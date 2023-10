Innovation et durabilité au rendez-vous de la construction de demain du congrès mondial Tomorrow.Building

BARCELONE, Espagne, 26 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mettre en avant les projets les plus ambitieux pour la promotion d'une construction innovante et durable. C'est là tout l'objectif du congrès mondial Tomorrow.Building, un événement organisé par la Foire de Barcelone mettant en vedette les principaux acteurs de la transformation du secteur, mais aussi des start-ups présentant des initiatives d'innovation urbaine. En outre, l'événement vise à ouvrir le débat sur l'avenir de la construction. Une centaine d'experts aborderont les enjeux de la décarbonation, de la numérisation et du développement urbain durable.



Du 7 au 9 novembre, Tomorrow.Building rassemblera une cinquantaine d'entreprises au caractère innovateur et fortement engagées dans une stratégie durable pour transformer le secteur de la construction.

Le panel regroupe des marques internationales de taille telles que Samsung C&T Corporation et Siemens, leaders du développement des villes de demain, Samoo Architects & Engineers, un cabinet d'architecture coréen inscrit dans une conception durable et efficace à l'échelle mondiale, mais aussi CBRE, Drees&Sommer, Johnson Controls, Roshn Group et SPIE. Les entreprises porteuses d'innovation y auront également leur place, comme Bioo qui a mis au point une méthode de production d'électricité grâce à la photosynthèse des plantes.

L'événement s'attache également à promouvoir la connaissance de l'industrie de la construction à propos de thèmes aussi variés que la technologie de conception, les quartiers verts, la décarbonation ou la PropTech. Il vise enfin l'ouverture du débat sur les enjeux urbains d'aujourd'hui et de demain, comme l'accès au logement abordable et durable, la propension des villes à accueillir des réfugiés ou l'accélération de la transition énergétique.

Le programme du congrès réunira une centaine d'experts, parmi lesquels Nate Blecharczyk, co-fondateur et directeur de la stratégie d'Airbnb, l'architecte libanaise et spécialiste de l'intelligence artificielle Chantal Matar, Peter Körte, directeur de la technologie chez Siemens, Peggy Deamer, professeure émérite à l'École d'architecture de Yale et fondatrice de The Architecture Lobby, Natalia Oliver, architecte spécialiste de la modélisation des données du bâtiment, et Piero Pelizzaro, directeur de l'Atelier italien de régénération du domaine public, et expert en politiques de changement climatique.

Le FC Barcelone présentera par ailleurs les dernières avancées des travaux de construction du nouveau Spotify Camp Nou, ainsi que les initiatives du projet Espai Barça, en lien avec la rénovation de l'environnement urbain.

Le congrès mondial Tomorrow.Building est coorganisé avec le congrès mondial Smart City Expo, Tomorrow.Mobility, Tomorrow.Blue Economy et PUZZLE X. À cette occasion, on attend à Barcelone 25 000 représentants et agents de plus de 800 villes et 140 pays, ainsi que plus de 1 000 exposants.

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Salvador Bilurbina

e-mail : sbilurbina@firabarcelona.com

Téléphone : +34628162674

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/674c843c-94c7-4d72-8dcf-e67bbc8f4cb2