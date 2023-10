T3 2023 - Air France-KLM - Communiqué de presse

xx

Troisième trimestre 2023

27 octobre 2023

Solide performance se traduisant par un résultat d’exploitation record



Marge opérationnelle à 15,5%, portée par une forte demande estivale

Capacité du Groupe à 94% du niveau de 2019 et coefficient de remplissage à 90%

Chiffre d’affaires total du Groupe à 8,7 mds€, en hausse de 7% par rapport à l’année précédente

Résultat d’exploitation à 1,3 md€, avec une marge opérationnelle à 15,5%

Cash flow d’exploitation libre ajusté à -0,4 md€ du fait d’un retournement du besoin en fonds de roulement. Liquidités à 10,2 mds€ (y compris RCF)

Dette nette réduite de 1,3 md€ par rapport à la fin d’année 2022 se traduisant par un ratio de dette nette/EBITDA à 1,1x

Résultat net à 0,9 md€, en hausse de 0,5 md€ par rapport à l’année dernière et soutenant davantage la restauration des fonds propres du Groupe

Événement postérieur à la clôture trimestrielle : Air France-KLM prendrait une participation minoritaire d’un maximum de 19,9% du capital social de SAS AB, sous réserve de certaines conditions et de l’obtention des autorisations réglementaires requises. Air France-KLM signe un accord définitif en vue d’un financement en quasi-fonds propres de 1,3md€ avec une possibilité d’augmentation à 1,5md€.







Le Directeur général du Groupe, M. Benjamin Smith a déclaré:

“Air France-KLM a réalisé un trimestre solide, marqué par de très bons résultats. Cette performance a été portée par la forte demande estivale et je tiens à remercier toutes nos équipes pour leur engagement sans faille au cours de cette saison. Tout au long du trimestre, nous avons également réalisé des avancées significatives dans le déploiement de notre feuille de route stratégique. Notre commande historique de 50 Airbus A350 accélérera considérablement le renouvellement de notre flotte long-courrier, avec des appareils plus économes en carburant, plus rentables et plus silencieux. Cette nouvelle commande représente un investissement de plusieurs milliards de dollars dans notre feuille de route en matière de développement durable, venant en sus des commandes précédentes d'avions long-courriers et monocouloirs de nouvelle génération. Elle vient compléter nos engagements en matière de carburants d'aviation durables et confirme notre ambition d'atteindre 64 % d'avions de nouvelle génération d'ici 2028. Elle constitue une nouvelle étape majeure vers notre objectif de réduire de 30% nos émissions de CO 2 par passager-kilomètre d'ici à 2030. Nous avons également poursuivi nos efforts pour restaurer nos fonds propres, tout en tirant parti de la valeur des actifs du Groupe, comme illustré par l'accord de financement non dilutif de notre programme de fidélité Flying Blue. Enfin, nous avons lancé un processus d'acquisition de jusqu’à 19,9 % du capital de SAS AB, avec une option d'augmentation de notre participation après deux ans. En investissant dans SAS, nous souhaitons améliorer notre offre et renforcer la connectivité dans les pays nordiques.”

Une forte demande estivale se traduisant par un résultat d’exploitation record au troisième trimestre

Troisième trimestre Neuf mois 2023 variation variation

change constant 2023 variation variation

change constant Chiffre d’affaires (m€) 8 660 +6,8 % +8,9 % 22 612 +17,4% +18,2 % EBITDA (m€) 1 993 316 294 3 607 778 782 Résultat d’exploitation (m€) 1 342 318 295 1 769 709 714 Marge d’exploitation (%) 15,5 % +2,9pt +2,3pt 7,8% +2,3pt +2,3pt Résultat net, part du Groupe (m€) 931 471 1 190 958 Cash flow d’exploitation libre ajusté (m€) -434 -724 806 -1 647





30 septembre 2023 31 décembre 2022 Dette Nette 5 002 6 337 EBITDA sur les 12 derniers mois 4 393 3 615 Ratio de dette nette / EBITDA 1.1x 1.8x

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires a augmenté de +8,9 % à taux de change constant par rapport à l’année dernière, porté par une forte demande estivale. Le résultat d’exploitation s’est amélioré de 318 millions d’euros sous l’effet de l’augmentation des capacités (+6%), d’un coefficient de remplissage plus élevé (+1,3 pt) et d’un yield de l’activité Passages toujours élevé (+1,8%). Cette solide performance a permis au groupe de compenser la baisse des revenus du Cargo et l’effet négatif de l'inflation. En conséquence, la marge opérationnelle s'est établie à 15,5 %, soit une amélioration significative de +2,9 points par rapport à l'année dernière.

Le résultat net s’est établi à 931 millions d’euros, en hausse de 471 millions d'euros, permettant de soutenir la restauration des fonds propres.

Le cash flow d’exploitation libre ajusté est en baisse par rapport à l'année dernière et s’est établi à -434 millions d’euros principalement du fait de la saisonnalité liée à la vente de billets. La dette nette s'est élevée à 5,0 milliards d'euros, soit une amélioration de 1,3 milliard d'euros par rapport à la fin de l'année 2022.

Croissance des recettes unitaires du Groupe portée par l’activité Passage

Troisième trimestre Neuf mois 2023 variation variation

change constant 2023 variation variation

change constant Passagers (en milliers) 26 904 +7,6% 71 218 +14,3% Capacité (en millions de SKO) 84 754 +6,0% 232 481 +10,6% Trafic (en millions de PKT) 76 025 +7,6% 204 443 +16,7% Coefficient de remplissage 89,7% +1,3pt 87,9% +4,6pt Recette unitaire Passage au SKO (cts€) 8,87 +3,3% +5,0% 8,24 +12,9% +13,5% Recette unitaire Groupe par SKO (cts€) 9,39 -1,1% +0,8% 8,88 +5,7% +6,5% Coût unitaire Groupe au SKO à carburant constant (cts €) 1 7,80 -4,9% +3,6% 8,12 +2,8% +5,1%

Au troisième trimestre 2023, Air France-KLM a accueilli 26,9 millions de passagers, soit 7,6 % de plus que l'année précédente. Les capacités ayant augmenté de 6,0 % et le trafic de 7,6 %, le coefficient de remplissage a augmenté de 1,3 point par rapport à l'année dernière.

