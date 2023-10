Tallinna Vee müügitulu kasvas kolmandas kvartalis 15,61 miljoni euroni

AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas kolmandas kvartalis 15,61 miljoni euroni, millele aitas kaasa eelmise aasta oktoobrist kõrgemate tootmiskulude tõttu kehtima hakanud uus veeteenuse hind. Ettevõte teenis tänavu juulist septembrini 4,05 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 1,84 miljonit rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.



Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest tänavu kolmandas kvartalis 4,27 miljonit eurot, mida on 1,6 protsenti vähem kui eelmisel aastal. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu kasvas kolmandas kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 23,6 protsenti ja moodustas kokku 5,98 miljonit eurot. Müügitulu kasv erasegmendis tuleneb veeteenuse hinna korrigeerimisest eelmise aasta viimases kvartalis.

Kontserni üheksa kuu müügitulu oli 45,62 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu 18,4% ehk 7,08 miljonit eurot. Veeteenuste müügist teenitud tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu müügitulust 91,2%, ehitusteenustest 7,6% ning muudest teenustest 1,1%.

Ettevõtte ärikasum oli kolmandas kvartalis 5,10 miljonit eurot. Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 2,66 miljoni euro võrra ehk 109,2%. 2023. aasta üheksa kuu ärikasum oli 13,30 miljonit eurot, mida on 4,77 miljoni euro võrra rohkem kui eelmisel aastal. Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on selle põhjuseks veeteenuse hinna korrigeerimine ning energiahindade stabiliseerumine.

Ärikasumi taastumise tingis otseste tootmiskulude tõusu kajastumine ka müügituludes. Ettevõtte puhaskasum oli 2023. aasta kolmandas kvartalis 4,05 miljonit eurot, mida on 1,84 miljonit rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutasid eelnevalt mainitud muutused ärikasumis ja neto finantskuludes ning dividendide tulumaks summas 1,09 miljonit eurot.

Kontserni üheksa kuu maksustamiseelne kasum oli 11,13 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 35,7% ehk 2,93 miljoni euro võrra. Puhaskasum oli üheksa kuu kohta 9,87 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta sama ajaga 63,1% ehk 3,82 miljoni euro võrra.

Kontserni neto finantskulud olid kolmandas kvartalis 0,89 miljonit eurot, mis on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 0,78 miljonit eurot suuremad. Finantskulude kasvu põhjustas Euribori muutusest tulenevalt kerkinud laenude intressikulu.

AS Tallinna Vesi esitas 21. septembril Konkurentsiametile taotluse veeteenust hindade muutmiseks. Taotlus puudutab veeteenuse hinda Tallinna ja Saue põhipiirkonnas, Maardu tegevuspiirkonnas ja teistele vee-ettevõtetele. Sõltuvalt Konkurentsiameti menetlusest hakkavad uued hinnad kehtima mitte varem kui uuest aastast. Hinnataotlusega vajaduse on tinginud põhjendatud kulud ja investeeringud elutähtsa teenuste toimimiseks, veetarbimisest tingitud keskkonnamõju vähendamiseks ning puhta keskkonna hoidmiseks.

„Pakume usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad märku stabiilselt kõrgel tasemel püsivad kvaliteedinäitajad. Käesoleva aasta üheksa kuu jooksul oli kraanivee kvaliteet suurepärasel tasemel, vastates 99,92% kõikidele kvaliteedinõuetele,“ ütles Timofejev. Tänavu kolmandas kvartalis suunas ettevõte veevõrku ligi 6,2 miljonit m3 puhast vett ja puhastas ligi 12,7 miljonit m3 reovett.

Samuti on Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kogu aasta vältel vastanud kõigile kehtestatud nõuetele. Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. Tänavu üheksa kuu jooksul on ettevõte võtnud reoveest välja 541 tonni prahti, 182 tonni liiva, 1383 tonni lämmastikku ja 187 tonni fosforit.

