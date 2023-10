WENDEL : Activité du 3° trimestre 2023

COMMUNIQUÉ — 26 OCTOBRE 2023

Solide activité des sociétés du portefeuille

sur les 9 premiers mois de l’année

Déploiement dynamique des nouvelles orientations stratégiques

Actif net réévalué au 30 septembre 2023 : 7 192 M€, soit 162,0 € par action

Retraité du dividende par action de 3,2 € payé en juin 2023, l’ANR est en légère baisse depuis le début de l’année (- 1,6 %) et demeure relativement stable depuis le 30 juin 2023 (- 0,7 %).





Chiffre d’affaires consolidé 9 mois 2023 : 5 163,5 M€, en hausse de + 3,9 % en données publiées et en augmentation de + 5,7 % en organique

Forte croissance publiée de CPI (+ 14,5 %) sur 9 mois 2023.

Croissance organique solide de Bureau Veritas (+ 8,1 % sur 9 mois).

Chiffre d’affaires d’ACAMS en hausse de + 2,6 % sur 9 mois, fortement affecté par des effets calendrier. Progression des ventes de + 8 % retraitée de ces effets.

Activité encourageante au troisième trimestre pour Stahl (+ 3,7 % de croissance totale), dont le chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’année (- 2,7 %) reste affecté par un environnement mitigé dans son industrie.

Scalian1: croissance totale de c. + 13 % du chiffre d’affaires au troisième trimestre.





Déploiement dynamique des nouvelles orientations stratégiques

Wendel engage son développement dans la gestion d’actifs privés pour compte de tiers : signature le 26 octobre de l’accord d’acquisition d’IK Partners. L’opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024.

Wendel a signé un accord pour la cession de Constantia Flexibles fin juillet : Constantia Flexibles sera cédée pour une valeur qui générera pour Wendel un produit net de cession attendu à environ 1,1 Md€. Cela représentera environ 1,94 fois l’investissement total de Wendel dans Constantia Flexibles et une valorisation supérieure de 11 % à celle du dernier ANR publié avant la signature de la transaction (au 31 mars 2023).

557 M€ de fonds propres investis pour l’acquisition de Scalian, transaction clôturée le 27 juillet 2023.

Émission de 750 M€ d’obligations échangeables en actions Bureau Veritas en mars 2023.





Lancement d’un programme de rachat d’actions de 100 millions d’euros

Comme déjà annoncé, Wendel a l’intention de lancer un programme de rachat d’actions de 100 M€. Les actions rachetées dans le cadre de ce programme seront destinées d’une part, à couvrir les plans d’intéressement à long terme déployés au sein de Wendel et, d’autre part, à financer d’éventuelles acquisitions stratégiques payées en titres Wendel (y compris éventuellement d’autres actions d’IK Partners à acquérir à partir de 2029).





Structure financière solide : liquidité importante et maturité allongée

Ratio LTV pro forma à 10,4 2 % au 30 septembre 2023.

% au 30 septembre 2023. Augmentation de la taille de la ligne de crédit (non tirée) à 875 M€, échéance portée à juillet 2028.

Liquidité totale pro forma s’élevant à 2,4 Md€ au 30 septembre 2023, dont 1,5 Md€ de trésorerie disponible (pro forma de la cession de Constantia Flexibles, de l’acquisition de 51 % d’IK Partners (y compris les fonds que Wendel s’engagera à investir dans le fonds IK X) et du rachat d’actions annoncé de 100 M€) et 875 M€ de ligne de crédit (non tirée).

Maturité moyenne de la dette allongée à 4,9 ans et coût moyen pondéré de 2,4 % à l’issue de l’émission obligataire de 300 M€ à 7 ans avec un coupon de 4,50 % réalisée le 12 juin 2023 et du rachat d’un montant de 90,8 M€ des obligations à échéance avril 2026.



Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare :



« Les neuf premiers mois de l’année 2023 ont été très dynamiques pour Wendel et ses sociétés. Le chiffre d’affaires consolidé a connu une croissance organique de 5,7 %, porté notamment par les très bonnes performances de Bureau Veritas et de Crisis Prevention Institute. Nos sociétés ont également poursuivi leurs stratégies de croissance externe ciblées.