Le Groupe a enregistré une très bonne recette unitaire passager par SKO, en hausse de 3,3 % par rapport à l'année dernière. Cette hausse est due à l'augmentation du coefficient de remplissage sur l’ensemble du réseau Passage ainsi que chez Transavia et une hausse du yield sur l’Atlantique Nord, les Caraïbes et l’Océan indien et le court et moyen-courrier.

Le coût unitaire du Groupe au SKO, à prix de carburant et change constants, est en hausse de 3,6 % par rapport à l'année dernière (3,4% hors mesures de soutien à l'emploi), en amélioration par rapport au T2 2023 et en accord avec la trajectoire annoncée lors de la précédente présentation des résultats. L'augmentation du coût unitaire du Groupe au SKO est due à une hausse des coûts salariaux, partiellement compensée par une augmentation de la productivité, de la participation aux bénéfices et des coûts liés aux vols. L'évolution du coût unitaire du Groupe au SKO devrait encore diminuer au quatrième trimestre et les perspectives de hausse à un chiffre annoncées précédemment restent inchangées.

Restauration des fonds propres - Air France-KLM et Apollo signent un accord définitif en vue d’un financement en quasi-fonds propres de 1,3md€ avec une possibilité d’augmentation à 1,5md€

Le 26 octobre 2023, Air France-KLM et Apollo Global Management (NYSE : APO) ont annoncé la signature d'un accord définitif entre des fonds et entités gérés par Apollo et une filiale opérationnelle dédiée d'Air France-KLM portant sur un financement de 1,3 milliard d'euros comptabilisé en quasi-fonds propres selon les normes IFRS avec la possibilité pour Apollo d'étendre le montant nominal de ce financement jusqu'à 1,5 milliard d'euros avant la finalisation de l’opération.

Cette filiale opérationnelle dédiée d'Air France-KLM détiendra la marque et la majorité des contrats avec les partenaires commerciaux liés au programme de fidélité commun d'Air France et de KLM (Flying Blue). Cette dernière deviendra l'unique émetteur de miles pour les compagnies aériennes et les partenaires, permettant de faire évoluer et de favoriser les perspectives de croissance de Flying Blue.

En vertu de cet accord, Apollo souscrira à des obligations perpétuelles émises par cette filiale opérationnelle d’Air France-KLM, comptabilisées en quasi-fonds propres selon les normes IFRS. Ce financement sera non dilutif, structuré par un instrument de quasi-fonds propres, similaire à celui utilisé par Air France en juillet 2022 sur un pool de moteurs de rechange ainsi que celui réalisé en juillet 2023 sur des actifs d’Ingénierie et de Maintenance (MRO).

Cette transaction permettra à Air France-KLM de faire un pas de plus dans son engagement de restauration de ses fonds propres IFRS afin de renforcer son bilan, outre la génération de bénéfices nets.

Les obligations perpétuelles porteront un coupon de 6,4 % pendant les quatre premières années avec la possibilité de rembourser avec un coût de financement global de 6,75% jusqu'à cette première date d'appel.

Air France-KLM poursuivra la gestion et l'exploitation de son programme de fidélité et Air France et KLM conserveront l'intégralité des droits de propriété sur leur base de données clients.

La structure convenue n'entraînera aucun changement vis-à-vis des membres de Flying Blue, aucun changement sur les aspects sociaux, ni sur les contrats des employés d'Air France, de KLM ou d'Air France-KLM.

Air France-KLM entend s’associer à SAS AB dans le cadre d’une prise de participation et d’une coopération commerciale

Le 3 octobre 2023, Air France-KLM a annoncé une prise de participation minoritaire d’un maximum de 19,9% du capital social de SAS AB, sous réserve de certaines conditions et de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. A travers cette prise de participation minoritaire, le Groupe entend améliorer sa présence sur les marchés scandinaves par le biais d'une coopération commerciale entre ses compagnies et SAS AB.

En cas d’autorisation et de levée de toutes les autres conditions suspensives (y compris l’obtention des autorisations réglementaires et l'annulation de toutes les actions existantes de SAS AB), le Consortium et l'État danois investiraient 1,175 milliard de dollars US, dont 475 millions de dollars US en actions ordinaires et 700 millions de dollars US en obligations convertibles garanties.

L'investissement d'Air France-KLM représenterait un total de 144,5 millions de dollars US, dont 109,5 millions de dollars US seraient investis en actions ordinaires et 35 millions de dollars US en obligations convertibles garanties. Les accords définitifs entre les membres du Consortium comprendraient des dispositions spécifiques permettant d'augmenter la participation d'Air France-KLM de manière à ce qu'Air France-KLM devienne un actionnaire de contrôle, après un minimum de deux ans et sous réserve, entre autres, de certaines conditions réglementaires et de performances financières.

L'investissement d'Air France-KLM décrit ici sera en accord avec les perspectives à moyen terme du Groupe.

Concomitamment à la transaction, et sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, dont notamment la sortie de SAS AB de Star Alliance, Air France-KLM entend établir une coopération commerciale entre ses compagnies aériennes et SAS AB. Ce faisant, Air France-KLM améliorerait sa présence sur les marchés scandinaves, où la marque SAS et son programme de fidélité sont bien établis. Une telle coopération commerciale bénéficierait aux clients scandinaves grâce à une connectivité accrue et à un accès plus large au réseau mondial d'Air France-KLM.

Air France-KLM lance un plan mondial d’actionnariat salarié

Le 28 septembre 2023, Air France-KLM a annoncé son intention de lancer "Partners for the future", une opération d'actionnariat salarié proposée à environ 75.000 salariés éligibles dans environ 20 pays.

Cette opération a pour objectif de renforcer le lien entre le groupe Air France-KLM et ses collaborateurs en leur permettant d'être associés durablement aux objectifs, performances et succès futurs du Groupe.