Timofejevi sõnul teostatakse alates sellest aastast veetorustike hooldust ka jääpesu meetodil ning üheksa kuuga on pestud üle 150 km veevõrku, millest jääga on puhastatud 106 km. Lisaks toetavad veekvaliteeti viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse, millega on loodud järelkloreerimise võimalused erinevates linnaosades.

Veelekete osakaal veevõrgus on püsinud aasta kolmandas kvartalis madal, olles 9,98%, mis on oluliselt parem kui eelmise aasta samal perioodil (13,41%).

Kolmanda kvartali lõpuks oli AS Tallinna Vesi paigaldanud nutiarvestid 27 protsendile oma klientidest. Ettevõte plaanib hiljemalt 2026. aasta lõpuks asendada kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid nutiarvestitega.

2023. aasta suuremateks projektideks on reoveepuhastusjaama metaantankide rekonstrueerimine, elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamine, veepuhastusjaama filtrite ja selitite rekonstrueerimine ning olemasolevate vee- ja reoveekanalisatsioonivõrkude rekonstrueerimine ja uute torustike rajamine.

Tänavu on ettevõte uuendanud septembri lõpuks üle 23 kilomeetri torustikke. Käesoleva aasta mahukamad rekonstrueerimistööd on toimunud Jõe ja Pronksi tänaval, Vana-Kalamaja tänaval, Rahvakooli teel, E. Vilde ja Akadeemia teel ning Pärna, Reinvaldi ja Kuhlbarsi tänaval.

Kolmandas kvartalis alustati Lasnamäe piirkonna survetõstepumpla toitetorustiku rekonstrueerimistöödega Punase ja Smuuli tänava ristmikul. Mustamäe kanalisatsioonitorustiku uuendamine kaevikuta meetodil on kulgenud väga edukalt ja üle poole töödest on juba valmis. Jätkusid tööd investeeringuprojektidega puhastites, näiteks lõppes selle aasta tööde maht veepuhastusjaama kiirfiltrite renoveerimisel ja algasid tööd selitite renoveerimisel.

2023. aasta üheksa kuuga investeeris kontsern põhivarasse 22,84 miljonit eurot. Põhivara väärtus on kokku 247,45 miljonit eurot.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes



v.a suhtarvud



3. kvartal Muutus 2023/2022



9 kuud Muutus 2023/ 2022



2023 2022 2021 2023 2022 2021 Müügitulu 15,61 13,48 13,61 15,8% 45,62 38,53 38,36 18,4% Brutokasum 6,64 3,58 5,36 85,7% 18,16 12,38 15,78 46,7% Brutokasumi marginaal % 42,54 26,53 39,40 60,3% 39,80 32,12 41,12 23,9% Amortisatsioonieelne ärikasum 7,12 4,15 7,17 71,4% 19,23 13,49 20,20 42,6% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 45,57 30,80 52,67 48,0% 42,16 35,00 52,64 20,4% Ärikasum 5,10 2,44 5,50 109,2% 13,30 8,52 15,36 56,0% Ärikasum põhitegevusest 4,72 2,06 5,15 128,5% 12,44 7,81 14,61 59,3% Ärikasumi marginaal % 32,64 18,07 40,42 80,6% 29,15 22,12 40,04 31,8% Kasum enne tulumaksustamist 4,20 2,32 5,41 80,7% 11,13 8,21 15,09 35,7% Maksustamiseelse kasumi marginaal % 26,90 17,24 39,72 56,0% 24,41 21,30 39,32 14,6% Puhaskasum 4,05 2,22 5,34 82,9% 9,87 6,05 12,96 63,1% Puhaskasumi marginaal % 25,96 16,44 39,21 57,9% 21,63 15,70 33,78 37,7% Vara puhasrentaablus % 1,54 0,89 2,13 72,0% 3,78 2,40 2,13 57,9% Kohustiste osatähtsus koguvarast % 57,43 56,37 55,54 1,9% 57,43 56,37 55,54 1,9% Omakapitali puhasrentaablus % 3,62 2,06 4,87 75,3% 8,77 5,41 55,54 62,3% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 1,09 1,59 3,07 -31,4% 1,09 1,59 3,07 -31,4% Maksevõime kordaja 1,03 1,52 3,01 -32,2% 1,03 1,52 3,01 -32,2% Investeeringud põhivarasse 12,40 2,22 8,14 457,9% 22,84 9,95 13,77 129,5% Dividendide väljamaksmise määr % - 78,52 80,42 - 78,52 80,42

