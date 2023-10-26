Snail, Inc. 宣布 Steam 發行商特賣活動和 Spooky Games （恐怖遊戲）的更新

加州，卡爾弗城, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數位娛樂獨立開發商和發行商蝸牛遊戲公司（納斯達克股票代碼：SNAL）（”蝸牛遊戲“或”公司“）很高興地宣布Steam發行商特惠活動將於2023年10月26日至2023年11月2日進行！在此促銷期間，玩家可以探索各種驚心動魄的遊戲冒險， 蝸牛最新推出的 ARK Survival Ascended 和ARK 的舊版DLC，以及Wandering Wizard 的最新遊戲成員《倖存者僱傭兵》（ Survivor Mercs），所有這些都提供高達80%的恐怖折扣。這還不是全部 - 隨著萬聖節季節的臨近，蝸牛還為玩家準備了令人「毛骨悚然」的驚喜。



蝸牛的獨立社交推理遊戲《西部狩獵》（West Hunt)即將經歷超自然轉變，成為「西部驚魂」。這個詭異的 DLC 承諾讓玩家沉浸在前所未有的、令人後背發涼的狂野西部冒險中！倒下的亡命之徒將有能力死而復生，困擾警長，分散他們尋找其他亡命之徒的注意力。借助全新的萬聖節包 2 DLC 讓一切更上一層樓，並為警長打造一個合適的死神造型。

作為本次促銷期間的額外優惠，《倖存者僱傭兵》 也收到了一個超自然的更新，一個可怕又可愛的萬聖節主題！隨著萬聖節慶祝活動的到來，我們自搶先體驗以來首次進行了重大更新，引入了新地圖和怪異的新 Boss ，以解鎖遊戲的進一步進展！

本次促銷活動承諾為玩家增添一層額外的興奮和挑戰，讓這個萬聖節賽季成為一個難忘的經歷。不要錯過省錢的好機會和令人興奮的遊戲樂趣 - 加入蝸牛遊戲參與限時促銷活動。

以下是 Steam 發行商特賣，《西部狩猎》DLC 和《倖存者傭兵》遊戲更新的關鍵細節：

Steam 發行商促銷亮點：

日期： 2023 年 10 月 26 日上午 10 點（太平洋標準時間）- 2023 年 11 月 2 日

平台： Steam 獨家

折扣：高達 80% 折扣

西部狩獵 DLC 亮點

更新日期： 2023 年 10 月 23 日

萬聖節重新主題： “城鎮”地圖將經歷令人難以忘懷的轉變，變成“鬧鬼城鎮”，營造出一種怪異的氛圍，將玩家傳送到一個令人毛骨悚然的超自然世界。

“城鎮”地圖將經歷令人難以忘懷的轉變，變成“鬧鬼城鎮”，營造出一種怪異的氛圍，將玩家傳送到一個令人毛骨悚然的超自然世界。 萬聖節包 2 DLC 特色： x3 可怕的亡命之徒口哨 x3 警長的嘲諷 x2 次噴霧 x1 警長萬聖節皮膚



恐怖的復活彩蛋 ： 勇敢探索鬼鎮的人可能會發現隱藏的復活節彩蛋，從而獲得特殊獎勵！

勇敢探索鬼鎮的人可能會發現隱藏的復活節彩蛋，從而獲得特殊獎勵！ 玩家功能：亡命之徒會以鬼魂的形式復活，困擾警長，並試圖分散他尋找其他亡命之徒的注意力。

《倖存者僱傭兵》遊戲更新亮點：

更新日期：萬聖節更新 10 月 23 日，新地圖和 Boss 10 月 27 日

新地圖 ： 在充滿新戰利品和障礙的全新地圖中指揮彈幕地獄。

在充滿新戰利品和障礙的全新地圖中指揮彈幕地獄。 新老闆 ： 準備好迎接一場令人毛骨悚然的BOSS襲擊，這肯定會考驗你的遊戲技巧。

準備好迎接一場令人毛骨悚然的BOSS襲擊，這肯定會考驗你的遊戲技巧。 萬聖節重新主題：用萬聖節面具嚇跑敵人！留意遍佈地圖的怪異元素和戰利品！





蝸牛的 Steam 發行商特賣提供了一個獨特的機會，可以在 Steam 平台上以超值價格購買蝸牛的遊戲。讓玩家沉浸在《西部狩獵》和《倖存者僱傭兵》的怪異世界中，享受令人興奮的更新，並準備好享受難忘的遊戲體驗！

關於蝸牛遊戲

蝸牛是一家領先的全球獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數位娛樂，擁有一流的優質遊戲產品組合，專為在各種平台（包括遊戲機、個人電腦和行動裝置）上使用而設計。

關於流浪巫師 (WANDERING WIZARD）

Wandering Wizard 是 Snail 的獨立出版廠牌。新分公司致力於將獨立開發的遊戲推向全球市場。 Wandering Wizard 總部位於加州洛杉磯。



前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的陳述。本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如「預期」、「相信」、「可以」、「預期」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能”、“預測”、“繼續”、“估計”和“潛力”，或這些術語或其他類似表達的否定。前瞻性聲明出現在本新聞稿中的多個地方，包括但不限於有關 Snail 的意圖、信念或當前期望的聲明。這些前瞻性陳述包括有關 Snail 業務未來可能或假設結果、財務狀況、營運結果、流動性、計劃和目標的資訊。 Snail 就以下事項發表的聲明本質上具有前瞻性： 增長前景和戰略；推出新遊戲以及商業上成功的遊戲的附加功能；對未來增長重要驅動力的預期；其保留和增加玩家基礎、開發新視頻遊戲和增強現有遊戲的能力；來自多個行業的公司的競爭，包括其他遊戲開發商和發行商以及大型和小型、公共和私營互聯網公司；與第三方平台的關係；對未來增長和業績的預期；以及上述任何內容所依據的假設。

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