Nous déployons les nouvelles orientations stratégiques annoncées en mars dernier, avec une forte rotation du portefeuille, incluant l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Scalian, et la cession en cours de Constantia Flexibles, au-dessus de sa précédente valorisation dans notre ANR.



La semaine dernière, nous avons annoncé le projet d’acquisition d’IK Partners, qui sera une étape majeure dans le déploiement de la stratégie annoncée le 16 mars dernier. Elle constituera le socle du pôle de gestion d’actifs privés que nous avons l’ambition de construire. La mise en œuvre de cette stratégie ambitieuse permettra d’accélérer la diversification de Wendel, d’amplifier la génération de cash-flows récurrents et de renforcer notre attractivité en tant qu’investisseur et en tant que société cotée.



Je suis convaincu que dans les années à venir, nous pourrons développer notre activité de gestion d’actifs à la fois par croissance organique ou par des investissements directs de notre capital permanent. Ces investissements seront créateurs de valeur pour les actionnaires de Wendel à travers une augmentation de l’ANR et le versement de dividendes significatifs tout en conservant le solide profil financier de notre société. »

Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe sur 9 mois 2023

Chiffre d’affaires consolidé sur 9 mois 2023

(en millions d’euros) 9 mois 2022 9 mois 2023 Δ Δ Organique Bureau Veritas 4 150,5 4 328,0 + 4,3 % + 8,1 % Stahl (1) 696,4 677,3 - 2,7 % - 10,8 % Crisis Prevention Institute 83,5 95,6 + 14,5 % + 17,3 % ACAMS (2) 39,6 62,7 N/A N/A Chiffre d’affaires consolidé (3) (4) 4 970,0 5 163,5 + 3,9 % + 5,7 %

(1) Incluant l’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group (ISG) depuis mars 2023 (contribution au chiffre d’affaires de 62,7 M€ sur la période).

(2) Les comptes d’ACAMS sont consolidés par intégration globale depuis le 11 mars 2022. Le chiffre d’affaires inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) pour un impact de -3,2 M€ (vs -11 M€ au 9M 2022). En excluant ce retraitement, le chiffre d’affaires s’élève à 65,6 M€ contre 50,6 M€ au 9M 2022.

(3) En raison de la date d’acquisition récente du groupe Scalian, sa contribution n’est pas encore incluse dans le CA du Groupe et son chiffre d’affaires n’est pas audité.

(4) Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de Constantia Flexibles a été reclassée en « Résultat net des activités abandonnées et des activités destinées à être cédées ». Le chiffre d’affaires comparable des 9M 2022 représente 4 970,0 M€ contre un chiffre d’affaires publié pour 2022 de 6 507,8 M€. La différence de 1 537,8 M€ correspond à Constantia Flexibles classée en actifs détenus en vue de la vente conformément à la norme IFRS 5.

Chiffre d’affaires consolidé sur 9 mois 2023 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) 9 mois 2022 9 mois 2023 Δ Δ Organique Tarkett (5) 2 569,4 2 592,6 + 0,9 % + 4,7 %

(5) Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement destinés à compenser les mouvements de change et sont donc exclus de l’indicateur de « croissance organique ».

Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe au 3e trimestre 2023

Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2023

(en millions d’euros) T3 2022 T3 2023 Δ Δ Organique Bureau Veritas 1 457,1 1 423,8 -2,3 % + 5,8 % Stahl (1) 225,5 234,3 + 3,9 % -3,4 % Crisis Prevention Institute 35,3 42,0 + 18,9 % + 26,1 % ACAMS 19,8 20,2 +2,4 % + 6,3 % Chiffre d’affaires consolidé (2) (3) 1 737,6 1 720,2 -1,0 % + 5,0 %

(1) Acquisition d’ICP Industrial Solutions Group (ISG) depuis mars 2023 (contribution au chiffre d’affaires de 28,4 M€).

(2) En raison de la date d’acquisition récente du groupe Scalian, sa contribution n’est pas encore incluse dans le chiffre d’affaires du Groupe et son chiffre d’affaires n’est pas audité.

