Snail, Inc. 宣布 Steam 发行商特卖活动和 Spooky Games （恐怖游戏）的更新

加利福尼亚州，卡尔弗城, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商蜗牛游戏公司（纳斯达克股票代码：SNAL）（”蜗牛游戏“或”公司“）很高兴地宣布 Steam发行商特惠活动 将在2023年10月26日到2023年11月2日进行！在此促销期间，玩家可以探索各种惊心动魄的游戏冒险， 蜗牛最新推出的 ARK Survival Ascended 和 ARK 的旧版 DLC，以及Wandering Wizard 的最新游戏成员《幸存者雇佣兵》（ Survivor Mercs），所有这些都提供 高达 80%的恐怖折扣 。这还不是全部 - 随着万圣节季节的临近，蜗牛还为玩家准备了令人“毛骨悚然“的惊喜。



蜗牛的独立社交推理游戏 《西部狩猎》（West Hunt) 即将经历超自然转变，成为“西部惊魂”。 这个诡异的 DLC 承诺让玩家沉浸在前所未有的、令人后背发凉的狂野西部冒险中！倒下的亡命之徒将有能力死而复生，困扰警长，分散他们寻找其他亡命之徒的注意力。借助全新的万圣节包 2 DLC 让一切更上一层楼，并为警长打造一个合适的死神造型。

作为本次促销期间的额外优惠， 《幸存者雇佣兵》 也收到了一个超自然的更新，一个可怕又可爱的万圣节主题！随着万圣节庆祝活动的到来，我们自抢先体验以来首次进行了重大更新，引入了新地图和怪异的新 Boss ，以解锁游戏的进一步进展！

本次促销活动承诺为玩家增添一层额外的兴奋和挑战，让这个万圣节赛季成为一个难忘的经历。不要错过省钱的好机会和令人兴奋的游戏乐趣 - 加入 蜗牛游戏 参与限时促销活动。

以下是 Steam 发行商特卖和 《幸存者雇佣兵》 游戏更新的关键细节：

Steam 发行商促销亮点：

日期： 2023 年 10 月 26 日上午 10 点（太平洋标准时间）- 2023 年 11 月 2 日

平台： Steam 独家

折扣：高达 80% 折扣

西部狩猎 DLC 亮点

更新日期： 2023 年 10 月 23 日

万圣节重新主题： “城镇”地图将经历令人难以忘怀的转变，变成“闹鬼城镇”，营造出一种怪异的氛围，将玩家传送到一个令人毛骨悚然的超自然世界。

“城镇”地图将经历令人难以忘怀的转变，变成“闹鬼城镇”，营造出一种怪异的氛围，将玩家传送到一个令人毛骨悚然的超自然世界。 万圣节包 2 DLC 特色： x3 可怕的亡命之徒口哨 x3 警长的嘲讽 x2 次喷雾 x1 警长万圣节皮肤

恐怖的复活彩蛋： 勇敢探索鬼镇的人可能会发现隐藏的复活节彩蛋，从而获得特殊奖励！

勇敢探索鬼镇的人可能会发现隐藏的复活节彩蛋，从而获得特殊奖励！ 玩家功能：亡命之徒会以鬼魂的形式复活，困扰警长，并试图分散他寻找其他亡命之徒的注意力。

《幸存者雇佣兵》游戏更新亮点：

更新日期：万圣节更新 10 月 23 日，新地图和 Boss 10 月 27 日

新地图： 在充满新战利品和障碍的全新地图中指挥弹幕地狱。

在充满新战利品和障碍的全新地图中指挥弹幕地狱。 新老板： 准备好迎接一场令人毛骨悚然的BOSS袭击，这肯定会考验你的游戏技巧。

准备好迎接一场令人毛骨悚然的BOSS袭击，这肯定会考验你的游戏技巧。 万圣节重新主题：用万圣节面具吓跑敌人！留意遍布地图的怪异元素和战利品！





蜗牛的 Steam 发行商特卖提供了一个独特的机会，可以在 Steam 平台上以超值价格购买蜗牛的游戏。让玩家沉浸在《西部狩猎》和《幸存者雇佣兵》的怪异世界中，享受令人兴奋的更新，并准备好享受难忘的游戏体验！

关于 蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

关于 流浪巫师 （WANDERING WIZARD）

Wandering Wizard 是 Snail 的独立出版厂牌。新分支机构致力于将独立开发的游戏推向全球市场。Wandering Wizard 总部位于加利福尼亚州洛杉矶。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如“预期”、“相信”、“可以”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜力”，或这些术语或其他类似表达的否定。前瞻性声明出现在本新闻稿中的多个地方，包括但不限于有关 Snail 的意图、信念或当前期望的声明。这些前瞻性陈述包括有关 Snail 业务未来可能或假设结果、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标的信息。 Snail 就以下事项发表的声明本质上具有前瞻性： 增长前景和战略；推出新游戏以及商业上成功的游戏的附加功能；对未来增长重要驱动力的预期；其保留和增加玩家基础、开发新视频游戏和增强现有游戏的能力；来自多个行业的公司的竞争，包括其他游戏开发商和发行商以及大型和小型、公共和私营互联网公司；与第三方平台的关系；对未来增长和业绩的预期；以及上述任何内容所依据的假设。

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