Rovio Entertainment Oyj: Q3 2023 osavuosikatsaus: SEGA hankki 97,7 % Roviosta – jäljellä olevien osakkeiden lunastusmenettely alkoi

Heinä–syyskuu 2023 kohokohdat

Sega saavutti 97,7 prosentin hallinnan Rovion kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja aloitti lunastusmenettelyn jäljellä olevien osakkeiden hankkimiseksi.

Rovion liikevaihto laski 5,6 prosenttia 73,1 miljoonaan euroon (77,4). Vertailukelpoinen (*) liikevaihto laski 0,3 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa Angry Birds 2:n ja Angry Birds Journeyn liikevaihdon laskusta.

Vuosineljänneksellä ei ollut uusia pelijulkaisuja. Moomin: Puzzle & Design, Wizard Hero ja Hunter Assassin 2 jatkoivat koemarkkinoinnissa.

Konsernin käyttökate laski 10,0 miljoonaan euroon (12,2), ja käyttökatemarginaali laski 13,7 prosenttiin (15,7).

Konsernin oikaistu käyttökate kasvoi 15,8 miljoonaan euroon (15,7), ja oikaistu käyttökatemarginaali kasvoi 21,7 prosenttiin (20,2).

Konsernin liikevoitto laski 6,7 miljoonaan euroon (8,6), ja liikevoittomarginaali laski 9,1 prosenttiin (11,1).

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 12,5 miljoonaan euroon (12,1), ja oikaistu liikevoittomarginaali kasvoi 17,1 prosenttiin (15,6). Katsauskaudella tehdyt oikaisut olivat yhteensä 5,8 miljoonaa euroa ja koostuivat SEGAn ostotarjoukseen liittyvistä 10,4 miljoonan euron neuvontapalvelukuluista, pitkän tähtäimen kannustinohjelmien ja bonuksien 1,9 miljoonan euron maksuista sekä Ruby Games yrityskaupan ehdollisen velan käyvän arvon -6,4 miljoonan euron muutoksesta.

Pelien bruttomyynti laski 4,7 prosenttia 67,5 miljoonaan euroon (70,8). Vertailukelpoinen (*) bruttomyynti kasvoi 0,7 prosenttia.

Käyttäjähankintainvestoinnit laskivat 21,1 miljoonaan euroon (21,3) ja olivat 29,6 prosenttia pelien liikevaihdosta (28,7).

Liiketoiminnan nettorahavirta laski -0,9 miljoonaan euroon (8,6) johtuen SEGAn ostotarjoukseen liittyvistä kuluista.

Osakekohtainen tulos kasvoi 0,12 euroon (0,10). Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi 0,18 euroon (0,14).





Tammi–syyskuu 2023 kohokohdat

Rovion liikevaihto laski 7,9 prosenttia 221,8 miljoonaan euroon (240,8). Vertailukelpoinen (*) liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui Angry Birds Journeyn julkaisun aiheuttamasta korkeasta piikistä vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä sekä Angry Birds 2:n alhaisemmasta liikevaihdosta.

Konsernin käyttökate laski 32,0 miljoonaan euroon (37,6), ja käyttökatemarginaali laski 14,4 prosenttiin (15,6).

Konsernin oikaistu käyttökate laski 38,7 miljoonaan euroon (44,3), ja oikaistu käyttökatemarginaali laski 17,4 prosenttiin (18,4).

Konsernin liikevoitto laski 22,4 miljoonaan euroon (26,6), ja liikevoittomarginaali laski 10,1 prosenttiin (11,0).

Konsernin oikaistu liikevoitto laski 29,1 miljoonaan euroon (33,3), ja oikaistu liikevoittomarginaali laski 13,1 prosenttiin (13,8).

Pelien bruttomyynti laski 7,0 prosenttia 208,3 miljoonaan euroon (224,1). Vertailukelpoinen (*) bruttomyynti laski 6,1 prosenttia.

Käyttäjähankintainvestoinnit laskivat 66,3 miljoonaan euroon (73,2) ja olivat 30,7 prosenttia pelien liikevaihdosta (31,5).

Liiketoiminnan nettorahavirta laski -1,2 miljoonaan euroon (37,9) johtuen käyttöpääoman muutoksista, New Mexicon osavaltion nostaman kanteen sovintokulujen maksusta tammikuussa sekä SEGAn ostotarjoukseen liittyvistä kuluista.

Osakekohtainen tulos oli vakaa 0,30 euroa (0,30). Oikaistu osakekohtainen tulos laski 0,37 euroon (0,38).