(3) Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de Constantia Flexibles a été reclassée en « Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession ». Le chiffre d’affaires comparable des 9M 2022 représente 1 738 M€ contre un chiffre d’affaires publié pour 2022 de 2 291 M€. La différence de 553 M€ correspond à Constantia Flexibles classée en actifs détenus en vue de la vente conformément à la norme IFRS 5.

Chiffre d’affaires consolidé du 3e trimestre 2023 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) T3 2022 T3 2023 Δ Δ Organique Tarkett (4) 1 005,4 984,3 - 2,1 % + 6,0 %

(4) Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement destinés à compenser les mouvements de change et sont donc exclus de l’indicateur de « croissance organique ».





Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe

Bureau Veritas — Solide croissance organique du chiffre d'affaires au troisième trimestre ; perspectives 2023 confirmées

(integration globale)

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 a atteint 1 423,8 M€, en hausse de 6,1 % à taux constants et en baisse de - 2,3 % par rapport au T3 2022. La croissance organique s’est élevée à + 5,8 %, contre un T3 particulièrement solide l’année précédente. Le chiffre d’affaires organique des neuf premiers mois a augmenté de + 8,1 %.

Les trois activités qui tirent la croissance au T3, Marine & Offshore, Industrie et Certification, ont délivré une croissance organique à deux chiffres, portée par la dynamique continue de la Durabilité et de l’ESG, dont la décarbonation maritime et les projets d’énergie renouvelable. L’activité Agroalimentaire et Matières Premières a délivré une croissance organique faible à un chiffre, portée par les marchés de l’agroalimentaire et les Services aux gouvernements. Les activités Bâtiment & Infrastructures et Biens de consommation affichent une stabilité de croissance. Bâtiment & Infrastructures avait connu une croissance particulièrement forte au T3 2022 et la division Biens de consommation a continué à être impactée par les conséquences de la baisse des dépenses des consommateurs ressentie au cours de l’année.

La croissance externe nette (effet périmètre) a été positive à hauteur de + 0,3 %, reflétant les acquisitions ciblées réalisées au cours de l’année dernière, compensées en grande partie par une cession non significative.

Les variations des taux de change ont eu un impact négatif significatif de - 8,4 %, principalement du fait de l’appréciation de l’euro face au dollar américain et des monnaies indexées, ainsi que face aux devises de certains pays émergents.

Perspectives 2023 confirmées

Sur la base des performances des neuf premiers mois, d'un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la Durabilité et à la transition énergétique, Bureau Veritas prévoit pour l'ensemble de l'année 2023 de délivrer :

une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires ;

une marge opérationnelle ajustée stable à taux de change constant ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion3 du cash supérieur à 90 %.





Pour plus d’informations : https://group.bureauveritas.com

Stahl — Ventes en repli de - 2,7 % sur les 9 premiers mois de 2023, en rebond au troisième trimestre dans un contexte de demande faible.

(Intégration globale)

Stahl a réalisé un chiffre d’affaires de 677,3 M€ au cours des neuf premiers mois, soit une baisse de - 2,7 % depuis le début de l’année. La croissance organique en repli à - 10,8 % dans un contexte de ralentissement de la demande sur les segments cuir et revêtement de spécialité et les effets de change ont impacté le chiffre d’affaires de - 1,0 %. L’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group (ISG) en mars 2023 a contribué positivement (+ 9,0 %) à la croissance du chiffre d’affaires total. Le management de Stahl poursuit l’intégration d’ISG, tout en réalisant des synergies plus élevées et plus rapides que prévu initialement.

Sur une base trimestrielle, l’activité de Stahl a initié sa reprise, la baisse de la croissance organique s’étant réduite significativement par rapport aux trimestres précédents : au 3ème trimestre 2023, la croissance organique de Stahl s’est établie à - 3,4 % contre - 15, 4 % au 2ème trimestre et - 13,1 % au 1er trimestre. Au 3ème trimestre 2023, la croissance totale de Stahl s’établit donc à + 3,9 %.

Stahl s'est vu attribuer la médaille de platine par EcoVadis pour la deuxième année consécutive. Pour l'évaluation 2023, la note de Stahl a progressé de trois points par rapport à son score de 2022.

