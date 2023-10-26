最具顛覆性和可持續性的建築作品隆重登場：「明日建築」世界大會（Tomorrow. Building World Congress)

巴塞隆拿，西班牙, Oct. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「明日建築」世界大會（TBWC）匯集了最具突破性的項目，以推動創新和可持續性兼備的建築作品。 這是該活動的主旨。大會由 Fira de Barcelona 主辦，涵蓋引領建築業轉型變革的頂尖公司以及具有創新倡議計劃的初創企業。 此外，TBWC 還會舉辦展望建築業未來的辯論，由一百位專家一起探討有關脫碳、數碼化和可持續都市發展的挑戰。



11 月 7 日至 9 日期間，約 50 家具有顛覆精神和決心致力於可持續發展的公司將於活動中聚首一堂，期望為建築業轉型出一分力。

當中包括 Samsung C&T Corporation 和 Siemens 等國際大公司，這些公司是智慧城市發展的領導者；Samoo Architects & Engineers 則是一家在全球各地打造可持續節能設計作品的韓國建築公司，此外還有 CBRE、Drees&Sommer、Johnson Controls、Roshn Group 和 SPIE 等。 擁有創新項目的公司亦可大展拳腳，例如 Bioo 公司開發了一個透過植物光合作用發電的項目。

該活動還旨在推動行業知識，圍繞設計技術、綠化區域、脫碳和房地產科技等問題展開辯論，還會探討當今和未來城市的問題，例如獲得價格相宜的可持續住房、城市容納難民的準備情況以及推動能源轉型。

將有 100 位專家參加此次盛事，包括 Airbnb 聯合創辦人兼策略總監 Nate Blecharczyk、黎巴嫩建築師兼人工智能專家 Chantal Matar、Siemens 技術總監 Peter Körte、耶魯大學建築學院榮譽教授兼 The Architecture Lobby 創辦人 Peggy Deamer、建築師和建築資訊模型（BIM）專家 Natalia Oliver，以及意大利國家公共建築再生中心主任兼氣候變遷政策專家 Piero Pelizzaro。

此外，FC Barcelona 還會介紹 Spotify Camp Nou 新魯營球場建設項目的最新消息，以及城市環境改造計劃 Espai Barça。

「明日建築」（Tomorrow. Building）活動與全球智慧城市大會（Smart City Expo World Congress）、「明日交通」（Tomorrow. Mobility）、「明日藍色經濟」（Tomorrow. Blue Economy）和 PUZZLE X 活動同時舉行。這些盛事將聚集超過 25,000 名與會者、1,000 家參展商，以及來自 140 個國家、超過 800 個城市的代表。

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