Les actions proposées seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital, portant sur un maximum de 3 % du capital social d’Air France-KLM. Cette opération fait usage des 34ème et 35ème résolutions de l’Assemblée générale du 7 juin 2023.

Regroupement d’actions et réduction de capital d’Air France-KLM

Le 31 août 2023, Air France - KLM (la « Société ») a annoncé la réalisation du regroupement de la totalité des actions de la Société en circulation et la constatation concomitante de la réduction de capital par réduction de la valeur nominale de chaque action, telles que décidés par le Conseil d’administration réuni le 4 juillet 2023 et conformément aux 36ème et 37ème résolutions à caractère extraordinaire de l’Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2023.

La réalisation de ces opérations s'est traduite par :

L'échange de 10 actions ordinaires de la Société d’une valeur nominale de 1 euro chacune contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 1 euro (compte tenu de la réduction de capital concomitante ramenant la valeur nominale de chaque action nouvelle de 10 euros à 1 euro, soit une réduction de 9 euros par action affectés au compte "prime d'émission").

Le capital social de la Société de 257.053.613 euros divisé en 257.053.613 actions (code ISIN FR001400J770) de 1 euro de valeur nominale chacune.

PERSPECTIVES 2023 inchangées

Capacité

Le Groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres offerts pour l'activité passage du réseau Air France-KLM y compris Transavia à un indice :

Supérieur à 95% pour le quatrième trimestre 2023

D’environ 95% pour l’ensemble de l’année 2023

Ces indices sont à comparer aux mêmes périodes en 2019.

Coût unitaire2

Le Groupe s'attend pour 2023 à une augmentation à un chiffre des coûts unitaires par rapport à 2022.

Dépenses d’investissement

Les investissements nets pour l’ensemble de l’année 2023 sont estimés à 3,0 milliards d’euros.

Revue d’activité

Réseaux : le résultat d’exploitation a plus que doublé

Réseaux



Troisième trimestre Neuf mois 2023 variation variation

change constant 2023 variation variation

change constant Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 6 919 +3,4% +5,5% 18 505 +16,4% +17,3% Chiffre d’affaires total (m€) 7 199 +4,2% +6,3 % 19 294 +16,6% +17,4 % Résultat d’exploitation (m€) 1 091 +240 +211 1 634 +740 +730 Marge d’exploitation (%) 15,2 % 2,9 pt 8,5 % 3,1 pt

Par rapport au troisième trimestre 2022, le chiffre d'affaires total a augmenté de +4,2 % pour atteindre 7 199 millions d'euros. Le résultat d'exploitation s'est amélioré de 240 millions d'euros et s'est établi à 1 091 millions d'euros. L'augmentation du chiffre d'affaires a été tirée par l'activité Passage du réseau, tandis que celui lié à l'activité Cargo est en retrait par rapport au troisième trimestre de l’année dernière en raison de la poursuite de la normalisation de l’activité.

Une croissance robuste des recettes unitaires

Réseaux passage



Troisième trimestre Neuf mois 2023 variation variation

change constant 2023 variation variation

change constant Passagers (en milliers) 19 836 +4,5% 54 366 +12,1% Capacité (millions de SKO) 71 038 +4,6% 199 728 +9,6% Trafic (millions de PKT) 63 523 +6,0% 174 807 +15,5% Coefficient occupation 89,4% 1,1pt 87,5% 4,5pt Chiffre d’affaires total (m€) 6 641 +9,3 % +11,2 % 17 457 +25,6% +26,4% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 6 480 +8,5 % +10,6 % 17 002 +25,2% +26,0% Recette unitaire au SKO (cts €) 9,12 +3,7 % +5,7 % 8,51 +14,2% +14,9%

Au troisième trimestre 2023, la capacité en sièges-kilomètres offerts (SKO) a augmenté de 4,6 % par rapport à l'année précédente et a atteint 89 % du niveau de 2019, en ligne avec les prévisions du Groupe formulées lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2023 (c.90% par rapport à 2019). Un trafic plus élevé (+6,0 %) que la croissance de la capacité a permis d’augmenter le coefficient d’occupation de 1,1 point, soit 89,4 %, tandis que le yield a continué d'augmenter (+4% à taux de change constant).

Cette performance a eu un effet positif sur la recette unitaire au SKO qui a crû de +5,7 % à taux de change constant.

Au cours du troisième trimestre, nous avons observé les tendances suivantes par zone :

Atlantique Nord

La reprise de la demande a continué d'être tirée par le point d'origine Amérique du Nord. Le yield a augmenté de 6% pour une capacité et un coefficient de remplissage identique (91%). Le trafic affaires s’est établi à 80% du niveau de 2019.

Amérique latine

La demande est restée très soutenue pendant l'été, ce qui a permis de maintenir le yield par rapport à un été 2022 déjà élevé, avec une croissance du trafic de +10% (avec une capacité à +9%), atteignant un coefficient de remplissage de 93%.

Asie et Moyen-Orient

La capacité au troisième trimestre a augmenté de manière significative par rapport à 2022 (+49%), principalement portée par la Chine et le Japon. Cette capacité reste néanmoins inférieure de 33% aux niveaux de 2019. En raison de cette augmentation significative de la capacité, le yield a légèrement diminué de 1% par rapport à l'année dernière (supérieur de 39,5% aux niveaux de 2019) mais le coefficient d'occupation a augmenté grâce à la forte demande.

Caraïbes et Océan Indien

Au troisième trimestre, les réductions de capacité se sont poursuivies par rapport à 2022 (-24%) en raison du redéploiement de la flotte vers d'autres zones long courrier et d'une base de comparaison élevée en 2022. Cette baisse de capacité a permis au coefficient de remplissage d'atteindre 90% et au yield de s'améliorer de 20%.

Afrique

Malgré la situation géopolitique au Niger, au Mali et au Burkina Faso, le Groupe a continué à bénéficier d'une forte dynamique de trafic avec un coefficient de remplissage en hausse de 2 points par rapport à 2022. Yield robuste, en hausse de 4% par rapport à l'année précédente.