Crisis Prevention Institute — Forte croissance du chiffre d’affaires sur 9 mois de + 16,6 % et +17,3 % en organique

(Intégration globale)

Sur les neuf premiers mois de 2023, CPI affiche un chiffre d’affaires solide de 103,5 M$, en hausse de + 16,6 % par rapport à la même période de 2022.

Crisis Prevention Institute affiche un 3ème trimestre solide avec un chiffre d’affaires en hausse de + 26,3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

La croissance a été relativement homogène sur l’ensemble des zones géographiques. Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord est en hausse de + 18 % par rapport à 2022, grâce des effets prix et mix volume positifs (augmentation de + 24 % du volume de renouvellements). Le chiffre d’affaires international a augmenté de + 10 % sur la même période, reflétant principalement la croissance de + 14 % au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie, ces géographies représentant 90 % de l’activité hors Amérique du Nord.

Les stratégies ciblées par pays mises en œuvre par CPI portent leurs premiers fruits, notamment en France et dans le bureau récemment établi aux Émirats arabes unis, où CPI s’est développée grâce à un partenariat avec la Cleveland Clinic, basée aux États-Unis.

ACAMS — Les ventes du troisième trimestre ont augmenté de + 5,5 % par rapport à l’année dernière et de + 2,6 % depuis le début de l’année

(Intégration globale)

ACAMS, le leader mondial de la formation et des certifications pour les professionnels de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la prévention de la criminalité financière, a généré un chiffre d’affaires de 22,3 M$4 au troisième trimestre, en hausse de + 5,5 % par rapport au troisième trimestre 2022, et un chiffre d’affaires de 71,4 M$5 depuis le début de l’année, soit + 2,6 % de croissance sur neuf mois. Comme indiqué au trimestre précédent, 2022 a bénéficié d’un contrat exceptionnellement important avec une institution bancaire qui avait mis en œuvre un programme de formation initial à l’échelle de l’entreprise qui s’est depuis normalisé pour inclure des groupes d’employés, directement impliqués dans la lutte contre la criminalité financière. En excluant les revenus de ce client, les revenus depuis le début de l’année auraient augmenté de + 8 % par rapport à la même période en 2022. La croissance de la société tout au long de l’année reflète le dynamisme commercial, notamment aux États-Unis et en Europe, et l’adoption accrue par les banques en Chine en préparation de l’évaluation réglementaire Financial Action Task Force (FATF) à venir.

ACAMS prévoit une croissance modeste jusqu’à la fin de l’année, dont l’ampleur dépendra du calendrier d’exécution de certains grands contrats. Fin septembre, Mariah Gause, Directrice des opérations (COO) d’ACAMS, a été nommée Directrice générale (CEO) par intérim, en remplacement de Scott Liles. M. Liles restera Conseiller exécutif jusqu’à la fin de l’année 2023. Le Conseil d’administration d’ACAMS travaille avec un cabinet de recrutement pour trouver un nouveau Directeur général.

Tarkett — Croissance organique des ventes de + 6,0 % au 3eme trimestre. Chiffre d’affaires record dans le Sport. Bons niveaux d’activité dans les pays de la CEI et résilience dans les segments commerciaux en Amérique du Nord

(Mise en équivalence)

Le chiffre d’affaires net du Groupe s’est élevé à 984 M€, en baisse de - 2,1 % par rapport au troisième trimestre 2022. La croissance organique s’établit à + 6,0 % (ou + 5,7 % en incluant les variations de prix de vente dans la région CEI). L’effet total des hausses de prix de vente mises en œuvre dans l’ensemble des segments est en moyenne de + 3,1 % par rapport au troisième trimestre 2022. Les prix de vente ont été globalement stables par rapport au niveau du T2 2023.

Le segment EMEA a réalisé un chiffre d’affaires de 209 M€, en baisse de - 5,0 % par rapport au troisième trimestre 2022, incluant un effet change défavorable de - 1,2 % et une croissance organique négative de - 3,8 %. Le contexte économique d’inflation et de taux d’intérêts élevés pénalise les projets de rénovation et de construction neuve dans l’ensemble de la zone. L’activité du segment résidentiel est significativement inférieure à 2022 compte tenu d’un mix produit défavorable, les rouleaux vinyle ayant mieux performé que des catégories plus onéreuses comme le parquet. L’activité des segments commerciaux marque un léger retrait par rapport à 2022 grâce à la bonne tenue des volumes des deux principales activités, les produits vinyle pour le secteur de la santé et de l’éducation et les moquettes à destination des bureaux. Dans un marché dynamique, le Sport continue de croître à un rythme soutenu (+ 15,8 % organique) et ce, malgré une base de comparaison élevée au T3 2022.

