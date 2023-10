Elis : Nomination de M. Alexis Martineau en qualité de censeur au sein du Conseil de surveillance d’Elis

Nomination de M. Alexis Martineau en qualité de censeur au sein du Conseil de surveillance d’Elis

Saint-Cloud, le 27 octobre 2023 – Conformément à l’accord d’investissement conclu le 9 octobre 2023 entre Elis et BW Gestão de Investimentos Ltda. (“BWGI”), le Conseil de surveillance d’Elis qui s’est tenu le 26 octobre 2023 a nommé M. Alexis Martineau en qualité de censeur au sein du Conseil de surveillance pour une durée de 4 ans.

M. Alexis Martineau est le représentant en Europe de BWGI depuis janvier 2019. Il était auparavant Managing Director au sein de la société de capital-investissement CVC au sein des bureaux de Paris (2011-2015) et de Sao Paulo (2016-2019). Il a commencé sa carrière dans le fonds d'investissement The Carlyle Group (2000-2011) qu’il a rejoint après avoir obtenu un diplôme d'HEC.

Conformément audit accord d’investissement, le Conseil de surveillance devra également coopter un représentant de BWGI en tant que membre du Conseil de surveillance, en remplacement du représentant de Crédit Agricole Assurances (« CAA ») qui a démissionné le 11 octobre 2023, à l’issue de la réalisation de la vente par CAA à BWGI d’une participation de 6,2% dans Elis. Ce représentant de BWGI sera coopté pour la durée restante du mandat du membre démissionnaire de CAA et devrait siéger au Comité d’audit d’Elis. Une fois coopté, le Conseil de surveillance d’Elis sera composé de 12 membres et d’un censeur.

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 29 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