Court et moyen-courrier

La capacité a augmenté de +3% avec des dynamiques différentes : le moyen-courrier de KLM est en hausse de +13% (impacté par des problèmes opérationnels l'année dernière) tandis qu'Air France est stable sur le moyen-courrier et en baisse de 18% sur le réseau domestique. Le Groupe est parvenu à augmenter le yield (+3%) grâce à un coefficient d'occupation stable à 85%.

Cargo : poursuite de la normalisation de l’activité résultant en une baisse des recettes unitaires

Cargo



Troisième trimestre Neuf mois 2023 variation variation

change constant 2023 variation variation

change constant Tonnage (milliers) 218 -2,1% 640 -8,0% Capacité (milliers de TKO) 3 654 +3,3% 10 499 +6,6% Trafic (millions de TKT) 1 636 0,1% 4 778 -6,9% Coefficient d’occupation 44,8% -1,4pt 45,5% -6,6pt Chiffre d’affaires total (m€) 558 -32,8% -30,3% 1 837 -30,9% -29,9% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 439 -39,1% -37,0% 1 502 -35,2% -34,3% Recette unitaire par TKO (cts€) 12,02 -41,0% -38,9% 14,31 -39,2% -38,3%

Les recettes totales ont baissé de 32,8 % par rapport à l'année dernière (pour rappel, celles-ci étaient en baisse de -33,9% au T2 2023). Le trafic est en hausse de 0,1 % par rapport à l’année dernière sur la base d’une forte demande en 2022. Le coefficient de remplissage est en diminution de -1,4 point par rapport à 2022 du fait d’une augmentation de la capacité dans les soutes. Le yield est également en déclin se traduisant par une baisse de la recette unitaire de -38,9 % par tonne-kilomètre disponible à taux de change constant. Au cours des neuf premiers mois, la décroissance de la recette unitaire par TKO à taux de change constant s’est stabilisée par rapport à l’année dernière (T3 2023 : -38,9 %; 9m 2023: -38,3 %)

La reprise du transport de passagers s'est traduite par une augmentation des tonnes-kilomètres disponibles de 3,3 % par rapport au troisième trimestre 2022. En outre, certains problèmes opérationnels des avions de fret du groupe ont entraîné une réduction des opérations en Amérique du Sud afin de rétablir une performance opérationnelle fiable pour nos clients.

Transavia : coefficient de remplissage en croissance

Transavia



Troisième trimestre Neuf mois 2023 variation 2023 variation Passagers (en milliers) 7 068 +17,4% 16 853 +21,7% Capacité (millions de SKO) 13 716 +14,0% 32 753 +17,2% Trafic (millions de PKT) 12 502 +16,9% 29 637 +24,3% Coefficient d’occupation 91,2% +2,2pt 90,5% +5,2pt Chiffre d’affaires total (m€) 1 014 +18,6% 2 104 +23,4% Recette unitaire au SKO (cts €) 7,55 +2,2% 6,55 +4,6% Coût unitaire au SKO (cts €) 6,18 (2,9)% 6,50 +4,6% Résultat d’exploitation (m€) 188 +65 16 +3

La capacité a augmenté de 14,0 %, le trafic de 16,9 % et le nombre de passagers de 17,4 %, résultant en un coefficient de remplissage supérieur de 2,2 points à celui de 2022. Transavia continue de développer son réseau, avec une croissance de capacité en sièges-kilomètres disponibles de +20% par rapport à 2019, les lignes devant encore arriver à maturité. Transavia a atteint un résultat d’exploitation de 188 millions d’euros en dépit de l'arrivée tardive de nouveaux appareils et de coût de la location avec équipage pour couvrir ce retard.

Les niveaux de réservations pour le quatrième trimestre 2023 sont identiques à ceux de l’année précédente, tandis que celui du premier trimestre 2024 est supérieur au T1 2023 et ce, bien que la capacité continue de croître.

Activité maintenance : marge d’exploitation supérieure à l’année précédente

Maintenance



Troisième trimestre Neuf mois 2023 variation variation

change constant 2023 variation variation

change constant Chiffre d’affaires total (m€) 1 053 +27,6% 3 034 +18,1% Chiffre d’affaires externe (m€) 437 +27,7% +29,4% 1 190 +20,9% +21,9% Résultat d’exploitation (m€) 63 17 19 125 -22 -20 Marge d’exploitation (%) 6,0% 0,4pt 0,6pt 4,1% -1,6pt -1,5pt

Le chiffre d'affaires total a progressé de 27,6 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires externe a enregistré une hausse de 29,4 % à taux de change constant, confirmant une reprise soutenue.

La marge d'exploitation au troisième trimestre s'est établie à 6,0 %, soit 0,4 point de plus qu'en 2022 et presque au même niveau que 2019 (6,1%).

Air France-KLM et Airbus sont entrés en négociations exclusives en vue de la création d’une coentreprise dédiée au support de composants de l’Airbus A350

Le 4 septembre 2023, Air France-KLM et Airbus ont annoncé qu'Air France SA ("Air France") et Airbus SA ("Airbus") sont entrés en négociations exclusives en vue d'établir une joint venture à long terme pour le support des composants de l'Airbus A350 (gestion de la chaîne d'approvisionnement et réparations), ainsi que pour la création d'un pool mondial de composants d'avions.

La coopération envisagée prendrait la forme d'une joint venture à 50-50 entre Air France et Airbus et impliquerait le transfert de certains composants d'avions détenus par les deux partenaires dans le pool.

Cette joint venture permettrait la mise en place d’une offre commerciale commune entre Air France Industries KLM Engineering & Maintenance et Airbus, visant à répondre au mieux aux besoins croissants de maintenance à long terme de la flotte mondiale d'Airbus A350 (1 000 avions en commande et 550 actuellement en service dans le monde) grâce à une capacité accrue, une empreinte mondiale élargie et le développement de solutions innovantes.