Pour plus d’information : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/

Scalian — Croissance totale du chiffre d’affaires de + c.13 % au troisième trimestre 2023

(En raison de la date d’acquisition récente du groupe Scalian, sa contribution n’est pas incluse dans le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre et son chiffre d’affaires n’est pas audité. — Intégration globale)

Le chiffre d’affaires net du groupe Scalian s’élève à 126,8 M€ au troisième trimestre 2023, en hausse de + c.13 % par rapport au troisième trimestre 2022. Sur les neuf premiers mois de l’année, la croissance organique du chiffre d’affaires s’est élevée à environ +18%.

IHS Towers (non consolidé)

IHS Towers publiera son chiffre d’affaires consolidé du 3eme trimestre 2023 en novembre.

Nous poursuivons un dialogue constructif avec IHS Towers et progressons vers nos objectifs d'amélioration de la gouvernance de l'entreprise.

Actif net réévalué à 162,0 € par action au 30 septembre 2023

L’actif net réévalué s’élève à 7 192 M€, soit 162,0 € par action au 30 septembre 2023 (détails annexes 1 et 2), en baisse de - 3,5 % par rapport à 167,9 € par action au 31 décembre 2022 et globalement stable en réintégrant le dividende payé en juin 2023 (- 1,6 %). La décote sur l’ANR au 30 septembre 2023 ressort à 51,3 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de Wendel au 30 septembre 2023.

Structure financière solide : liquidité importante et maturité allongée

Ratio LTV pro forma à 10,4 6 % au 30 septembre 2023.

% au 30 septembre 2023. Augmentation de la taille de la ligne de crédit (non tirée) à 875 millions d’euros, échéance portée à juillet 2028.

Liquidité totale s’élevant à 2,4 Md€ au 30 septembre 2023, dont 1,5 Md€ de trésorerie disponible (pro forma de la cession de Constantia Flexibles, de l’acquisition de 51 % d’IK Partners (y compris les fonds que Wendel s’engagera à investir dans le fonds IK X) et du rachat d’actions de 100 M€) et 875 M€ de ligne de crédit (non tirée).

Maturité moyenne de la dette allongée à 4,9 ans et coût moyen pondéré de 2,4 % à l’issue de l’émission obligataire de 300 M€ à 7 ans avec un coupon de 4,50 % réalisée le 12 juin 2023 et du rachat d’un montant de 90,8 M€ des obligations à échéance avril 2026.

Événements importants depuis le début de l’année 2023

Wendel engage son développement dans la gestion d’actifs privés pour compte de tiers : signature le 26 octobre de l’accord d’acquisition d’IK Partners

Wendel a annoncé le 17 octobre 2023 l’entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation de contrôle dans IK Partners (« IK » ou « la Société ») auprès de ses partners qui réinvestiraient également, dans le cadre de la transaction envisagée, une partie du produit de cession dans les futurs fonds d’IK. IK Partners est une société de gestion européenne de tout premier plan, spécialisée dans le non-côté qui se concentre sur le segment mid-market en Europe. Cette opération sera pour Wendel le socle de son activité de gestion d’actifs pour compte de tiers, dont l’objectif est de produire des sources complémentaires de revenus récurrents et de création de valeur patrimoniale.

L’accord d’acquisition d’IK Partners a été signé le 26 octobre 2023. Sous réserve de la satisfaction et de la finalisation des conditions de réalisation (y compris l’obtention des autorisations réglementaires), l’acquisition d’une participation de contrôle d’IK devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024.

Fondée en 1989, IK est l’une des sociétés de capital-investissement les plus reconnues en Europe, avec des équipes réparties dans de nombreux pays d’Europe du Nord, qui se concentrent sur le segment mid-market. La société investit dans les secteurs des services aux entreprises, de la santé, des biens de consommation et de l’industrie au Benelux, les DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), en France, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni.

