Innovation und Nachhaltigkeit im Bauwesen stehen im Mittelpunkt des Tomorrow.Building World Congress

BARCELONA, Spanien, Oct. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Vorstellung der bahnbrechendsten Projekte zur Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit im Bauwesen. Dies steht im Mittelpunkt des Tomorrow.Building World Congress (TBWC) ist eine Veranstaltung, die von der Fira de Barcelona organisiert wird. Hier treffen führende Unternehmen, die die Branche neu gestalten, auf innovative Start-ups mit wegweisenden Ideen. Ziel des TBWC ist es auch, eine Debatte über die Zukunft des Sektors anzustoßen, bei der etwa 100 Expert:innen die Herausforderungen in den Bereichen Dekarbonisierung, Digitalisierung und nachhaltige städtische Entwicklung erörtern werden.



Vom 7. bis 9. November treffen sich rund 50 Unternehmen mit Innovationsgeist und einem starken Engagement für Nachhaltigkeit, die entschlossen sind, den Bausektor zu transformieren.

Dazu gehören große internationale Unternehmen wie Samsung C&T Corporation und Siemens, die Vorreiter in der Entwicklung intelligenter Städte sind, Samoo Architects & Engineers, ein koreanisches Architekturbüro, das weltweit nachhaltige und effiziente Gebäude entwirft, sowie CBRE, Drees & Sommer, Johnson Controls, Roshn Group und SPIE. Auch Unternehmen mit wegweisenden Projekten, wie etwa Bioo, die eine Initiative zur Energieerzeugung mittels pflanzlicher Photosynthese ins Leben gerufen haben, bekommen hier eine Plattform.

Die Veranstaltung dient dem Austausch von Wissen und brancheninternen Diskussionen zu Themen wie Designtechnologie, grünen Stadtvierteln, Dekarbonisierung und PropTech. Themen im Zusammenhang mit Städten von heute und morgen, wie der Zugang zu bezahlbarem und nachhaltigem Wohnraum, die Bereitschaft der Städte, Geflüchtete aufzunehmen, und die Beschleunigung des Übergangs zu erneuerbaren Energien, werden ebenfalls behandelt.

Im Kongressprogramm sind etwa 100 Expert:innen vertreten, darunter Nate Blecharczyk, Mitbegründer und Chief Strategy Officer von Airbnb, die libanesische Architektin und Expertin für künstliche Intelligenz, Chantal Matar, Peter Körte, Chief Technology Officer von Siemens, Peggy Deamer, emeritierte Professorin an der Yale School of Architecture und Gründerin von The Architecture Lobby, Natalia Oliver, Architektin und BIM-Spezialistin, sowie Piero Pelizzaro, Leiter des National Hub for the Regeneration of Public Buildings und Experte für Klimapolitik.

Ebenso wird der FC Barcelona die aktuellsten Entwicklungen des Bauprojekts für das neue Spotify Camp Nou und seine Initiative zur Modernisierung der städtischen Umgebung, Espai Barça, vorstellen.

Tomorrow.Building findet parallel zum Smart City Expo World Congress, Tomorrow.Mobility, Tomorrow.Blue Economy und PUZZLE X statt. Insgesamt werden mehr als 25.000 Besucher, 1.000 Aussteller und Vertreter aus über 800 Städten und 140 Ländern erwartet.