L'objectif est que la joint venture soit opérationnelle au premier semestre 2024, en accord avec toutes les exigences de conformité, sous réserve de l'approbation par toutes les autorités compétentes, et la consultation des instances représentatives du personnel des deux entreprises.

Flotte

Par rapport à la fin de l’année 2022, le Groupe a ajouté à sa flotte trois B787-10, deux A350-900, seize B737-800, quatorze A220-300, quatre Embraer 195-E2 et un Embraer 190. Les appareils suivants ont quitté la flotte : trois B737-700, deux A321, un A320, cinq A319, trois A318 et trois CRJ-1000, ce qui a entraîné une augmentation de la flotte de vingt-trois appareils.

Le Groupe continuera à investir dans des avions de nouvelle génération afin d'améliorer ses performances économiques tout en réduisant son empreinte carbone et ses émissions sonores et a récemment fait l’annonce suivante :

Air France-KLM va commander 50 appareils de la famille Airbus A350

Le 25 septembre 2023, Le Groupe Air France-KLM a annoncé qu’il prévoit de passer une importante commande d’avions en vue de poursuivre le renouvellement et la rationalisation de sa flotte long-courrier, reflétant ainsi son ambition d’améliorer sa performance économique et environnementale.

Cette commande sera passée au niveau du Groupe et portera sur 50 Airbus A350-900 et A350-1000. Elle sera assortie de droits d’acquisition pour 40 appareils supplémentaires. Les premières livraisons sont attendues à compter de 2026 et s’échelonneront jusqu’en 2030. Il s’agira d’une commande évolutive, offrant au Groupe la flexibilité d’attribuer les appareils à ses différentes compagnies en fonction des dynamiques du marché et du cadre réglementaire local.

Ces appareils remplaceront des avions de génération précédente qui seront progressivement retirés de la flotte du Groupe dans les années à venir : des Airbus A330 ainsi que des Boeing 777. Cette nouvelle commande viendra s’ajouter à une commande précédente d’Air France-KLM portant sur 41 Airbus A350-900 pour Air France, dont 22 ont été livrés à ce jour.

Air France-KLM fera également partie des opérateurs de lancement de l’Airbus A350F Cargo, le Groupe ayant commandé 8 appareils de cette version en vue de renouveler et d’étendre sa flotte cargo.

Le renouvellement de la flotte est le premier levier de réduction des émissions de CO2 et de l’empreinte sonore, à effet immédiat. Aux côtés de l’utilisation de carburants d’aviation durable et de l’éco-pilotage, il est l’un des piliers de la trajectoire de décarbonation du Groupe, qui vise -30% d’émissions de CO2 par passager/km d’ici 2030 par rapport à 2019. Depuis les années 2000, Air France-KLM a réduit son empreinte sonore de 40% et le Groupe continue de travailler avec toutes les parties prenantes pour adapter ses opérations.

D’ici 2028, la part des avions de nouvelle génération dans la flotte d’Air France-KLM atteindra 64%, contre 5% en 2019.

Une forte rentabilité pour les deux compagnies aériennes

Groupe Air France





Troisième trimestre Neuf mois 2023 Variation 2023 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 5 374 +7,5% 13 966 +18,9% EBITDA (en m€) 1 209 +201 2 267 +838 Résultat d’exploitation (en m€) 806 +236 1 107 +767 Marge d’exploitation (%) 15,0% +3,6pt 7,9% +5,0pt

Les performances d'Air France proviennent d'une bonne performance du long-courrier se traduisant par une augmentation des recettes de 7,5 %. Le résultat d'exploitation est en hausse de 236 millions d'euros par rapport à l'année dernière.

Groupe KLM





Troisième trimestre Neuf mois 2023 Variation 2023 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 3 425 +5,9% 9 058 +14,3% EBITDA (en m€) 786 +98 1 345 -72 Résultat d’exploitation (en m€) 539 +96 668 -40 Marge d’exploitation (%) 15,7% +2,0pt 7,4% -1,6pt

Le chiffre d'affaires de KLM a augmenté de 5,9 % par rapport à l'année dernière, s’appuyant sur une amélioration des opérations bien que pas encore optimales. La marge d’exploitation s’est établie à 15,7 %, soit une progression de +2,0 points par rapport à l’année dernière.

Nb : le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’écritures intra-Groupe

******

La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 27 octobre 2023 à partir de 7h15 (heure de Paris).

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 27 octobre 2023 à 08h30 (heure de Paris).

Pour vous connecter à conférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous :

https://channel.royalcast.com/landingpage/airfranceklm/20231027_1/

Compte de résultat

Troisième trimestre 9 mois (en millions d’euros) 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation retraité * retraité * Produits des activités ordinaires 8 660 8 112 7 % 22 612 19 264 17 % Carburant avions (1 918) (2 325) -18 % (5 360) (5 184) 3 % Quotas de CO 2 (57) (33) 73 % (139) (59) 136 % Affrètements aéronautiques (167) (92) 82 % (410) (285) 44 % Redevances aéronautiques (539) (488) 10 % (1 458) (1 271) 15 % Commissariat (225) (206) 9 % (618) (525) 18 % Achat d’assistance en escale (499) (468) 7 % (1 393) (1 189) 17 % Achats et consommations d'entretien aéronautique (585) (524) 12 % (1 831) (1 643) 11 % Frais commerciaux et de distribution (268) (257) 4 % (785) (641) 22 % Autres frais (464) (375) 24 % (1 377) (1 077) 28 % Frais de personnel (2 146) (1 897) 13 % (6 311) (5 239) 20 % Impôts et taxes (40) (38) 5 % (133) (118) 13 % Autres produits et charges d'exploitation courants 241 268 -10 % 810 796 2 % EBITDA 1 993 1 677 19 % 3 607 2 829 28 % Amortissements, dépréciations et provisions (651) (653) — % (1 838) (1 769) 4 % Résultat d’exploitation courant 1 342 1 024 31 % 1 769 1 060 67 % Cessions de matériels aéronautiques 5 6 -17 % 33 44 -25 % Autres produits et charges non courants (3) (30) -90 % 11 (44) nm Résultat des activités opérationnelles 1 344 1 000 34 % 1 813 1 060 71 % Coût de l’endettement financier brut (148) (139) 6 % (443) (416) 6 % Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 67 9 nm 176 9 nm Coût de l’endettement financier net (81) (130) -38 % (267) (407) -34 % Autres produits et charges financiers (168) (335) -50 % (156) (621) -75 % Résultat avant impôts des entreprises intégrées 1 095 535 105 % 1 390 32 nm Impôts (155) (71) 118 % (176) 208 nm Résultat net des entreprises intégrées 940 464 103 % 1 214 240 nm Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 6 2 200 % 7 – nm Résultat net 946 466 103 % 1 221 240 nm Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 15 6 150 % 31 8 nm Résultat net : Propriétaires de la société mère 931 460 102 % 1 190 232 nm