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes 30. september 31. detsember VARAD Lisa 2023 2022 2022 KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 3 10 437 16 656 12 650 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 8 897 7 840 8 989 Varud 1 176 1 153 1 197 KÄIBEVARA KOKKU 20 510 25 649 22 836 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 4 246 589 222 332 229 869 Immateriaalne põhivara 5 856 632 688 PÕHIVARA KOKKU 247 446 222 964 230 557 VARAD KOKKU 267 956 248 613 253 393 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 826 675 883 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 621 3 630 3 630 Võlad tarnijatele ja muud võlad 11 611 7 958 10 225 Ettemaksed 2 740 3 862 3 749 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 18 798 16 125 18 487 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 43 817 37 996 39 150 Rendikohustised 1 978 952 1 607 Laenukohustised 82 737 78 550 76 708 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 6 018 6 018 6 018 Edasilükkunud tulumaks 409 411 496 Muud võlad 104 90 101 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 135 063 124 017 124 080 KOHUSTISED KOKKU 153 861 140 142 142 567 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 1 278 Jaotamata kasum 76 082 70 459 72 814 OMAKAPITAL KOKKU 114 095 108 471 110 826 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 267 956 248 613 253 393

KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes III kvartal 9 kuud aastal 31. detsembril lõppenud aasta Lisa 2023 2022 2023 2022 2022 Müügitulu 7 15 614 13 479 45 619 38 534 54 558 Müüdud toodete/teenuste kulud 9 -8 972 -9 903 -27 462 -26 157 -37 660 BRUTOKASUM 6 642 3 576 18 157 12 377 16 898 Turustuskulud 9 -182 -147 -603 -535 -703 Üldhalduskulud 9 -1 267 - 966 -3 887 -3 192 -4 399 Muud äritulud (+)/-kulud (-) 10 -96 -27 -371 -129 -476 ÄRIKASUM 5 096 2 436 13 296 8 521 11 320 Intressitulud 11 36 1 72 4 8 Intressikulud 11 -933 -113 -2 235 -319 -682 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 4 199 2 324 11 133 8 206 10 646 Tulumaks 12 -146 -108 -1 267 - 2 155 -2 240 PERIOODI PUHASKASUM 4 053 2 216 9 866 6 051 8 406 PERIOODI KOONDKASUM 4 053 2 216 9 866 6 051 8 406 Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele 4 053 2 216 9 866 6 051 8 406 Kasum A aktsia kohta (eurodes) 13 0,20 0,11 0,49 0,30 0,42

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 9 kuud aastal 31. detsembril lõppenud aasta Lisa 2023 2022 2022 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 13 296 8 521 11 320 Korrigeerimine kulumiga 4,5,9,10 5 935 4 965 6 817 Korrigeerimine rajamistuludega 10 -445 -406 -544 Muud mitterahalised korrigeerimised 6 -131 0 0 Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -22 -15 -32 Äritegevusega seotud käibevara muutus 143 -1 619 -2 841 Äritegevusega seotud kohustiste muutus 323 -296 309 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 19 099 11 150 15 029 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine -20 414 -14 968 -20 701 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 2 966 1 451 1 593 Põhivara müügitulu 24 17 53 Saadud intressid 73 3 9 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -17 351 -13 497 -19 046 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid -1289 -271 -616 Tasutud rendimaksed -902 -351 -524 Saadud laenud 12 45 500 0 0 Tasutud laenud -39 318 -1 818 -3 636 Tasutud dividendid 12 -6 515 -12 835 -12 835 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt 12 -165 -165 -165 Tasutud tulumaks dividendidelt 12 -1 272 -2 116 -2 116 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -3 961 -17 556 -19 892 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -2 213 -19 903 -23 909 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 3 12 650 36 559 36 559 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 3 10 437 16 656 12 650





