Lisbonne 9 708 +11 % +5,6 % 25 590 +23 % +7,5 % Royaume-Uni 14 855 +14 % -6,6 % 36 055 +27 % -13 % dont Londres Gatwick 13 051 +13 % -7,1 % 31 540 +28 % -13 % Mexique 7 437 +19 % +21 % 20 030 +20 % +16 % dont Monterrey 3 751 +24 % +23 % 9 853 +27 % +18 % France 5 091 +11 % -14 % 13 383 +16 % -16 % dont ADL (Lyon) 2 809 +12 % -17 % 7 579 +19 % -16 % Cambodge 1 205 +63 % -57 % 3 685 x2,6 -58 % États-Unis 2 463 -3,6 % -7,5 % 7 298 +0,8 % -5,3 % Brésil 2 982 +8,6 % -4,1 % 8 548 +1,8 % -5,1 % Serbie 2 666 +31 % +25 % 5 953 +42 % +25 % République dominicaine 1 723 +8,1 % +23 % 4 939 +12 % +17 % Cap-Vert2 679 +10 % -5,0 % 1 888 +22 % -8,2 % Total filiales consolidées par IG3 59 558 +13,9 % +0,6 % 152 994 +21,5 % -2,4 % Japon (40 %) 11 144 +86 % -17 % 29 891 x2,1 -23 % Chili (40 %) 5 897 +25 % -4,0 % 17 031 +27 % -9,1 % Costa Rica (45 %) 308 +2,4 % +38 % 1 237 +13 % +29 % Rennes-Dinard (49 %) 154 -14 % -46 % 465 -1,8 % -38 % Total filiales consolidées par ME3 17 503 +56,4 % -12,9 % 48 624 +66,3 % -18,3 % Total passagers gérés VINCI Airports 77 061 +21,4 % -2,8 % 201 617 +30,0 % -6,8 %

1 Données à 100 % incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 Les aéroports du Cap-Vert ont rejoint le réseau VINCI Airports en juillet 2023.

3 IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence.

ANNEXE C : CARNET ET PRISES DE COMMANDES

Carnet de commandes









Au 30 septembre Variation Au 31 déc. Variation En milliards d’euros 2023 2022 sur 12 mois 2022 vs 31 déc. 2022 VINCI Energies 14,7 12,6 +16 % 12,4 +18 % Cobra IS 14,9 11,2 +33 % 11,1 +35 % VINCI Construction 33,6 33,6 +0 % 33,8 -0 % Total 63,3 57,4 +10 % 57,3 +10 % dont : France 20,1 18,3 +10 % 17,8 +12 % International 43,2 39,2 +10 % 39,5 +10 % Europe hors France 26,1 22,0 +19 % 21,5 +21 % Reste du monde 17,1 17,1 -0 % 17,9 -5 %

Prises de commandes

Au 30 septembre (9 mois) En milliards d’euros



2023



2022 Variation

2023 / 2022 VINCI Energies 15,9 13,3 +19 % Cobra IS 8,5 6,5 +31 % VINCI Construction 23,4 21,3 +10 % Total 47,8 41,1 +16 % dont : France 18,7 16,3 +15 % International 29,1 24,8 +17 % Europe hors France 19,9 15,1 +32 % Reste du monde 9,2 9,7 -5 %

GLOSSAIRE

Carnet de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Chez VINCI Immobilier : il correspond au chiffre d’affaires à l’avancement restant à réaliser à une date donnée au titre des ventes de biens immobiliers constatées par un acte notarié ou au titre des contrats de promotion immobilière (CPI) dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies et VINCI Construction.

Évolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants.

Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1.

Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs.

En application de la norme IFRS 16, le Groupe comptabilise en actifs non courants des droits d’usage relatifs aux biens pris en location, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Ce passif n’est pas inclus dans l’Excédent/endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan.

Prise de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement du projet est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Chez VINCI Immobilier : une prise de commande correspond à la valeur des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement ou vendus après achèvement conformément à un acte définitif notarié ou au chiffre d’affaires des contrats de promotion immobilière dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si VINCI Immobilier détient le contrôle exclusif de la société support du programme, celle-ci est comptabilisée par intégration globale. Dans ce cas, 100 % de la valeur du contrat est incluse dans le montant de la prise de commandes ;

Si la société support du programme est co-contrôlée, elle est consolidée par mise en équivalence sans prise en compte du montant de la prise commande de la société co-contrôlée.

Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL).

Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques.

1 Voir glossaire.

2 Par rapport aux neuf premiers mois de 2019 - année de référence pré-crise sanitaire - la hausse à périmètre constant est de +13 % pour VINCI Autoroutes et de +12 % pour VINCI Airports.

3 VINCI Railways et VINCI Stadium.

4 Consolidée par intégration globale dans les comptes du Groupe.

5 Deux jours ouvrés de moins sur les neuf premiers mois de 2023 par rapport aux neuf premiers mois de 2022 (dont un jour ouvré de moins au 3e trimestre 2023 par rapport au 3e trimestre 2022).

6 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

7 Anciennement TollPlus.

8 31 acquisitions ont été réalisées en 2022. Sur les neuf premiers mois de 2023, 25 acquisitions ont été réalisées, représentant un chiffre d’affaires en année pleine d’environ 350 millions d’euros.

9 Information and Communication Technology.

10 Il intègre à fin septembre 2023 la première des trois plateformes offshore de conversion d’énergie électrique d’origine éolienne à concevoir, construire et installer en mer du Nord pour TenneT (contrat annoncé en avril 2023).

11 Dont les principaux concernent : i/ la conception-réalisation d’un tronçon de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express, dans un groupement comprenant aussi VINCI Energies ; ii/ la conception-construction d’un réservoir de gaz naturel liquéfié aux Pays-Bas ; iii/ la conception-construction de deux stations terrestres de conversion d’énergie sur une nouvelle interconnexion électrique entre la France et l’Espagne, dans un groupement associant également VINCI Energies ; iv/ la réalisation d’une route de 10 km et de 12 ponts à Prešov en Slovaquie.

12 Précédemment : « dans le haut de la fourchette de 4,0 à 4,5 milliards d’euros ».

13 Le pôle tablait précédemment sur un « trafic du même ordre ».

14 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

15 VINCI Airports anticipait précédemment « une poursuite du redressement de son trafic passagers - sans pour autant retrouver au global son niveau de 2019 dès 2023 en raison de la reprise plus tardive observée en Asie – et une nouvelle amélioration de ses résultats opérationnels ».

16 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.













Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