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les quotas de CO2.

Bilan consolidé

Actif 30 septembre 2023 31 décembre 2022 (en millions d’euros) retraité * Goodwill 225 225 Immobilisations incorporelles 1 106 1 127 Immobilisations aéronautiques 11 296 10 614 Autres immobilisations corporelles 1 379 1 375 Droits d'utilisation 5 596 5 428 Titres mis en équivalence 127 120 Actifs de retraite 71 39 Autres actifs financiers non courants 1 392 1 184 Actifs financiers dérivés non courants 222 262 Impôts différés 578 714 Autres actifs non courants 76 78 Actif non courant 22 068 21 166 Autres actifs financiers courants 494 620 Actifs financiers dérivés courants 529 327 Stocks et en-cours 799 723 Créances clients 2 333 1 785 Autres actifs courants 1 062 979 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 481 6 626 Actifs détenus en vue de la vente 82 79 Actif courant 11 780 11 139 Total actif 33 848 32 305

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les quotas de CO2.

Passif et capitaux propres 30 septembre 2023 31 décembre 2022 (en millions d’euros) Capital 257 2 571 Primes d’émission et de fusion 7 531 5 217 Actions d’autocontrôle (25) (25) Titres subordonnés à durée indéterminée 1 062 933 Réserves et résultat (10 414) (11 700) Capitaux propres - Part attribuable aux propriétaires de la société mère (1 589) (3 004) Titres subordonnés à durée indéterminée 1 006 510 Réserves et résultat 19 14 Capitaux propres - Participations ne donnant pas le contrôle 1 025 524 Capitaux propres (564) (2 480) Provisions retraite 1 647 1 634 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions non courants 4 089 4 149 Passifs financiers non courants 7 572 9 657 Dettes de loyers non courantes 3 339 3 318 Passifs financiers dérivés non courants 11 21 Impôts différés 8 1 Autres passifs non courants 1 581 2 343 Passif non courant 18 247 21 123 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions courants 853 740 Passifs financiers courants 1 490 896 Dettes de loyers courantes 850 834 Passifs financiers dérivés courants 34 83 Dettes fournisseurs 2 815 2 424 Titres de transport émis et non utilisés 4 324 3 725 Programme de fidélisation 908 900 Autres passifs courants 4 890 4 057 Concours bancaires 1 3 Passif courant 16 165 13 662 Total capitaux propres et passifs 33 848 32 305

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 septembre

Période du 1 janvier au 30 septembre 2023 2022 (en millions d’euros) retraité * Résultat net 1 221 240 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 1 839 1 770 Dotations nettes aux provisions financières 157 105 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels (54) (45) Résultats non monétaires sur instruments financiers (6) (28) Écart de change non réalisé 24 523 Résultats des sociétés mises en équivalence (7) – Impôts différés 78 (234) Pertes de valeur 2 19 Autres éléments non monétaires (166) (147) Capacité d'autofinancement 3 088 2 203 (Augmentation) / diminution des stocks (81) (119) (Augmentation) / diminution des créances clients (491) (431) Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs 324 786 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés 608 1 489 Variation des autres actifs et autres passifs (13) 548 Variation du besoin en fonds de roulement 347 2 273 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 3 435 4 476 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées (2) (1) Acquisition de bons de souscription d'actions ⁽¹⁾ (12) – Investissements corporels et incorporels (2 280) (2 048) Produits de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 276 678 Dividendes reçus 3 1 Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 112 (240) Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (1 903) (1 610) Augmentation de capital – 1 551 Augmentation de capital souscrite par les participations ne donnant pas le contrôle 2 3 Paiements pour acquérir des actions d'autocontrôle (1) – Émission de titres subordonnés 1 226 497 Remboursement de titres subordonnés (595) (1 480) Coupons sur titres subordonnés (87) (238) Émission de nouveaux emprunts 1 798 769 Remboursement d’emprunts (3 116) (1 600) Paiements de dettes de loyers (625) (653) Nouveaux prêts (298) (177) Remboursement des prêts 127 16 Dividendes distribués (90) – Flux net de trésorerie lié aux activités de financement (1 659) (1 312) Effets des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants (nets de la trésorerie acquise ou cédée) (16) 53 Variation de la trésorerie nette (143) 1 607 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 6 623 6 654 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 6 480 8 261

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les quotas de CO2.

