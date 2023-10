Communiqué de presse : Un troisième trimestre solide, marqué par la performance de la Médecine de Spécialités et le fort démarrage des lancements de Beyfortus® et ALTUVIIIO®

Un troisième trimestre solide, marqué par la performance de la Médecine de Spécialités et le fort démarrage des lancements de Beyfortus® et ALTUVIIIO®



Paris, le 27 octobre 2023

T3 2023 : Augmentation des ventes de 3,2% à TCC et baisse du BNPA des activités(1) de 2,1% à TCC

Les ventes de la Médecine de Spécialités progressent de 13,5%, portées par Dupixent ® (+32,8%, à 2 847 millions d’euros) et ALTUVIIIO ® et compensent l’impact des génériques d’Aubagio ® aux États-Unis

(+32,8%, à 2 847 millions d’euros) et ALTUVIIIO et compensent l’impact des génériques d’Aubagio aux États-Unis Les ventes de Vaccins sont stables (-0,6%), soutenues par le succès du lancement de Beyfortus ® qui a compensé la baisse des vaccins grippe

qui a compensé la baisse des vaccins grippe Les ventes de produits stratégiques de la Médecine Générale sont en hausse de 3,1%. Les ventes des produits non stratégiques sont en baisse, principalement en raison de Lantus ® (-32,9%, à 343 millions d’euros)

(-32,9%, à 343 millions d’euros) Les ventes de la Santé Grand Public sont en hausse de 4,6%, soutenues par les catégories Santé Digestive et Allergie

Le BNPA des activités est de €2,55, en baisse de 11,5% à données publiées et de 2,1% à TCC, intégrant la perte d’exclusivité d’Aubagio ®

Le BNPA IFRS est de €2,01 (en hausse de 21,1%)

Avancées en R&D et réglementaires au T3

Approbation de Beyfortus ® aux États-Unis contre les infections dues au VRS pour tous les nourrissons

aux États-Unis contre les infections dues au VRS pour tous les nourrissons Approbation d’Altuviiio® pour le traitement de l’hémophilie au Japon, et de Nexviazyme® pour le traitement de la maladie de Pompe en Chine

Avancées de la stratégie de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise au T3

Sanofi Global Health Unit: premières livraisons de produits cardio-métaboliques sous la marque Impact à Djibouti et à des ONGs internationales





Perspectives de BNPA des activités 2023(1) réitérées

Sanofi anticipe une croissance du BNPA des activités(1) 2023 “mid single digit” (dans le milieu de la fourchette à un chiffre(2)) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L’effet des changes sur le BNPA des activités 2023 est estimé à environ -6,0% à -7,0% en appliquant les taux de change moyens d’octobre 2023. Cette perspective inclut un revenu exceptionnel de l’ordre de 400 millions d’euros lié au vaccin COVID au quatrième trimestre.





Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, déclare :

“La poursuite de la performance impressionnante de Dupixent®, le lancement très attendu de Beyfortus® pour la protection de tous les nourrissons contre le VRS et la forte adoption d'ALTUVIIIO® dans l'hémophilie sont des exemples importants de l'exécution réussie de notre stratégie d’une croissance durable, soutenue par des médicaments innovants. Au cours du trimestre, nos moteurs de croissance ont plus que compensé l'impact attendu de la concurrence des génériques d'Aubagio® aux États-Unis et la baisse des ventes de médicaments matures de la Médecine Générale. Avec nos deux récents accords de partenariat dans les domaines de l'immunologie et des vaccins, nous renforçons le coeur de notre pipeline innovant et poursuivons notre objectif stratégique de transformer la pratique de la médecine grâce à une science de pointe. Alors que nous entrons dans la prochaine phase de notre stratégie Play to Win, nous restons confiants dans les perspectives pour le dernier trimestre et, par conséquent, nous maintenons inchangée notre perspective de bénéfice pour 2023.”

T3 2023 Variation Variation à TCC 9M 2023 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires net IFRS publié 11 964 m€ -4,1% +3,2% 32 151 m€ -0,4% +3,9% Résultat net IFRS publié 2 525 m€ +21,6% — 5 955 m€ +13,2% — BNPA IFRS publié 2,01 € +21,1% — 4,76 € +13,3% — Cash flow libre(3) 1 853m€ -31,2% — 4 982m€ -16,1% — Résultat opérationnel des activités 4 028 m€ -10,4% -1,0% 10 087 m€ -2,2% +4,1% Résultat net des activités(1) 3 196 m€ -11,4% -1,9% 8 072 m€ -1,6% +4,8% BNPA des activités(1) 2,55 € -11,5% -2,1% 6,45 € -1,5% +4,9%

Sauf indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir la définition Annexe 7) (1) Le commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur non-IFRS, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 7). Le compte de résultats consolidés du T3 2023 figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS au résultat net des activités, en Annexe 4; (2) Le BNPA des activités de 2022 s’élève à €8,26; (3) Le Cash-flow libre est un indicateur non-IFRS (voir définition à l'Annexe 7).

Sanofi entame un nouveau chapitre de sa stratégie Play to Win

Sanofi augmente ses investissements dans son pipeline pour réaliser pleinement son potentiel de croissance long terme, forte de lancements réussis et de ses avancées en R&D

L’entreprise lance des initiatives stratégiques en matière de coûts ; la majeure partie des économies réalisées sera réallouée à l’innovation et aux moteurs de croissance

Sanofi annonce son intention de séparer son activité Santé Grand Public au plus tôt au quatrième trimestre 2024, à travers la création d'une entité cotée en bourse 1 dont le siège sera en France

dont le siège sera en France Sanofi réitère sa politique d'allocation du capital et son objectif de croissance du BNPA des activités en 2023, et donne des perspectives préliminaires pour 2024 et 2025

Le communiqué de Sanofi sur le prochain chapitre de sa stratégie Play to Win peut être consulté ici :

https://www.sanofi.com/fr/media-room/communiques-de-presse

1 Sous réserve des conditions du marché, après consultation des partenaires sociaux et des comités d'entreprise