IK gère 11,87 Md€ d’actifs privés pour le compte d’investisseurs tiers et a investi dans plus de 180 entreprises depuis sa création.

Wendel a pour ambition de bâtir une plateforme de taille significative, gérant de multiples classes d’actifs privés, en parallèle de son activité d’investissement historique à capitaux permanents. Le développement de cette plateforme devrait apporter à Wendel des flux de trésorerie récurrents et l’exposer à la performance de multiples classes d’actifs. Cet objectif serait atteint à la fois organiquement et par de nouvelles acquisitions ciblées.

Cette évolution du modèle d’affaires de Wendel est conçue afin de permettre le développement, à terme, d’une plateforme créatrice de valeur ayant vocation à générer des synergies opérationnelles.

La plateforme de gestion pour compte de tiers sera développée en parallèle avec la stratégie de capital permanent de Wendel, dans l’objectif de générer un Total Shareholder Return à deux chiffres.

L’acquisition d’IK Partners s’intègre dans l’objectif d’investissement de 2 Md€ sur 24 mois annoncé par Wendel le 16 mars 2023.

Wendel acquiert le Groupe Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle

Le 27 juillet 2023, Wendel a finalisé l’acquisition de Scalian, en investissant 557 M€ en fonds propres, soit une valeur d’entreprise d’environ 965 M€. Wendel détient environ 82 % du capital de Scalian, aux côtés du management de la société.

Créé en 1989, Scalian est classée dans le Top 10 des sociétés de conseil en ingénierie en France et intervient également à l’international, dans des activités de gestion de projets industriels, sur des problématiques liées à la supply chain (coûts, qualité, délais, performance), d’ingénierie numérique de l’architecture au développement de systèmes numériques embarqués et systèmes applicatifs, de big data et d’IA. Scalian accompagne également ses clients leaders de l’industrie et du tertiaire sur des enjeux d’optimisation de la performance des projets et organisations, ou encore de transformation digitale.

Depuis 2015, Scalian a affiché un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d’affaires de l’ordre de + 30 %, dont + 12 % environ de croissance organique malgré la Covid, amplifiée par une croissance externe sélective, avec neuf acquisitions réalisées sur la période, en France et à l’international.

Engagement SBTi de Wendel SE

L’initiative Science Based Targets (SBTi) est une coalition mondiale permettant aux entreprises de fixer des objectifs ambitieux de réduction des émissions conformes aux dernières avancées scientifiques en matière de climat. Elle se concentre sur les entreprises globales engagées dans la réduction de moitié de leurs émissions d’ici 2030 et atteindre le net zéro avant 2050.

Wendel s’est engagée à mettre en œuvre des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du Groupe, selon les critères définis par la SBTi et conformes aux dernières avancées scientifiques en matière de climat. Les objectifs de Wendel seront soumis à l’approbation de la SBTi d’ici la fin 2023.

Les objectifs à court terme de Wendel seront fixés à deux niveaux :

Les émissions de gaz à effet de serre des bureaux de Wendel (Scopes 1 et 2).

Les émissions de gaz à effet de serre des entreprises éligibles8 du portefeuille de Wendel, en utilisant une approche de périmètre (portfolio coverage) issue des lignes directrices du SBTi (Scope 3).

Ces engagements s’ajoutent aux engagements SBTi déjà approuvés pour les entreprises suivantes du portefeuille : Bureau Veritas, Constantia Flexibles, Stahl et Tarkett.