(1) participation à l’émission de bons de souscription de GOL le 26 septembre

Retour sur capitaux employés (ROCE)

(en millions d’euros) 30 sept 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc 2022 30 sept 2022 30 juin 2022 30 mars 2022 31 déc 2021 retraité (2) retraité (2) retraité (1) (2) retraité (1) (2) retraité (1) (2) retraité (1) (2) retraité (1) (2) Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 331 1 339 1 351 1 352 1 350 1 361 1 363 1 380 Immobilisations aéronautiques 11 296 10 957 10 954 10 614 10 298 10 521 10 537 10 466 Autres immobilisations corporelles 1 379 1 389 1 372 1 375 1 349 1 358 1 378 1 402 Droits d’utilisation 5 596 5 480 5 304 5 428 5 536 5 439 5 205 5 148 Titres mis en équivalence 127 121 122 120 111 108 107 109 Autres actifs financiers, hors titres disponibles à la vente, valeurs mobilières de placement , ICNE et dépôts liés aux dettes financières 191 190 169 169 164 162 158 157 Provisions, hors retraites, litige cargo et restructuration (4 481) (4 248) (4 255) (4 347) (4 792) (4 473) (4 240) (4 180) Fonds de roulement (3) (7 804) (8 917) (8 696) (7 213) (7 609) (8 338) (6 736) (5 453) Capitaux employés sur le bilan 7 635 6 311 6 321 7 498 6 407 6 138 7 772 9 029 Capitaux employés moyens (A) 6 941 7 337 Résultat d’exploitation courant 1 902 1 234 Dividendes reçus (2) — Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 18 (13) (Charge)/produit d’impôt normatif (495) (316) Résultat ajusté après impôt (B) 1 423 905 ROCE sur 12 mois glissants (B/A) 20,5 % 12,3 %

(1) Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables concernant les quotas de CO2 (voir états financiers publiés).

(2) Par rapport aux périodes précédentes, le fonds de roulement a été retraité pour exclure le report des charges sociales et fiscales accordées suite au Covid.

(3) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé suite au Covid.

Dette nette

(en millions d'euros) 30 septembre 2023 31 décembre 2022 Passifs financiers courants et non courants 9 062 10 553 Dettes de loyers courantes et non courantes 4 189 4 152 Intérêts courus non échus (98) (127) Dépôts relatifs aux passifs financiers (106) (101) Dépôts relatifs aux dettes de loyers (100) (99) Impact des dérivés devise/dettes (34) (35) Passifs financiers (I) 12 913 14 343 Trésorerie et équivalent trésorerie 6 481 6 626 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 447 572 Obligations 984 811 Concours bancaires courant (1) (3) Liquidités nettes (II) 7 911 8 006 Dette nette (I-II) 5 002 6 337

Cash-flow libre d’exploitation ajusté

Troisième trimestre Neuf mois 2023 2022 2023 2022 (en millions d'euros) retraité * retraité * Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 589 890 3 435 4 476 Investissements corporels et incorporels (884) (591) (2 280) (2 048) Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 65 202 276 678 Flux de trésorerie libre d'exploitation (230) 501 1 431 3 106 Paiements de dettes de loyers (204) (211) (625) (653) Flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté (434) 290 806 2 453

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les quotas de CO2.

EBITDA - Capacité d’autofinancement

Troisième trimestre Neuf mois 2023 2022 2023 2022 (en millions d'euros) retraité * retraité * EBITDA 1 993 1 677 3 607 2 829 Provisions pour risques et autres provisions (2) (2) (10) (15) Corrections d’inventaires (1) – 1 4 Dotations provisions retraites 38 32 109 97 Reprises de provisions retraites (paiements) (19) (18) (50) (50) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles (hors aéronautique) (2) (3) (4) (2) Résultat d’exploitation - part monétaire 2 007 1 686 3 653 2 863 Charges de restructuration (26) (49) (92) (175) Autres produits et charges non courants (1) (4) (4) (7) Coût monétaire de l’endettement financier (149) (146) (551) (429) Produit monétaire 61 5 159 (3) Change réalisé (4) (14) 36 (11) Résiliation des couvertures - cash (2) – (3) – Débouclages d’instruments de trading - cash (11) (11) (15) (11) Impôt courant (96) (22) (98) (26) Autres éléments 5 – 3 2 Capacité d’autofinancement 1 784 1 445 3 088 2 203

* Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les quotas de CO2.

Coût unitaire à l’SKO

Troisième trimestre Neuf mois 2023 2022 2023 2022 Coût d’exploitation total (en m€) 7 316 7 088 20 842 18 204 Total autres chiffre d’affaires (en m€) -704 -529 -1 961 -1 611 Coût net (en m€) 6 612 6 559 18 881 16 593 Capacités produites exprimées en SKO 84 754 79 937 232 481 210 128 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 7,80 8,21 8,12 7,90 Variation brute -4,9 % 2,8 % Effet change sur les coûts nets (en m€) -160 -117 Variation à change constant -2,5 % 3,6 % Effet prix du carburant (en m€) -382 270 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 7,80 7,53 8,12 7,97 Variation à change et prix du carburant constants 3,6 % 1,9 % Mesures de soutien à l’emploi +13 +265 7,80 7,54 8,12 7,84 Variation à change et prix du carburant constants et hors mesures de soutien à l’emploi 3,4 % 3,5 %

Flotte du Groupe 30 septembre 2023

Type d’appareil AF (dont HOP)3 KL (dont KLC & MP)4 Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart vs 31/12/22 B777-300 43 16 20 15 24 59 59 B777-200 18 15 28 1 4 33 33 B787-9 10 13 4 7 12 23 23 B787-10 10 2 8 10 10 3 A380-800 4 2 1 1 4 A350-900 22 4 8 10 22 22 2 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 6 11 10 21 21 Total Long-Haul 112 65 0 71 40 66 177 173 5 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 111 34 8 100 142 141 16 B737-700 6 4 7 3 10 10 A321 16 9 7 16 16 -2 A320 38 4 3 31 38 37 -2 A319 14 10 4 14 14 -3 A318 6 4 2 6 6 -3 A220-300 30 21 9 30 30 15 Total Medium-Haul 104 42 115 94 11 156 261 259 21 Canadair Jet 1000 3 3 3 Canadair Jet 700 Embraer 195 E2 18 18 18 18 4 Embraer 190 20 30 17 4 29 50 50 1 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 13 10 3 13 13 Total Regional 36 65 0 33 18 50 101 98 5 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 254 176 115 202 69 274 545 536 31

