Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 27.10.2023 klo 9.15



Rovio Entertainment Oyj: Muutos Rovion taloudellisen raportoinnin käytäntöön

Huomioiden, että Sega Europe Limited omistaa yli 90 prosenttia Rovio Entertainment Oyj:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja että jäljellä olevien vähemmistöosakkeiden lunastusmenettely on käynnistetty ja yhtiön osakkeet poistetaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta, kun se on sovellettavien lakien mukaan mahdollista, Rovio Entertainment Oyj on päättänyt muuttaa osavuosikatsauksia (Q1 ja Q3) koskevaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään.

Rovio Entertainment Oyj ei julkista IAS 34 -standardin mukaisesti laadittuja osavuosikatsauksia tilikauden ensimmäiseltä kolmelta (Q1) ja ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta (Q3) vuodelle 2024 ja siitä eteenpäin. Yhtiön tiedonantopolitiikka on päivitetty vastaamaan tätä muutosta ja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.rovio.com/fi/hallinnointi/tiedonantopolitiikka .

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

René Lindell, talousjohtaja

RovioIR@rovio.com

040 730 3442 (sijoittajasuhdepuhelin)