Agenda

Mardi 12 décembre 2023

Journée investisseurs 2023

Mercredi 28 février 2024

Résultats annuels 2023 — Publication de l’ANR au 31/12/2023, et résultats annuels (après bourse)

Jeudi 25 avril 2024

Chiffre d’affaires T1 2024 — Publication de l’ANR au 31 mars 2024 (après bourse)

Jeudi 16 mai 2024

Assemblée générale

Mercredi 31 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 — Publication de l’ANR au 30/06/2024, et résultats semestriels (après bourse)

Jeudi 24 octobre, 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 — Publication de l’ANR au 30/09/2024 (après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs Christine Anglade Pirzadeh: + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot: +33 1 42 85 63 73 c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com Caroline Decaux: +33 1 42 85 91 27 Lucile Roch: +33 1 42 85 63 72 c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com Primatice Olivier Labesse: +33 6 79 11 49 71 olivierlabesse@primatice.com Hugues Schmitt: +33 6 71 99 74 58 huguesschmitt@primatice.com Kekst CNC Todd Fogarty: +1 212 521 4854 todd.fogarty@kekstcnc.com

Annexe 1 : ANR au 30 septembre 2023 de 162,0 € par action

(en millions d’euros) 30.09.2023 31.12.2022 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 4 242 4 460 Bureau Veritas 160,8/160,8 M 23,9 €/24,8 € 3 846 3 990 IHS 63,0/63,0 M 5,6 $/6,5 $ 334 382 Tarkett 10,3 €/11,9 € 61 88 Participations non cotées (2) 4 113 3 440 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) - 12 15 Trésorerie et placements financiers (4) 1 236 961 Actif Brut Réévalué 9 579 8 876 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 2 387 - 1 420 Actif Net Réévalué 7 192 7 456 Dont dette nette - 1 150 - 459 Nombre d’actions au capital 44 407 677 44 407 677 Actif Net Réévalué par action 162,0 € 167,9 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 78,8 € 88,2 € Prime (Décote) sur l’ANR - 51,3 % - 47,5 %

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 décembre 2022 et au 30 septembre 2023.

(2) Participations non cotées (Stahl, Constantia Flexibles, CPI, ACAMS, Scalian et Wendel Growth). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. Au 30 septembre 2023, la valorisation d’ACAMS est fondée à 0 % sur le multiple d’acquisition et à 100 % sur les multiples de sociétés comparables cotées, selon les principes établis dans la méthodologie et Scalian est valorisée à 100 % sur les multiples de sociétés comparables cotées. La valeur de Constantia Flexibles au 30 septembre 2023 est basée sur l’offre ferme reçue le 25 juillet 2023.

(3) Dont 983 315 actions propres Wendel au 31 décembre 2022 et 914 003 au 30 septembre 2023.

(4) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings.

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 332 du document de référence 2022.

Annexe 2 : Évolution de l’Actif Net Réévalué au cours 9 premiers mois 2023

1 En raison de la date d'acquisition récente du groupe Scalian, sa contribution n'est pas encore incluse dans le chiffre d’affaires consolidé et le chiffre d’affaires n’est pas encore audité.

2 Le ratio LTV du 30 septembre 2023 s’élève à 13,8 %. Proforma des 1,1 Md€ de produits nets de la cession en cours de Constantia Flexibles, et proforma de l'acquisition de 51% d'IK Partners (y compris les fonds que Wendel s’engagera à investir dans le fonds IK X), et pro forma du rachat d’actions annoncé pour un montant de 100 M€ le ratio LTV s'élèverait à 10,4 %.

3 Trésorerie nette générée des activités opérationnelles / résultat opérationnel ajusté.

4 Hors impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition de 0,3 M$. En tenant compte de cet effet, le chiffre d’affaires s’élève à 22,0 M$ au T3 2023.

5 Hors impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition de 3,5 M$. En tenant compte de cet effet, le chiffre d’affaires s’élève à 67,9 M$ sur les neuf premiers mois 2023.

6 Le ratio LTV du 30 septembre 2023 s’élève à 13,8 %. Proforma des 1,1 Md€ de produits nets de la cession en cours annoncée de Constantia Flexibles, et proforma de l'acquisition de 51 % d'IK Partners (y compris les fonds que Wendel s’engagera à investir dans le fonds IK X), et pro forma du rachat d’actions annoncé pour un montant de 100 M€ le ratio LTV s'élèverait à 10,4 %.

7 Y compris les co-investissements directs de la part de LPs significatifs et de co-contrôle de co-investisseurs tiers.

8 Sociétés du portefeuille détenues à plus de 25 % avec au moins un siège au Conseil d’administration (seuil de référence à 15% pour les sociétés de Wendel Growth)

Pièce jointe