TRAFIC 2023

Activité réseaux passage*

Troisième trimestre Neuf mois Total activité réseaux passage* 2023 2022 variation 2023 2022 variation Passagers transportés (milliers) 19 836 18 980 5 % 54 366 48 478 12 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 63 523 59 948 6 % 174 807 151 294 16 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 71 038 67 907 5 % 199 728 182 175 10 % Coefficient d’occupation (%) 89 % 88 % 1pt 88 % 83 % 4pt Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 6 936 6 623 5 % 19 245 16 769 15 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 51 517 48 324 7 % 143 399 122 719 17 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 56 879 54 155 5 % 162 210 146 680 11 % Coefficient d’occupation (%) 91 % 89 % 1pt 88 % 84 % 5pt Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 2 731 2 696 1 % 6 975 6 217 12 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 19 272 19 197 — % 49 581 44 583 11 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 21 278 21 217 — % 56 374 53 507 5 % Coefficient d’occupation (%) 91 % 90 % –pt 88 % 83 % 5pt Amérique latine Passagers transportés (milliers) 878 801 10 % 2 630 2 243 17 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 355 7 600 10 % 24 978 21 327 17 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 983 8 265 9 % 27 475 24 066 14 % Coefficient d’occupation (%) 93 % 92 % 1pt 91 % 89 % 2pt Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 1 392 981 42 % 3 877 2 474 57 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 017 7 052 56 % 30 246 17 560 72 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 12 245 8 243 49 % 34 408 22 853 51 % Coefficient d’occupation (%) 90 % 86 % 4pt 88 % 77 % 11pt Afrique Passagers transportés (milliers) 1 089 1 078 1 % 3 124 2 830 10 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 696 6 452 4 % 19 177 16 812 14 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 536 7 388 2 % 22 280 20 525 9 % Coefficient d’occupation (%) 89 % 87 % 2pt 86 % 82 % 4pt Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 846 1 067 (21)% 2 639 3 005 (12)% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 177 8 022 (23 %) 19 417 22 437 (13 %) Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 838 9 042 (24 %) 21 673 25 729 (16 %) Coefficient d’occupation (%) 90 % 89 % 2pt 90 % 87 % 2pt Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 12 900 12 357 4 % 35 121 31 710 11 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 005 11 624 3 % 31 407 28 574 10 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 14 159 13 753 3 % 37 518 35 496 6 % Coefficient d’occupation (%) 85 % 85 % –pt 84 % 81 % 3pt

*Air France et KLM

Activité Transavia

Troisième trimestre Neuf mois Transavia 2023 2022 variation 2023 2022 variation Passagers transportés (milliers) 7 068 6 022 17 % 16 853 13 850 22 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 12 502 10 697 17 % 29 637 23 851 24 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 716 12 029 14 % 32 753 27 953 17 % Coefficient d’occupation (%) 91 % 89 % 2pt 90 % 85 % 5pt

Activité totale Groupe passage**

Troisième trimestre Neuf mois Total Groupe** 2023 2022 variation 2023 2022 variation Passagers transportés (milliers) 26 904 25 002 8 % 71 218 62 328 14 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 76 025 70 645 8 % 204 443 175 145 17 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 84 754 79 937 6 % 232 481 210 128 11 % Coefficient d’occupation (%) 90 % 88 % 1pt 88 % 83 % 5pt

**Air France, KLM et Transavia

Activité Cargo

Troisième trimestre Neuf mois Total Groupe 2023 2022 variation 2023 2022 variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 636 1 635 — % 4 778 5 132 (7 %) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 654 3 537 3 % 10 499 9 853 7 % Coefficient d’occupation (%) 45 % 46 % (1)pt 46 % 52 % (7)pt

Air France

Troisième trimestre Neuf mois Total activité reseaux passage 2023 2022 variation 2023 2022 variation Passagers transportés (milliers) 11 455 11 528 (1 %) 31 744 28 977 10 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 38 686 36 159 7 % 105 101 90 241 16 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 43 379 40 992 6 % 120 114 108 483 11 % Coefficient d’occupation (%) 89 % 88 % 1pt 88 % 83 % 4pt Long courrier Passagers transportés (milliers) 4 382 4 115 7 % 11 967 10 437 15 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 31 853 29 056 10 % 87 004 73 573 18 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 35 350 32 657 8 % 98 524 87 849 12 % Coefficient d’occupation (%) 90 % 89 % 1pt 88 % 84 % 5pt Court et moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 7 073 7 413 (5 %) 19 778 18 540 7 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 833 7 103 (4 %) 18 097 16 667 9 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 029 8 335 (4 %) 21 591 20 635 5 % Coefficient d’occupation (%) 85 % 85 % –pt 84 % 81 % 3pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 818 834 (2 %) 2 397 2 631 (9 %) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 101 2 025 4 % 5 938 5 544 7 % Coefficient d’occupation (%) 39 % 41 % (2)pt 40 % 47 % (7)pt

KLM

Troisième trimestre Neuf mois Total activité reseaux passage 2023 2022 variation 2023 2022 variation Passagers transportés (milliers) 8 380 7 452 12 % 22 621 19 501 16 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 24 836 23 789 4 % 69 705 61 053 14 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 27 660 26 916 3 % 79 614 73 692 8 % Coefficient d’occupation (%) 90 % 88 % 1pt 88 % 83 % 5pt Long-courrier Passagers transportés (milliers) 2 554 2 508 2 % 7 278 6 331 15 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 19 664 19 267 2 % 56 395 49 146 15 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 21 529 21 498 — % 63 686 58 831 8 % Coefficient d’occupation (%) 91 % 90 % 2pt 89 % 84 % 5pt Court et Moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 5 827 4 944 18 % 15 343 13 169 17 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 172 4 522 14 % 13 310 11 907 12 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 131 5 418 13 % 15 928 14 861 7 % Coefficient d’occupation (%) 84 % 83 % 1pt 84 % 80 % 3pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 818 801 2 % 2 382 2 502 (5 %) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 553 1 512 3 % 4 561 4 309 6 % Coefficient d’occupation (%) 53 % 53 % –pt 52 % 58 % (6)pt





1 la variation est nominale et non corrigée du prix du carburant

2 à prix de carburant et taux de change constants et hors mesure de soutien à l’emploi

3 Hors Transavia