*) Vertailukelpoinen kasvu on laskettu kiintein USD/EUR-valuuttakurssein

Avainluvut

7–9/ 7–9/ Muutos, 1–9/ 1–9/ Muutos, 1–12/ Miljoonaa euroa 2023 2022 % 2023 2022 % 2022 Liikevaihto 73,1 77,4 -5,6 % 221,8 240,8 -7,9 % 317,7 Käyttökate (EBITDA) 10,0 12,2 -17,9 % 32,0 37,6 -14,9 % 43,3 Käyttökate-% 13,7 % 15,7 % 14,4 % 15,6 % 13,6 % Oikaistu käyttökate 15,8 15,7 1,0 % 38,7 44,3 -12,8 % 53,9 Oikaistu käyttökate-% 21,7 % 20,2 % 17,4 % 18,4 % 17,0 % Liikevoitto 6,7 8,6 -22,0 % 22,4 26,6 -15,8 % 28,6 Liikevoittomarginaali, % 9,1 % 11,1 % 10,1 % 11,0 % 9,0 % Oikaistu liikevoitto 12,5 12,1 3,8 % 29,1 33,3 -12,8 % 39,2 Oikaistu liikevoittomarginaali, % 17,1 % 15,6 % 13,1 % 13,8 % 12,3 % Tulos ennen veroja 9,3 10,2 -8,9 % 26,5 30,4 -12,9 % 30,6 Oikaistu tilikauden voitto 13,6 10,4 30,8 % 28,4 28,2 0,8 % 31,4 Investoinnit 1,8 1,3 34,5 % 6,3 4,6 38,7 % 7,0 Käyttäjähankinta 21,1 21,3 -0,9 % 66,3 73,2 -9,5 % 96,5 Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,5 % 19,0 % 11,5 % 19,0 % 14,4 % Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -62,6 % -81,3 % -62,6 % -81,3 % -72,7 % Omavaraisuusaste, % 86,0 % 72,3 % 86,0 % 72,3 % 79,3 % Osakekohtainen tulos, euroa 0,12 0,10 16,5 % 0,30 0,30 -0,4 % 0,30 Osakekohtainen tulos, laimennettu euroa 0,12 0,10 17,1 % 0,30 0,30 -0,5 % 0,30 Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,18 0,14 29,7 % 0,37 0,38 -0,8 % 0,42 Liiketoiminnan rahavirta, netto -0,9 8,6 -110,9 % -1,2 37,9 -103,3 % 49,9 Työntekijät (keskimäärin kaudella) 558 522 6,9 % 560 506 10,7 % 513

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Laskentakaavat ja määritelmät esitetään Tunnusluvut-osiossa.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein esitetyt muutokset kausien välillä on laskettu käyttämällä vertailukauden keskimääräistä Yhdysvaltain dollarin ja euron välistä valuuttakurssia raportointikauden aikana Yhdysvalloissa Yhdysvaltain dollareissa tehtyihin pelien sisäisiin ostoihin sekä globaaleihin mainosverkkomyynteihin.

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä Rovio siirtyi uuteen vaiheeseen, kun SEGA sai omistukseensa 97,7 prosenttia Rovion ulkona olevista osakkeista. Vaikka markkinaolosuhteet olivat yhä viime vuotta heikommat, jatkoimme kurinalaista toimintaamme ja keskityimme tunnistamaan synergiaetuja, joita yhteiselomme SEGAn kanssa voi tuoda mukanaan ja joiden avulla voimme nostaa esiin Rovion parhaat puolet.

Globaali mobiilipelimarkkina supistui kolmannella vuosineljänneksellä 0,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna mutta pysyi vakaana edelliseen vuosineljännekseen nähden. Rovion vertailukelpoinen bruttomyynti kasvoi vastaavasti 0,7 prosenttia ja 3,8 prosenttia. Edellisten vuosineljännesten tapaan kasvun taustalla oli ensisijaisesti Angry Birds Dream Blast.

Meillä on korkeat tavoitteet kehittää live-kärkipelejämme edelleen ja julkaista uusia pelejä. Vahvistimme tiimiämme Tukholmassa, Angry Birds 2:n kotipesässä, nimittämällä Johannes Mangin uudeksi studion vetäjäksi. Johannes tuo mukanaan menestyksekästä kokemusta pelit palveluna -konseptin parissa toimimisesta sekä AAA- ja mobiilipelien tuote- ja ominaisuuskehityksestä. Uusien pelien puolella teemme töitä Moomin: Puzzle & Design -pelin tulevaisuuden liikevaihdon kasvattamiseksi ja suunnittelemme pelin maailmanlaajuisen julkaisun tapahtuvan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Brändilisensointiliiketoimintamme esitteli jälleen uutta sisältöä, kun Angry Birds Slingshot Stories, yksi brändin rakastetuimmista lyhytsarjoista, palasi nyt lokakuussa ilahduttamaan faneja uudella kaudella. Edelliset kaudet ovat keränneet yli 120 miljoonaa katselukertaa pelkästään Angry Birdsin YouTube-kanavalla, mikä on osoitus tämän viihdyttävän sarjan kestävästä suosiosta.

SEGAn Rovio-hankinta on edennyt siihen vaiheeseen, että he ovat käynnistäneet Rovion vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet. Samaan aikaan hyvässä yhteistyössä SEGAn kanssa tekemämme synergia- ja integraatiotyö etenee täyttä vauhtia. Odotamme kovasti hyötyjen realisoitumista ja olemme enemmän kuin innoissamme tulevaisuuden mahdollisuuksista, joita yhtiöidemme eläväiset brändit ja osaaminen tuovat mukanaan.

2023 näkymät (täsmennetty)

Odotamme vertailukelpoisen liikevaihdon olevan viime vuotta alhaisempi ja oikaistun liikevoiton olevan viime vuoden tasolla.

Lisätietoa liittyen Q4 2023 käyttäjähankintaan

Vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä käyttäjähankintainvestointien odotetaan olevan 25–30 prosenttia pelien liikevaihdosta.

2023 näkymät (aiemmin)

Odotamme vertailukelpoisen liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan viime vuoden tasolla.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand, puh. +358 40 730 3442 (sijoittajasuhdepuhelin)

Talousjohtaja René Lindell, puh. +358 40 730 3442 (sijoittajasuhdepuhelin)

Rovio lyhyesti

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009 ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, ja yhtiöllä on kahdeksan pelistudiota – yksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), yksi Kööpenhaminassa (Tanska), yksi Barcelonassa (Espanja), kaksi Montrealissa ja yksi Torontossa (Kanada). Studioihin lukeutuu myös vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. Sega Europe Limited on hankkinut yli 90 prosenttia Rovion liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja tulee poistamaan yhtiön NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalta, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua.

