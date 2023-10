Vaisala Oyj

Pörssitiedote

27.10.2023 klo 8.30

Vaisalan taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2024

Vaisala Oyj julkaisee vuoden 2024 aikana tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi osavuosikatsausta seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 14.2.2024: tilinpäätöstiedote 2023

- 3.5.2024: osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024

- 25.7.2024: puolivuosikatsaus 2024

- 24.10.2024: osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024

Vuoden 2023 vuosiraportti julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi viikon 9 loppuun mennessä.

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän tiistaina 26.3.2024. Vaisalan hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Lisätietoja

Paula Liimatta

09 8949 2020, ir@vaisala.com

