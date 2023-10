SeedBlink dédie ses nouveaux outils de gestion optimisée des capitaux aux entrepreneurs et aux investisseurs européens

BUCAREST, Roumanie, 27 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SeedBlink, la plateforme européenne de co-financement et de gestion des capitaux propres pour les start-ups technologiques apporte une série d'améliorations à l'édition de sa version d'automne. Ces mises à jour sont conçues pour simplifier et renforcer la compréhension des capitaux propres et des protocoles d'accès des entreprises européennes et de leurs parties prenantes. Les nouveaux outils s'adressent aussi bien aux entrepreneurs qu'aux investisseurs.



« SeedBlink entend bien réformer l'approche de détention de capitaux propres en Europe, en comblant l'écart entre le capital financier et le capital intelligent. En plein essor dans l'écosystème américain, la tendance au capital-risque se heurte à des enjeux uniques en Europe. Nos innovations constantes visent à révolutionner l'accès aux capitaux propres, au même titre que leur gestion et leur négociation », a déclaré Andrei Dudoiu, co-fondateur et directeur associé de SeedBlink.

NimityLink , le programme phare Ambassadeurs de SeedBlink, remodèle les traditionnels scénarios de capitalisation en intégrant de nombreux acteurs européens au sein d'une communauté unie en toute transparence. Cette toute nouvelle initiative d'orientation vise à servir de pilote à la création d'un réseau européen bien établi, reposant sur un principe de traçabilité dans le parcours de connexion depuis la paperasse jusqu'à la mobilisation des communautés.

Les participants au titre d’Ambassadeurs de NimityLink se verront récompensés par des actions de SeedBlink et contribueront activement aux évolutions de produit comme s'ils faisaient partie de l'équipe. Ils bénéficieront également d'une adhésion gratuite au SeedBlink Club, intégreront l'Académie des Investisseurs Technologiques, et recevront une invitation exclusive à rejoindre une prestigieuse communauté d'experts.

Le programme est ouvert à la souscription jusqu'à la fin du mois de novembre. Entrepreneurs, investisseurs et experts en mesure d'inspirer les start-ups européennes à rejoindre le réseau sont invités à y participer pour en décupler la force.

Les nouveaux outils de SeedBlink visant les entrepreneurs englobent :

Simulations — la nouvelle fonctionnalité Nimity conçue pour permettre aux entrepreneurs de prévisualiser simplement les impacts des futures levées de fonds sur la trésorerie et les capitaux propres, depuis l'effet de dilution jusqu'à la circulation des actions. Simulations convertit la mécanique complexe des marchés financiers en visuels dynamiques faciles à lire, et rend la répartition et la dotation des capitaux propres plus transparentes.

« Stars de la Communauté » — cette initiative lancée en septembre dernier est dédiée aux start-ups en phase de démarrage qui visent la maturité via la technologie et les accélérateurs d'entreprises. Ce programme vise à relier les entrepreneurs innovateurs à leurs communautés en les accompagnant stratégiquement pendant leurs premières phases clés de croissance.

Lancement d' EquiBot — en pleine phase bêta, Equibot est l'agent conversationnel piloté par l'IA de Nimity, entraîné pour expliquer aux entrepreneurs et aux investisseurs les mécanismes complexes de la gestion des capitaux propres. Véritable auxiliaire d'information, EquiBot a pour vocation de sensibiliser les utilisateurs aux subtilités liées aux capitaux propres, et présente certains aspects du fonctionnement de SeedBlink et de Nimity.

Optimisations à l'attention des investisseurs

SeedBlink poursuit sa campagne de modernisation des protocoles d'accès et de négociation des capitaux propres auprès des particuliers. À ce titre, les processus de paiement sont perfectionnés pour garantir une expérience intuitive et sécurisée. En outre, les investisseurs de SeedBlink peuvent désormais suivre leur portefeuille intégral sur Nimity, y compris les titres de capital extérieurs et les parts de démarrage.

À propos de SeedBlink

La mission de SeedBlink vise à démocratiser et développer les participations au capital en Europe. Sa gamme de solutions et de services financiers constitue, avec son large réseau, une plateforme de gestion des capitaux propres et de co-investissement spécialisée dans la technologie, qui permet aux start-ups européennes et à leurs parties prenantes d'avoir accès aux capitaux, de les gérer et de les négocier.

SeedBlink SA est immatriculée auprès de l'ASF, l'autorité roumaine des marchés financiers, sous le numéro PJR28FSFPR/400001 depuis le 3 novembre 2022 et dispose d'un passeport européen délivré par son homologue européenne, l'AEMF, pour le financement participatif. Pour nous contacter par e-mail : hello@seedblink.com .